ΕΝΦΙΑ: Μέσω myAADE οι δηλώσεις απαλλαγής για τις πυρκαγιές του 2025

Η απαλλαγή ισχύει για τον ΕΝΦΙΑ του 2025 (έτος εντός του οποίου επήλθε η καταστροφή), καθώς και για τα δύο επόμενα έτη (2026 και 2027)

Tax 29.10.2025, 09:18
ΕΝΦΙΑ: Μέσω myAADE οι δηλώσεις απαλλαγής για τις πυρκαγιές του 2025
Newsroom

Μέσα από το πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων γίνεται η υποβολή των αιτήσεων απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές του 2025. Η απαλλαγή ισχύει για τον ΕΝΦΙΑ του 2025 (έτος εντός του οποίου επήλθε η καταστροφή), καθώς και για τα δύο επόμενα έτη (2026 και 2027).

Με τρεις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας [ 62339/ΔΑΕΦΚ – ΚΕ/Α325/01.10.2025 (Β’ 5347), 62408/ΔΑΕΦΚ – ΚΕ/Α325/ 02.10.2025 (Β’ 5390) και 62434/ΔΑΕΦΚ – ΚΕ/ Α325/ 02.10.2025 (Β’ 5391)], οριοθετούνται οι πυρόπληκτες περιοχές.

Ο ΕΝΦΙΑ

Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση χορήγησης απαλλαγής για τον ΕΝΦΙΑ έτους 2025 μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), επιλέγοντας Τα Αιτήματά μου > Νέο αίτημα > Φορολογία > Κεφάλαιο > Αίτηση για χορήγηση μείωσης ή απαλλαγής στον ΕΝΦΙΑ.

Με την αίτηση συνυποβάλλονται:

·         συμπληρωμένο το έντυπο «Δ500 Αίτηση – Δήλωση για τη χορήγηση απαλλαγής, έκπτωσης ή για την επανεκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ»

·         τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Επισημαίνεται ότι για τα επόμενα έτη δεν χρειάζεται η υποβολή νέας αίτησης, καθώς η απαλλαγή θα χορηγηθεί αυτόματα με την κεντρική εκκαθάριση κάθε έτους, εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Κατά περίπτωση, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α. Για κτήρια με το οικόπεδο που τους αναλογεί:

Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου ή Δελτίο Επανελέγχου ή Έκθεση Αυτοψίας της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τα οποία:

·         χαρακτηρίζουν το κτήριο ως επικίνδυνο ή προσωρινά ακατάλληλο για χρήση

·         εκδίδονται έως και ένα (1) έτος μετά τη συντέλεση της φυσικής καταστροφής

Β. Για αγροτεμάχια (και τα κτίσματα επ’ αυτών):

Βεβαίωση καταστροφής από τα κατά τόπους αρμόδια Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (ΤΑΕΕ) των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Δομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται έως και έξι (6) μήνες μετά τη συντέλεση της φυσικής καταστροφής.

Και στις δύο περιπτώσεις (Α, Β), η απαλλαγή χορηγείται στα πρόσωπα που είχαν την κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα στο ακίνητο κατά τον χρόνο της καταστροφής.

Οριοθέτηση πυρόπληκτων περιοχών

Συγκεκριμένα, η απαλλαγή χορηγείται σε ακίνητα που βρίσκονται:

α) σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολικής Αττικής και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2025, στα διοικητικά όρια :

·         της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου, της Δημοτικής Ενότητας Κρυονερίου του Δήμου Διονύσου,

·         της Δημοτικής Ενότητας Κρωπίας του Δήμου Κρωπίας,

·         Δημοτικής Κοινότητας Κερατέας, της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής,

·         της Δημοτικής Κοινότητας Παλαιάς Φωκαίας, της Δημοτικής Ενότητας Παλαιάς Φωκαίας του Δήμου Σαρωνικού,

·         της Δημοτικής Κοινότητας Σπάτων-Λούτσας, της Δημοτικής Ενότητας Σπάτων-Λούτσας του Δήμου Σπάτων- Αρτέμιδος,

·         της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών, της Δημοτικής Ενότητας Αφιδνών του Δήμου Ωρωπού,

·         των Δημοτικών Κοινοτήτων Αρωνιαδίκων, Καρβουνάδων, Λογοθετιανίκων, Μυλοποτάμου και Μυρτιδίων, της Δημοτικής Ενότητας Κυθήρων του Δήμου Κυθήρων,

β) σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Αρκαδίας, Κορινθίας και Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και Λασιθίου και Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές Ιουλίου 2025, καθώς και σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές Ιουνίου και Αυγούστου 2025, στα διοικητικά όρια :

·         της Δημοτικής Κοινότητας Πισσώνος της Δημοτικής Ενότητας Διρφύων του Δήμου Διρφύων -Μεσσαπίων,

·         της Δημοτικής Κοινότητας Αφρατίου της Δημοτικής Ενότητας Ληλαντίων, της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Αρτάκης της Δημοτικής Ενότητας Νέας Αρτάκης και της Δημοτικής Κοινότητας Χαλκιδέων της Δημοτικής Ενότητας Χαλκιδέων του Δήμου Χαλκιδέων,

·         των Δημοτικών Κοινοτήτων Ριζών και Σταδίου της Δημοτικής Ενότητας Τεγέας του Δήμου Τρίπολης,

·         της Δημοτικής Κοινότητας Καστανέας της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας και των Δημοτικών Κοινοτήτων Ματίου και Μοσιάς της Δημοτικής Ενότητας Φενεού του Δήμου Σικυωνίων,

·         της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου και Μοναστηρίου της Δημοτικής Ενότητας Αετού του Δήμου Τριφυλίας,

·         της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Ιωάννου της Δημοτικής Ενότητας Ιεράπετρας και της Δημοτικής Κοινότητας Σχινοκαψάλων της Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γιαλού του Δήμου Ιεράπετρας,

·         της Δημοτικής Κοινότητας Παλαιοχώρας της Δημοτικής Ενότητας Πελεκάνου του Δήμου Καντάνου -Σελίνου,

·         των Δημοτικών Κοινοτήτων Βασιλεωνοίκου, Δαφνώνος, και Χαλκείου της Δημοτικής Ενότητας Καμποχώρων, της Δημοτικής Κοινότητας Λιθίου της Δημοτικής Ενότητας Μαστιχοχωρίων, των Δημοτικών Κοινοτήτων Βροντάδου και Καρυών της Δημοτικής Ενότητας Ομηρούπολης, της Δημοτικής Κοινότητας Χίου της Δημοτικής Ενότητας Χίου και των Δημοτικών Κοινοτήτων Βολισσού, Νέας Ποταμιάς, Πιραμάς, Πισπιλούντος και Φυτών της Δημοτικής Ενότητας Αμανής του Δήμου Χίου,

γ) σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Άρτας και Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου, Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές Αυγούστου 2025, καθώς και σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου, που επλήγησαν από την πυρκαγιά Ιουλίου 2025, στα διοικητικά όρια:

·         των Δημοτικών Κοινοτήτων Καμπής, Παντανάσσης και Αμμοτόπου, της Δημοτικής Ενότητας Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων,

·         της Δημοτικής Κοινότητας Σκανδάλου, της Δημοτικής Ενότητας Αχέροντα του Δήμου Σουλίου,

·         των Δημοτικών Κοινοτήτων Ανωγείου, Γοργομύλου και Τσαγκαροπούλου, της Δημοτικής Ενότητας Ανωγείου, της Δημοτικής Κοινότητας Ριζοβουνίου της Δημοτικής Ενότητας Θεσπρωτικού και των Δημοτικών Κοινοτήτων Φιλιππιάδος, Αγίου Γεωργίου, Γυμνοτόπου, Δρυοφύτου, Ρωμιάς και Παναγίας της Δημοτικής Ενότητας Φιλιππιάδος του Δήμου Ζηρού,

·         της Δημοτικής Κοινότητας Βρυσούλας, της Δημοτικής Ενότητας Λούρου του Δήμου Πρέβεζας,

·         της Δημοτικής Κοινότητας Κοιλιωμένου (Αγίου Νικολάου) της Δημοτικής Ενότητας Αρτεμισίων και των Δημοτικών Κοινοτήτων Λιθακιάς και Αγαλά της Δημοτικής Ενότητας Λαγανά του Δήμου Ζακύνθου,

·         των Δημοτικών Κοινοτήτων Βόνιτσας (Βονίτσης) και Παλιαμπέλων της Δημοτικής Ενότητας Ανακτορίου του Δήμου Ακτίου- Βόνιτσας,

·         -των Δημοτικών Κοινοτήτων Κάτω Αχαΐας, Αλισσού και Κάτω Αλισσού της Δημοτικής Ενότητας Δύμης και των Δημοτικών Κοινοτήτων Αγίου Στεφάνου, Αχαϊκού και Χαϊκαλίου της Δημοτικής Ενότητας Ωλενίας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας,

·         της Δημοτικής Κοινότητας Βασιλικού και Ισώματος, της Δημοτικής Ενότητας Φαρρών του Δήμου Ερυμάνθου,

·         των Δημοτικών Κοινοτήτων Βραχναιίκων, Θεριανού, Καμινίων και Τσουκαλαιίκων της Δημοτικής Ενότητας Βραχναιίκων, της Δημοτικής Κοινότητας Σαραβαλίου της Δημοτικής Ενότητας Μεσσάτιδος, των Δημοτικών Κοινοτήτων 1ου Διαμερίσματος Αρκτικού Τομέα Δήμου Πατρέων (συμπεριλαμβάνονται οι οικισμοί Μπάλα, Σκιόεσσα και Χάραδρος) και 3ου Διαμερίσματος Ανατολικού Τομέα Δήμου Πατρέων της Δημοτικής Ενότητας Πατρέων και των Δημοτικών Κοινοτήτων Αγίου Βασιλείου της Δημοτικής Ενότητας Ρίου του Δήμου Πατρέων,

·         των Δημοτικών Κοινοτήτων Ηρακλείας και Χελιδονίου της Δημοτικής Ενότητας Αρχαίας Ολυμπίας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Κίνα: Xαλάρωση της απαγόρευσης εξαγωγών ημιαγωγών της Nexperia
World

Το Πεκίνο «δείχνει» χαλάρωση εξαγωγών τσιπ Nexperia
Μπέσεντ στους FT: Η Κίνα «έκανε ένα πραγματικό λάθος» με τις σπάνιες γαίες
World

Μπέσεντ στους FT: Η Κίνα «έκανε ένα πραγματικό λάθος» με τις σπάνιες γαίες
Ελαιοπαραγωγοί: «Καμπανάκι» για την μείωση της παραγωγής λαδιού
AGRO

«Καμπανάκι» για την μείωση της παραγωγής λαδιού
Λούβρο: Ήθελαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο darkweb;
Κόσμος

Λούβρο: Ήθελαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο darkweb;
Δημήτρης Παπαστεργίου: Επιστολή σε διαδικτυακές πλατφόρμες για έλεγχο ηλικίας ανηλίκων
Τεχνολογία

Επιστολή σε διαδικτυακές πλατφόρμες για έλεγχο ηλικίας ανηλίκων
Χατζηδάκης για ΕΛΤΑ: Γιατί κλείνουν τα καταστήματα
Πολιτική

Χατζηδάκης: Γιατί κλείνουν τα καταστήματα των ΕΛΤΑ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ελληνική οικονομία: Περιθώρια νέας αναβάθμισης «βλέπει» η UBS
Economy

Γιατί «βλέπει» νέα αναβάθμιση της Ελλάδας η UBS

Η UBS σε έκθεσή της για τις δημοσιονομικές προοπτικές της ΕΕ ξεχωρίζει την περίπτωση της Ελλάδας

Ναταλία Δανδόλου
Επενδύσεις: Πού να τοποθετήσετε 10.000 δολάρια σήμερα
Markets

Πού να επενδύσετε 10.000 δολάρια - Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί

Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί της Wall Street για τον τρόπο που μπορεί κάποιος να επενδύσει τα διαθέσιμα χρήματά του

Αλεξάνδρα Τόμπρα
First Brands: Κατηγορείται επίσημα για «μαζική απάτη» από τους δανειστές
World

Πιστωτές κατηγορούν την First Brands για απάτη μαμούθ

Ορισμένοι πιστωτές θέλουν να εμπλακεί ένας ανεξάρτητος διαχειριστής στη διαδικασία πτώχευσης της κατασκευάστριας ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Shrinkflation: H αόρατη ανατίμηση πίσω από τις συσκευασίες
World

Οι αόρατες ανατιμήσεις στα ράφια

Aπό την οδοντόκρεμα Aquafresh έως τον καφέ Nescafé, οι καταναλωτές πληρώνουν το ίδιο - ή και περισσότερο - για μικρότερες ποσότητες προϊόντων

Νατάσα Σινιώρη
Παγκόσμιες αγορές χρήματος: Μηνύματα ότι στερεύει η ρευστότητα
Markets

Οι αγορές χρήματος στέλνουν μήνυμα ότι η ρευστότητα στερεύει

Το τέλος της ποσοτικής σύσφιγξης της Fed - Τι δείχνουν τα βρετανικά και ευρωπαϊκά repo

Τζούλη Καλημέρη
Masayoshi Son: Ο αυτοδημιούργητος αυτοκράτορας του AI
World

Ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας και το μεγάλο στοίχημα του AI

Με ένα τολμηρό στοίχημα στην τεχνητή νοημοσύνη, ο Masayoshi Son έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας

Νατάσα Σινιώρη
Πυρηνικά όπλα: Ο Τραμπ θέλει περισσότερες δοκιμές – Τι θα σημάνει μια νέα κούρσα εξοπλισμών
Κόσμος

Ο Τραμπ, τα πυρηνικά και η κούρσα εξοπλισμών

Η επιστροφή σε πυρηνικές δοκιμές πλήρους κλίμακας στις ΗΠΑ θα διαρκούσε αρκετά χρόνια και θα κόστιζε εκατοντάδες εκατ. δολάρια

Δημήτρης Σταμούλης
ΕΚΤ – Fed: Βίοι παράλληλοι ή πορείες αποκλίνουσες;
World

Πού συγκλίνουν, πού αποκλίνουν EKT και Fed

Αποκωδικοποιώντας τις αποφάσεις EKΤ και FED για τα επιτόκια

Ναταλία Δανδόλου
Περισσότερα από Tax
Επιθεώρηση Εργασίας: Αυξημένες οι καταγγελίες για mobbing στους χώρους εργασίας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Αυξημένες οι καταγγελίες για mobbing στους χώρους εργασίας

Η Επιθεώρηση Εργασίας προωθεί ενημερωτικές δράσεις σε επιχειρήσεις και εργαζομένους προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στους θεσμούς

Όρια συνταξιοδότησης: «Ανάσα» για τους ασφαλισμένους – Πίεση για τα ταμεία
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Η «τρύπα» που ανοίγει στα ταμεία το πάγωμα των ορίων συνταξιοδότησης

Τι φέρνει η απόφαση της κυβέρνησης να παγώσει τα όρια συνταξιοδότησης - Η... άλλη ανάγνωση

Αθανασία Ακρίβου
Ψηφιακό Πελατολόγιο: Καταργείται η υποχρέωση υποβολής συμφωνητικών – Ποιους κλάδους αφορά
Φορολογικά εργαλεία

Τι αλλάζει με τα συμφωνητικά στο Ψηφιακό Πελατολόγιο - Ποιοι κλάδοι επηρεάζονται

Η απαλλαγή αφορά συμφωνητικά που έχουν καταρτιστεί από 1/7/2025 και εφεξής

ΓΣΕΕ: Η έλλειψη πλάνου, χρηματοδότησης και ενδιαφέροντος οδηγεί τα ΕΛΤΑ σε μαρασμό
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

ΓΣΕΕ: Η έλλειψη πλάνου, χρηματοδότησης και ενδιαφέροντος οδηγεί τα ΕΛΤΑ σε μαρασμό

Η ΓΣΕΕ καλεί την κυβέρνηση να ακούσει με προσοχή τις προτάσεις που καταθέτουν οι εκπρόσωποι των εργαζόμενων στα ΕΛΤΑ

Φορολογικές διαφορές: Σχεδόν 3 στους 10 φορολογούμενους κέρδισαν την εφορία
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πόσοι διέγραψαν φόρους και πρόστιμα από την εφορία

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις φορολογικές διαφορές - Πόσοι δικαιώθηκαν

Φορολογικό νομοσχέδιο: Κερδισμένοι και χαμένοι – Ερωτήματα για ΕΝΦΙΑ
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Κερδισμένοι και χαμένοι από τις νέες φοροελαφρύνσεις

Η γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (ΟΚΕ) για το φορολογικό νομοσχέδιο

Αγορά εργασίας: Τι κρύβεται πίσω από την… ευημερία των αριθμών
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

H διπλή όψη της ελληνικής αγοράς εργασίας

Η σύνθετη πραγματικότητα στην αγορά εργασίας - Η αυξανόμενη ευελιξία, η μερική απασχόληση και η αβέβαιη πορεία αμοιβών

Αλέξανδρος Κλώσσας
Latest News
Κίνα: Xαλάρωση της απαγόρευσης εξαγωγών ημιαγωγών της Nexperia
World

Το Πεκίνο «δείχνει» χαλάρωση εξαγωγών τσιπ Nexperia

Η διαμάχη του κατασκευαστή τσιπ, με έδρα την Ολλανδία, με την Κίνα απειλεί να διαταράξει τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού αυτοκινήτων

Μπέσεντ στους FT: Η Κίνα «έκανε ένα πραγματικό λάθος» με τις σπάνιες γαίες
World

Μπέσεντ στους FT: Η Κίνα «έκανε ένα πραγματικό λάθος» με τις σπάνιες γαίες

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ λέει ότι το Πεκίνο δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιεί τα κρίσιμα ορυκτά του ως εργαλείο καταναγκασμού

Ελαιοπαραγωγοί: «Καμπανάκι» για την μείωση της παραγωγής λαδιού
AGRO

«Καμπανάκι» για την μείωση της παραγωγής λαδιού

Ο Γιώργος Κόκκινος, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Ελαιοπαραγωγών «ΝΗΛΕΑΣ», μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για την εφετινή τιμή του λαδιού.

Λούβρο: Ήθελαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο darkweb;
Κόσμος

Λούβρο: Ήθελαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο darkweb;

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ληστές στο Λούβρο έκαναν προσφορά στους πιθανούς αγοραστές πέντε ημέρες μετά την κλοπή

Δημήτρης Παπαστεργίου: Επιστολή σε διαδικτυακές πλατφόρμες για έλεγχο ηλικίας ανηλίκων
Τεχνολογία

Επιστολή σε διαδικτυακές πλατφόρμες για έλεγχο ηλικίας ανηλίκων

Η επιστολή έχει σκοπό να ενημερώσει γενικότερα τους μεγάλους ψηφιακούς «παίκτες» σχετικά τα σχέδια της Ελλάδας για την προστασία των ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον

Χατζηδάκης για ΕΛΤΑ: Γιατί κλείνουν τα καταστήματα
Πολιτική

Χατζηδάκης: Γιατί κλείνουν τα καταστήματα των ΕΛΤΑ

Δεν είχε εξηγηθεί στην κοινωνία η οξύτητα του προβλήματος που αντιμετωπίζουν, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης

iPhone 12 Withdrawn from Greek Market over Radiation
English Edition

iPhone 12 Withdrawn from Greek Market over Radiation

Greece’s telecom regulator has ordered the withdrawal of Apple’s iPhone 12 model after EU tests found it emitted higher-than-permitted radiation levels, following a similar decision by France and the European Commission

Σπύρος Πρωτοψάλτης: Προσπάθεια για πληρωμή επιδοτήσεων στα τέλη Νοεμβρίου
AGRO

Πρωτοψάλτης: Προσπάθεια για πληρωμή επιδοτήσεων στα τέλη Νοεμβρίου

Ο Γενικός Γραμματέας του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, τους αγρότες και τις επιδοτήσεις

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Η ρελάνς της Άγκυρας και τα χαρτιά της Αθήνας
Κοινωνία

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Η ρελάνς της Άγκυρας και τα χαρτιά της Αθήνας

«Πρόθυμοι εταίροι» για τα Eurofighter – Παζάρι για τους Meteor

Θεοδωρικάκος: Ξεκίνησε το Greek AI Startup Accelerator – Στηρίζει νέες επιχειρήσεις
Τεχνολογία

Ξεκίνησε το Greek AI Startup Accelerator - Ποιους αφορά

Είναι το πρώτο πρόγραμμα παγκοσμίως που πραγματοποιεί η OpenAI

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως 7 Νοεμβρίου
Economy

Ποια επιδόματα πληρώνονται έως 7 Νοεμβρίου - Ποιοι πάνε ταμείο

Οι ημερομηνίες για πληρωμές επιδομάτων και παροχών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ

First Brands: Κατηγορείται επίσημα για «μαζική απάτη» από τους δανειστές
World

Πιστωτές κατηγορούν την First Brands για απάτη μαμούθ

Ορισμένοι πιστωτές θέλουν να εμπλακεί ένας ανεξάρτητος διαχειριστής στη διαδικασία πτώχευσης της κατασκευάστριας ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Λειψυδρία: ΔΕΗ και Elpedison στο «παιχνίδι» για τις αφαλατώσεις
Green

ΔΕΗ και Elpedison στη μάχη για να μην «διψάσει» η Αττική

Ο ρόλος της ηλεκτροπαραγωγής στο «plan B» της ΕΥΔΑΠ και της κυβέρνησης για τα έργα που θα «ξεδιψάσουν» την Αττική

Μάχη Τράτσα
Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο: Το νέο θαύμα της Γκίζας ανοίγει τις πύλες του
World

Το νέο θαύμα της Γκίζας ανοίγει τις πύλες του

Οι θησαυροί του Τουταγχαμών αναμένεται να είναι το μεγαλύτερο αξιοθέατο στο GEM - Παρών στην εκδήλωση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ιταλία: Θετικό «σήμα» από την αξιολόγηση του οίκου Scope
World

Ιταλία: Θετικό «σήμα» από την αξιολόγηση του οίκου Scope

Η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης παραμένει στη βαθμίδα BBB+

Το ΕΚΠΑ εγκαινιάζει το Παράρτημά του στην Κύπρο τη Δεύτερα 3 Νοεμβρίου
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το ΕΚΠΑ εγκαινιάζει το Παράρτημά του στην Κύπρο τη Δεύτερα 3 Νοεμβρίου

Το ΕΚΠΑ πραγματοποιεί τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου τα εγκαίνια του Παραρτήματός του στην Κύπρο

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο