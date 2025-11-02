Σαουδική Αραβία: Βουτιά μετοχών, επιφυλακτικότητα για τις μεταρρυθμίσεις της αγοράς

Η Αρχή Κεφαλαιαγοράς στη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι οι κανόνες περί ξένης ιδιοκτησίας θα αναθεωρηθούν το 2026

02.11.2025
Σαουδική Αραβία: Βουτιά μετοχών, επιφυλακτικότητα για τις μεταρρυθμίσεις της αγοράς
Newsroom

Οι μετοχές στο χρηματιστήριο της Σαουδικής Αραβίας σημείωσαν τη μεγαλύτερη πτώση από τα τέλη Σεπτεμβρίου, μετά την ανακοίνωση της ρυθμιστικής αρχής της χώρας ότι η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που θα επιτρέπουν στους ξένους επενδυτές να κατέχουν πλειοψηφικό μερίδιο σε τοπικές εταιρείες ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο από το αναμενόμενο.

Η ρυθμιστική αρχή της Σαουδικής Αραβίας έχει προχωρήσει σε ραγδαίες αλλαγές τα τελευταία χρόνια, με στόχο να προσελκύσει περισσότερο ξένο κεφάλαιο στην χρηματιστηριακή αγορά αξίας 2,6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων

Ο δείκτης Tadawul All Share Index υποχώρησε κατά 1% την Κυριακή, σημειώνοντας τη δεύτερη συνεχόμενη ημέρα πτώσης. Οι τράπεζες ήταν οι δεύτερες μεγαλύτερες χαμένες, με την Al Rajhi Bank να καταγράφει πτώση στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε εβδομάδων. Οι εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Al Rajhi, είχαν σημειώσει άνοδο λόγω των προσδοκιών ότι η ρυθμιστική αρχή θα χαλάρωνε τους κανόνες πριν από το τέλος του 2025, επιτρέποντας στους διεθνείς επενδυτές να κατέχουν ποσοστό άνω του 49% σε σαουδικές εταιρείες.

Ωστόσο, ο επικεφαλής της Αρχής Κεφαλαιαγοράς της χώρας (CMA) δήλωσε την Πέμπτη ότι οι κανόνες περί ξένης ιδιοκτησίας θα αναθεωρηθούν το 2026. Αν και η χώρα είναι αποφασισμένη να ανοίξει τις αγορές της, δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν θα καταργήσει το ανώτατο όριο ή αν θα το άρει σταδιακά, δήλωσε ο πρόεδρος της CMA, Mohammed El-Kuwaiz.

Σαουδική Αραβία: Ραγδαίες ανατροπές, στόχος τα ξένα κεφάλαια

Η ρυθμιστική αρχή της Σαουδικής Αραβίας έχει προχωρήσει σε ραγδαίες αλλαγές τα τελευταία χρόνια, με στόχο να προσελκύσει περισσότερο ξένο κεφάλαιο στην χρηματιστηριακή αγορά αξίας 2,6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Πρόσφατα έλαβε μέτρα για να ανοίξει τις μετοχές της σε όλες τις κατηγορίες ξένων επενδυτών και έχει επίσης ξεκινήσει την έκδοση τοπικών αποθετηρίων τίτλων για ξένες εταιρείες.

Το βασίλειο είναι ένα από τα πιο παρακολουθούμενα παραδείγματα μεταρρυθμίσεων στις αναδυόμενες οικονομίες, καθώς οι παγκόσμιοι επενδυτές αναζητούν ευκαιρίες για διαφοροποίηση πέρα από τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία.

«Πρόκειται πλέον για τεχνικές λεπτομέρειες και οι επενδυτές επιθυμούν μεγαλύτερη σαφήνεια», δήλωσε ο Fadi Arbid, ιδρυτικός εταίρος και διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της Amwal Capital Partners. «Το θετικό είναι ότι η CMA έχει ξεκαθαρίσει την κατεύθυνσή της. Δεν είναι θέμα αν θα γίνει, αλλά πότε και πώς».

Ακίνητα: Τα σπίτια των 50 τ.μ. και η έκρηξη στις τιμές [γραφήματα]
Ακίνητα

Τα σπίτια που κεντρίζουν τώρα τους επενδυτές [γραφήματα]

Η επανάσταση στο real estate και η στρατηγική των επενδυτών - Τι δείχνουν τα στοιχεία της ReDataset για τα ακίνητα

Ανδρομάχη Παύλου
enerwave: Στην πρίζα ξανά το FSRU και το CCGT της Θεσσαλονίκης
Business

Η enerwave αναβιώνει το FSRU και το CCGT της HELLENiQ ENERGY

Η enerwave, (πρώην Elpedison), στοχεύει σε μερίδιο 12% στο ρεύμα - Στο τραπέζι ξανά τα projects του τερματικού LNG και της νέας μονάδας αερίου

Χρήστος Κολώνας
Radisson: Στοχεύει σε 30 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2030
Τουρισμός

Η Radisson στοχεύει σε 30 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2030

Το 2026 αναμένεται να είναι χρονιά-ορόσημο για την Radisson καθώς προγραμματίζονται τουλάχιστον τέσσερα νέα ανοίγματα

Λάμπρος Καραγεώργος
Ροντόλφ Σααντέ: Ποιος είναι ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος που μπήκε στα Carrefour
World

Ποιος είναι ο Γάλλος μεγιστάνας που μπήκε στα Carrefour

Το ταξίδι από τη Συρία στη Μασσαλία και η σχέση του με τους Έλληνες της Αντιοχείας

Ναταλία Δανδόλου
Παπασταύρου: Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ
Ηλεκτρισμός

Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μίλησε για αμερικανικό ενδιαφέρον αλλά και για τον εμπορικό δρόμο Ινδίας – Ευρώπης

Χρήστος Κολώνας
Χρυσός: Η Wall Street «βλέπει» τα 5.000 δολάρια για το πολύτιμο μέταλλο
Commodities

Επόμενη στάση τα 5.000 δολάρια για τον χρυσό

Γιατί η πρόσφατη υποχώρηση των τιμών του χρυσού ήταν μια ανάπαυλα της ανοδικής πορείας του

Τζούλη Καλημέρη
Τράπεζες: Αλλάζουν στρατηγική στα αμοιβαία κεφάλαια για την ανάπτυξη των εργασιών τους
Τράπεζες

Σε ποιο προϊον πόνταραν οι τράπεζες και βγήκαν κερδισμένες

Οι τράπεζες προώθησαν με επιθετικό τρόπο τα συγκεκριμένα αμοιβαία κεφάλαια και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό

Αγης Μάρκου
Wyndham: Σχεδιάζει τριπλασιασμό του χαρτοφυλακίου της στην Ελλάδα με έμφαση στα serviced apartments
Τουρισμός

Τριπλασιάζει το χαρτοφυλάκιο η Wyndham στην Ελλάδα 

Τι ανέφερε ο επικεφαλής της Wyndham στην Ελλάδα για τα σχέδια ανάπτυξης 

Λάμπρος Καραγεώργος
