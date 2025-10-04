Ευρώπη: Μια ξεχασμένη υπόσχεση και τα τρόφιμα που καταστρέφουν τον πλανήτη

Τι συνέβη και η στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» κατέληξε ανενεργή στην Ευρώπη;

World 04.10.2025, 19:29
Ευρώπη: Μια ξεχασμένη υπόσχεση και τα τρόφιμα που καταστρέφουν τον πλανήτη
Newsroom

Ακόμα κι αν η Ευρώπη σταματούσε να καίει άνθρακα, πετρέλαιο και φυσικό αέριο αύριο, αυτό που τρώμε θα ήταν αρκετό για να θερμάνει το κλίμα πέραν του 1,5 βαθμού Κελσίου.

Αυτή είναι η αυστηρή προειδοποίηση από την Επιτροπή EAT-Lancet, μια ομάδα με περισσότερους από 70 κορυφαίους επιστήμονες από έξι ηπείρους, η οποία δημοσίευσε πρόσφατα την πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση μέχρι σήμερα για το πώς οι διατροφικές συνήθειες αποσταθεροποιούν τον πλανήτη.

Τα τρόφιμα σε Ευρώπη και τον κόσμο

Σχεδόν το ένα τρίτο των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προέρχεται από τα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένου του μεθανίου που απορροφάται από τα βοοειδή, των δασών που αποψιλώνονται για ζωοτροφές και της ενέργειας από ορυκτά καύσιμα που χρησιμοποιείται για την παραγωγή λιπασμάτων.

Πέρα από τις εκπομπές, τα τρόφιμα αποτελούν πλέον τη μεγαλύτερη αιτία για την υπέρβαση του ασφαλούς λειτουργικού χώρου της Γης από την ανθρωπότητα, οδηγώντας σε απώλεια βιοποικιλότητας, υποβάθμιση της γης, έλλειψη γλυκού νερού και ρύπανση από λιπάσματα.

«Τα αποτελέσματα είναι ανησυχητικά», δήλωσε στο POLITICO ο Γιόχαν Ρόκστρομ, ο Σουηδός επιστήμονας που συμπροήδρευσε της επιτροπής και πρωτοστάτησε για να μπουν όρια. «Το φαγητό από μόνο του θα μπορούσε να μας ωθήσει πέρα ​​από τον 1,5 βαθμό Κελσίου — αλλά το φαγητό μπορεί επίσης να μας βοηθήσει να επιστρέψουμε».

Το πλουσιότερο 30% του παγκόσμιου πληθυσμού παράγει περισσότερο από το 70% των ρύπων από τρόφιμα

Ένας οδικός χάρτης

Το βασικό επιχείρημα των επιστημόνων είναι ότι είναι ακόμα δυνατό να τραφούν περίπου 10 δισεκατομμύρια άνθρωποι με υγιεινή διατροφή εντός του ασφαλούς λειτουργικού χώρου της Γης — μια πρόκληση που τα σημερινά συστήματα τροφίμων δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ακόμη και με τα τρέχοντα επίπεδα πληθυσμού.

Η «διατροφή για την πλανητική υγεία» τους βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε φρούτα, λαχανικά, όσπρια και ξηρούς καρπούς, με μέτριες ποσότητες γαλακτοκομικών προϊόντων, πουλερικών και ψαριών, και πολύ λιγότερο κόκκινο και επεξεργασμένο κρέας. Ακολουθώντας αυτό το μοτίβο, εκτιμούν οι συγγραφείς, θα μπορούσε να αποτρέψει έως και 15 εκατομμύρια πρόωρους θανάτους κάθε χρόνο, μειώνοντας παράλληλα κατά το ήμισυ τις εκπομπές που σχετίζονται με τα τρόφιμα.

Υπολογίζουν το ετήσιο κόστος σε 200 έως 500 δισεκατομμύρια δολάρια – πολύ λιγότερο, λένε, από τα τρισεκατομμύρια σε εξοικονομήσεις στην υγεία και το περιβάλλον που θα ακολουθήσουν.

Ο Walter Willett, επιδημιολόγος του Χάρβαρντ, ο οποίος συμπροήδρευσε της επιτροπής, τόνισε ότι δεν πρόκειται για την επιβολή ενός «σχεδόν vegan τρόπου ζωής». Η διατροφή μπορεί να προσαρμοστεί στις τοπικές παραδόσεις – από τη Μεσόγειο μέχρι την Ασία – αλλά η συνολική κατεύθυνση είναι σαφής: περισσότερα λαχανικά και φρούτα και λιγότερο κρέας και ζάχαρη.

Μεγάλο μέρος αυτού του μηνύματος δεν είναι καινούργιο. Η αρχική έκθεση EAT-Lancet του 2019 ζητούσε σαρωτικές διατροφικές αλλαγές, ειδικά στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, όπου η κατανάλωση κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων ξεπερνά τα παγκόσμια πρότυπα. Αυτό που έχει αλλάξει είναι το βάρος των αποδεικτικών στοιχείων – και η αίσθηση ότι η πολιτική έχει κινηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Η έκδοση του 2019 έγινε πρωτοσέλιδο παγκοσμίως και προκάλεσε έντονη αντίδραση από ενδιαφερόμενους φορείς του κρέατος και των γαλακτοκομικών προϊόντων. Εταιρείες δημοσίων σχέσεων και ακαδημαϊκοί που συνδέονται με τον κλάδο χαρακτήρισαν τις προτάσεις της ελιτίστικες, μη ρεαλιστικές ή αντιαγροτικές . Ο Γουίλετ είπε ότι υπήρξε και πάλι «μια ενορχηστρωμένη προσπάθεια» αυτή τη φορά να δυσφημιστούν τα ευρήματα.

Ευρώπη

Η υπόσχεση της Ευρώπης

Η αρχική μελέτη EAT-Lancet τροφοδοτούσε άμεσα τη στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» της ΕΕ , η οποία ξεκίνησε το 2020 στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen. Το σχέδιο υπόσχονταν να καταστήσει το σύστημα τροφίμων της Ευρώπης «δίκαιο, υγιές και φιλικό προς το περιβάλλον» μειώνοντας στο μισό τη χρήση φυτοφαρμάκων, μειώνοντας τα λιπάσματα, επεκτείνοντας τη βιολογική γεωργία και προωθώντας πιο υγιεινές δίαιτες.

Πέντε χρόνια αργότερα, το «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» είναι ουσιαστικά νεκρό. Αντιμέτωπη με τις διαμαρτυρίες των αγροτών, το συντονισμένο λόμπινγκ της βιομηχανίας και τις πολιτικές επιπτώσεις του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, η ΕΕ εγκατέλειψε αθόρυβα τις πιο φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις της στον τομέα των τροφίμων.

Αντ’ αυτού, το μπλοκ επιστρέφει στις γνωστές διαμάχες για το αν θα περιοριστούν οι γεωργικές επιδοτήσεις, πώς θα διαχειριστούν τις εισαγωγές από την Ουκρανία ή τη Λατινική Αμερική και πώς θα κατευνάσουν τους αγρότες στη Γαλλία, τη Γερμανία και την Πολωνία. Αυτό συμβαίνει ακόμη και όταν οι ίδιοι οι επιστήμονες της ΕΕ προειδοποιούν ότι η γεωργία είναι η κύρια αιτία απώλειας βιοποικιλότητας, υποβάθμισης του νερού και του εδάφους.

Οι δίαιτες με υψηλή περιεκτικότητα σε κρέας είναι καταστροφικές για τον πλανήτη

Αλλά ενώ η Ευρώπη έχει κάνει ένα βήμα πίσω, η ήπειρος φέρει επίσης μεγάλο μέρος του βάρους για τις περιβαλλοντικές ζημιές που προκαλούνται από τα συστήματα τροφίμων — κάτι που υπογραμμίζεται από το εύρημα της έκθεσης ότι το πλουσιότερο 30% του παγκόσμιου πληθυσμού παράγει περισσότερο από το 70% αυτών των πιέσεων.

Εάν οι ταχέως αναπτυσσόμενες οικονομίες υιοθετήσουν δυτικού τύπου δίαιτες με υψηλή περιεκτικότητα σε κρέας, είπε ο Γουίλετ, «αυτός είναι ο δρόμος προς την περιβαλλοντική και υγειονομική καταστροφή». Αυτές οι περιοχές είναι επίσης εκεί όπου η κτηνοτροφία βλέπει τις μεγαλύτερες αγορές ανάπτυξής της – μια εμπορική πραγματικότητα που θα μπορούσε να κλειδώσει υψηλότερες εκπομπές και βαθύτερη οικολογική ζημιά, ακριβώς τη στιγμή που οι επιστήμονες λένε ότι η καμπύλη πρέπει να κάμπτεται προς τα κάτω.

Ωστόσο, η ομάδα υποστηρίζει ότι τα τρόφιμα αποτελούν μοχλό, όχι απλώς μειονέκτημα. Οι ραγδαίες αλλαγές στις δίαιτες, τις γεωργικές πρακτικές και τα απόβλητα θα μπορούσαν να αποφέρουν περίπου 5 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε οφέλη για την υγεία και το περιβάλλον, εκτιμούν οι συγγραφείς.

«Το φαγητό βρίσκεται στην καρδιά τόσο της ανθρώπινης ευημερίας όσο και της πλανητικής υγείας», δήλωσε η συμπρόεδρος Shakuntala Thilsted. «Ο μετασχηματισμός πρέπει να υπερβαίνει την παραγωγή αρκετών θερμίδων. Πρέπει να εγγυάται το δικαίωμα στην τροφή, τη δίκαιη εργασία και ένα υγιές περιβάλλον για όλους».

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
ESMA: Υπό την εποπτεία της χρηματιστήρια και crypto στην ΕΕ
World

Στην «ομπρέλα» της ESMA χρηματιστήρια και crypto στην ΕΕ
Γαλλία: Αντιμέτωπη με νέα πρόταση μομφής η κυβέρνηση
World

Νέα πρόταση μομφής (;) στη Γαλλία - Η κρίσιμη εβδομάδα
Birkenstock: Από την ορθοπεδική άνεση στο απόλυτο fashion statement
World

To «άσχημο» παπούτσι που έγινε παγκόσμιο φαινόμενο
Κίνα: Δεσμεύεται να μειώσει τις εκπομπές αερίων ρύπων [γράφημα]
World

Η Κίνα δεσμεύεται να μειώσει τις εκπομπές των αερίων ρύπων [γράφημα]
Δασμοί Τραμπ: Οι τυροκόμοι αντιστέκονται στην πολιτική του Αμερικανού προέδρου
World

Τυριά υψηλής ποιότητας στο στόχαστρο των δασμών Τραμπ
Αμερικανικά κολλέγια: Λιγότεροι ξένοι φοιτητές, λιγότερα δολάρια – Υπό πίεση τα ιδρύματα
World

Λιγότεροι ξένοι φοιτητές, λιγότερα δολάρια στα αμερικανικά κολλέγια

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Όμιλος Χατζηλαζάρου: Έσπασε το φράγμα των 100 εκατ. ευρώ με την προσθήκη του Titania 
Τουρισμός

Τo Titania εκτόξευσε τον όμιλο Χατζηλαζάρου πάνω από 100 εκατ.

Το comeback για τον όμιλο Χατζηλαζάρου μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Ρόδο το 2023

Λάμπρος Καραγεώργος
Shein: Γιατί αλλάζει τους όρους στο retail – Η ελληνική αντίδραση
Business

Η εισβολή της Shein στο retail

Η περσινή διάψευση της Shein στον ΟΤ για τα φυσικά καταστήματα και η «τούμπα» με την ανακοίνωση για τη Γαλλία

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
S&P Global: «Έλαμψαν» οι ελληνικές τράπεζες το γ’ τρίμηνο – H περίπτωση της CrediaBank
Τράπεζες

«Έλαμψαν» οι ελληνικές τράπεζες το γ’ τρίμηνο - Ξεχώρισε η CrediaBank

Οι ελληνικές τράπεζες έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στο ράλι ανόδου των ευρωπαϊκών μετοχών, σύμφωνα με την S&P Global

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Η επίδοξη ηγέτης της Ιαπωνίας δεν είναι η Σιδηρά Κυρία
Reuters Breakingviews

Είναι η Τακαΐτσι η νέα... Θάτσερ της Ιαπωνίας;

Η Τακαΐτσι είναι το φαβορί για να ψηφιστεί ως η επόμενη - και η πρώτη γυναίκα - πρωθυπουργός της Ιαπωνίας

Hudson Lockett
Birkenstock: Από την ορθοπεδική άνεση στο απόλυτο fashion statement
World

To «άσχημο» παπούτσι που έγινε παγκόσμιο φαινόμενο

Η ιστορία της Birkenstock αποκαλύπτει πώς ένα σανδάλι, όχι και τόσο κομψό, κατέκτησε τις πασαρέλες αλλά και τους καταναλωτές

Νατάσα Σινιώρη
Οι κανόνες συγχωνεύσεων και εξαγορών της ΕΕ μετατρέπονται από καταλύτη ανάπτυξης σε όπλο
Reuters Breakingviews

Από καταλύτες ανάπτυξης σε όπλο: Οι νέοι κανόνες M&A στην ΕΕ

Oι Aμερικανοί μνηστήρες που στοχεύουν σε ευρωπαϊκές εταιρείες μπορεί σύντομα να δυσκολευτούν

Jennifer Johnson
Ενδυναμώνοντας τους δασκάλους στη Χρηματοοικονομική Παιδεία
Experts

Ενδυναμώνοντας τους δασκάλους στη Χρηματοοικονομική Παιδεία

Xρειάζεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που να προσφέρει ολιστικές χρηματοοικονομικές γνώσεις

Δρ. Αργυρή Κατωπόδη
Secretariat: Η κούρσα του Big Red προς την Αιωνιότητα
Business of Sport

Secretariat - Το σπουδαιότερο άλογο ιπποδρομιών

Στις 4 Οκτωβρίου 1989 ο Secretariat, το διασημότερο και σπουδαιότερο άλογο ιπποδρομιών πέρασε στην αιωνιότητα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από World
ESMA: Υπό την εποπτεία της χρηματιστήρια και crypto στην ΕΕ
World

Στην «ομπρέλα» της ESMA χρηματιστήρια και crypto στην ΕΕ

Σύμφωνα με την ESMA αυτό θα βοηθήσει στην τόνωση των κεφαλαιαγορών της ευρωζώνης, καταργώντας την εποπτεία από 27 ξεχωριστές αρχές

Birkenstock: Από την ορθοπεδική άνεση στο απόλυτο fashion statement
World

To «άσχημο» παπούτσι που έγινε παγκόσμιο φαινόμενο

Η ιστορία της Birkenstock αποκαλύπτει πώς ένα σανδάλι, όχι και τόσο κομψό, κατέκτησε τις πασαρέλες αλλά και τους καταναλωτές

Νατάσα Σινιώρη
Κίνα: Δεσμεύεται να μειώσει τις εκπομπές αερίων ρύπων [γράφημα]
World

Η Κίνα δεσμεύεται να μειώσει τις εκπομπές των αερίων ρύπων [γράφημα]

Οι επιδόσεις της Κίνας στο πρώτο εξάμηνο του 2025 προήλθαν απο τον τομέα της ενεργειας όπου οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μειώθηκαν κατά 3%

Δασμοί Τραμπ: Οι τυροκόμοι αντιστέκονται στην πολιτική του Αμερικανού προέδρου
World

Τυριά υψηλής ποιότητας στο στόχαστρο των δασμών Τραμπ

Οι δασμοί Τραμπ στις εισαγωγές τυριού από την Ευρώπη δοκιμάζουν την αντοχή των παραγωγών

Νατάσα Σινιώρη
Αμερικανικά κολλέγια: Λιγότεροι ξένοι φοιτητές, λιγότερα δολάρια – Υπό πίεση τα ιδρύματα
World

Λιγότεροι ξένοι φοιτητές, λιγότερα δολάρια στα αμερικανικά κολλέγια

Πάνω από 35 αμερικανικά κολλέγια έχουν ανακοινώσει περικοπές στον προϋπολογισμό ως απάντηση στις πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ

TikTok: Από αναστολή σε επαναφορά η άδεια λειτουργίας της πλατφόρμας στην Ινδονησία
World

Το TikTok ανέκτησε την άδειά του στην Ινδονησία

Η Ινδονησία ανέστειλε και μετά επανέφερε την άδεια λειτουργίας του TikTok, εγείροντας ανησυχίες για την ελευθερία του διαδικτύου στη χώρα

Νατάσα Σινιώρη
Ιαπωνία: Το μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό ταμείο στον κόσμο περνά σε επενδύσεις με αντίκτυπο
World

Νέα επενδυτική στρατηγική για το μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό ταμείο στον κόσμο

Η βιομηχανία διαχείρισης χρημάτων στην Ιαπωνία ανέρχεται σε αξία στα 5 τρισ. δολάρια

Latest News
Σουρωτή: Άλμα 87% στα EBITDA το 2024
Business

Άλμα 87% στα EBITDA για τη Σουρωτή το 2024

Οι προοπτικές και προκλήσεις της εταιρείας

Interbeton: Πρώτη εταιρία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με CSC πιστοποίηση
Κατασκευές

Πιστοποίηση CSC για το σκυρόδεμα της Interbeton

Η παρουσίαση της πιστοποίησης CSC έτοιμου σκυροδέματος έγινε σε εκδήλωση στην μονάδα της Interbeton στο The Ellinikon

Πειραιώς: Στις αγορές για έκδοση ΑΤ1 με στόχο τα 600 εκατ. ευρώ – Μεγάλη η ζήτηση
Τράπεζες

Στις αγορές για έκδοση ΑΤ1 η Πειραιώς με στόχο τα 600 εκατ. - Μεγάλη η ζήτηση

Το κουπόνι των νέων τίτλων αναμένεται να διαμορφωθεί γύρω από τη ζώνη του 6,5%

Piraeus Securities: Στα 15 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο της Εθνικής
Τράπεζες

Στα 15 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο της Εθνικής η Piraeus Sec.

H Piraeus Securities προχώρησε σε αναθεώρηση του μοντέλου της για την Εθνική Τράπεζα, λαμβάνοντας υπόψη το υποστηρικτικό περιβάλλον επιτοκίων

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]
Economy

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]

Στη Βουλή κατατέθηκε ο προϋπολογισμός - Οι δηλώσεις Πιερρακάκη και Πετραλιά

Alexis Tsipras Resigns as MP, Paving Way for New Party
English Edition

Alexis Tsipras Resigns as MP, Paving Way for New Party

The former Greek prime minister, a polarizing figure in Greek politics, has resigned his MP seat to "return to the hopeful uncertainty of social struggle", hinting at a fresh movement beyond SYRIZA

Συνεργασία ΤΕΕ με το Ελληνικό Κτηματολόγιο
Ακίνητα

Συνεργασία ΤΕΕ με το Ελληνικό Κτηματολόγιο

Η Προγραμματική Σύμβαση είναι συνολικής διάρκειας 18 μηνών

Εργαζόμενοι: Burnout για πάνω από 1 στους 2 εργαζομένους
Executive

Burnout για πάνω από έναν στους δύο εργαζομένους

Πιο επιβαρυμένες οι γυναίκες και οι νεότεροι εργαζόμενοι - Τι δείχνει έρευνα των ΕΥ Ελλάδος, Hellas EAP και Εργαστηρίου Πειραματικής Ψυχολογίας ΕΚΠΑ

Aktor: Πράσινο από ΕΓΣ για τον μετασχηματισμό του ομίλου
Business

Νέα σελίδα για Aktor - Δύο θυγατρικές στο ΧΑ

Το μήνυμα του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Aktor, Αλέξανδρου Εξάρχου για την επόμενη ημέρα του ομίλου

Alfa: Αποκτά πλειοψηφικό μερίδιο στην Trio Bakery στον Καναδά
Τρόφιμα – ποτά

Εξαγορά από την Alfa στον Καναδά - Αποκτά εργοστάσιο παραγωγής

Η Alfa γράφει ιστορία, καθώς γίνεται η πρώτη ελληνική εταιρεία ζύμης με παραγωγική βάση στη Βόρεια Αμερική

Ελαιόλαδο: Στα 7,85 ευρώ/κιλό το πρώτο συμβόλαιο της σεζόν
AGRO

Πόσο έκλεισε το πρώτο συμβόλαιο για το ελαιόλαδο της νέας σεζόν

Η πρώτη συμφωνία για το ελαιόλαδο της σεζόν 2025 -26 «κλείστηκε» από τον Αγροτικό Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Αγίων Αποστόλων Λακωνίας

Ανθή Γεωργίου
Eυρωπαϊκά χρηματιστήρια: Βουτιά 2% για τον CAC 40 – Στο κόκκινο οι αγορές
Markets

«Τορπίλη» Λεκορνί στις αγορές - Η αντίδραση του ΧΑ

Η αιφνιδιαστική παραίτηση του Γάλλου πρωθυπουργού κλυδωνίζει τις αγορές - Πτώση στην Αθήνα

Ελληνική Ενωση Τραπεζών: Δωρεάν διαδικτυακό Πρόγραμμα Χρηματοοικονομικού Εγγραμματισμού για μικρομεσαίους
Business

ΕΕΤ: Δωρεάν πρόγραμμα χρηματοοικονομικού εγγραματισμού για ΜμΕ

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στην έναρξη και τη λειτουργία μιας επιχείρησης

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,2% για το 2025 και 2,3% το 2026
Economy

Πού θα καθίσει η «μπίλια» της ανάπτυξης το 2025 - 2026

Τι προβλέπει το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για τον προϋπολογισμό

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Χάλασε» το κλίμα η… Γαλλία
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Χάλασε» το κλίμα στο χρηματιστήριο Αθηνών η… Γαλλία

Ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών καταγράφει απώλειες 0,41% στις 2.068,12 μονάδες μετά την ανακοίνωση της παραίτησης Λεκορνί

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Γαλλία: Παραιτήθηκε ο Λεκορνί
Κόσμος
Upd: 11:43

«Βόμβα» Λεκορνί: Παραιτήθηκε από πρωθυπουργός της Γαλλίας

Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Γαλλία - Η παραίτησή του ήρθε λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε το νέο υπουργικό συμβούλιο

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο