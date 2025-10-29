GLP-1: Η νέα δίαιτα των καταναλωτών φέρνει κέρδη στα καταστήματα ευκολίας

Οι χρήστες των φαρμάκων GLP-1 αλλάζουν τις διατροφικές τους συνήθειες, και τα convenience stores γίνονται ο νέος τους προορισμός

World 29.10.2025, 21:00
GLP-1: Η νέα δίαιτα των καταναλωτών φέρνει κέρδη στα καταστήματα ευκολίας
Επιμέλεια Νατάσα Σινιώρη

Μια αθόρυβη αλλά ισχυρή μεταμόρφωση λαμβάνει χώρα στον χώρο του λιανεμπορίου τροφίμων.

Οι χρήστες των φαρμάκων GLP-1 —μιας κατηγορίας που χρησιμοποιείται για την απώλεια βάρους και τη ρύθμιση του σακχάρου— γίνονται γρήγορα οι πιο ενδιαφέροντες πελάτες για τα καταστήματα ευκολίας.

Η στροφή αυτή δεν αφορά απλώς τη διατροφή αλλά επηρεάζει τις αγορές, τις μερίδες, ακόμα και τη στρατηγική προβολής προϊόντων.

Όπως σημειώνει η εταιρεία ερευνών Circana, η ομάδα αυτή των καταναλωτών επισκέπτεται καταστήματα ευκολίας πέντε φορές συχνότερα από τον μέσο πελάτη.

Οι χρήστες των GLP-1 φαρμάκων επισκέπτονται τα καταστήματα ευκολίας πέντε φορές συχνότερα από τον μέσο πελάτη

Και το εντυπωσιακό είναι ότι η συνήθεια αυτή δεν μειώνεται όσο συνεχίζεται η φαρμακευτική αγωγή — αντίθετα, ενισχύεται.

Μικρές μερίδες για τους χρήστες GPL-1, μεγάλες πωλήσεις για τις εταιρείες

Τα φάρμακα GLP-1 μειώνουν την όρεξη, ωστόσο δεν καταργούν την ανάγκη για απόλαυση.

Οι καταναλωτές αυτής της κατηγορίας αναζητούν έλεγχο στην ποσότητα και επιλογές χωρίς υπερβολές — και εκεί τα convenience stores βρίσκουν το νέο τους ρόλο.

Μια σοκολάτα σε μονή συσκευασία, ένα ντόνατ «για ένα άτομο», ένα δροσιστικό smoothie ή ένα στικ πρωτεΐνης: όλα αυτά γίνονται μέρος μιας νέας αγοράς που βασίζεται στη λογική της «συνειδητής μικρής απόλαυσης».

«Δεν πρόκειται για αποχή από το φαγητό, αλλά για έλεγχο», εξηγεί η Sally Lyons Wyatt της Circana στο συνέδριο της αμερικανικής Εθνικής Ένωσης Καταστημάτων Ευκολίας (NACS) που καλύφθηκε από το Food Business News.

«Το κατάστημα ευκολίας είναι ο ιδανικός χώρος για να προσφέρει ακριβώς αυτό — μικρές, ατομικές επιλογές που ικανοποιούν χωρίς υπερβολές».

Πρωτεΐνη και ενυδάτωση: τα νέα must-have προϊόντα

Η έρευνα δείχνει ότι οι χρήστες GLP-1 χρειάζονται πρωτεΐνη για να περιορίσουν την απώλεια μυϊκής μάζας και ροφήματα ενυδάτωσης για να αντιμετωπίσουν την αφυδάτωση, δύο παρενέργειες που συνοδεύουν τη φαρμακευτική αγωγή.

Αυτό εξηγεί γιατί τα προϊόντα όπως meat sticks, πρωτεϊνικά ροφήματα και αναψυκτικά με ηλεκτρολύτες γνωρίζουν αυξημένη ζήτηση στα σημεία ευκολίας.

Meat sticks

Ένα ακόμη ενδιαφέρον «παράπλευρο όφελος»;

Η αναγέννηση της τσίχλας.

Η ξηροστομία και η κακοσμία, συχνές παρενέργειες των GLP-1, ωθούν πολλούς καταναλωτές να επιστρέψουν σε ένα προϊόν που είχε χάσει έδαφος τα τελευταία χρόνια.

Οι αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες των χρηστών ευνοεί την ανάπτυξη άλλων προϊόντων, όπως για παράδειγμα της τσίχλας

Το convenience ως «σύμμαχος υγείας»

Η Circana υπολογίζει ότι περίπου 61% των χρηστών GLP-1 λαμβάνει το φάρμακο για απώλεια βάρους, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό το χρησιμοποιεί για τη διαχείριση του διαβήτη ή για γενικότερη βελτίωση ευεξίας.

Αυτή η μετατόπιση δημιουργεί μια νέα κατηγορία πελατών, πιο συνειδητοποιημένη, που αναζητά ευκολία, έλεγχο και ποιότητα.

Οι ειδικοί προτείνουν στα καταστήματα ευκολίας να επαναπροσδιορίσουν την εμπειρία αγορών τους: να προβάλλουν nutritional highlights (πρωτεΐνη, φυτικές ίνες, χαμηλά λιπαρά), να δημιουργήσουν σήμανση ειδικά για χρήστες GLP-1, ακόμη και να αξιοποιήσουν QR codes για ενημέρωση και προτάσεις.

Το μέλλον των convenience stores

Τα GLP-1 φάρμακα ίσως μειώνουν την όρεξη, αλλά αυξάνουν τις ευκαιρίες.

Οι καταναλωτές αυτοί επιζητούν έλεγχο και ευκολία, δύο αξίες που βρίσκονται στον πυρήνα του convenience retail.

Όπως φαίνεται, η «επανάσταση της μερίδας» δεν είναι παροδική μόδα — είναι το νέο επιχειρηματικό μοντέλο για μια ολόκληρη κατηγορία καταστημάτων.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
First Brands: Κατηγορείται επίσημα για «μαζική απάτη» από τους δανειστές
World

Πιστωτές κατηγορούν την First Brands για απάτη μαμούθ
Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο: Το νέο θαύμα της Γκίζας ανοίγει τις πύλες του
World

Το νέο θαύμα της Γκίζας ανοίγει τις πύλες του
Ιταλία: Θετικό «σήμα» από την αξιολόγηση του οίκου Scope
World

Ιταλία: Θετικό «σήμα» από την αξιολόγηση του οίκου Scope
ΗΠΑ: Δασμοί 25% σε φορτηγά και 10% σε λεωφορεία και πούλμαν
World

ΗΠΑ: Δασμοί 25% σε φορτηγά και 10% σε λεωφορεία και πούλμαν
Κρίσιμα ορυκτά: Μέτρα περιορισμού της κυριαρχίας της Κίνας λαμβάνει η G7
World

G7: Σχέδιο για περιορισμό της κυριαρχίας Κίνας στα κρίσιμα ορυκτά
Καφές από «χρυσό» στο Ντουμπάι: Κοστίζει 1.000 δολάρια το φλιτζάνι
World

Καφές από... χρυσάφι στο Ντουμπάι - Πόσο κοστίζει

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ελληνική οικονομία: Περιθώρια νέας αναβάθμισης «βλέπει» η UBS
Economy

Γιατί «βλέπει» νέα αναβάθμιση της Ελλάδας η UBS

Η UBS σε έκθεσή της για τις δημοσιονομικές προοπτικές της ΕΕ ξεχωρίζει την περίπτωση της Ελλάδας

Ναταλία Δανδόλου
Επενδύσεις: Πού να τοποθετήσετε 10.000 δολάρια σήμερα
Markets

Πού να επενδύσετε 10.000 δολάρια - Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί

Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί της Wall Street για τον τρόπο που μπορεί κάποιος να επενδύσει τα διαθέσιμα χρήματά του

Αλεξάνδρα Τόμπρα
First Brands: Κατηγορείται επίσημα για «μαζική απάτη» από τους δανειστές
World

Πιστωτές κατηγορούν την First Brands για απάτη μαμούθ

Ορισμένοι πιστωτές θέλουν να εμπλακεί ένας ανεξάρτητος διαχειριστής στη διαδικασία πτώχευσης της κατασκευάστριας ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Shrinkflation: H αόρατη ανατίμηση πίσω από τις συσκευασίες
World

Οι αόρατες ανατιμήσεις στα ράφια

Aπό την οδοντόκρεμα Aquafresh έως τον καφέ Nescafé, οι καταναλωτές πληρώνουν το ίδιο - ή και περισσότερο - για μικρότερες ποσότητες προϊόντων

Νατάσα Σινιώρη
Παγκόσμιες αγορές χρήματος: Μηνύματα ότι στερεύει η ρευστότητα
Markets

Οι αγορές χρήματος στέλνουν μήνυμα ότι η ρευστότητα στερεύει

Το τέλος της ποσοτικής σύσφιγξης της Fed - Τι δείχνουν τα βρετανικά και ευρωπαϊκά repo

Τζούλη Καλημέρη
Masayoshi Son: Ο αυτοδημιούργητος αυτοκράτορας του AI
World

Ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας και το μεγάλο στοίχημα του AI

Με ένα τολμηρό στοίχημα στην τεχνητή νοημοσύνη, ο Masayoshi Son έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας

Νατάσα Σινιώρη
Πυρηνικά όπλα: Ο Τραμπ θέλει περισσότερες δοκιμές – Τι θα σημάνει μια νέα κούρσα εξοπλισμών
Κόσμος

Ο Τραμπ, τα πυρηνικά και η κούρσα εξοπλισμών

Η επιστροφή σε πυρηνικές δοκιμές πλήρους κλίμακας στις ΗΠΑ θα διαρκούσε αρκετά χρόνια και θα κόστιζε εκατοντάδες εκατ. δολάρια

Δημήτρης Σταμούλης
ΕΚΤ – Fed: Βίοι παράλληλοι ή πορείες αποκλίνουσες;
World

Πού συγκλίνουν, πού αποκλίνουν EKT και Fed

Αποκωδικοποιώντας τις αποφάσεις EKΤ και FED για τα επιτόκια

Ναταλία Δανδόλου
Περισσότερα από World
First Brands: Κατηγορείται επίσημα για «μαζική απάτη» από τους δανειστές
World

Πιστωτές κατηγορούν την First Brands για απάτη μαμούθ

Ορισμένοι πιστωτές θέλουν να εμπλακεί ένας ανεξάρτητος διαχειριστής στη διαδικασία πτώχευσης της κατασκευάστριας ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ιταλία: Θετικό «σήμα» από την αξιολόγηση του οίκου Scope
World

Ιταλία: Θετικό «σήμα» από την αξιολόγηση του οίκου Scope

Η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης παραμένει στη βαθμίδα BBB+

ΗΠΑ: Δασμοί 25% σε φορτηγά και 10% σε λεωφορεία και πούλμαν
World

ΗΠΑ: Δασμοί 25% σε φορτηγά και 10% σε λεωφορεία και πούλμαν

Οι δασμοί τέθηκαν σε ισχύ από σήμερα 1η Νοεμβρίου

Κρίσιμα ορυκτά: Μέτρα περιορισμού της κυριαρχίας της Κίνας λαμβάνει η G7
World

G7: Σχέδιο για περιορισμό της κυριαρχίας Κίνας στα κρίσιμα ορυκτά

Οι συμφωνίες αφορούν διάφορα κρίσιμα ορυκτά αλλά και τις σπάνιες γαίες

Καφές από «χρυσό» στο Ντουμπάι: Κοστίζει 1.000 δολάρια το φλιτζάνι
World

Καφές από... χρυσάφι στο Ντουμπάι - Πόσο κοστίζει

Ο καφές παρασκευάζεται από σπάνιους σπόρους από τον Παναμά - Κατάστημα σε βιομηχανική συνοικία του Ντουμπάι

Shrinkflation: H αόρατη ανατίμηση πίσω από τις συσκευασίες
World

Οι αόρατες ανατιμήσεις στα ράφια

Aπό την οδοντόκρεμα Aquafresh έως τον καφέ Nescafé, οι καταναλωτές πληρώνουν το ίδιο - ή και περισσότερο - για μικρότερες ποσότητες προϊόντων

Νατάσα Σινιώρη
Masayoshi Son: Ο αυτοδημιούργητος αυτοκράτορας του AI
World

Ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας και το μεγάλο στοίχημα του AI

Με ένα τολμηρό στοίχημα στην τεχνητή νοημοσύνη, ο Masayoshi Son έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας

Νατάσα Σινιώρη
Latest News
Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Η ρελάνς της Άγκυρας και τα χαρτιά της Αθήνας
Κοινωνία

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Η ρελάνς της Άγκυρας και τα χαρτιά της Αθήνας

«Πρόθυμοι εταίροι» για τα Eurofighter – Παζάρι για τους Meteor

Θεοδωρικάκος: Ξεκίνησε το Greek AI Startup Accelerator – Στηρίζει νέες επιχειρήσεις
Τεχνολογία

Ξεκίνησε το Greek AI Startup Accelerator - Στηρίζει νέες επιχειρήσεις

Είναι το πρώτο πρόγραμμα παγκοσμίως που πραγματοποιεί η OpenAI

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως 7 Νοεμβρίου
Economy

Ποια επιδόματα πληρώνονται έως 7 Νοεμβρίου - Ποιοι πάνε ταμείο

Οι ημερομηνίες για πληρωμές επιδομάτων και παροχών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ

First Brands: Κατηγορείται επίσημα για «μαζική απάτη» από τους δανειστές
World

Πιστωτές κατηγορούν την First Brands για απάτη μαμούθ

Ορισμένοι πιστωτές θέλουν να εμπλακεί ένας ανεξάρτητος διαχειριστής στη διαδικασία πτώχευσης της κατασκευάστριας ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Λειψυδρία: ΔΕΗ και Elpedison στο «παιχνίδι» για τις αφαλατώσεις
Green

ΔΕΗ και Elpedison στη μάχη για να μην «διψάσει» η Αττική

Ο ρόλος της ηλεκτροπαραγωγής στο «plan B» της ΕΥΔΑΠ και της κυβέρνησης για τα έργα που θα «ξεδιψάσουν» την Αττική

Μάχη Τράτσα
Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο: Το νέο θαύμα της Γκίζας ανοίγει τις πύλες του
World

Το νέο θαύμα της Γκίζας ανοίγει τις πύλες του

Οι θησαυροί του Τουταγχαμών αναμένεται να είναι το μεγαλύτερο αξιοθέατο στο GEM - Παρών στην εκδήλωση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ιταλία: Θετικό «σήμα» από την αξιολόγηση του οίκου Scope
World

Ιταλία: Θετικό «σήμα» από την αξιολόγηση του οίκου Scope

Η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης παραμένει στη βαθμίδα BBB+

Το ΕΚΠΑ εγκαινιάζει το Παράρτημά του στην Κύπρο τη Δεύτερα 3 Νοεμβρίου
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το ΕΚΠΑ εγκαινιάζει το Παράρτημά του στην Κύπρο τη Δεύτερα 3 Νοεμβρίου

Το ΕΚΠΑ πραγματοποιεί τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου τα εγκαίνια του Παραρτήματός του στην Κύπρο

Entersoftone: Τα πρώτα ελληνικά λογισμικά για επιχειρήσεις με ενσωματωμένη AI
Business

Entersoftone: Τα πρώτα ελληνικά λογισμικά για επιχειρήσεις με AI

Με μεγάλη προσέλευση πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις της Entersoftone σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με επίκεντρο την αξιοποίηση της τεχνολογίας AI

Δήλος: Όταν η εικονική πραγματικότητα «ξεκλειδώνει» το παρελθόν
Τεχνολογία

Δήλος: Όταν η εικονική πραγματικότητα «ξεκλειδώνει» το παρελθόν

Ψηφιακές γέφυρες με το παρελθόν από την εφαρμογή CirculAR του ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ

Τι είναι το μπλε μέλι που ταξιδεύει σε Ελλάδα και εξωτερικό
AGRO

Τι είναι το μπλε μέλι που ταξιδεύει σε Ελλάδα και εξωτερικό

Το μέλι αλλάζει χρώμα, αποκτά ακόμη περισσότερα θρεπτικά συστατικά και ταξιδεύει από την Ελλάδα σε αγορές του κόσμου.

ΗΠΑ: Δασμοί 25% σε φορτηγά και 10% σε λεωφορεία και πούλμαν
World

ΗΠΑ: Δασμοί 25% σε φορτηγά και 10% σε λεωφορεία και πούλμαν

Οι δασμοί τέθηκαν σε ισχύ από σήμερα 1η Νοεμβρίου

Greece Tops 1 Million Beds in Airbnb Surge
English Edition

Greece Tops 1 Million Beds in Airbnb Surge

According to data from INSETE, 2025 began with strong growth. In January, 213,000 listings were recorded, up from 190,000 a year earlier.

Λευκός Οίκος: Ασυγκράτητος ο Τραμπ ανακαίνισε και το μπάνιο του Λίνκολν
Κόσμος

Ασυγκράτητος ο Τραμπ ανακαίνισε και το μπάνιο του Λίνκολν

Ο Τραμπ αποκάλυψε την εικόνα του ανακαινισμένου μπάνιου στο υπνοδωμάτιο του Λίνκολν, μετά τις παρεμβάσεις του στο γρασίδι και στην Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου.

Κρίσιμα ορυκτά: Μέτρα περιορισμού της κυριαρχίας της Κίνας λαμβάνει η G7
World

G7: Σχέδιο για περιορισμό της κυριαρχίας Κίνας στα κρίσιμα ορυκτά

Οι συμφωνίες αφορούν διάφορα κρίσιμα ορυκτά αλλά και τις σπάνιες γαίες

Επιθεώρηση Εργασίας: Αυξημένες οι καταγγελίες για mobbing στους χώρους εργασίας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Αυξημένες οι καταγγελίες για mobbing στους χώρους εργασίας

Η Επιθεώρηση Εργασίας προωθεί ενημερωτικές δράσεις σε επιχειρήσεις και εργαζομένους προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στους θεσμούς

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο