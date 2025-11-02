Κρασί: Μικρή αύξηση παραγωγής, μεγάλες προκλήσεις

Σημάδια ανάκαμψης δείχνει φέτος το ευρωπαϊκό κρασί, αλλά η επιστροφή στα προ της πανδημίας επιδόσεις παραμένει μακριά, η οινοπαραγωγή στην ΕΕ αναμένεται να αυξηθεί μόλις κατά 1% το 2025, φθάνοντας τα 145,5 εκατομμύρια εκατόλιτρα – επίπεδο που παραμένει 7,5% χαμηλότερο από τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας. Αντίστοιχα, βάσει της πρώτης εκτίμησης για το 2025 – 26, σε χαμηλά επίπεδα κινείται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά η ελληνική οινοπαραγωγή.

Παρά τη συγκρατημένη αισιοδοξία, οι πιέσεις από την κλιματική αστάθεια και τις εμπορικές εντάσεις συνεχίζουν να βαραίνουν τον κλάδο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Copa-Cogeca, συνολικά, η παραγωγή δείχνει σημάδια βελτίωσης, ωστόσο παραμένει σαφώς κάτω από τα ιστορικά επίπεδα, με τη διαφορά μεταξύ της συγκομιδής του 2025 και του 2018 να υπερβαίνει ακόμα τα 40 εκατομμύρια εκατόλιτρα.

Η ελληνική οινοπαραγωγή, αν και παρουσιάζει αυξημένη παραγωγή κατά 6,01%, παραμένει για τέταρτη συνεχή χρονιά σε χαμηλά επίπεδα

Οι αμπελώνες σε όλη την Ευρώπη εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν μια σειρά από προκλήσεις που εμποδίζουν την πλήρη ανάκαμψη του κλάδου. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα που έρχεται από τις μεγάλες παραγωγούς χώρες, οι οποίες καταγράφουν ανομοιογενείς επιδόσεις. Άνοδο στην Ιταλία και τη Γαλλία, αλλά πτώση στην Ισπανία, τη Γερμανία και την Πορτογαλία.

Παράλληλα, οι εξαγωγές πιέζονται από αμερικανικούς δασμούς και η ζήτηση στις ευρωπαϊκές αγορές παραμένει υποτονική.

Σε χαμηλά επίπεδα η Ελλάδα

Με τον τρύγο να συνεχίζεται σε ορισμένες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις για τη σεζόν 2025 – 26, η ελληνική οινοπαραγωγή, αν και παρουσιάζει αυξημένη παραγωγή κατά 6,01%, φτάνοντας τα 1.516.639 hl/2025 από τα 1.430.666 hl/2024, παραμένει για τέταρτη συνεχή χρονιά σε χαμηλά επίπεδα.

Η παραπάνω εκτίμηση προέρχεται από τα στοιχεία που απέστειλε το τμήμα Αμπέλου Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών στην Κομισιόν, που αφορά προβλέψεις της ελληνικής οινοπαραγωγής για την περίοδο από την 1η Αυγούστου 2025 έως 31 Ιουλίου 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάστηκε η ΚΕΟΣΟΕ, αξιοσημείωτη μεταβολή παρουσιάζουν οι οίνοι χωρίς Γεωγραφική Ένδειξη (ΓΕ), αφού προβλέπεται ότι η παραγωγή τους θα αυξηθεί κατά 10,66%, αποτελούν το 51,45% του συνόλου των παραγόμενων οίνων, ενώ οι οίνοι με Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΟΠ και ΠΓΕ) αποτελούν μόνο το 35,29%.

Να σημειωθεί ότι η οινοπαραγωγή 2023-2024, κατέγραψε ιστορική πτώση σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο κατά 35,27% και ότι οι οινοπαραγωγές 2024/2025 και 2025/2026 παρουσιάζουν ασήμαντη άνοδο.

Η διαχρονική μείωση της παραγωγής οίνου στη χώρα μας, δεν οφείλεται μόνο στην κλιματική κρίση, αλλά και στην εγκατάλειψη εκτάσεων αμπελοκαλλιέργειας, η οποία – σύμφωνα με την ΚΕΟΣΟΕ – είναι μεγαλύτερη από την επίσημα εμφανιζόμενη, καθώς πολλοί αμπελουργοί έχουν αλλάξει ήδη καλλιέργεια, λόγω του ασύμφορου κόστους παραγωγής και δεν έχουν δηλώσει τις μεταβολές στο Αμπελουργικό Μητρώο.

Η μεγαλύτερη αγορά ευρωπαϊκών οίνων, οι ΗΠΑ, έχει επανειλημμένα επιβάλει δασμούς σε εμπορεύματα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των κρασιών

Η εικόνα στους μεγαλύτερους παραγωγούς της ΕΕ

Οι τρεις μεγαλύτεροι παραγωγοί κρασιού στην ΕΕ, οι οποίοι μαζί αντιπροσωπεύουν τα τέσσερα πέμπτα των συνολικών ποσοτήτων, σύμφωνα με τα στοιχεία των Copa – Cogeca, μείωσαν την συνολική παραγωγή τους κατά 1,5% σε σύγκριση με τη συγκομιδή του 2024.

Η Ιταλία παραμένει ο μεγαλύτερος παραγωγός της ΕΕ με εκτιμώμενα 47 εκατομμύρια εκατόλιτρα (Mhl), ενώ η Γαλλία διατηρεί στενά τη δεύτερη θέση με περίπου 37 Mhl. Η Ισπανία «έπεσε» στην τρίτη θέση με περίπου 31,5 εκατ. hl.

Στην Ισπανία, τη Γερμανία και την Πορτογαλία, που συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους παραγωγούς, η παραγωγή μειώθηκε κατά 15%, 8% και 11% αντίστοιχα σε σύγκριση με πέρυσι. Αντίθετα, η Ιταλία αναμένει αύξηση 8%, ενώ η Γαλλία παρουσιάζει επίσης μέτρια άνοδο περίπου 2,3%, αν και η παραγωγή της παραμένει 12% κάτω από τον πενταετή μέσο όρο.

Οι ευρωπαϊκοί αμπελώνες «χτυπήθηκαν» από έντονα καιρικά φαινόμενα το 2025, με τους καύσωνες, τις ξηρασίες και τις πλημμύρες να εμποδίζουν τον κλάδο να επιστρέψει σε επίπεδα, που να πλησιάζουν αυτά πριν το 2020. Χαρακτηριστικό είναι, ότι οι πρόσφατες δασικές πυρκαγιές στο νότιο τμήμα της Γαλλίας κατέστρεψαν περισσότερα από χίλια εκτάρια αμπελώνων, με πιθανό έμμεσο αντίκτυπο σε έως και δεκαεπτά χιλιάδες.

Πτώση της ζήτησης

Η μεγαλύτερη αγορά ευρωπαϊκών οίνων, οι ΗΠΑ, έχει επανειλημμένα επιβάλει δασμούς σε εμπορεύματα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των κρασιών, οδηγώντας σε μειωμένες εξαγωγές. Αυτή η νέα αμερικανική πολιτική έχει διατηρήσει χαμηλά τόσο τον όγκο όσο και τις τιμές, μειώνοντας τα περιθώρια κέρδους των παραγωγών της ΕΕ. «Αυτοί οι εμπορικοί φραγμοί έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η παγκόσμια αστάθεια έχει ήδη διαταράξει τις παγκόσμιες εμπορικές ροές», επισημαίνουν χαρακτηριστικά οι Copa – Cogeca.

Σε γενικές γραμμές, η ζήτηση παραμένει αδύναμη. Οικονομικοί φόβοι όπως η πληθωριστική πίεση και οι αβεβαιότητες στην αγορά εργασίας διατηρούν τις δαπάνες σε χαμηλά επίπεδα, ενώ παρατηρείται μια ουσιαστική αλλαγή στις προτιμήσεις στις εγχώριες αγορές. Αυτοί οι παράγοντες δεν επιτρέπουν στη ζήτηση να αντισταθμίσει τη μείωση των όγκων παραγωγής.

«Η συγκομιδή του 2025 υπογραμμίζει πόσο δύσκολες παραμένουν οι συνθήκες. Οι αμπελώνες μας συχνά αντιμετωπίζουν συνθήκες που απέχουν από τις ιδανικές. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις, οι παραγωγοί κατάφεραν να αντιστρέψουν την πρόσφατη καθοδική τάση», επισήμανε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ομάδας εργασίας για το κρασί των Copa-Cogeca Λουκά Ριγκότι, τονίζοντας ότι «σε όλη την Ευρώπη οι αμπελουργοί παράγουν εξαιρετικής ποιότητας κρασί, επιδεικνύοντας αξιοσημείωτη αφοσίωση και ανθεκτικότητα απέναντι σε πολλές προκλήσεις».