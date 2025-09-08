Κτηνοτρόφοι: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας – Θράκης

Άλυτα παραμένουν τα οξυμένα προβλήματα, επισημαίνουν οι κτηνοτρόφοι της Αν. Μακεδονίας - Θράκης

AGRO 08.09.2025, 10:45
Κτηνοτρόφοι: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας – Θράκης
Newsroom

Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο κτίριο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης στην Κομοτηνή, προχωρούν την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι, οι κτηνοτρόφοι της περιοχής.

«Δε θέλουν να μας αφήσουν να παράγουμε απρόσκοπτα»

Όπως επισημαίνουν οι Κτηνοτροφικοί Σύλλογοι της ΑΜ-Θ με την κινητοποίηση αυτή «απαντάμε με αυτό τον τρόπο στους άσχετους και αδιάφορους των Αθηνών, που κάνουν ότι δεν αντιλαμβάνονται την οικονομική και δημογραφική ζημιά που έχουν προκαλέσει στην κτηνοτροφία και την ύπαιθρο της πατρίδας μας. Αποδεικνύονται κατώτεροι των περιστάσεων και ανεπαρκείς στη διαχείριση των θεμάτων που αφορούν τον πρωτογενή τομέα της χώρας. Δε θέλουν να μας αφήσουν να παράγουμε απρόσκοπτα. Δε θέλουν συνεργασία και πολιτισμένο διάλογο, δε θέλουν το καλό και την πρόοδο του πρωτογενή τομέα».

«Ο πρωθυπουργός και η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ μας επιβάλουν με την ασυνέπεια και την αλαζονική τους συμπεριφορά να βγούμε στο δρόμο! Το ίδιο και οι κυβερνητικοί βουλευτές (εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων) με την αδιαφορία και την ανεπάρκειά τους!», σημειώνουν.

Άλυτα τα προβλήματα

Με τη μέχρι σήμερα στάση τους, όπως τονίζουν οι κτηνοτρόφοι της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, διαιωνίζουν τα άλυτα προβλήματα που τους θέτουν συνεχώς και αδιαλείπτως, όλα αυτά τα χρόνια, όπως το θέμα της διαχείρισης των ζωονόσων, των αποζημιώσεων για την πραγματική στήριξη των πληγέντων  κτηνοτρόφων, των   βοσκοτόπων και της άδικης και παράνομης κατανομής των ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, του κόστους παραγωγής, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούν καινούργια προβλήματα όπως το ΑΤΑΚ, ενώ πολλά άλλα διαιωνίζονται στο χρόνο χωρίς λύση.

«Σας τα λέμε και σας τα γράφουμε εδώ και χρόνια. Κανένας δεν μπορεί να πει ότι δεν ήξερε και δε γνώρισε», επισημαίνουν οι Κτηνοτροφικοί Σύλλογοι ΑΜ-Θ, καλώντας όλους τους βουλευτές της περιφέρειας και ιδιαίτερα τους κυβερνητικούς, καθώς και όλους τους περιφερειακούς συμβούλους, να παραστούν στη συγκέντρωση αυτή και ν’ αφουγκραστούν διά ζώσης τους κτηνοτρόφους.

