89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM – Χατζηβασιλείου: «Να επιστραφούν τα κλεμμένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Για τη πορεία της ελληνικής οικονομίας, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και την εμπλοκή στο καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου μίλησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, στο ΟΤ FORUM που πραγματοποιείται και φέτος στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Συζητώντας με τους δημοσιογράφους Ελένη Στεργίου, Αλεξάνδρα Φωτάκη και Γιάννη Μπασκάκη ο κ. Χατζηβασιλείου ερωτήθηκε αρκετά για την πορεία της ελληνικές οικονομίας:

«Να δούμε τη μεγάλη εικόνα, και τα τελευταία χρόνια όσο κυβερνάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και Νέα Δημοκρατία, η χώρα έχει πετύχει πολύ υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς ότι η Ελλάδα είναι στους πρωταθλητές της Ευρώπης, σε ότι αφορά τους ρυθμούς που έχει πετύχει, και ταυτόχρονα η κυβέρνηση αυτή έχει μειώσει πάνω από 72 φόρους, γεγονός που φαίνεται πια και στην στο πορτοφόλι του Έλληνα φορολογούμενου», υπογράμμισε και πρόσθεσε: «. Όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις, ούτε εκεί μπορούμε να αρνηθούμε ότι έχουνε γίνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα. Αν λέγατε σε κάποιον πριν από 6-7 χρόνια ότι η χώρα μας θα είναι πρωταθλήτρια στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, θα σας έλεγε ότι είστε τρελοί. Δεν ισχύει όμως αυτό σήμερα η Ελλάδα σήμερα είναι πρωταθλήτρια στο gov.gr και προχωράει και σε πολλούς άλλους τομείς με εξίσου γοργά βήματα».

Ανάπτυξη

Ο κ. Χατζηβασιλείου ανέφερε ότι η χώρα «συνεχίζει να έχει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, τη στιγμή που αν δείτε τι συμβαίνει στην ευρύτερη γειτονιά, δεν επικρατεί αυτή η πραγματικότητα, άρα αυτό πιστώνεται προφανώς στην κυβέρνηση που έχει την ευθύνη των πολιτικών που εφαρμόζονται». Και κάνει σαφή αναφορά στην μείωση της ανεργίας αλλά και στο ρεκόρ άμεσων ξένων επενδύσεων στη χώρα.

<br />

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας τονίζει ότι το διαθέσιμο εισόδημα στον Έλληνα πολίτη είναι αυξημένο περίπου κατά 25%, παραδεχόμενος ωστόσο ότι «έχουμε μπροστά μας πολύ δρόμο»: «Η ακρίβεια είναι μία πολύ σημαντική πρόκληση. Η κυβέρνηση, όπως έχετε δει παίρνει στοχευμένα μέτρα για να ελαφρύνει κυρίως τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας και αυτό θα συνεχίσει να κάνει».

«Η κυβέρνηση εφαρμόζει ένα σχέδιο μεταρρυθμίσεων, όπου ουσιαστικά θα έχουμε μία νέα φορολογική μεταρρύθμιση που θα έχει ως αποκλειστικό στόχο να ενισχυθεί η μεσαία τάξη, αυτή που την προηγούμενη δεκαετία πλήρωσε πολύ ακριβά το μάρμαρο της οικονομικής κρίσης».

Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ερωτηθείς σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Χατζηβασιλείου τόνισε χαρακτηριστικά: «Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ προσωπικά δεν με αφορά και δεν με αγγίζει καθόλου και αρκετά με την κρεατομηχανή, διότι έχουν ακουστεί πολλά πράγματα το προηγούμενο διάστημα. Δεν είναι τα πράγματα όλα ίδια, και δεν είμαστε όλοι οι άνθρωποι, οι πολιτικοί το ίδιο».

Και πρόσθεσε: «Προσωπική μου θέση είναι ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να αποσαφηνιστεί και χαίρομαι που η κυβέρνηση κινείται προς την κατεύθυνση αυτή. Οι υπεύθυνο να πληρώσουν και τα κλεμμένα να επιστραφούν. Αυτός είναι ο στόχος όλων των πολιτικών αλλά και όλης της ελληνικής κοινωνίας».

«Διαβάζοντας κανείς τη δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Βουλή, δεν είμαι νομικός, αλλά με την κοινή λογική, διαβάζοντας όλα όσα ήρθαν στη Βουλή σε μας τους βουλευτές, διαπιστώνει ότι δεν υπάρχουν ποινικές ευθύνες για πρώην υπουργούς», υποστηρίζει και προσθέτει: «Εάν στην εξεταστική επιτροπή υπάρχουν οι οποιεσδήποτε ενδείξεις για πιθανές ποινικές ευθύνες εναντίον πολιτικών προσώπων, δεν θα σταθεί κανένα κόμμα, ούτε η Νέα Δημοκρατία εμπόδιο, ούτως ώστε αυτές να καταγραφούν. Επομένως ,δεν καταλαβαίνω γιατί εκ προοιμίου υπάρχει η άποψη της αντιπολίτευσης ότι δήθεν η κυβέρνηση και ΝΔ επιχειρούν τη συγκάλυψη».

Κληθείς να απαντήσει σχετικά, ο κ. Χατζηβασιλείου είπε: «Ακούσατε να κατηγορούμαι για κάτι; Το έχω ξαναπεί και χαίρομαι που με ρωτάτε. Από την πρώτη στιγμή που ήρθε αυτή η δικογραφία στη Βουλή και ενημερώθηκα (συγκεκριμένα, βρισκόμουν με τον πρωθυπουργό στις Βρυξέλλες στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου) και εκεί λοιπόν, παραιτήθηκα καθαρά για λόγους πολιτικής ευθιξίας. Δεν έχει να κάνει η δική μου υπόθεση, ούτε με παράνομες επιδοτήσεις, ούτε με εξαπατήσεις, ούτε με βοσκοτόπια. Αφορούσε καθαρά την υπόθεση μιας εγκύου πολίτη, η οποία επιζητούσε να βρει μία απάντηση, τελεία και παύλα. Για αυτό και ακριβώς δεν έχω απολύτως καμία σχέση με όσα διαμείβονται στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ».

Και επανέλαβε: «Οι υπεύθυνοι θα πρέπει να λογοδοτήσουν και περιμένω από τη δικαιοσύνη να το πράξει […]. Η δικαιοσύνη δεν κοιτάζει υψηλόβαθμο ή χαμηλόβαθμα στελέχη έναντι του νόμου, όλοι οι πολιτικοί και πολίτες είμαστε ίσοι και ίδιοι. Αν λοιπόν υπάρξει κάποιος, ο οποίος στο μέλλον, χθες ,προχθές, αύριο έχει εμπλακεί σε μία τέτοια υπόθεση θα πρέπει να λογοδοτήσει».

Σχετικά με τη δικογραφία υποστήριξε ότι αιφνιδιάστηκε, τονίζοντας ότι ενημερώθηκε αρμοδίως από τη Βουλή την ημέρα την οποία κατατέθηκε: «Όλα τα άλλα, που κατά καιρούς ακούγονται είναι ιστορίες για αγρίους».

Για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Ερωτηθείς αν η εμπλοκή στο καλώδιο Ελλάδας- Κύπρου συνιστά κρίση στις διμερείς σχέσεις ο κ. Χατζηβασιλείου ήταν κατηγορηματικός: « Όχι! η κυβέρνηση Μητσοτάκη διαφυλάττει την αδελφική σχέση με την Κυπριακή Δημοκρατία ως σκόνη οφθαλμού και αυτό είναι ξεκάθαρο. Και επειδή ακριβώς έχουμε αδελφική σχέση, μπορούμε να μιλάμε και ειλικρινά και να θέτουμε ανοιχτά ερωτήματα. Δυστυχώς έχουμε αυτή τη στιγμή μία δύσκολη συγκυρία σε ότι αφορά το καλώδιο. Η άποψη μου είναι ότι το καλώδιο αυτό πρώτα πρώτα από όλα είναι σημαντικό για την Κυπριακή Δημοκρατία, διότι την βγάζει από την όποια ενεργειακή απομόνωση και γεωπολιτικά».

Και προσθέτει: «Το Καλώδιο Ελλάδας Κύπρου Ισραήλ είναι σημαντικό για τον ελληνισμό και για την περιφερειακή σταθερότητα. Άκουσα κι εγώ με μεγάλη έκπληξη τις δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, πριν από λίγες ημέρες του κυρίου Κεραυνού, και μου δημιουργούνται και με ένα εύλογο ερωτήματα, διότι επισήμως δεν έχω δει, δεν έχουμε δει κάποια μελέτη η οποία να αποδεικνύει ότι το έργο δεν είναι οικονομικά βιώσιμο. Εάν υπάρχει τέτοια μελέτη, γιατί δεν μας την απέστειλε και να τη διαβάσουμε για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει».

Αναφερόμενος στις έρευνες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας επί αυτού του ζητήματος, επανέλαβε ότι αφορά ουσιαστικά την περίοδο πριν αναλάβει ο ΑΔΜΗΕ τον ρόλο του φορέα υλοποίησης. «Άρα λοιπόν τα ερωτήματα είναι εύλογα, θα πρέπει η Κύπρος να ξεκαθαρίσει τη θέση της».

«Θεωρούμε ότι το έργο αυτό είναι σημαντικό για την περιφερειακή σταθερότητα και κατά τη γνώμη μου πρέπει να προχωρήσει. Κλείνοντας να σας πω ότι το καλώδιο δεν πρόκειται να διακοπεί ή να σταματήσει επειδή θα το επιθυμούσαν τρίτες χώρες ή αλλότριες δυνάμεις», κατέληξε.