Αγρότες: Σε αναβρασμό οι παραγωγοί στην Κρήτη – Έκλεισαν τον ΒΟΑΚ

Σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε διάφορα σημεία του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) προχώρησαν σήμερα Τετάρτη 29 Οκτωβρίου οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι του νησιού, διαμαρτυρόμενοι για το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει, στο οποίο έχει συμβάλει καθοριστικά εκτός από τα χρόνια προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στα Χανιά, η κινητοποίηση με τα αγροτικά οχήματα και μηχανήματα πραγματοποιήθηκε στον κόμβο των Μουρνιών, ενώ στο Ηράκλειο αγρότες και κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν στο ΚΤΕΟ στον Καρτερό όπου και έστησαν μπλόκο στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης στο Ηρακλειο. Την απόφαση για το αν θα παραμείνουν στο σημείο ή θα προχωρήσουν στο στήσιμο μπλόκου σε άλλο σημείο, θα την πάρουν σε ανοικτή συνέλευση, την οποία θα πραγματοποιήσουν εντός της ημέρας.

Οι ενισχύσεις να καταβάλλονται με βάση την παραγωγή και το πραγματικό ζωικό κεφάλαιο, ζητούν οι κτηνοτρόφοι

Σε κάθε περίπτωση, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, με φόντο και το μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο που σχεδιάζεται από τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα στις 11 Νοεμβρίου στην Αθήνα.

Τι ζητούν

Η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Χανίων σε κάλεσμά της αναφέρει ότι «η αβεβαιότητα σχετικά με την πληρωμή των ενισχύσεων ύστερα και από το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η πανώλη των αιγοπροβάτων, η συνεχής αύξηση του κόστους παραγωγής και συνολικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα τους έχουν φέρει σε ακόμα πιο δύσκολη θέση τους βιοπαλαιστές κτηνοτρόφους. Η πολιτική της κυβέρνησης, όπως και των προηγούμενων, είναι η πιστή εφαρμογή της νέας ΚΑΠ και είναι υπέρ των μεγαλοαγροτών, θέλουν να συγκεντρωθεί η γη και η παραγωγή σε λίγα χέρια εις βάρος των μικρών και μεσαίων βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων».

Επίσης, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Ηρακλείου σημειώνει ότι «τα προβλήματα της φτωχής αγροτιάς και των κτηνοτρόφων είναι κοινά. Όλοι είμαστε θύματα της κυρίαρχης αντιλαϊκής πολιτικής , από όλες διαχρονικά τις κυβερνήσεις , που με μοχλό την ΚΑΠ οδηγεί σε μεγαλύτερη συγκέντρωση της αγροτικής παραγωγής και της γης σε λιγότερα χέρια αλλά και τις Οδηγίες της ΕΕ που κυριολεκτικά μας ξεκληρίζει. Τα κυρίαρχα προβλήματα είναι πολλά και ζωτικής σημασίας: Το κόστος παραγωγής που συνεχίζει να παραμένει στα ύψη, οι εξευτελιστικές τιμές των προϊόντων μας, ο αναχρονιστικός κανονισμός του ΕΛΓΑ που δεν αποζημιώνει την πραγματική αξία της απώλειας παραγωγής και κεφαλαίου από τις ζημιές και τις νόσους, ιδιαίτερα στους κτηνοτρόφους με τις επιδημίες (πανώλη, ευλογιά κ.λπ.), τις σφαγές κοπαδιών που κατάφεραν σημαντικό πλήγμα στο εισόδημά μας. Προβλήματα που δεν είναι ούτε προσωρινά, ούτε συγκυριακά, ούτε «εισαγόμενα», όπως προσπαθεί να τα παρουσιάσει η κυβέρνηση».

Αντίστοιχα, ο Σύλλογος Κτηνοτρόφων σε ανακοίνωσή του ζητά: