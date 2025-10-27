Κίνα: Ασταμάτητη η άνοδος των βιοτεχνολογικών εταιρειών

Οι μεταρρυθμίσεις, η ταχύτερη ανάπτυξη και το χαμηλότερο κόστος έχουν επιταχύνει την ανάπτυξη του βιοτεχνολογικού τομέα

Οι φαρμακευτικές εταιρείες στην Κίνα έχουν συνάψει φέτος ρεκόρ αριθμού συμφωνιών για την πώληση των περιουσιακών τους στοιχείων στο εξωτερικό, προκαλώντας ραγδαία άνοδο των μετοχών των βιοτεχνολογικών εταιρειών, καθώς οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι η χώρα θα γίνει η κινητήρια δύναμη στην παγκόσμια φαρμακοβιομηχανία.

Σύμφωνα με τον κινεζικό πάροχο δεδομένων PharmCube, κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του 2025 έχουν συναφθεί 93 συμφωνίες αδειοδότησης στο εξωτερικό, συνολικής αξίας 85 δισ. δολαρίων, με εγχώριες εταιρείες να πωλούν τα διεθνή δικαιώματα για φάρμακα που έχουν παραχθεί στην Κίνα. Η συνολική αξία των συμφωνιών είναι σε καλό δρόμο για να καταγράψει το έκτο συνεχόμενο ετήσιο ρεκόρ, υπογραμμίζοντας την ταχύτητα με την οποία ο φαρμακευτικός τομέας της χώρας διεθνοποιείται.

Τι έκανε η Κίνα

Εν τω μεταξύ, η ραγδαία αύξηση των κλινικών δοκιμών και των φαρμάκων σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης από εταιρείες, όπως η Jiangsu Hengrui και η Akeso, δείχνει ότι η τάση των κινεζικών εταιρειών βιοτεχνολογίας να πωλούν τα φάρμακά τους σε παγκόσμιες φαρμακευτικές εταιρείες θα συνεχιστεί — μια πλήρης ανατροπή σε σχέση με την κατάσταση πριν από μια δεκαετία.

«Πριν από δέκα χρόνια, η Κίνα δεν είχε έναν τομέα βιοτεχνολογίας που να αξίζει να αναφερθεί. Ως επί το πλείστον, οι εταιρείες ανέπτυσσαν γενόσημα φάρμακα. Σήμερα, όλες οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες πραγματοποιούν το μεγαλύτερο μέρος των αγορών τους στην Κίνα για καινοτόμες θεραπείες», δήλωσε ο Μπράντ Λόνκαρ, ειδικός στον τομέα της κινεζικής βιοτεχνολογίας.

Το Πεκίνο εισήγαγε μεταρρυθμίσεις στα μέσα της δεκαετίας του 2010 που διευκόλυναν τις εταιρείες βιοτεχνολογίας να συγκεντρώσουν κεφάλαια και να επιδιώξουν την καινοτομία. Αυτές οι αλλαγές, σε συνδυασμό με τη σχετική ταχύτητα και το χαμηλό κόστος της ανάπτυξης φαρμάκων και των κλινικών δοκιμών, έχουν επιταχύνει την ανάπτυξη του κλάδου. Ο δείκτης βιοτεχνολογίας Hang Seng του Χονγκ Κονγκ έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 80% φέτος, λόγω του αυξανόμενου ενθουσιασμού των επενδυτών.

Jiangsu Hengrui

Η μεταμόρφωση της Κίνας από κατασκευαστή αντιγράφων φαρμάκων που αναπτύσσονται στο εξωτερικό σε κέντρο εγχώριας έρευνας εξηγείται από την περίπτωση της Jiangsu Hengrui. Ιδρύθηκε το 1970 και τις δύο πρώτες δεκαετίες της λειτουργίας της ήταν μια μικρή κρατική εταιρεία που παρήγαγε φθηνά αντισηπτικά.

Η Hengrui έχει συνάψει συμφωνίες αδειοδότησης με τις Merck, Braveheart Bio και Glenmark μόνο κατά το τελευταίο έτος. Τον Ιούλιο, συμφώνησε με τη βρετανική φαρμακευτική εταιρεία GSK για την ανάπτυξη έως και 12 φαρμάκων.

Στη δεκαετία του 1990, άρχισε να αναπτύσσει γενόσημα αντικαρκινικά φάρμακα. Ιδιωτικοποιήθηκε το 1997 και άρχισε να επενδύει στην ανάπτυξη των δικών της ερευνητικών δυνατοτήτων. Σήμερα, διαθέτει ένα από τα πιο διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια στην χώρα, που περιλαμβάνει θεραπείες απώλειας βάρους, φάρμακα ογκολογίας και θεραπείες για την νόσο Αλτσχάιμερ.

Ο Τόνι Ρεν, επικεφαλής της Asia Healthcare Research στη Macquarie Capital, δήλωσε ότι η Hengrui είναι «οδηγός» για την φαρμακευτική βιομηχανία της Κίνας.

«Η εταιρεία προσφέρει έναν σπάνιο συνδυασμό αποδεδειγμένων διαδικασιών έρευνας και ανάπτυξης, μια σειρά από παγκόσμιες συμφωνίες αδειοδότησης, δεξιότητες πωλήσεων με επίκεντρο την Κίνα, επαγγελματική διαχείριση και υγιή εταιρική διακυβέρνηση», είπε.

Συμφωνία με τη Merck και τη GSK

«Στην Κίνα, μπορείτε να κλιμακώσετε και να δοκιμάσετε φάρμακα σε ανθρώπους πολύ πιο γρήγορα από ό,τι στις ΗΠΑ ή την Ευρώπη», δήλωσε ο Λόνκαρ. «Αν έχετε μια ιδέα για ένα φάρμακο, μπορείτε να λάβετε μια απάντηση σχετικά με το αν λειτουργεί ένα ή δύο χρόνια νωρίτερα στην Κίνα».

Για πολλές κινεζικές εταιρείες βιοτεχνολογίας, η αύξηση των διεθνών συνεργασιών έχει προσφέρει το απαραίτητο κεφάλαιο μετά από μερικά δύσκολα χρόνια που σημαδεύτηκαν από μεταρρυθμίσεις στην τιμολόγηση των φαρμάκων, οι οποίες συμπίεσαν τα περιθώρια κέρδους στις εγχώριες πωλήσεις.

Ο Ζιάο Μπίνγκ , αναλυτής φαρμακευτικών προϊόντων στην Huajing Securities, δήλωσε ότι οι κινεζικές εταιρείες βιοτεχνολογίας μπορεί να είναι ευάλωτες στις διακυμάνσεις των εσόδων από τις συμφωνίες αδειοδότησης, οι οποίες συνδέονται με την επίτευξη συγκεκριμένων ορόσημων στις κλινικές δοκιμές, ενώ ταυτόχρονα χρηματοδοτούν μεγάλο μέρος των αυξανόμενων δαπανών τους για έρευνα και

Οι διεθνείς συμφωνίες της Hengrui έχουν αναδείξει μια ανησυχία για τις κινεζικές φαρμακευτικές εταιρείες που επιδιώκουν να λάβουν διεθνή έγκριση για νέα φάρμακα. Η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) έχει απορρίψει επανειλημμένα ένα από τα αντικαρκινικά φάρμακα της Hengrui, επικαλούμενη ζητήματα ποιοτικου ελέγχου στις εγκαταστάσεις της, σημειώνουν οι FT.

Akeso

Η Akeso, με έδρα την Γκουανγκντόνγκ, έχει τραβήξει την προσοχή των επενδυτών για τις προόδους της στον τομέα της ογκολογίας. Ο Τόνι Ρέν περιέγραψε την εταιρεία ως «πολύ καλή στην ανακάλυψη φαρμάκων και την κλινική εφαρμογή».

Η κύρια θεραπεία της Akeso, το ivonescimab, έχει γίνει δεκτή με ενθουσιασμό αλλά και σκεπτικισμό. Το δισπεκτικό αντίσωμα, το οποίο στοχεύει δύο οδούς καρκίνου, εγκρίθηκε στην Κίνα πέρυσι — η πρώτη θεραπεία του είδους της που έφτασε στην αγορά — με αποτέλεσμα οι μετοχές της να σημειώσουν άνοδο άνω του 90% το 2025. Αρχικά εγκρίθηκε για χρήση σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα που είχαν ήδη υποβληθεί σε θεραπεία, αλλά από τότε η εφαρμογή του έχει επεκταθεί.

Σε κινεζικές δοκιμές, το ivonescimab υπερείχε του Keytruda της Merck, του φαρμάκου κατά του καρκίνου με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στον κόσμο, στην πρόληψη της εξέλιξης του όγκου. «Υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ των ανθρώπων που πιστεύουν στα κινεζικά δεδομένα», δήλωσε ο ο Μπράντ Λόνκαρ, ειδικός στον τομέα της κινεζικής βιοτεχνολογίας. «Η δυνητική αξία αυτού του φαρμάκου είναι εκθετική αν είναι καλύτερο από το καλύτερο φάρμακο κατά του καρκίνου όλων των εποχών».

CHINA BIOTECH

Ωστόσο, σε μια πρόσφατη παγκόσμια δοκιμή Φάσης 3, η θεραπεία δεν κατάφερε να επαναλάβει αυτά τα αποτελέσματα σε ασθενείς της Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης, καθώς ο καρκίνος τους επανήλθε και εξελίχθηκε ταχύτερα σε σύγκριση με τις κινεζικές μελέτες. Οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι είναι πολύ νωρίς για να κρίνουμε τις παγκόσμιες προοπτικές του φαρμάκου, καθώς η Akeso επεκτείνει τις δοκιμές σε άλλους τύπους καρκίνου, συμπεριλαμβανομένου του συμπεριλαμβανομένου του παχέος εντέρου.

Ενώ το ivonescimab παραμένει το βασικό φάρμακο της εταιρείας, η Akeso διαθέτει επίσης ένα ευρύ φάσμα προϊόντων σε τομείς όπως η ογκολογία, οι αυτοάνοσες και οι μεταβολικές ασθένειες. Οι αναλυτές επισημαίνουν την αυξανόμενη εστίασή της στα συζεύγματα αντισωμάτων-φαρμάκων (ADC) — αυτά παρέχουν στοχευμένη χημειοθεραπεία απευθείας στα καρκινικά κύτταρα, ελαχιστοποιώντας τη βλάβη στους υγιείς ιστούς.

Τα ADC έχουν καταστεί το επίκεντρο του τομέα της βιοτεχνολογίας στην Κίνα, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματά της σε μεγάλης κλίμακας εργαστηριακά πειράματα. «Η ανάπτυξη των ADC απαιτεί τεράστιες ποσότητες δοκιμών και σφαλμάτων», δήλωσε ο Ζιάο. «Είναι ένα πρόβλημα μηχανικής — και η Κίνα έχει πλεόνασμα μηχανικών».

Legend Biotech

Η Legend Biotech εδρεύει στο Νιου Τζέρσεϊ, αλλά έχει τις ρίζες της στην Κίνα και ο μεγαλύτερος μέτοχός της παραμένει η GenScript με έδρα την Κίνα. Η Legend είναι ένας από τους κορυφαίους προγραμματιστές γονιδιακής θεραπείας στην Κίνα. Αναδείχθηκε μετά από μια συνεργασία το 2017 με την Johnson & Johnson για την ανάπτυξη μιας θεραπείας CAR-T για το πολλαπλό μυέλωμα, έναν τύπο καρκίνου του αίματος. Η ιστορική συμφωνία δέχτηκε κριτική την εποχή εκείνη ως επικίνδυνη επένδυση στην τότε αναδυόμενη βιοτεχνολογική βιομηχανία της Κίνας, αλλά συνέβαλε στην εκκίνηση της τωρινού κύματος συμφωνιών αδειοδότησης.

Ενώ οι αμερικανικές εταιρείες έχουν επενδύσει σημαντικούς πόρους στη γονιδιακή θεραπεία, πολλές από αυτές έχουν εμποδιστεί από τα υψηλά κόστη και τα ρυθμιστικά εμπόδια στην εγχώρια αγορά τους. Αντίθετα, στην Κίνα, οι ρυθμιστικές αρχές έχουν υποστηρίξει τον τομέα αυτό, επιτρέποντας την πραγματοποίηση δοκιμών σε ανθρώπους σε πρώιμο στάδιο και μεγαλύτερη ευελιξία στον σχεδιασμό τους.

Η θεραπεία Carvykti της Legend σε συνεργασία με την J&J — η οποία στοχεύει στην αναδιαμόρφωση των ανοσοκυττάρων του ασθενούς για να στοχεύσει και να καταστρέψει τον καρκίνο — εγκρίθηκε πέρυσι στην Κίνα για ασθενείς με μυέλωμα που είχε υποτροπιάσει μετά από προηγούμενες θεραπείες.

Ωστόσο, ενώ οι κινεζικές ρυθμιστικές αρχές έχουν ενθαρρύνει την καινοτομία, οι χαμηλές τιμές των φαρμάκων στην εγχώρια αγορά έχουν αναγκάσει τις εταιρείες να στραφούν στο εξωτερικό για να ανακτήσουν τις επενδύσεις τους. «Μια τεράστια απογοήτευση ήταν το γεγονός ότι οι εμπορικές πωλήσεις στον τομέα των φαρμάκων στην Κίνα δεν άνθισαν ποτέ», δήλωσε ο Λόνκαρ.

«Οι τιμές των φαρμάκων είναι από τις χαμηλότερες στον κόσμο. Σχεδόν όλη η επιτυχία αυτών των εταιρειών — και η ραγδαία άνοδος των τιμών των μετοχών τους — εξαρτάται από την ικανότητά τους να επιτύχουν στις ΗΠΑ».

Απόρρητο