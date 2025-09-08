89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM – Χατζηβασιλείου: «Να επιστραφούν τα κλεμμένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Ο βουλευτής της ΝΔ Τάσος Χατζηβασιλείου τόνισε στο OT FΟRUM ότι οι υπεύθυνοι πρέπει να πληρώσουν

89η ΔΕΘ 08.09.2025, 18:39
89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM – Χατζηβασιλείου: «Να επιστραφούν τα κλεμμένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ»
Newsroom

Για τη πορεία της ελληνικής οικονομίας, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και την εμπλοκή στο καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου μίλησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, στο ΟΤ FORUM που πραγματοποιείται και φέτος στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Συζητώντας με τους δημοσιογράφους Ελένη Στεργίου, Αλεξάνδρα Φωτάκη και Γιάννη Μπασκάκη ο κ. Χατζηβασιλείου ερωτήθηκε αρκετά για την πορεία της ελληνικές οικονομίας:

«Να δούμε τη μεγάλη εικόνα, και τα τελευταία χρόνια όσο κυβερνάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και Νέα Δημοκρατία, η χώρα έχει πετύχει πολύ υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς ότι η Ελλάδα είναι στους πρωταθλητές της Ευρώπης, σε ότι αφορά τους ρυθμούς που έχει πετύχει, και ταυτόχρονα η κυβέρνηση αυτή έχει μειώσει πάνω από 72 φόρους, γεγονός που φαίνεται πια και στην στο πορτοφόλι του Έλληνα φορολογούμενου», υπογράμμισε και πρόσθεσε: «. Όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις, ούτε εκεί μπορούμε να αρνηθούμε ότι έχουνε γίνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα. Αν λέγατε σε κάποιον πριν από 6-7 χρόνια ότι η χώρα μας θα είναι πρωταθλήτρια στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, θα σας έλεγε ότι είστε τρελοί. Δεν ισχύει όμως αυτό σήμερα η Ελλάδα σήμερα είναι πρωταθλήτρια στο gov.gr και προχωράει και σε πολλούς άλλους τομείς με εξίσου γοργά βήματα».

Ανάπτυξη

Ο κ. Χατζηβασιλείου ανέφερε ότι η χώρα «συνεχίζει να έχει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, τη στιγμή που αν δείτε τι συμβαίνει στην ευρύτερη γειτονιά, δεν επικρατεί αυτή η πραγματικότητα, άρα αυτό πιστώνεται προφανώς στην κυβέρνηση που έχει την ευθύνη των πολιτικών που εφαρμόζονται».  Και κάνει σαφή αναφορά στην μείωση της ανεργίας αλλά και στο ρεκόρ άμεσων ξένων επενδύσεων στη χώρα.

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας τονίζει ότι το διαθέσιμο εισόδημα στον Έλληνα πολίτη είναι αυξημένο περίπου κατά 25%, παραδεχόμενος ωστόσο ότι «έχουμε μπροστά μας πολύ δρόμο»: «Η ακρίβεια είναι μία πολύ σημαντική πρόκληση. Η κυβέρνηση, όπως έχετε δει παίρνει στοχευμένα μέτρα για να ελαφρύνει κυρίως τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας και αυτό θα συνεχίσει να κάνει».

«Η κυβέρνηση εφαρμόζει ένα σχέδιο μεταρρυθμίσεων, όπου ουσιαστικά θα έχουμε μία νέα φορολογική μεταρρύθμιση που θα έχει ως αποκλειστικό στόχο να ενισχυθεί η μεσαία τάξη, αυτή που την προηγούμενη δεκαετία πλήρωσε πολύ ακριβά το μάρμαρο της οικονομικής κρίσης».

Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ερωτηθείς σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Χατζηβασιλείου τόνισε χαρακτηριστικά: «Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ  προσωπικά δεν με αφορά και δεν με αγγίζει καθόλου και αρκετά με την κρεατομηχανή, διότι έχουν ακουστεί πολλά πράγματα το προηγούμενο διάστημα. Δεν είναι τα πράγματα όλα ίδια, και δεν είμαστε όλοι οι άνθρωποι, οι πολιτικοί το ίδιο».

Και πρόσθεσε:  «Προσωπική μου θέση είναι ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να αποσαφηνιστεί και χαίρομαι που η κυβέρνηση κινείται προς την κατεύθυνση αυτή. Οι υπεύθυνο να πληρώσουν και τα κλεμμένα να επιστραφούν. Αυτός είναι ο στόχος όλων των πολιτικών αλλά και όλης της ελληνικής κοινωνίας».

«Διαβάζοντας κανείς τη δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Βουλή, δεν είμαι νομικός, αλλά με την κοινή λογική, διαβάζοντας όλα όσα ήρθαν στη Βουλή σε μας τους βουλευτές, διαπιστώνει ότι δεν υπάρχουν ποινικές ευθύνες για πρώην υπουργούς», υποστηρίζει και προσθέτει:  «Εάν στην εξεταστική επιτροπή υπάρχουν οι οποιεσδήποτε ενδείξεις για πιθανές ποινικές ευθύνες εναντίον πολιτικών προσώπων, δεν θα σταθεί κανένα κόμμα, ούτε η Νέα Δημοκρατία εμπόδιο, ούτως ώστε αυτές να καταγραφούν. Επομένως ,δεν καταλαβαίνω γιατί εκ προοιμίου υπάρχει η άποψη της αντιπολίτευσης ότι δήθεν η κυβέρνηση και ΝΔ επιχειρούν τη συγκάλυψη».

Κληθείς να απαντήσει σχετικά, ο κ. Χατζηβασιλείου είπε: «Ακούσατε να κατηγορούμαι για κάτι; Το έχω ξαναπεί και χαίρομαι που με ρωτάτε. Από την πρώτη στιγμή που ήρθε αυτή η δικογραφία στη Βουλή και ενημερώθηκα (συγκεκριμένα, βρισκόμουν με τον πρωθυπουργό στις Βρυξέλλες στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου) και εκεί λοιπόν, παραιτήθηκα καθαρά για λόγους πολιτικής ευθιξίας. Δεν έχει να κάνει η δική μου υπόθεση, ούτε με παράνομες επιδοτήσεις, ούτε με εξαπατήσεις, ούτε με βοσκοτόπια. Αφορούσε καθαρά την υπόθεση μιας εγκύου πολίτη, η οποία επιζητούσε να βρει μία απάντηση, τελεία και παύλα. Για αυτό και ακριβώς δεν έχω απολύτως καμία σχέση με όσα διαμείβονται στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ».

Και επανέλαβε: «Οι υπεύθυνοι θα πρέπει να λογοδοτήσουν και περιμένω από τη δικαιοσύνη να το πράξει […]. Η δικαιοσύνη δεν κοιτάζει υψηλόβαθμο ή χαμηλόβαθμα στελέχη έναντι του νόμου, όλοι οι πολιτικοί και πολίτες είμαστε ίσοι και ίδιοι. Αν λοιπόν υπάρξει κάποιος, ο οποίος στο μέλλον, χθες ,προχθές, αύριο έχει εμπλακεί σε μία τέτοια υπόθεση θα πρέπει να λογοδοτήσει».

Σχετικά με τη δικογραφία υποστήριξε ότι αιφνιδιάστηκε, τονίζοντας ότι ενημερώθηκε αρμοδίως από τη Βουλή την ημέρα την οποία κατατέθηκε: «Όλα τα άλλα, που κατά καιρούς ακούγονται είναι ιστορίες για αγρίους».

Για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Ερωτηθείς αν η εμπλοκή στο καλώδιο Ελλάδας- Κύπρου συνιστά κρίση στις διμερείς σχέσεις ο κ. Χατζηβασιλείου ήταν κατηγορηματικός: « Όχι! η κυβέρνηση Μητσοτάκη διαφυλάττει την αδελφική σχέση με την Κυπριακή Δημοκρατία ως σκόνη οφθαλμού και αυτό είναι ξεκάθαρο. Και επειδή ακριβώς έχουμε αδελφική σχέση, μπορούμε να μιλάμε και ειλικρινά και να θέτουμε ανοιχτά ερωτήματα.  Δυστυχώς έχουμε αυτή τη στιγμή μία δύσκολη συγκυρία σε ότι αφορά το καλώδιο. Η άποψη μου είναι ότι το καλώδιο αυτό πρώτα πρώτα από όλα είναι σημαντικό για την Κυπριακή Δημοκρατία, διότι την βγάζει από την όποια ενεργειακή απομόνωση και γεωπολιτικά».

Και προσθέτει: «Το Καλώδιο Ελλάδας Κύπρου Ισραήλ είναι σημαντικό για τον ελληνισμό και για την περιφερειακή σταθερότητα. Άκουσα κι εγώ με μεγάλη έκπληξη τις δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, πριν από λίγες ημέρες του κυρίου Κεραυνού, και μου δημιουργούνται και με ένα εύλογο ερωτήματα, διότι επισήμως δεν έχω δει, δεν έχουμε δει κάποια μελέτη η οποία να αποδεικνύει ότι το έργο δεν είναι οικονομικά βιώσιμο. Εάν υπάρχει τέτοια μελέτη, γιατί δεν μας την απέστειλε και να τη διαβάσουμε για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει».

Αναφερόμενος στις έρευνες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας επί αυτού του ζητήματος, επανέλαβε ότι αφορά ουσιαστικά την περίοδο πριν αναλάβει ο ΑΔΜΗΕ τον ρόλο του φορέα υλοποίησης. «Άρα λοιπόν τα ερωτήματα είναι εύλογα, θα πρέπει η Κύπρος να ξεκαθαρίσει τη θέση της».

«Θεωρούμε ότι το έργο αυτό είναι σημαντικό για την περιφερειακή σταθερότητα και κατά τη γνώμη μου πρέπει να προχωρήσει. Κλείνοντας να σας πω ότι το καλώδιο δεν πρόκειται να διακοπεί ή να σταματήσει επειδή θα το επιθυμούσαν τρίτες χώρες ή αλλότριες δυνάμεις», κατέληξε.

Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Χαλκιαδάκης: Ισχυρή ανάπτυξη, μερίσματα 12 εκατ. και νέες θέσεις εργασίας
Business

Χαλκιαδάκης: Στα 240 εκατ. ο κύκλος εργασιών – Σταθερή κερδοφορία και επενδύσεις
Eurobank: Επεκτείνει την ομολογιακή έκδοση του Ιουλίου – Αντλεί άλλα 200 εκατ.
Τράπεζες

Eurobank: Επεκτείνει την ομολογιακή έκδοση του Ιουλίου - Αντλεί άλλα 200 εκατ.
Το αμερικάνικο όνειρο του Σον Χιούνγκ-Μιν
Business of Sport

Το αμερικάνικο όνειρο του Σον Χιούνγκ-Μιν
Ολυμπιακή Ζυθοποιία :Αύξηση 10% στις πωλήσεις – Η επιστολή της Carlsberg
Business

Αύξηση 10% στις πωλήσεις της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας - Η επιστολή της Carlsberg
Συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν: Η ατζέντα και τα «αγκάθια» του ραντεβού κορυφής
Πολιτική

Τι περιμένουμε από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν
Παντελιάδης: Τι λέει για τη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ
Economy

Τι είπε ο Παντελιάδης για τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Co-retailing: Όταν τα καταστήματα δίνουν χώρο σε … άλλους – και όλοι κερδίζουν
Business

Ποια brands «συγκατοικούν» και κερδίζουν πελάτες

Το co-retailing κερδίζει έδαφος στην Ελλάδα, καθώς μεγάλες αλυσίδες ανοίγουν τον χώρο τους σε άλλα brands, δημιουργώντας απροσδόκητες συνεργασίες και νέες αγοραστικές εμπειρίες

Νατάσα Σινιώρη
Pepco: Οι Έλληνες επιμένουν… πολωνικά 
Business

Το άλμα της Pepco και οι Έλληνες που επιμένουν... πολωνικά

Αναπτύσσεται συνεχώς η πολωνική αλυσίδα - Τι δείχνουν τα οικονονικά μεγέθη της Pepco

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Sofitel: Τι έγραψε το κοντέρ για το μοναδικό ξενοδοχείο στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»
Τουρισμός

Υψηλές πτήσεις για το ξενοδοχείο Sofitel στο «Ελ. Βενιζέλος»

Το ξενοδοχείο Sofitel που διαχειρίζεται ο όμιλος Μήτση πέτυχε ισχυρές επιδόσεις το 2024 - Οι προβλέψεις για τη φετινή χρονιά

Λάμπρος Καραγεώργος
Επιστροφή ενοικίου: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι – Τα ψιλά γράμματα της ενίσχυσης 
Ακίνητα

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από την επιστροφή ενοικίου

Η επιστροφή ενοικίου θα καταβληθεί εφάπαξ έως τα τέλη Νοεμβρίου 2025 και φτάνει έως τα 800 ευρώ ετησίως

Αθανασία Ακρίβου
Ακίνητα: Πού κινούνται οι τιμές πώλησης στα Βόρεια Προάστια [γράφημα]
Ακίνητα

Πόσο κοστίζει το τ.μ. από Κηφισιά έως Εκάλη [γράφημα]

Οι περιοχές «φιλέτα» - Ποια ακίνητα επιλέγουν οι υποψήφιοι επενδυτές

Ανδρομάχη Παύλου
Nike: Την Παρασκευή το πολυαναμενόμενο ντεπούτο της NikeSkims
World

Ντεμπούτο για τη συνεργασία της Nike με την Κιμ Καρντάσιαν

Η συνεργασία, με την ονομασία NikeSKIMS, αποτελεί πυλώνα της στρατηγικής της εταιρείας αθλητικών ειδών για να (ξανα)πιάσει τον παλμό του γυναικείου κοινού

Μελίνα Ζιάγκου
Εταιρικά ομόλογα: Καυτό φθινόπωρο με νέες εκδόσεις – Ποιοι ακολουθούν μετά την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Business

Ποιες εισηγμένες βγαίνουν με ομόλογο στις αγορές 

Έρχεται μπαράζ κεφαλαιακών κινήσεων που μπορεί να φθάσει έως 2 δισ. - Η αλλαγή που έφερε νέο χρήμα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ακρίβεια: Αντίστροφη μέτρηση για το πακέτο των 1.000 φθηνών προϊόντων
Economy

Στην τελική ευθεία το πακέτο των 1.000 φθηνών προϊόντων

Κορυφώνονται οι διεργασίες με σούπερ μάρκετ και προμηθευτές - Στη μάχη κατά της ακρίβειας και τα PL

Δημήτρης Χαροντάκης
Περισσότερα από 89η ΔΕΘ
Όμιλος BRIGHT: Αξιοποίηση κρατικών ενισχύσεων και χρηματοδοτικών εργαλείων
Τα νέα της αγοράς

Όμιλος BRIGHT: Αξιοποίηση κρατικών ενισχύσεων και χρηματοδοτικών εργαλείων

Γιατί οι επιχειρήσεις πρέπει να κινηθούν τώρα για χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης — και να στοχεύσουν στο δανειακό σκέλος

Ερμής Γαρύφαλλος
89η ΔΕΘ: Περισσότεροι από 228.000 επισκέπτες έδωσαν παρών
89η ΔΕΘ

Ανέβασαν ψηλά τον πήχη οι επισκέπτες της 89ης ΔΕΘ - Ο απολογισμός

Η 89η ΔΕΘ αποτέλεσε το επίκεντρο όλων των οικονομικών και πολιτικών εξελίξεων της χώρας

Η συμβολή της Ελληνικός Χρυσός στην οικονομία και την απασχόληση
Τα νέα της αγοράς

Η συμβολή της Ελληνικός Χρυσός στην οικονομία και την απασχόληση

Η Eldorado Gold έχει αποδείξει πώς μια στρατηγική επένδυση στον εξορυκτικό τομέα μπορεί να λειτουργήσει ως πυλώνας οικονομικής ανάπτυξης

89η ΔΕΘ: Πέφτει η αυλαία με εκδηλώσεις και μουσική
89η ΔΕΘ

Ολοκληρώνεται σήμερα η 89η ΔΕΘ

Τελευταία ημέρα για την 89η ΔΕΘ - Σήμερα το ωράριο της έκθεσης είναι 10:00 με 22:00

Live η συνέντευξη Τύπου Ανδρουλάκη στην 89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ

Live η συνέντευξη Τύπου Ανδρουλάκη στην 89η ΔΕΘ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλά στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν την 9η μέρα
89η ΔΕΘ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν την 9η μέρα

Ολα όσα συζητήθηκαν στην 9η μέρα του OT FORUM που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ

Live η ομιλία Ανδρουλάκη στην 89η ΔΕΘ – «Μία Ελλάδα για Όλους»
89η ΔΕΘ

Live η ομιλία Ανδρουλάκη στην 89η ΔΕΘ – «Μία Ελλάδα για Όλους»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλά στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Latest News
Χαλκιαδάκης: Ισχυρή ανάπτυξη, μερίσματα 12 εκατ. και νέες θέσεις εργασίας
Business

Χαλκιαδάκης: Στα 240 εκατ. ο κύκλος εργασιών – Σταθερή κερδοφορία και επενδύσεις

Με ισχυρή ανάπτυξη και σταθερή κερδοφορία έκλεισε το 2024 η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της θέση στην αγορά της Κρήτης

Eurobank: Επεκτείνει την ομολογιακή έκδοση του Ιουλίου – Αντλεί άλλα 200 εκατ.
Τράπεζες

Eurobank: Επεκτείνει την ομολογιακή έκδοση του Ιουλίου - Αντλεί άλλα 200 εκατ.

Οι Νέοι Τίτλοι θα ενοποιηθούν και θα αποτελούν μία σειρά έκδοσης με τους Υφιστάμενους Τίτλους, σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης.

Το αμερικάνικο όνειρο του Σον Χιούνγκ-Μιν
Business of Sport

Το αμερικάνικο όνειρο του Σον Χιούνγκ-Μιν

Αλλάζει τα δεδομένα ο Νοτιοκορεάτης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Γιώργος Μαζιάς
Ολυμπιακή Ζυθοποιία :Αύξηση 10% στις πωλήσεις – Η επιστολή της Carlsberg
Business

Αύξηση 10% στις πωλήσεις της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας - Η επιστολή της Carlsberg

Ο συνολικός τζίρος το 2024 ανήλθε στα 199,3 εκατ. έναντι 181,1 εκατ. ευρώ το 2023

Συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν: Η ατζέντα και τα «αγκάθια» του ραντεβού κορυφής
Πολιτική

Τι περιμένουμε από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν θα διαρκέσει μόλις μισή ώρα και θα γίνει στο «Σπίτι της Τουρκίας»

Παντελιάδης: Τι λέει για τη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ
Economy

Τι είπε ο Παντελιάδης για τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ

Πώς αντιδρούν τα σούπερ μάρκετ στην πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών

France Recognizes State of Palestine, Macron Announces from New York
English Edition

France Recognizes State of Palestine, Macron Announces from New York

'The time for peace has come': Emmanuelle Macron said in making the announcement ahead of this week's UN General Assembly

Τζίμι Κίμελ: Επιστρέφει στην μικρή οθόνη
Κόσμος

Επιστρέφει στην μικρή οθόνη η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ

Η Disney ανακοίνωσε ότι η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ, που «κόπηκε» στον αέρα επειδή άσκησε κριτική στο MAGA κίνημα για εκμετάλλευση της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, επιστρέφει στην οθόνη

Φοροδιαφυγή: Τρία νέα εργαλεία στο ψηφιακό «οπλοστάσιο» της ΑΑΔΕ
Φορολογία Eιδήσεις

Πώς θα εντοπίζεται η φοροδιαφυγή πριν... εκδηλωθεί - Τα νέα όπλα

Η τεχνητή νοημοσύνη θα αξιοποιηθεί από την ΑΑΔΕ για να εντοπίζεται η φοροδιαφυγή

TikTok: Ο αλγόριθμος θα επανεκπαιδευτεί με δεδομένα… made in usa
Τεχνολογία

TikTok: Ο αλγόριθμος θα επανεκπαιδευτεί με δεδομένα… made in usa

Οι ΗΠΑ και η Κίνα φαίνεται να βρίσκονται σε τροχιά οριστικής συμφωνίας για το μέλλον της εφαρμογής TikTok στις ΗΠΑ, ύστερα από μήνες έντονων διαπραγματεύσεων και πολιτικών αντιπαραθέσεων.

Μπάζει νερά
Opinion

Μπάζει νερά

«Σήμα» από τις χειρότερες μακροοικονομικές προβλέψεις

Γιάννης Αγουρίδης
Τρόφιμα: Ανεβάζουν τζίρους οι εξαγωγές
Τρόφιμα – ποτά

Στις αγορές του κόσμου με «όχημα» τα τρόφιμα

Στρατηγικό πλεονέκτημα για τις ελληνικές επιχειρήσεις η διεθνής ζήτηση για ελληνικά τρόφιμα

Μαρία Σιδέρη
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις αγορές σήμερα με νέο 7ετές ομόλογο έως 500 εκατ. ευρώ
Business

Στις αγορές σήμερα η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με νέο 7ετές ομόλογο έως 500 εκατ.

Το εύρος απόδοσης έχει οριστεί στο 3,2% - 3,5%, με παράγοντες της αγοράς να εκτιμούν ότι θα κινηθεί πιο κοντά στο κατώτατο εύρος

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Επαγγελματικά ακίνητα: Ξεπερνούν το 1 δισ. οι επενδύσεις σε γραφεία και καταστήματα
Ακίνητα

Ποια ακίνητα συγκέντρωσαν επενδύσεις 1 δισ. ευρώ

Πώς κινούνται τα επαγγελματικά ακίνητα - Τι αποκαλύπτει έρευνα της Cushman & Wakefield Proprius

Ανδρομάχη Παύλου
Επιστροφή ενοικίου: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι – Τα ψιλά γράμματα της ενίσχυσης 
Ακίνητα

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από την επιστροφή ενοικίου

Η επιστροφή ενοικίου θα καταβληθεί εφάπαξ έως τα τέλη Νοεμβρίου 2025 και φτάνει έως τα 800 ευρώ ετησίως

Αθανασία Ακρίβου
Υπεύθυνη αξιοποίηση
Experts

Υπεύθυνη αξιοποίηση

Η διασφάλιση της ηθικής και η υπεύθυνη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Γεώργιος Ι. Δουκίδης

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο