Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανω του 1% τα κέρδη

Με σημαντικά κέρδη κινείται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, δίνοντας το σύνθημα της αντίδρασης μετά τις πιέσεις των τελευταίων δύο συνεδριάσεων, με αρκετούς τίτλους του να συμμετέχουν στην κίνηση αποτυπώνοντας το αγοραστικό ενδιαφέρον.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 1,15% στις 2.025,90 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 135,9 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 20,3 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 1,18% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.111,82 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός κέρδη 1,47% στις 2.304,60 μονάδες.

Κίνηση με εύρος

Τα ηνία της συνεδρίασης βρίσκονται σταθερά στα χέρια των αγοραστών, με όλο και περισσότερους τίτλους να συμμετέχουν στην αντίδραση που πραγματοποιείται. Σε συνεδριακό με τις αυξημένες συναλλαγές, παρά το ότι μεγάλο μέρος αυτών εστιάζει στον τραπεζικό κλάδο, δίνεται το μήνυμα από την αγορά ότι αυτή η αντίδραση ενδεχομένως να έχει και «θεμέλια» για μια μεγαλύτερη κίνηση.

Η κινητικότητα αυτή μάλιστα έρχεται σε μια περίοδο που η αγορά έχει περάσει από αρκετές αναταράξεις, με το κλίμα να παραμένει αβέβαιο λόγω των διεθνών εξελίξεων και των γεωπολιτικών εντάσεων. Παρ’ όλα αυτά, η αύξηση των συναλλαγών και η πίεση για επενδύσεις από θεσμικούς επενδυτές στέλνουν το μήνυμα ότι υπάρχει διάθεση για σταδιακή ανακατανομή κεφαλαίων και στήριξη στις πιο υποτιμημένες αξίες.

Τεχνικά, η ζώνη των 2.045 – 2.055 μονάδων του ΓΔ, αποτελεί σημαντική αντίσταση, μιας και τεχνικά μπορεί να θεωρηθεί και επιβεβαίωση. Οπότε, μέχρι να κατοχυρωθεί, μπορούμε να κρατάμε μικρό καλάθι, σύμφωνα με τη Fast Finance. Μία κατοχύρωση μπορεί να οδηγήσει εκ νέου στη ζώνη των 2.090 μονάδων. Σε μεγαλύτερη εικόνα, χρειάζεται χρόνος για να ολοκληρωθεί η φάση συσσώρευσης και να δούμε ξανά μία ανοδική κίνηση.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η ΕΛΧΑ σημειώνει άλμα 3,56%, με τις Motor Oil, Eurobank και ΕΥΔΑΠ να ακολουθούν με άνοδο άνω του 2%. Άνω του 1% είναι τα κέρδη σε Aegean, Helleniq Energy, Εθνική, Τιτάν, Jumbo, Βιοχάλκο, Πειραιώς, ΟΤΕ, ΔΕΗ, Σαράντης και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Ήπια ανοδικά κινούνται οι Κύπρου, Optima Bank, Cenergy, Λάμδα, Coca Cola, Alpha Bank, Metlen και ΟΠΑΠ, με τον ΔΑΑ να είναι αμετάβλητος. Ο Aktor χάνει 0,24%.