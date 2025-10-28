Amazon: Ξεκίνησαν οι μαζικές απολύσεις

Η εταιρεία σχεδιάζει να επενδύσει περίπου 100 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος στην ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης.

Τεχνολογία 28.10.2025, 13:49
Amazon: Ξεκίνησαν οι μαζικές απολύσεις
Επιβεβαιώνοντας σχετικές πληροφορίες που κυκλοφόρησαν στον διεθνή Τύπο το τελευταίο διάστημα, η Amazon ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα απολύσει περίπου 14.000 εταιρικούς υπαλλήλους, σηματοδοτώντας τις τελευταίες περικοπές στην πολυετή προσπάθεια της εταιρείας να περιορίσει το κόστος.

Η εταιρεία ανέφερε ότι οι απολύσεις πραγματοποιούνται για να την κάνουν πιο λιτή και λιγότερο γραφειοκρατική, ενώ παράλληλα επιδιώκει να επενδύσει στα «μεγαλύτερα στοιχήματά της», συμπεριλαμβανομένης της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης .

«Αυτή η γενιά Τεχνητής Νοημοσύνης είναι η πιο μετασχηματιστική τεχνολογία που έχουμε δει από την εποχή του Διαδικτύου και επιτρέπει στις εταιρείες να καινοτομούν πολύ πιο γρήγορα από ποτέ (σε υπάρχοντα τμήματα της αγοράς και σε εντελώς νέα)», έγραψε η Beth Galetti, ανώτερη αντιπρόεδρος εμπειρίας και τεχνολογίας ανθρώπινου δυναμικού στην Amazon. «Είμαστε πεπεισμένοι ότι πρέπει να οργανωθούμε πιο λιτά, με λιγότερα επίπεδα και περισσότερη ιδιοκτησία, για να κινηθούμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα για τους πελάτες και τις επιχειρήσεις μας».

Οι απολύσεις αναμένεται τελικά να είναι οι μεγαλύτερες περικοπές θέσεων εργασίας σε εταιρείες στην ιστορία της Amazon, όπως είχε αναφέρει προηγουμένως το CNBC. Το Reuters ανέφερε ότι οι περικοπές θα μπορούσαν να επηρεάσουν έως και 30.000 υπαλλήλους, επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

1,5 εκατ. υπάλληλοι

Η Amazon είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος ιδιωτικός εργοδότης των ΗΠΑ, με περισσότερους από 1,54 εκατομμύρια υπαλλήλους παγκοσμίως στο τέλος του δεύτερου τριμήνου. Ο αριθμός αυτός αποτελείται κυρίως από το εργατικό δυναμικό στις αποθήκες της.

Απασχολεί περίπου 350.000 εταιρικούς και τεχνολογικούς υπαλλήλους, πράγμα που σημαίνει ότι οι 14.000 περικοπές θέσεων εργασίας αντιπροσωπεύουν περίπου το 4% αυτού του τμήματος του εργατικού δυναμικού της.

Η εταιρεία ανέφερε ότι θα συνεχίσει να απολύει υπαλλήλους το επόμενο έτος, παρόλο που σχεδιάζει να συνεχίσει να προσλαμβάνει σε «βασικούς στρατηγικούς τομείς».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Amazon, Άντι Τζάσι, δήλωσε τον Ιούνιο ότι το εργατικό δυναμικό της εταιρείας θα συρρικνωθεί περαιτέρω ως αποτέλεσμα της υιοθέτησης της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, λέγοντας στους υπαλλήλους ότι «θα χρειαστεί λιγότερους ανθρώπους που θα κάνουν ορισμένες από τις δουλειές που γίνονται σήμερα και περισσότερους ανθρώπους που θα κάνουν άλλου είδους δουλειές».

Ο Τζάσι, η οποία ανέλαβε τα ηνία από τον Τζεφ Μπέζος το 2021, έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία για τη μείωση του κόστους σε ολόκληρη την εταιρεία τα τελευταία χρόνια. Η Amazon απέλυσε 27.000 υπαλλήλους μεταξύ 2022 και 2023 και οι μειώσεις θέσεων εργασίας συνεχίστηκαν έκτοτε, αν και σε μικρότερη κλίμακα.

Η εταιρεία έχει σταματήσει μη κερδοφόρες πρωτοβουλίες, ενώ δεσμεύεται να επενδύσει περίπου 100 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος στην ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης.

