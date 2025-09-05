Κρήτη: Στους δρόμους αγρότες και κτηνοτρόφοι – Τι ζητούν

Λύσεις στα οξυμένα προβλήματα του αγροτικού τομέα απαιτούν αγρότες και κτηνοτρόφοι στην Κρήτη

AGRO 05.09.2025, 12:44
Κρήτη: Στους δρόμους αγρότες και κτηνοτρόφοι – Τι ζητούν
Στιγμιότυπο από προηγούμενη κινητοποίηση
Newsroom

Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και για τα οποία δεν προωθούνται λύσεις, προχώρησαν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, με απόφαση της Παγκρήτιας Συντονιστικής Επιτροπής.

Αγρότες και οι κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν στον ΒΟΑΚ στο ύψος της γέφυρας της Παντάνασσας, ζητώντας μεταξύ άλλων το σταμάτημα της στοχοποίησης της κτηνοτροφίας της Κρήτης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Καταβολή νόμιμων πληρωμών, ολοκλήρωση ελέγχων, διασφάλιση των ενισχύσεων των πραγματικών αγροτών και κτηνοτρόφων, στήριξη της ντόπιας κτηνοτροφίας

Επίσης, στη δυτική Κρήτη, συγκέντρωση πραγματοποιείται στον κόμβο των Βρυσών Χανίων, όπου θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία μέχρι τη γέφυρα του Πετρέ, σημείο συνάντησης με τους αγροτοκτηνοτρόφους του δυτικού Ρεθύμνου. Προβλέπεται αποκλεισμός του δρόμου στο συγκεκριμένου σημείο.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό υπόμνημα η κτηνοτροφία «στηρίζεται μάλιστα στις ντόπιες φυλές και αναπτύσσεται σε ισορροπία με το περιβάλλον παράγοντας τρόφιμα υψηλής ποιότητας και θρεπτικής αξίας. Η κτηνοτροφία της Κρήτης δεν είναι κτηνοτροφία των ξενικών προβάτων που κατά εκατοντάδες χιλιάδες εισάγονται τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας και διαβιούν σε ενσταυλισμένη μορφή με αποτέλεσμα οι βοσκότοποι στις περιοχές αυτές να μετατρέπονται σε καύσιμη ύλη κάθε καλοκαίρι».

Εκπρόσωποι των αγροτοκτηνοτρόφων αναμένεται να υποβάλουν σχετικό ψήφισμα με τα αιτήματα τους στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και την Περιφέρεια.

Τι ζητούν

Η Παγκρήτια Συντονιστική Επιτροπή σε υπόμνημά της, καταθέτει μια σειρά αιτημάτων τα οποία περιλαμβάνουν:

  • Την καταβολή όλων των νόμιμων πληρωμών, που ενώ έχουν ανακοινωθεί από το Υπουργείο έχουν καθυστερήσει αδικαιολόγητα (εκκαθάριση βιολογικών, Αμάλθεια, de minimis κ.ά)
  • Την γρήγορη ολοκλήρωση των ελέγχων των νέων εντάξεων στη Βιολογική Κτηνοτροφία και την πληρωμή των δικαιούχων.
  • Την διαβεβαίωση ότι η κατάργηση της Τεχνικής Λύσης δεν θα συμπαρασύρει τις ενισχύσεις των κτηνοτρόφων της Κρήτης οι οποίοι  μη έχοντας κατά τον ΟΠΕΚΕΠΕ επιλέξιμους βοσκοτόπους θα βρεθούν σε αδυναμία να εισπράξουν τα νόμιμα δικαιώματά τους.
  • Συμμετοχή στην συζήτηση για την Νέα ΚΑΠ και τα  Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης
  • Το σταμάτημα της στοχοποίησης της κτηνοτροφίας της Κρήτης

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος
World

Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος - Ανάλυση της WSJ
Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο
World

Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο
Kraft Heinz: Το σχέδιο του νέου CEO για τη νεά εποχή
World

Κάρλος Άμπραμς-Ριβέρα, ο CEO που καλείται να ξαναχτίσει μια αυτοκρατορία τροφίμων
Panasonic: Μπορεί να επανεφεύρει τον εαυτό της;
Τεχνολογία

Μπορεί η Panasonic να επανεφεύρει τον εαυτό της;
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν τη δεύτερη μέρα
89η ΔΕΘ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν τη δεύτερη μέρα
Lululemon: Βγαίνει από τη μόδα;
World

Βγαίνει από τη μόδα η Lululemon;

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι θέλει και τι δεν θέλει να «ακούσει» η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τι θέλει και τι δεν θέλει να «ακούσει» το ΧΑ

Η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία επισκίασε τις αγορές της Ευρώπης με το Χρηματιστήριο Αθηνών να δέχεται πιέσεις

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Το σύστημα αμοιβών του Μασκ της Tesla συνδυάζει δύο είδη τρέλας
World

Τα δύο είδη τρέλας στις αμοιβές του Μασκ και ο στόχος του 1 τρισ.

Οι μέτοχοι πρόκειται να ανταμειφθούν για την ανοχή τους στην τρέλα

Jonathan Guilford
Τουρισμός: Εκτιμήσεις για νέο ρεκόρ εσόδων το 2025
Τουρισμός

Κλείδωσε νέο ρεκόρ ταξιδιωτικών εισπράξεων για το 2025

Ανοδικά κινούνται τα έσοδα στον τουρισμό το πρώτο εξάμηνο του 2025

Λάμπρος Καραγεώργος
Γαλλία: Μπορεί η κρίση στο Παρίσι να μολύνει την Ευρώπη;
World

Μπορεί η κρίση στη Γαλλία να μολύνει την Ευρώπη;

Το spread του γαλλικού ομολόγου έναντι του γερμανικού αγγίζει τις 80 μονάδες βάσης

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ελλάδα: Από εισαγωγέας φυσικού αερίου στα  8,5 δισ. κυβικά μέτρα εξαγωγών
Φυσικό αέριο

Πώς η Ελλάδα από εισαγωγέας έγινε εξαγωγέας φυσικού αερίου

ΑΠΕ, αέριο και υποδομές χτίζουν την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας - Αβεβαιότητα για το καλώδιο με την Ιταλία εκφράζει η ΡΑΑΕΥ

Μάχη Τράτσα
Nike: Εστιάζει στον αθλητισμό ξανά – Το τρικ και το λογότυπο
World

Η Nike εστιάζει στον αθλητισμό ξανά - Το τρικ και το λογότυπο

Η Nike εργάζεται για την αναδιοργάνωση του brand γύρω από τον αθλητισμό, μετά την πτώση των εσόδων της κατά 10% για το 2024

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Μουσική βιομηχανία: Θα σκοτώσει η Τεχνητή Νοημοσύνη τον ποπ σταρ;
Tεχνητή νοημοσύνη

Θα σκοτώσει η τεχνητή νοημοσύνη τον ποπ σταρ;

Η προοπτική η τεχνολογία να ανατρέψει τους καλλιτέχνες αγγίζει μια ευαίσθητη χορδή — αλλά είναι πραγματικά δικαιολογημένοι οι φόβοι;

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Η δημοσιογραφία των νέων: Από τη διδασκαλία στην πράξη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η δημοσιογραφία των νέων: Από τη διδασκαλία στην πράξη

Διεθνές βραβείο για την ομάδα Thinking Abyss του Εργαστηρίου Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας του ΑΠΘ

Νίκος Παναγιώτου
Περισσότερα από AGRO
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Κέλλας: Πώς θα εκριζώσουμε την ευλογιά – Το στοίχημα του Σεπτεμβρίου
89η ΔΕΘ

OT FORUM – Κέλλας: Κρίσιμος ο Σεπτέμβριος για την πορεία της ευλογιάς

Στην ευλογιά, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών αποζημιώσεων και ενισχύσεων αναφέρθηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης

Μέτρο 23: Ολοκληρώνεται ο έλεγχος των ΔΑΟΚ – Πότε ξεκινούν οι ενστάσεις
AGRO

Ολοκληρώνεται ο έλεγχος των ΔΑΟΚ για το Μέτρο 23 – Πότε ξεκινούν οι ενστάσεις

Το χρονοδιάγραμμα των επόμενων διαδικασιών για το Μέτρο 23

Κώστας Τσιάρας: Το AKIS είναι το μεγάλο βήμα που ενώνει το παρόν με το μέλλον του αγρότη
AGRO

Τσιάρας: Το AKIS είναι το μεγάλο βήμα που ενώνει το παρόν με το μέλλον του αγρότη

Στην εκδήλωση για το Σύστημα Γεωργικής Γνώσης και Καινοτομίας στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης συμμετείχε ο Κώστας Τσιάρας

ΚΑΠ: Τα big data και η «πράσινη» μετάβαση – Ευκαιρία ή νέα επιβάρυνση για τους αγρότες;
AGRO

Τα big data και η «πράσινη» μετάβαση της ΚΑΠ

Πώς βλέπουν οι αγρότες την μετάβαση σε μια «ψηφιακή» ΚΑΠ - Οι προκλήσεις

Ανθή Γεωργίου
Κώστας Τσιάρας: Συνεργασία με Περιφέρειες και κτηνοτρόφους για την αντιμετώπιση της ευλογιάς
AGRO

Τσιάρας: Συνεργασία με Περιφέρειες και κτηνοτρόφους για την αντιμετώπιση της ευλογιάς

Τι ανέφερε για τις εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Κώστας Τσιάρας

Ξάνθη: Παρουσιάστηκε το έργο άρδευσης της πεδιάδας από τον ποταμό Νέστο
AGRO

Παρουσιάστηκε το έργο άρδευσης της πεδιάδας Ξάνθης από τον ποταμό Νέστο

«Το έργο του Νέστου δίνει πνοή στον πρωτογενή τομέα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», ανέφερε ο Κώστας Τσιάρας

ΕΕ: Σταθερό παρέμεινε το εμπόριο αγροτικών προϊόντων τον Μάιο
AGRO

Σταθερό παρέμεινε το εμπόριο αγροτικών προϊόντων στην ΕΕ τον Μάιο

Οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ έφτασαν τα 19,9 δισεκατομμύρια ευρώ τον Μάιο

Latest News
Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος
World

Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος - Ανάλυση της WSJ

Ο Σι Τζινπίνγκ έχει δώσει εντολή για συζητήσεις με την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά χωρίς ουσιαστικές υποχωρήσεις

Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο
World

Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο

H Aνγκόλα θα πρέπει να αποπληρώσει ομόλογο ύψους 864 εκατ. δολαρίων τον Νοέμβριο

Kraft Heinz: Το σχέδιο του νέου CEO για τη νεά εποχή
World

Κάρλος Άμπραμς-Ριβέρα, ο CEO που καλείται να ξαναχτίσει μια αυτοκρατορία τροφίμων

Ο Κάρλος Άμπραμς-Ριβέρα καλείται να αποδομήσει έναν αποτυχημένο γάμο δισεκατομμυρίων

Νατάσα Σινιώρη
Panasonic: Μπορεί να επανεφεύρει τον εαυτό της;
Τεχνολογία

Μπορεί η Panasonic να επανεφεύρει τον εαυτό της;

Το σχέδιο της Panasonic για να επανέλθει στο status που κατείχε τη δεκαετία του 1980

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν τη δεύτερη μέρα
89η ΔΕΘ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν τη δεύτερη μέρα

Ολες οι συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν τη δεύτερη ημέρα του OT FORUM που πραγματοποιείται και φέτος στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ

Lululemon: Βγαίνει από τη μόδα;
World

Βγαίνει από τη μόδα η Lululemon;

Η νέα σειρά προϊόντων της Lululemon, δεν έτυχε θερμής υποδοχής - Ούτε τα παπούτσια και τα κανονικά casual ρούχα στα οποία επεκτάθηκε

Καφούνης (ΕΣΕΕ): Εκτός πακέτου μέτρων η επιχειρηματικότητα και το εμπόριο
Business

ΕΣΕΕ: Εκτός «πακέτου ΔΕΘ» η επιχειρηματικότητα και το εμπόριο

Οι οριακές βελτιώσεις στον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης είναι ευπρόσδεκτες αλλά όχι αρκετές

89η ΔΕΘ: Κατώτερο των πραγματικών αναγκών το πακέτο Μητσοτάκη
Economy

Κατώτερο των πραγματικών αναγκών το πακέτο Μητσοτάκη

Η απουσία ενιαίου αφηγήματος για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και η αποφυγή ανακοίνωσης μεταρρυθμίσεων για τις επιχειρήσεις

Γιάννης Αγουρίδης
Πυρηνική ενέργεια: Μια ακμάζουσα βιομηχανία
World

Η ζήτηση για ενέργεια αναγεννά το ενδιαφέρον για πυρηνικούς σταθμούς

Τα ακριβά εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας παρουσιάζουν καθυστερήσεις και υπερβάσεις κόστους

89η ΔΕΘ – Μητσοτάκης: Όλα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν
Economy

89η ΔΕΘ - Μητσοτάκης: Όλα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν

Τι περιλαμβάνει το πακέτο των μέτρων που ανακοινώθηκαν στην 89η ΔΕΘ για τη φορολογία και τα εισοδήματα

Πορτογαλία: Αγορά αμυντικού εξοπλισμού από Ευρώπη και ΗΠΑ
World

Από Ευρώπη - ΗΠΑ θα αγοράσει νέα όπλα η Πορτογαλία

Η Πορτογαλία θα αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες για να επιτύχει τους στόχους του ΝΑΤΟ

Athens Airport Traffic Soars with Record Summer Growth
English Edition

Athens Airport Traffic Soars with Record Summer Growth

assenger numbers at Athens International Airport rose 6.8% in the first eight months of 2025, while tourists from ten key countries accounted for nearly 70% of Greece’s travel revenue last year

Τεχνητή νοημοσύνη: Ποιος κερδίζει την κούρσα; – Η Αμερική ή η Κίνα ;
Tεχνητή νοημοσύνη

ΗΠΑ vs Κίνα: Ποιος κερδίζει την κούρσα της ΑΙ;

Η Κίνα, προσφέρει στον κόσμο ένα όραμα διακυβέρνησης της Τεχνητής Νοημοσύνης προσιτό και βασισμένο στα αποτελέσματα

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Δένδιας: Στις Ένοπλες Δυνάμεις και στελέχη της αγοράς
89η ΔΕΘ

OT FORUM – Δένδιας: Στελέχη της αγοράς στις Ένοπλες Δυνάμεις

Στόχος ένα οικοσύστημα που εκτός από το να εξυπηρετεί τις ένοπλες δυνάμεις, να εξάγει και προϊόντα

Μητσοτάκης: Μείωση 2 μονάδες για τους φορολογικούς συντελεστές
Πολιτική

Μητσοτάκης: Μείωση 2 μονάδες για τους φορολογικούς συντελεστές

Το πακέτο παροχών για το 2025 παρουσιάζει από τη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός

89η ΔΕΘ – OT Forum – Θεοδωρικάκος: Σε 50 μέρες οι 12 παρεμβάσεις για τη Βιομηχανία
89η ΔΕΘ

OT Forum - Θεοδωρικάκος: Σε 50 μέρες οι 12 παρεμβάσεις για τη Βιομηχανία

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι θα εφαρμοστεί το ιταλικό μοντέλο για το ενεργειακό κόστος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο