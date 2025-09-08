ΗΠΑ: Ερχονται περισσότεροι έλεγχοι σε εταιρείες μετά την έφοδο στη Hyundai

Μετα την επιχείρηση σε εγκαταστάσεις της Hyundai στη Τζόρτζια των ΗΠΑ που οδήγησε σε εκατοντάδες συλλήψεις, η διοίκηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να στοχεύσει περισσότερες εταιρειες για την επιβολή των μεταναστευτικών νόμων, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Μιλώντας στην εκπομπή «State of the Union» του CNN, ο υπεύθυνος του Λευκού Οίκου για τα σύνορα , Τομ Χόμαν, δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα εντείνει την εστίασή της στους χώρους εργασίας.

«Θα πραγματοποιήσουμε περισσότερες επιχειρήσεις επιβολής του νόμου στους χώρους εργασίας», δήλωσε ο Χομαν . «Κανείς δεν προσλαμβάνει παράνομους μετανάστες από καλοσύνη. Τους προσλαμβάνουν επειδή μπορούν να τους κάνουν να δουλεύουν πιο σκληρά, να τους πληρώνουν λιγότερα και να υπονομεύουν τον ανταγωνισμό που προσλαμβάνει Αμερικανούς πολίτες».

Οι αντίπαλοι της σκληρής πολιτικής του Τραμπ και ορισμένες επιχειρηματικές ομάδες υποστηρίζουν ότι σημαντικοί κλάδοι της αμερικανικής οικονομίας, όπως η γεωργία, η φιλοξενία και η επεξεργασία κρέατος, εξαρτώνται από μετανάστες χωρίς νόμιμο καθεστώς.

Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε , με ανάρτηση του , τις ξένες επιχειρήσεις να τηρούν τους νόμους για τη μετανάστευση.

From @WhiteHouse https://t.co/8fka68LlSQ — Fan Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) September 8, 2025

Οι αμερικανικές αρχές μετανάστευσης συνέλαβαν 475 άτομα για παραβιάσεις των μεταναστευτικών νόμων κατά τη διάρκεια εφόδου στις εγκαταστάσεις της Hyundai την Πέμπτη, τα περισσότερα από τα οποία ήταν υπήκοοι της Νότιας Κορέας. Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας δήλωσε την Κυριακή ότι οι εργαζόμενοι θα επιστραφούν μόλις ολοκληρωθούν οι διοικητικές διαδικασίες.

Ένας αξιωματούχος της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Παρασκευή ότι ορισμένα από τα άτομα που συνελήφθησαν στις εγκαταστάσεις είχαν περάσει παράνομα τα σύνορα και είχαν παραβιάσει τη διάρκεια της βίζας τους. Ένας άλλος αξιωματούχος της ICE δήλωσε στο Reuters ότι πολλοί είχαν βίζες για τουρίστες και επαγγελματίες ταξιδιώτες που δεν περιλαμβάνουν άδεια εργασίας.

Οι συλλήψεις στη Τζόρτζια ακολούθησαν την πιο σκληρή ρητορική του Τραμπ σχετικά με την παράνομη μετανάστευση. Εδώ και εβδομάδες, ο Τραμπ και οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του έχουν υποδείξει ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να στείλει στρατεύματα της Εθνοφρουράς και ομοσπονδιακούς αξιωματούχους στο Σικάγο για να αντιμετωπίσουν το έγκλημα και τη μετανάστευση