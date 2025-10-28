Η ΔΕΗ κλείνει το τελευταίο κεφάλαιο της απολιγνιτιποίησης. Παραμένοντας πιστή στο χρονοδιάγραμμα για την πλήρη απεξάρτηση από το… κάρβουνο έως το 2026 υπέβαλε αίτημα για τη μετατροπή της πιο σύγχρονης λιγνιτικής μονάδας της, της «Πτολεμαΐδας V», σε φυσικού αερίου. Η αίτηση κατατέθηκε την περασμένη Παρασκευή στην Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ).

Όπως άλλωστε είχε αναφέρει τον περασμένο Ιούνιο ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου κ. Γιώργος Στάσσης, μιλώντας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η επιχείρηση συνεχίζει «τη μείωση παραγωγής από τον ζημιογόνο λιγνίτη με στόχο την πλήρη απολιγνιτοποίηση την επόμενη χρονιά, αυξάνοντας παράλληλα την ηλεκτροπαραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)». Ήδη η ΔΕΗ προχωρά σε ριζική αλλαγή του χαρτοφυλακίου της, έχοντας αυξήσει τους εγκατεστημένους σταθμούς ΑΠΕ, οι οποίοι φθάνουν στα 6,2 GW (εκ των οποίων τα 4,9 GW στην Ελλάδα) με τον πήχη να έχει τοποθετηθεί για το 2027 στα 11,8 GW (τα 7,4 GW στη χώρα μας).

Τον Μάιο σβήνουν τα φουγάρα στον Άγιο Δημήτριο

Εκτός από τη μονάδα της «Πτολεμαΐδας V» ονομαστικής ισχύος 660 MW η οποία σχεδιάζεται να μετατραπεί, το 2026, σε πρώτη φάση σε μονάδα φυσικού αερίου ανοικτού κύκλου (OCGT) και αργότερα σε συνδυασμένου κύκλου (CCGT), σήμερα λειτουργούν ακόμη μόνο οι τρεις λιγνιτικές μονάδες του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού (ΑΗΣ) Αγίου Δημητρίου οι οποίες τελικά δεν θα σβήσουν τα τέλη του έτους, όπως προβλεπόταν. Ρύθμιση που έχει προωθηθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και θα ψηφιστεί αύριο στη Βουλή τους δίνει παράταση ζωής έως το τέλος της φετινής χειμερινής περιόδου, ήτοι έως τις 15 Μαΐου. Η παράταση έχει στόχο να εξασφαλίσει την επάρκεια τηλεθέρμανσης για τη Δυτική Μακεδονία, περιοχή η οποία έπειτα θα εξυπηρετείται από τη νέα μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) που βρίσκεται σε φάση κατασκευής.

ΑΠΕ και μείωση εκπομπών CO2

Η στροφή της ΔΕΗ στις ΑΠΕ αποτυπώνεται όχι μόνο στα έργα που εξελίσσονται, αλλά και στα αποτελέσματα παραγωγής. Το α’ εξάμηνο 2025 η λιγνιτική παραγωγή μειώθηκε κατά 6% σε σχέση με το α’ εξάμηνο 2024 και διαμορφώθηκε σε 1,4 TWh (τεραβατώρες) ενώ η παραγωγή από αιολικά και φωτοβολταϊκά, η οποία αυξήθηκε κατά 40% και 17% αντίστοιχα (έναντι του ίδιου εξαμήνου του 2024), έφτασε τις 3,1 TWh που αντιστοιχούν στο 32% της συνολικής παραγωγής της επιχείρησης.

Λόγω του σχεδίου απολιγνιτοποίησης που βρίσκεται σε εξέλιξη οι εκπομπές CO2 μειώνονται προοδευτικά, περιορίζοντας έτσι και την έκθεση της ΔΕΗ στις αυξημένες τιμές των δικαιωμάτων εκπομπής CO2 (διοξειδίου του άνθρακα) που από τον Ιούλιο και έπειτα έχουν πάρει και πάλι την… ανηφόρα προσεγγίζονται τα 80 ευρώ ανά τόνο εκπομπών και ενδέχεται να αυξηθούν κι άλλο λόγω της αναμενόμενης αυστηροποίησης των στόχων εκπομπών της ΕΕ για το 2030. Από το 2021, η ΔΕΗ έχει μειώσει σημαντικά την ισχύ και την παραγωγή των λιγνιτικών μονάδων με αποτέλεσμα οι άμεσες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα να έχουν μειωθεί κατά 35%.

Αναπτυξιακή στρατηγική και νέες επενδύσεις

Η διαφοροποίηση του ενεργειακού χαρτοφυλακίου μέσω αυξημένων επενδύσεων σε ΑΠΕ περιορίζει την έκθεση στις αυξανόμενες τιμές δικαιωμάτων εκπομπών CO2. Δεν είναι τυχαίο ότι από τις συνολικές επενδύσεις που ανήλθαν σε 1,3 δισ. ευρώ, βάσει των οικονομικών αποτελεσμάτων 6μήνου, το 90% αφορούσε επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ, ευέλικτης παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, σε ευθυγράμμιση με τους στρατηγικούς στόχους για τη δημιουργία ενός καθαρού και ευέλικτου χαρτοφυλακίου παραγωγής ενέργειας και τον εκσυγχρονισμό – ψηφιοποίηση των δικτύων διανομής.

Είναι αξιοσημείωτο ότι το επικαιροποιημένο στρατηγικό πλάνο του Ομίλου περιλαμβάνει επενδύσεις περίπου 10 δισ. ευρώ στην τριετία, κυρίως σε ΑΠΕ, δίκτυα, ευέλικτη παραγωγή και νέες λύσεις για τους πελάτες στην Ελλάδα και ευρύτερα sτην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που μαζί με την πλήρη απολιγνιτοποίηση το 2026 θα συμβάλουν στην αύξηση του EBITDA του ομίλου στα 2,7 δισ. ευρώ το 2027.

Αποκατάσταση και πράσινη μετάβαση στις πρώην λιγνιτικές περιοχές

Στο πλαίσιο της απολιγνιτοποίησης και των σχετικών προβλέψεων που περιλαμβάνονται στους περιβαλλοντικούς όρους των εγκαταστάσεων που έχουν παύσει οριστικά τη λειτουργία τους, η ΔΕΗ εκτός από την απόσυρση των μονάδων προχωρά και στην αποκατάστασή τους όπως επίσης και των ορυχείων. Πλήρεις μελέτες αποκατάστασης έχουν υποβληθεί και εγκριθεί από την αδειοδοτούσα αρχή του ΥΠΕΝ για τους ΑΗΣ Καρδιάς (I-IV), ΑΗΣ Αμυνταίου (Ι-ΙΙ), ΑΗΣ Πτολεμαΐδας (Ι-ΙV), ΑΗΣ Λαυρίου (I-III), για τις εργασίες επαναφοράς της περιβαλλοντικής κατάστασης των εκτάσεών τους ενώ εκκρεμούν οι εγκρίσεις για τις μελέτες αποκατάστασης του AHΣ Αλιβερίου (Ι-ΙV) και ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α’. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση του ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ. Επιπλέον, συνεχίζουν να υλοποιούνται οι αποκαταστάσεις στις εκτάσεις των ορυχείων Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης, προκειμένου αυτές να αποδοθούν σε μεταλιγνιτικές χρήσεις.