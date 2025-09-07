89η ΔΕΘ – OT FORUM – Ηλιάδης: Ηθικό αξίωμα για εμάς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Στην προσήλωση που επιδεικνύει η CrediaBank στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και στους νέους αναφέρθηκε o Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής και Διαχείρισης Περιουσίας της CrediaBank Στυλιανός Ηλιάδης, μιλώντας στο ΟΤ FORUM που πραγματοποιείται και φέτος στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Συζητώντας με τον δημοσιογράφο του ΟΤ Χρήστο Κολώνα, ο ίδιος σημείωσε πως «Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι η ραχοκοκαλιά της πραγματικής οικονομίας και αποτελεί το 95% του συνόλου των επιχειρήσεων και απασχολεί το 80% των εργαζόμενων».

<br />

Παραδεχόμενος ότι σε αυτή τη φάση υπάρχουν αρκετές προκλήσεις, ο κ. Ηλιάδης έδωσε το στίγμα της τράπεζας για την επόμενη μέρα σημειώνοντας πως «είναι ηθικό αξίωμα για εμάς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις», προσθέτοντας ότι ταυτίζεται με τα παιδιά και την ίδια την οικογένεια.

Η επόμενη μέρα για τη χώρα και ο ρόλος της CrediaBank

Από εκεί και πέρα, το στέλεχος της CrediaBank σημείωσε πως «Η επόμενη μέρα για τη χώρα να είναι να φύγουμε από αστικά κέντρα και να δημιουργήσουμε επιχειρηματικά κέντρα στην Περιφέρεια», τονίζοντας ωστόσο πως για να συμβεί κάτι τέτοιο θα πρέπει «να υπάρχει ένα πολύ προσεκτικό και στιβαρό σχέδιο δράσης».

Μάλιστα, ο κ. Ηλιάδης ανέφερε ότι για να γίνει κάτι τέτοιο «το πρότυπο λειτουργίας θα πρέπει να είναι το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, όπως πραγματοποιήθηκε στη Δυτική Μακεδονία». Ακόμη, ο ίδιος πρόσθεσε ότι μέλημα της CrediaBank είναι να δημιουργήσει εξειδικευμένο πλάνο χρηματοδότησης για κάθε περιφέρεια, όπως για παράδειγμα στη Θεσσαλία και στην Κρήτη.

Αναφερόμενος συνολικά στη χώρα, το τραπεζικό στέλεχος της CrediaBank σημείωσε ότι θα «πρέπει να πάμε σε νέο παραγωγικό μοντέλο», προσθέτοντας πως θα πρέπει να δούμε τις αλλαγές που έρχονται, όπως για παράδειγμα το κατά πόσο παρακολουθεί τις εξελίξεις η πρωτογενής παραγωγή, τονίζοντας πως η CrediaBank θα πρέπει να παίξει ρόλο και σε αυτό.

Επιπρόσθετα, ο κ. Ηλιάδης σημείωσε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν να διαχειριστούν διάφορες άλλες προκλήσεις, όπως η πράσινη μετάβαση και ο ψηφιακός μετασχηματισμός, συμπληρώνοντας ότι η CrediaBank θα πρέπει να παίξει τον ρόλο συμβούλου σε αυτές σε μια σειρά από θέματα όπως στην αντίληψη των ταμειακών ροών, στο πως μια επένδυση θα κάνει απόσβεση και ποιες επιδράσεις θα υπάρξουν στον τζίρο τους.