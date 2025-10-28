Τράπεζες: Έρχεται νέα «ανάκριση» των αναλυτών στις τραπεζικές διοικήσεις

Στα οικονομικές καταστάσεις του γ΄ τριμήνου 2025 των τραπεζών και στις παρουσιάσεις των διοικήσεών τους στους αναλυτές, θα στρέψει το επόμενο 10ήμερο την προσοχή της η επενδυτική κοινότητα.

Η αρχή θα γίνει αυτήν την Πέμπτη από τη Eurobank, θα ακολουθήσει μία ημέρα αργότερα η Πειραιώς και ο χορός των σχετικών ανακοινώσεων θα κλείσει με τις Alpha Bank και Εθνική στα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας.

Ως προς την εξέλιξη των μεγεθών των τεσσάρων συστημικών ομίλων κατά την υπό εξέταση περίοδο, δεν αναμένονται εκπλήξεις.

Η νέα καθοδήγηση

Ωστόσο, η αγορά δεν αποκλείει μία νέα καθοδήγηση από τους CEO τους, όσον αφορά κρίσιμα ζητήματα που επιδρούν καθοριστικά στις επιλογές των επενδυτών.

Πρόκειται κατά βάση για τα εξής:

– Τις κινήσεις στο μέτωπο της μη οργανικής μεγέθυνσης του ενεργητικού τους.

Οι τρεις από τους τέσσερις μεγάλους του κλάδου έχουν προχωρήσει σε εξαγορές, που θα αλλάξουν μερικώς το επιχειρησιακό τους μοντέλο, με διαφοροποίηση των πηγών εισοδήματος.

Η αγορά αναμένει περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη της ενσωμάτωσης των νέων θυγατρικών τους, αλλά και μία πιο αναλυτική καταγραφή του οφέλους σε επίπεδο εσόδων και των συνεργειών που θα αναπτυχθούν.

Οι κινήσεις

Οι κινήσεις αυτές σε καμία περίπτωση δεν έχουν ολοκληρωθεί. Η Εθνική Τράπεζα αναζητά εταίρους στον ασφαλιστικό τομέα και εφόσον υπάρχει κάποια εξέλιξη σε αυτό το μέτωπο είναι σίγουρο ότι η διοίκησή της θα ενημερώσει σχετικά τους αναλυτές.

Από την άλλη, η Eurobank ανακοίνωσε πρόσφατα τη συμφωνία για την απόκτηση του 100% του τομέα ασφαλίσεων ζωής της Eurolife.

Η διοίκησή της στην ανακοίνωση του deal έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες εκτιμήσεις για την επίδραση αυτής της κίνησης στα αποτελέσματά της.

Στην επικείμενη ενημέρωση των αναλυτών αναμένεται να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Εξάλλου, η διοίκηση της τράπεζας εκτιμάται ότι θα ερωτηθεί για το αν βλέπει κι άλλες ευκαιρίες εξαγορών, όπως για παράδειγμα στη βουλγαρική αγορά, στις προοπτικές περαιτέρω συγκέντρωσης της οποίας είχε αναφερθεί σε προηγούμενο call.

Στην Πειραιώς βρίσκεται στην τελική ευθεία η ολοκλήρωση του deal εξαγοράς της Εθνικής Ασφαλιστικής. Η διοίκησή της θα παρουσιάσει την πρόοδο της όλης διαδικασίας και δεν αποκλείεται να δώσει στη δημοσιότητα επικαιροποιημένα στοιχεία για τη θετική επίδραση που θα έχει το deal στα αποτελέσματά της.

Τέλος, η Alpha Bank έχει μπροστά της ένα ευρύ κύκλο μετασχηματισμού μετά την ολοκλήρωση των deals των προηγούμενων μηνών στον τραπεζικό κλάδο, στον τομέα της επενδυτικής τραπεζικής και στο factoring.

Οι επεκτατικές κινήσεις της ωστόσο φαίνεται ότι δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και επί του θέματος αναμένεται να τοποθετηθεί η διοίκηση της τράπεζας κατά την ενημέρωση των αναλυτών.

Ο στόχος

Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος είναι η απόκτηση ασφαλιστικής εταιρείας στην Κύπρο.

– Την επιβράβευση των μετόχων

Οι τέσσερις συστημικοί όμιλοι έχουν ήδη δώσει καθοδήγηση για τα ποσοστά διανομής των κερδών της τρέχουσας χρήσης, ενώ από τις αρχές Νοεμβρίου ξεκινά η διαδικασία για την καταβολή προμερίσματος στους μετόχους.

Η διάθεση επί του καθαρού αποτελέσματος του 2025 θα είναι κατ΄ ελάχιστον 50% – 60%.

Ωστόσο, με δεδομένο ότι το ενδιαφέρον της αγοράς για μερίσματα είναι ενισχυμένο εφέτος, δεν αποκλείεται τα ποσοστά αυτά να ενισχυθούν περαιτέρω.

Επιδοτήσεις

Αυτό θα εξαρτηθεί από τις επιδόσεις που τελικά θα πετύχουν στο σύνολο της χρήσης οι τράπεζες. Εφόσον, οι στόχοι των σχεδίων τους υπερκεραστούν, είναι βέβαιο ότι θα επιδιώξουν μία μεγαλύτερη ανταμοιβή των μετόχων τους.

Φυσικά για αυτό απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του επόπτη τους, του SSM.

Ως προς το προμέρισμα, η πληρωμή του ξεκινά από το δεύτερο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα:

-Η Eurobank θα διανείμει 170 εκατ. ευρώ στις 12 Νοεμβρίου (αποκοπή δικαιώματος στις 6 Νοεμβρίου)

-Η Εθνική Τράπεζα θα διανείμει 183 εκατ. ευρώ στις 14 Νοεμβρίου (αποκοπή δικαιώματος στις 10 Νοεμβρίου)

-Η Alpha Bank θα διανείμει προμέρισμα 111 εκατ. ευρώ στις 5 Δεκεμβρίου (αποκοπή δικαιώματος την 1η Δεκεμβρίου)

Από την άλλη η Πειραιώς θα προχωρήσει στο δ΄ τρίμηνο του 2025 σε επαναγορά ιδίων μετοχών ύψους 100 εκατ. ευρώ αντί καταβολής μετρητών.