ΟΤ FORUM – Θεοδωρικάκος: Ιταλικό μοντέλο για φθηνότερο ρεύμα στη βιομηχανία

Ο υπουργός Ανάπτυξης είπε το OT FORUM ότι δρομολογούνται 12 παρεμβάσεις για τη γραφειοκρατία

89η ΔΕΘ 07.09.2025, 08:00
ΟΤ FORUM – Θεοδωρικάκος: Ιταλικό μοντέλο για φθηνότερο ρεύμα στη βιομηχανία
Ναταλία Δανδόλου

Η ελληνική βιομηχανία, ουκ ολίγες φορές μέσω των φορέων εκπροσώπησης της, ΣΕΒ, ΣΒΕ κ.α., έχει επισημάνει το τεράστιο έλλειμμα ανταγωνιστικότητας που αντιμετωπίζει εξαιτίας των υψηλών τιμών στην ηλεκτρική ενέργεια. Κράτη – μέλη της Ε.Ε. έχουν προχωρήσει στη λήψη μέτρων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, πλην της χώρας μας με αποτέλεσμα η ελληνική βιομηχανία να αντιμετωπίζει ζήτημα επιβίωσης.

Επιβεβαιώνοντας προηγούμενο δημοσίευμα του ΟΤ, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος τόνισε θα στηρίξει το ιταλικό μοντέλο για πιο φθηνό ρεύμα στη βιομηχανία. Μιλώντας στο ΟΤ FORUM στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, ο υπογράμμισε ότι είναι ένα ζήτημα, το οποίο έχουμε συζητήσει με τη βιομηχανία μας: «Έχει έρθει μία πρόταση με την οποία προσωπικά ταυτίζομε πλήρως. Είναι το λεγόμενο ιταλικό μοντέλο που είναι ένας τρόπος πληρωμής και ενίσχυσης από την ηλεκτροπαραγωγή που θα κάνουν οι ίδιοι οι βιομήχανοι αυτού του χώρου στο μέλλον. Πιστεύω ότι είναι μία αρκετά ρεαλιστική λύση. Είναι λιγότερο επώδυνη από άποψη δημοσιονομικού κόστους και θα την υποστηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις μέσα στο υπουργικό συμβούλιο».

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε επίσης ότι υπήρξε συνεννόηση με τα υπόλοιπα υπουργεία για ένα πακέτο 12 μεταβολών, «τα οποία θα διευκολύνουν τη Βιομηχανία να εκσυγχρονίζεται και να επεκτείνεται και να αντιμετωπίσει μια σειρά προβλήματα γραφειοκρατίας, τα οποία τα συζήτησα προσφάτως και στο υπουργικό συμβούλιο. Το αργότερο σε 50 μέρες από σήμερα αναμένεται να νομοθετηθούν» υπογράμμισε, εκτιμώντας ότι θα δώσουν μια μεγάλη ώθηση στον χώρο της βιομηχανίας

Αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου

Συνομιλώντας με τους δημοσιογράφους του ΟΤ Χρήστο Κολώνα. Ελένη Στεργίου και Γιάννη Μπασκάκης εστίασε την τοποθέτησή του στην ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας: «Με ικανοποίηση διαπιστώνω ότι το ίδιο θέμα τίθεται ενδεχομένως με λίγο διαφορετικές οπτικές, και από τις ίδιες τις παραγωγικές δυνάμεις και από την αντιπολίτευση, ενώ χθες άκουσα τον κύριο Τσίπρα που το έθεσε και αυτός. Υπάρχει  ένα οξύ πολιτικό κλίμα, μια πολύ μεγάλη πόλωση. Πιστεύω ότι αυτό μπορεί να αντισταθμιστεί και να ξεπεραστεί από μια κοινή στρατηγική της χώρας προς το αύριο προς το 2030 για να κάνουμε πράξη ένα εθνικό σχέδιο για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας. Πιστεύω ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση μαζί με την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος».

Το ιταλικό μοντέλο «Energy Release 2.0»

Πρόκειται για το μοντέλο στήριξης που εφαρμόζει η Ιταλία και φέρει την ονομασία «Energy Release 2.0». Οι αρμόδιοι υπουργοί, σύμφωνα με πληροφορίες, μετά και από συναντήσεις με τον ΣΕΒ, φέρονται να καταλήγουν στην υιοθέτηση του ιταλικού μοντέλου, το οποίο θα προσαρμοστεί στις ανάγκες της ελληνικής βιομηχανίας.

Στην Ελλάδα με βάση τους ορισμούς της Ε.Ε. που έχει εφαρμόσει η χώρα μας δύναται να υπαχθούν ενεργοβόρες βιομηχανίες και επιχειρήσεις με ετήσια κατανάλωση άνω των 13GWh καθώς και εκείνες που δικαιούνται το μειωμένο ΕΤΜΕΑΡ. Η συνολική κατανάλωση των περίπου 50 με 60 επιχειρήσεων της χώρας που μπορούν να στηριχθούν είναι πάνω από τις 7 TWh.

Το «Energy Release 2.0» στην Ιταλία το «τρέχει» ο αντίστοιχος ελληνικός ΔΑΠΕΕΠ (Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης). Πρόκειται για τον κρατικό φορέα GSE. Ουσιαστικά ο GSE ενισχύει με τη μορφή δανείου – «ενεργειακό δάνειο» – την τιμή των ιταλικών ενεργοβόρων επιχειρήσεων για συγκεκριμένες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας. Η περίοδος στήριξης της τιμής είναι για τρία χρόνια. Οι διαθέσιμες ποσότητες της ενέργειας είναι 24 TWh. Και οι βιομηχανίες για το διάστημα αυτό απολαμβάνουν τιμή που αντιστοιχεί σε μία νέα μονάδα ΑΠΕ.

Με την υιοθέτηση του ιταλικού μοντέλου και στην ελληνική αγορά, η εγχώρια βιομηχανία αποκτά ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά και καθίσταται βιώσιμη

Το «Energy Release 2.0» που τρέχει εδώ κι ένα χρόνο δανείζει τις ποσότητες ενέργειας σε σταθερή τιμή για τρία χρόνια, αλλά οι βιομηχανίες της χώρας υποχρεούνται για 20 χρόνια, μετά την πάροδο της τριετούς στήριξης να επιστρέψουν πολλαπλάσια την ποσότητα ενέργειας μέσα από έργα ΑΠΕ τα οποία θα πρέπει να κατασκευάσουν ή να επενδύσουν σε διάστημα 3,5 ετών (συμπεριλαμβανομένης και της τριετούς περίοδου στήριξης). Για τη χορήγηση του «ενεργειακού δανείου» ο GSE έχει ετοιμάσει ένα προϊόν, έναν μηχανισμό αντιστάθμισης τιμών (CfD).

Το μέτρο παρέχει σαφή κίνητρα τόσο στις ενεργοβόρες βιομηχανίες όσο και σε επιχειρήσεις ΑΠΕ να αναπτύξουν αποδοτικά έργα πράσινης ενέργειας αλλά και να κλείσουν τα συμβόλαια τους με PPAs διμερείς πολυετείς συμβάσεις με σταθερές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας

Ουσιαστικά οι ιταλικές βιομηχανίες επιστρέφουν τη διαφορά της τιμής στήριξης από εκείνη της αγοράς μέσω της ανάπτυξης έργων ΑΠΕ οι οποίες παράγουν πολλαπλάσιες ποσότητες φθηνότερης ηλεκτρικής ενέργειας. Για την ακρίβεια, οι βιομηχανίες θα απολαμβάνουν από το 2028 και έπειτα ένα μέρος των εσόδων ΑΠΕ, καθώς θα πρέπει να επιστρέψουν σε βάθος 20ετίας την αξία των ποσοτήτων που δανείστηκαν.

H κυβέρνηση φέρεται να μετρά πολύ σοβαρά και το γεγονός πώς το ιταλικό μοντέλο έχει λάβει την έγκριση της DG COMP της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συνεπώς υπάρχει προηγούμενο και άρα δεν απαιτείται κι άλλη έγκριση της Κομισιόν

Τα πλεονεκτήματα

Με την υιοθέτηση του ιταλικού μοντέλου και στην ελληνική αγορά, η εγχώρια βιομηχανία αποκτά ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά και καθίσταται βιώσιμη. Αξίζει να τονιστεί ότι το ενεργειακό κόστος της ευρωπαϊκής βιομηχανίας παραμένει διπλάσιο και τριπλάσιο σε σχέση με τις βιομηχανίες των ΗΠΑ και της Κίνας.

Υπογραμμίζεται, πώς ήδη κράτη – μέλη της Ε.Ε. λαμβάνουν μέτρα στήριξης της ανταγωνιστικότητας των βιομηχανιών τους καθώς γειτονικές χώρες εκτός Ευρώπης, όπως για παράδειγμα η Τουρκία έχει πολύ χαμηλότερες χονδρεμπορικές τιμές στα 60 με 70 ευρώ ανά MWh.

Το μέτρο παρέχει σαφή κίνητρα τόσο στις ενεργοβόρες βιομηχανίες όσο και σε επιχειρήσεις ΑΠΕ να αναπτύξουν αποδοτικά έργα πράσινης ενέργειας αλλά και να κλείσουν τα συμβόλαια τους με PPAs διμερείς πολυετείς συμβάσεις με σταθερές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας.

Πέραν των άλλων, η κυβέρνηση φέρεται να μετρά πολύ σοβαρά και το γεγονός πώς το ιταλικό μοντέλο έχει λάβει την έγκριση της DG COMP της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συνεπώς υπάρχει προηγούμενο και άρα δεν απαιτείται κι άλλη έγκριση της Κομισιόν. Το σχήμα στήριξης δε, δεν αποτελεί επιδότηση της βιομηχανία αλλά ουσιαστικά έναν δανεισμό ποσοτήτων ενέργειας στις επιχειρήσεις, οι οποίες και θα επιστρέψουν στην ίδια τιμή, μετά από τρία χρόνια υπαγωγής στο σχήμα.

Οι πληροφορίες θέλουν την ελληνική κυβέρνηση να καταλήγει ώστε ο ΔΑΠΕΕΠ να παίξει το ρόλο που παίζει ο αντίστοιχος Ιταλός διαχειριστής.

