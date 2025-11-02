Σαουδική Αραβία: Βουτιά μετοχών, επιφυλακτικότητα για τις μεταρρυθμίσεις της αγοράς

Οι μετοχές στο χρηματιστήριο της Σαουδικής Αραβίας σημείωσαν τη μεγαλύτερη πτώση από τα τέλη Σεπτεμβρίου, μετά την ανακοίνωση της ρυθμιστικής αρχής της χώρας ότι η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που θα επιτρέπουν στους ξένους επενδυτές να κατέχουν πλειοψηφικό μερίδιο σε τοπικές εταιρείες ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο από το αναμενόμενο.

Η ρυθμιστική αρχή της Σαουδικής Αραβίας έχει προχωρήσει σε ραγδαίες αλλαγές τα τελευταία χρόνια, με στόχο να προσελκύσει περισσότερο ξένο κεφάλαιο στην χρηματιστηριακή αγορά αξίας 2,6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων

Ο δείκτης Tadawul All Share Index υποχώρησε κατά 1% την Κυριακή, σημειώνοντας τη δεύτερη συνεχόμενη ημέρα πτώσης. Οι τράπεζες ήταν οι δεύτερες μεγαλύτερες χαμένες, με την Al Rajhi Bank να καταγράφει πτώση στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε εβδομάδων. Οι εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Al Rajhi, είχαν σημειώσει άνοδο λόγω των προσδοκιών ότι η ρυθμιστική αρχή θα χαλάρωνε τους κανόνες πριν από το τέλος του 2025, επιτρέποντας στους διεθνείς επενδυτές να κατέχουν ποσοστό άνω του 49% σε σαουδικές εταιρείες.

Ωστόσο, ο επικεφαλής της Αρχής Κεφαλαιαγοράς της χώρας (CMA) δήλωσε την Πέμπτη ότι οι κανόνες περί ξένης ιδιοκτησίας θα αναθεωρηθούν το 2026. Αν και η χώρα είναι αποφασισμένη να ανοίξει τις αγορές της, δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν θα καταργήσει το ανώτατο όριο ή αν θα το άρει σταδιακά, δήλωσε ο πρόεδρος της CMA, Mohammed El-Kuwaiz.

Σαουδική Αραβία: Ραγδαίες ανατροπές, στόχος τα ξένα κεφάλαια

Το βασίλειο είναι ένα από τα πιο παρακολουθούμενα παραδείγματα μεταρρυθμίσεων στις αναδυόμενες οικονομίες, καθώς οι παγκόσμιοι επενδυτές αναζητούν ευκαιρίες για διαφοροποίηση πέρα από τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία.

«Πρόκειται πλέον για τεχνικές λεπτομέρειες και οι επενδυτές επιθυμούν μεγαλύτερη σαφήνεια», δήλωσε ο Fadi Arbid, ιδρυτικός εταίρος και διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της Amwal Capital Partners. «Το θετικό είναι ότι η CMA έχει ξεκαθαρίσει την κατεύθυνσή της. Δεν είναι θέμα αν θα γίνει, αλλά πότε και πώς».