Κρασί: Μικρή αύξηση παραγωγής, μεγάλες προκλήσεις

AGRO 02.11.2025, 08:00
Επιμέλεια Ανθή Γεωργίου

Σημάδια ανάκαμψης δείχνει φέτος το ευρωπαϊκό κρασί, αλλά η επιστροφή στα προ της πανδημίας επιδόσεις παραμένει μακριά, η οινοπαραγωγή στην ΕΕ αναμένεται να αυξηθεί μόλις κατά 1% το 2025, φθάνοντας τα 145,5 εκατομμύρια εκατόλιτρα – επίπεδο που παραμένει 7,5% χαμηλότερο από τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας. Αντίστοιχα, βάσει της πρώτης εκτίμησης για το 2025 – 26, σε χαμηλά επίπεδα κινείται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά η ελληνική οινοπαραγωγή.

Παρά τη συγκρατημένη αισιοδοξία, οι πιέσεις από την κλιματική αστάθεια και τις εμπορικές εντάσεις συνεχίζουν να βαραίνουν τον κλάδο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Copa-Cogeca, συνολικά, η παραγωγή δείχνει σημάδια βελτίωσης, ωστόσο παραμένει σαφώς κάτω από τα ιστορικά επίπεδα, με τη διαφορά μεταξύ της συγκομιδής του 2025 και του 2018 να  υπερβαίνει ακόμα τα 40 εκατομμύρια εκατόλιτρα.

Η ελληνική οινοπαραγωγή, αν και παρουσιάζει αυξημένη παραγωγή κατά 6,01%, παραμένει για τέταρτη συνεχή χρονιά σε χαμηλά επίπεδα

Οι αμπελώνες σε όλη την Ευρώπη εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν μια σειρά από προκλήσεις που εμποδίζουν την πλήρη ανάκαμψη του κλάδου. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα που έρχεται από τις μεγάλες παραγωγούς χώρες, οι οποίες καταγράφουν ανομοιογενείς επιδόσεις. Άνοδο στην Ιταλία και τη Γαλλία, αλλά πτώση στην Ισπανία, τη Γερμανία και την Πορτογαλία.

Παράλληλα, οι εξαγωγές πιέζονται από αμερικανικούς δασμούς και η ζήτηση στις ευρωπαϊκές αγορές παραμένει υποτονική.

κρασί

Σε χαμηλά επίπεδα η Ελλάδα

Με τον τρύγο να συνεχίζεται σε ορισμένες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις για τη σεζόν 2025 – 26, η ελληνική οινοπαραγωγή, αν και παρουσιάζει αυξημένη παραγωγή κατά 6,01%, φτάνοντας τα 1.516.639 hl/2025 από τα 1.430.666 hl/2024, παραμένει για τέταρτη συνεχή χρονιά σε χαμηλά επίπεδα.

Η παραπάνω εκτίμηση προέρχεται από τα στοιχεία που απέστειλε το τμήμα Αμπέλου Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών στην Κομισιόν, που αφορά προβλέψεις της ελληνικής οινοπαραγωγής για την περίοδο από την 1η Αυγούστου 2025 έως 31 Ιουλίου 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάστηκε η ΚΕΟΣΟΕ, αξιοσημείωτη μεταβολή παρουσιάζουν οι οίνοι χωρίς Γεωγραφική Ένδειξη (ΓΕ), αφού προβλέπεται ότι η παραγωγή τους θα αυξηθεί κατά 10,66%, αποτελούν το 51,45% του συνόλου των παραγόμενων οίνων, ενώ οι οίνοι με Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΟΠ και ΠΓΕ) αποτελούν μόνο το 35,29%.

Να σημειωθεί ότι η οινοπαραγωγή 2023-2024, κατέγραψε ιστορική πτώση σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο κατά 35,27% και ότι οι οινοπαραγωγές 2024/2025 και 2025/2026 παρουσιάζουν ασήμαντη άνοδο.

Η διαχρονική μείωση της παραγωγής οίνου στη χώρα μας, δεν οφείλεται μόνο στην κλιματική κρίση, αλλά και στην εγκατάλειψη εκτάσεων αμπελοκαλλιέργειας, η οποία – σύμφωνα με την ΚΕΟΣΟΕ – είναι μεγαλύτερη από την επίσημα εμφανιζόμενη, καθώς  πολλοί αμπελουργοί έχουν αλλάξει ήδη καλλιέργεια, λόγω του ασύμφορου κόστους παραγωγής και δεν έχουν δηλώσει τις μεταβολές στο Αμπελουργικό Μητρώο.

Η μεγαλύτερη αγορά ευρωπαϊκών οίνων, οι ΗΠΑ, έχει επανειλημμένα επιβάλει δασμούς σε εμπορεύματα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των κρασιών

κρασί

Η εικόνα στους μεγαλύτερους παραγωγούς της ΕΕ

Οι τρεις μεγαλύτεροι παραγωγοί κρασιού στην ΕΕ, οι οποίοι μαζί αντιπροσωπεύουν τα τέσσερα πέμπτα των συνολικών ποσοτήτων, σύμφωνα με τα στοιχεία των Copa – Cogeca, μείωσαν την συνολική παραγωγή τους κατά 1,5% σε σύγκριση με τη συγκομιδή του 2024.

Η Ιταλία παραμένει ο μεγαλύτερος παραγωγός της ΕΕ με εκτιμώμενα 47 εκατομμύρια εκατόλιτρα (Mhl), ενώ η Γαλλία διατηρεί στενά τη δεύτερη θέση με περίπου 37 Mhl. Η Ισπανία «έπεσε» στην τρίτη θέση με περίπου 31,5 εκατ. hl.

Στην Ισπανία, τη Γερμανία και την Πορτογαλία, που συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους παραγωγούς, η παραγωγή μειώθηκε κατά 15%, 8% και 11% αντίστοιχα σε σύγκριση με πέρυσι. Αντίθετα, η Ιταλία αναμένει αύξηση 8%, ενώ η Γαλλία παρουσιάζει επίσης μέτρια άνοδο περίπου 2,3%, αν και η παραγωγή της παραμένει 12% κάτω από τον πενταετή μέσο όρο.

Οι ευρωπαϊκοί αμπελώνες «χτυπήθηκαν» από έντονα καιρικά φαινόμενα το 2025, με τους καύσωνες, τις ξηρασίες και τις πλημμύρες να εμποδίζουν τον κλάδο να επιστρέψει σε επίπεδα, που να πλησιάζουν αυτά πριν το 2020. Χαρακτηριστικό είναι, ότι οι πρόσφατες δασικές πυρκαγιές στο νότιο τμήμα της Γαλλίας κατέστρεψαν περισσότερα από χίλια εκτάρια αμπελώνων, με πιθανό έμμεσο αντίκτυπο σε έως και δεκαεπτά χιλιάδες.

Πτώση της ζήτησης

Η μεγαλύτερη αγορά ευρωπαϊκών οίνων, οι ΗΠΑ, έχει επανειλημμένα επιβάλει δασμούς σε εμπορεύματα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των κρασιών, οδηγώντας σε μειωμένες εξαγωγές. Αυτή η νέα αμερικανική πολιτική έχει διατηρήσει χαμηλά τόσο τον όγκο όσο και τις τιμές, μειώνοντας τα περιθώρια κέρδους των παραγωγών της ΕΕ. «Αυτοί οι εμπορικοί φραγμοί έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η παγκόσμια αστάθεια έχει ήδη διαταράξει τις παγκόσμιες εμπορικές ροές», επισημαίνουν χαρακτηριστικά οι Copa – Cogeca.

Σε γενικές γραμμές, η ζήτηση παραμένει αδύναμη. Οικονομικοί φόβοι όπως η πληθωριστική πίεση και οι αβεβαιότητες στην αγορά εργασίας διατηρούν τις δαπάνες σε χαμηλά επίπεδα, ενώ παρατηρείται μια ουσιαστική αλλαγή στις προτιμήσεις στις εγχώριες αγορές. Αυτοί οι παράγοντες δεν επιτρέπουν στη ζήτηση να αντισταθμίσει τη μείωση των όγκων παραγωγής.

«Η συγκομιδή του 2025 υπογραμμίζει πόσο δύσκολες παραμένουν οι συνθήκες. Οι αμπελώνες μας συχνά αντιμετωπίζουν συνθήκες που απέχουν από τις ιδανικές. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις, οι παραγωγοί κατάφεραν να αντιστρέψουν την πρόσφατη καθοδική τάση», επισήμανε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ομάδας εργασίας για το κρασί των Copa-Cogeca Λουκά Ριγκότι, τονίζοντας ότι «σε όλη την Ευρώπη οι αμπελουργοί παράγουν εξαιρετικής ποιότητας κρασί, επιδεικνύοντας αξιοσημείωτη αφοσίωση και ανθεκτικότητα απέναντι σε πολλές προκλήσεις».

Heineken: Μειώνει την περιεκτικότητα αλκοόλ της Foster στο 3,4%
World

Η νέα lager με λιγότερο αλκοόλ από τη Heineken
Burberry: Επιστρέφει στην ανάπτυξη στην Κίνα
World

Το δυναμικό comeback της Burberry στην Κίνα
Toyota: Επενδύσεις έως και 10 δισ. δολ. στις ΗΠΑ την επόμενη πενταετία
World

Επενδύσεις έως 10 δισ. δολ. στις ΗΠΑ υπόσχεται η Toyota
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ατυχές το γεγονός ότι το λιμάνι του Πειραιά πέρασε στην COSCO
Επικαιρότητα

Γκίλφοϊλ: Ατυχές το ότι ο Πειραιάς πέρασε στην COSCO
Wall Street: Ρευστοποιήσεις στην αγορά – Επιστρέφουν τα σύννεφα
Wall Street

Επιστρέφουν τα σύννεφα στις αγορές - Μαζικό sell-off στη Wall
ΕΒΕΘ: Σταθερά αρνητική η κατάσταση των νοικοκυριών
Economy

«Πονοκέφαλος» διαρκείας η ακρίβεια για τα νοικοκυριά [γραφήματα]

Ακίνητα: Τα σπίτια των 50 τ.μ. και η έκρηξη στις τιμές [γραφήματα]
Ακίνητα

Τα σπίτια που κεντρίζουν τώρα τους επενδυτές [γραφήματα]

Η επανάσταση στο real estate και η στρατηγική των επενδυτών - Τι δείχνουν τα στοιχεία της ReDataset για τα ακίνητα

Ανδρομάχη Παύλου
enerwave: Στην πρίζα ξανά το FSRU και το CCGT της Θεσσαλονίκης
Business

Η enerwave αναβιώνει το FSRU και το CCGT της HELLENiQ ENERGY

Η enerwave, (πρώην Elpedison), στοχεύει σε μερίδιο 12% στο ρεύμα - Στο τραπέζι ξανά τα projects του τερματικού LNG και της νέας μονάδας αερίου

Χρήστος Κολώνας
Radisson: Στοχεύει σε 30 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2030
Τουρισμός

Η Radisson στοχεύει σε 30 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2030

Το 2026 αναμένεται να είναι χρονιά-ορόσημο για την Radisson καθώς προγραμματίζονται τουλάχιστον τέσσερα νέα ανοίγματα

Λάμπρος Καραγεώργος
Ροντόλφ Σααντέ: Ποιος είναι ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος που μπήκε στα Carrefour
World

Ποιος είναι ο Γάλλος μεγιστάνας που μπήκε στα Carrefour

Το ταξίδι από τη Συρία στη Μασσαλία και η σχέση του με τους Έλληνες της Αντιοχείας

Ναταλία Δανδόλου
Παπασταύρου: Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ
Ηλεκτρισμός

Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μίλησε για αμερικανικό ενδιαφέρον αλλά και για τον εμπορικό δρόμο Ινδίας – Ευρώπης

Χρήστος Κολώνας
Χρυσός: Η Wall Street «βλέπει» τα 5.000 δολάρια για το πολύτιμο μέταλλο
Commodities

Επόμενη στάση τα 5.000 δολάρια για τον χρυσό

Γιατί η πρόσφατη υποχώρηση των τιμών του χρυσού ήταν μια ανάπαυλα της ανοδικής πορείας του

Τζούλη Καλημέρη
Τράπεζες: Αλλάζουν στρατηγική στα αμοιβαία κεφάλαια για την ανάπτυξη των εργασιών τους
Τράπεζες

Σε ποιο προϊον πόνταραν οι τράπεζες και βγήκαν κερδισμένες

Οι τράπεζες προώθησαν με επιθετικό τρόπο τα συγκεκριμένα αμοιβαία κεφάλαια και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό

Αγης Μάρκου
Wyndham: Σχεδιάζει τριπλασιασμό του χαρτοφυλακίου της στην Ελλάδα με έμφαση στα serviced apartments
Τουρισμός

Τριπλασιάζει το χαρτοφυλάκιο η Wyndham στην Ελλάδα 

Τι ανέφερε ο επικεφαλής της Wyndham στην Ελλάδα για τα σχέδια ανάπτυξης 

Λάμπρος Καραγεώργος
Κτηνοτρόφοι: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Λάρισα – «Θέλουμε τα πρόβατα μας πίσω»
AGRO

Συγκέντρωση κτηνοτρόφων στη Λάρισα - «Θέλουμε τα πρόβατα μας πίσω»

Αύριο Παρασκευή αγρότες και κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας βγάζουν τα τρακτέρ στην Αγιά

Ευλογιά προβάτων: Πληρωμές 12,2 εκατ. ευρώ για τα θανατωθέντα ζώα
AGRO

Πληρωμές 12,2 εκατ. ευρώ για την ευλογιά προβάτων

Το μεγαλύτερο μέρος των αποζημιώσεων για την ευλογιά προβάτων κατευθύνεται στη Θεσσαλία

Ευλογιά προβάτων: Ξεκίνησε δικαστική διερεύνηση για τα αίτια εξάπλωσης της ζωονόσου
AGRO

Ξεκίνησε δικαστική διερεύνηση για τα αίτια εξάπλωσης της ευλογιάς

Στην Ολομέλεια ψηφίζεται σήμερα η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την ευλογιά προβάτων

ΠΑΑ: Ολοκληρώνεται η προγραμματική περίοδος τέλος του 2025
AGRO

Ολοκληρώνεται η προγραμματική περίοδος για το ΠΑΑ τέλος του 2025

Πραγματοποιήθηκε η 18η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΑΑ και η 6η Συνεδρίαση του ΣΣ ΚΑΠ 2023–2027

ΚΑΠ: Οριακές οι προσαρμογές –  Απειλείται η επιβίωση των αγροτών
AGRO

Οριακές οι προσαρμογές στην ΚΑΠ -  Απειλείται η επιβίωση των αγροτών

«Καπνός στα μάτια» χαρακτηρίζουν οι Copa – Cogeca τις νέες προτάσεις της Κομισιόν για την ΚΑΠ και τον προϋπολογισμό της ΕΕ

Ανθή Γεωργίου
Κώστας Τσιάρας: Μέχρι τέλος Νοεμβρίου η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης και το Μέτρο 23
AGRO

Τσιάρας: Μέχρι τέλος Νοεμβρίου η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης και το Μέτρο 23

Μηδενική ανοχή στους παράνομους εμβολιασμούς για την ευλογιά προβάτων τόνισε ο Κώστας Τσιάρας

Κρασί: Γιατί έπεσαν οι πωλήσεις – Η στροφή στην μπύρα
AGRO

Γιατί έπεσαν οι πωλήσεις στο κρασί – Η στροφή στην μπύρα

Πού οφείλεται η μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ γενικά, και του κρασιού ειδικότερα

Heineken: Μειώνει την περιεκτικότητα αλκοόλ της Foster στο 3,4%
World

Η νέα lager με λιγότερο αλκοόλ από τη Heineken

Η Foster's της Heineken πρόκειται να μειώσει την περιεκτικότητα αλκοόλ στην lager που παρασκευάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο

Burberry: Επιστρέφει στην ανάπτυξη στην Κίνα
World

Το δυναμικό comeback της Burberry στην Κίνα

Η Burberry κατασκευής ενδυμάτων πολυτελείας αναφέρει την πρώτη τριμηνιαία αύξηση πωλήσεων σε δύο χρόνια

Toyota: Επενδύσεις έως και 10 δισ. δολ. στις ΗΠΑ την επόμενη πενταετία
World

Επενδύσεις έως 10 δισ. δολ. στις ΗΠΑ υπόσχεται η Toyota

Η Toyota δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τη δέσμευσή της

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ατυχές το γεγονός ότι το λιμάνι του Πειραιά πέρασε στην COSCO
Επικαιρότητα

Γκίλφοϊλ: Ατυχές το ότι ο Πειραιάς πέρασε στην COSCO

Η δυναμική διπλωμάτης, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, αναλύει τον ρόλο της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη.

Wall Street: Ρευστοποιήσεις στην αγορά – Επιστρέφουν τα σύννεφα
Wall Street

Επιστρέφουν τα σύννεφα στις αγορές - Μαζικό sell-off στη Wall

Η ανησυχία για τις αποφάσεις της Fed κλυδωνίζει τις αγορές

Ναταλία Δανδόλου
ΕΒΕΘ: Σταθερά αρνητική η κατάσταση των νοικοκυριών
Economy

«Πονοκέφαλος» διαρκείας η ακρίβεια για τα νοικοκυριά [γραφήματα]

Στασιμότητα στην καταναλωτική εμπιστοσύνη η οποία παραμένει σταθερά σε αρνητικό έδαφος διαπιστώνει έρευνα του ΕΒΕΘ

Μαρία Σιδέρη
Τραμπ: Μετά τον Πάουελ, στόχος οι περιφερειακές τράπεζες
World

Οι περιφερειακές τράπεζες, νέος στόχος του Τραμπ

Όλοι οι πρόεδροι των περιφερειακών τραπεζών της Fed είναι υποψήφιοι για επαναδιορισμό στις αρχές του 2026

PepsiCo: Στροφή στα «υγιεινά» με Cheetos και Doritos χωρίς χρωστικές
World

Τέλος τα κίτρινα δάχτυλα από γαριδάκια - Ερχονται τα «γυμνά» Cheetos

Η PepsiCo προσπαθεί να συναντήσει το «ανορθόδοξο» - Στα ράφια των ΗΠΑ γαριδάκια και πατατάκια χωρίς χρωστικές

Κυβέρνηση Μερτς: Σπαταλά αναπτυξιακά κονδύλια για μικροκομματικούς σκοπούς
World

Η κυβέρνηση Μερτς σπαταλά αναπτυξιακά κονδύλια για μικροκομματικούς σκοπούς

Έκθεση-κόλαφος του «Συμβουλίου Σοφών» της Γερμανίας για τη διάθεση 500 δισ. ευρώ του Ειδικού Ταμείου για τις υποδομές

Αλέξανδρος Καψύλης
Anthropic: Επενδύει 50 δισ. δολάρια σε νέα κέντρα δεδομένων στις ΗΠΑ
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Anthropic θα επενδύσει 50 δισ. σε νέα data center στις ΗΠΑ

Η Anthropic προχώρησε σε ενίσχυση της υπολογιστικής της ισχύος φέτος

Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί θα γίνει εμφανής το 2026 ο πραγματικός αντίκτυπος της ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Γιατί θα γίνει εμφανής το 2026 ο πραγματικός αντίκτυπος της ΑΙ;

Μια διόρθωση της αγοράς στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης θα είχε αλυσιδωτές συνέπειες

BofA: Οι προβλέψεις για το δολάριο
Συνάλλαγμα

BofA: Οι προβλέψεις για το δολάριο

Η μεταβλητότητα επιστρέφει στην αγορά συναλλάγματος

Wall Street:Μαζικό sell-off στην αγορά – Επιστρέφουν τα σύννεφα
Wall Street

Μαζικό sell-off στη Wall Street - Επιστρέφουν τα σύννεφα

Η ανησυχία για τις αποφάσεις της Fed κλυδωνίζει τις αμερικανικές αγορές

Ναταλία Δανδόλου
Αμερικανικά ομόλογα: Η κυβέρνηση ανεβάζει ρολά – Οι τιμές πέφτουν
Markets

Αμερικανικά ομόλογα: Η κυβέρνηση ανεβάζει ρολά – Οι τιμές πέφτουν

Ενισχύονται οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων

Citi: Βλέπει περισσότερες αναβαθμίσεις για την Ελλάδα
Economy

Citi: Βλέπει περισσότερες αναβαθμίσεις για την Ελλάδα

Η Citi βλέπει σύγκλιση αξιολογήσεων και αντίστροφη δυναμική μεταξύ περιφέρειας και «πυρήνα» της Ευρώπης

Frigoglass: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Business

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στη Frigoglass

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Frigoglass είναι τριετής και λήγει στις 13.11.2028

