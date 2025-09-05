Κρήτη: Στους δρόμους αγρότες και κτηνοτρόφοι – Τι ζητούν

Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και για τα οποία δεν προωθούνται λύσεις, προχώρησαν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, με απόφαση της Παγκρήτιας Συντονιστικής Επιτροπής.

Αγρότες και οι κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν στον ΒΟΑΚ στο ύψος της γέφυρας της Παντάνασσας, ζητώντας μεταξύ άλλων το σταμάτημα της στοχοποίησης της κτηνοτροφίας της Κρήτης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Καταβολή νόμιμων πληρωμών, ολοκλήρωση ελέγχων, διασφάλιση των ενισχύσεων των πραγματικών αγροτών και κτηνοτρόφων, στήριξη της ντόπιας κτηνοτροφίας

Επίσης, στη δυτική Κρήτη, συγκέντρωση πραγματοποιείται στον κόμβο των Βρυσών Χανίων, όπου θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία μέχρι τη γέφυρα του Πετρέ, σημείο συνάντησης με τους αγροτοκτηνοτρόφους του δυτικού Ρεθύμνου. Προβλέπεται αποκλεισμός του δρόμου στο συγκεκριμένου σημείο.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό υπόμνημα η κτηνοτροφία «στηρίζεται μάλιστα στις ντόπιες φυλές και αναπτύσσεται σε ισορροπία με το περιβάλλον παράγοντας τρόφιμα υψηλής ποιότητας και θρεπτικής αξίας. Η κτηνοτροφία της Κρήτης δεν είναι κτηνοτροφία των ξενικών προβάτων που κατά εκατοντάδες χιλιάδες εισάγονται τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας και διαβιούν σε ενσταυλισμένη μορφή με αποτέλεσμα οι βοσκότοποι στις περιοχές αυτές να μετατρέπονται σε καύσιμη ύλη κάθε καλοκαίρι».

Εκπρόσωποι των αγροτοκτηνοτρόφων αναμένεται να υποβάλουν σχετικό ψήφισμα με τα αιτήματα τους στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και την Περιφέρεια.

Τι ζητούν

Η Παγκρήτια Συντονιστική Επιτροπή σε υπόμνημά της, καταθέτει μια σειρά αιτημάτων τα οποία περιλαμβάνουν: