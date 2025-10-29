GLP-1: Η νέα δίαιτα των καταναλωτών φέρνει κέρδη στα καταστήματα ευκολίας

Μια αθόρυβη αλλά ισχυρή μεταμόρφωση λαμβάνει χώρα στον χώρο του λιανεμπορίου τροφίμων.

Οι χρήστες των φαρμάκων GLP-1 —μιας κατηγορίας που χρησιμοποιείται για την απώλεια βάρους και τη ρύθμιση του σακχάρου— γίνονται γρήγορα οι πιο ενδιαφέροντες πελάτες για τα καταστήματα ευκολίας.

Η στροφή αυτή δεν αφορά απλώς τη διατροφή αλλά επηρεάζει τις αγορές, τις μερίδες, ακόμα και τη στρατηγική προβολής προϊόντων.

Όπως σημειώνει η εταιρεία ερευνών Circana, η ομάδα αυτή των καταναλωτών επισκέπτεται καταστήματα ευκολίας πέντε φορές συχνότερα από τον μέσο πελάτη.

Και το εντυπωσιακό είναι ότι η συνήθεια αυτή δεν μειώνεται όσο συνεχίζεται η φαρμακευτική αγωγή — αντίθετα, ενισχύεται.

Μικρές μερίδες για τους χρήστες GPL-1, μεγάλες πωλήσεις για τις εταιρείες

Τα φάρμακα GLP-1 μειώνουν την όρεξη, ωστόσο δεν καταργούν την ανάγκη για απόλαυση.

Οι καταναλωτές αυτής της κατηγορίας αναζητούν έλεγχο στην ποσότητα και επιλογές χωρίς υπερβολές — και εκεί τα convenience stores βρίσκουν το νέο τους ρόλο.

Μια σοκολάτα σε μονή συσκευασία, ένα ντόνατ «για ένα άτομο», ένα δροσιστικό smoothie ή ένα στικ πρωτεΐνης: όλα αυτά γίνονται μέρος μιας νέας αγοράς που βασίζεται στη λογική της «συνειδητής μικρής απόλαυσης».

«Δεν πρόκειται για αποχή από το φαγητό, αλλά για έλεγχο», εξηγεί η Sally Lyons Wyatt της Circana στο συνέδριο της αμερικανικής Εθνικής Ένωσης Καταστημάτων Ευκολίας (NACS) που καλύφθηκε από το Food Business News.

«Το κατάστημα ευκολίας είναι ο ιδανικός χώρος για να προσφέρει ακριβώς αυτό — μικρές, ατομικές επιλογές που ικανοποιούν χωρίς υπερβολές».

Πρωτεΐνη και ενυδάτωση: τα νέα must-have προϊόντα

Η έρευνα δείχνει ότι οι χρήστες GLP-1 χρειάζονται πρωτεΐνη για να περιορίσουν την απώλεια μυϊκής μάζας και ροφήματα ενυδάτωσης για να αντιμετωπίσουν την αφυδάτωση, δύο παρενέργειες που συνοδεύουν τη φαρμακευτική αγωγή.

Αυτό εξηγεί γιατί τα προϊόντα όπως meat sticks, πρωτεϊνικά ροφήματα και αναψυκτικά με ηλεκτρολύτες γνωρίζουν αυξημένη ζήτηση στα σημεία ευκολίας.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον «παράπλευρο όφελος»;

Η αναγέννηση της τσίχλας.

Η ξηροστομία και η κακοσμία, συχνές παρενέργειες των GLP-1, ωθούν πολλούς καταναλωτές να επιστρέψουν σε ένα προϊόν που είχε χάσει έδαφος τα τελευταία χρόνια.

Το convenience ως «σύμμαχος υγείας»

Η Circana υπολογίζει ότι περίπου 61% των χρηστών GLP-1 λαμβάνει το φάρμακο για απώλεια βάρους, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό το χρησιμοποιεί για τη διαχείριση του διαβήτη ή για γενικότερη βελτίωση ευεξίας.

Αυτή η μετατόπιση δημιουργεί μια νέα κατηγορία πελατών, πιο συνειδητοποιημένη, που αναζητά ευκολία, έλεγχο και ποιότητα.

Οι ειδικοί προτείνουν στα καταστήματα ευκολίας να επαναπροσδιορίσουν την εμπειρία αγορών τους: να προβάλλουν nutritional highlights (πρωτεΐνη, φυτικές ίνες, χαμηλά λιπαρά), να δημιουργήσουν σήμανση ειδικά για χρήστες GLP-1, ακόμη και να αξιοποιήσουν QR codes για ενημέρωση και προτάσεις.

Το μέλλον των convenience stores

Τα GLP-1 φάρμακα ίσως μειώνουν την όρεξη, αλλά αυξάνουν τις ευκαιρίες.

Οι καταναλωτές αυτοί επιζητούν έλεγχο και ευκολία, δύο αξίες που βρίσκονται στον πυρήνα του convenience retail.

Όπως φαίνεται, η «επανάσταση της μερίδας» δεν είναι παροδική μόδα — είναι το νέο επιχειρηματικό μοντέλο για μια ολόκληρη κατηγορία καταστημάτων.