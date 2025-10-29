Google: Τι απαντά για τη διαρροή κωδικών του Gmail

Τη δική της απάντηση για την τεράστια παραβίαση δεδομένων σε πλατφόρμες email, έδωσε η Google μέσω ανάρτησής της στο X.

Η εταιρεία διαψεύδει πως διέρρευσαν 183 εκατ. κωδικοί από το Gmail, αναφερόμενη σε σχετικά δημοσιεύματα ως «λανθασμένα», τονίζοντας πως «το Gmail έχει ισχυρά συστήματα και οι χρήστες του παραμένουν ασφαλείς και προστατευμένοι».

Reports of a “Gmail security breach impacting millions of users” are false. Gmail’s defenses are strong, and users remain protected. 🧵👇 — News from Google (@NewsFromGoogle) October 27, 2025

Γιατί απάντησε η Google

Υπενθυμίζεται πως τις τελευταίες ημέρες οι χρήστες του Gmail, του Outlook και άλλων διαδικτυακών υπηρεσιών «κλήθηκαν» να ελέγξουν τους λογαριασμούς τους μετά την αποκάλυψη για 183 εκατομμύρια κωδικούς πρόσβασης που υποκλάπηκαν από κυβερνοεγκληματίες, ύστερα από σχετικά δημοσιεύματα.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Forbes, τα δεδομένα που συγκέντρωσαν οι χάκερ φτάνουν τα 3,5 terabytes, ή 23 δισεκατομμύρια γραμμές κειμένου.

Το περιστατικό συνέβη τον Απρίλιο αλλά αποκαλύφθηκε μόλις τώρα από την εταιρεία κυβερνοασφάλειας Synthiest.

Η λίστα περιλαμβάνει τις διευθύνσεις email και τους αντίστοιχους κωδικούς πρόσβασης που χρησιμοποιούν δεκάδες εκατομμύρια χρήστες για να συνδεθούν σε ιστοσελίδες, ανάμεσά τους υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπως το Gmail, το Outlook και το Yahoo Mail.

Η Synthiest ανέφερε σε ιστολόγιό της ότι εντόπισε τους κωδικούς το τελευταίο έτος σε κλειστά φόρουμ που χρησιμοποιούν οι χάκερ. Στη συνέχεια διαβίβασε τα δεδομένα στο Have I Been Pwned (HIBP), η οποία διατηρεί βάση δεδομένων με κλεμμένους κωδικούς πρόσβασης.

Όπως φαίνεται πάντως πολλοί από τους εν λόγω κωδικοί πρόσβασης είχαν υποκλαπεί παλαιότερα και τώρα επανεμφανίζονται, ανέφερε ο ιδιοκτήτης του HIBP Τρόι Χαντ,

Ο Χαντ προχώρησε στον έλεγχο ενός δείγματος 94.000 διευθύνσεων email και διαπίστωσε ότι το 92% είχε διαρρεύσει ήδη από τον Φεβρουάριο σε κανάλι του Telegram με την ονομασία ALIEN TXTBA.

Παρόλα αυτά, πολλοί χρήστες πιθανότατα αγνοούν ότι οι λογαριασμοί τους έχουν παραβιαστεί.