Ψηφιακή επανάσταση με οδηγό την AI

Αλματώδης άνοδος στις δαπάνες IT

Opinion 02.11.2025, 08:00
Ψηφιακή επανάσταση με οδηγό την AI
Άποψη Γιώργος Πολύζος

Σημαντική άνοδος προβλέπεται στον τομέα της τεχνολογίας παγκοσμίως, καθώς σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Gartner, οι συνολικές δαπάνες πληροφορικής αναμένεται να σημειώσουν αύξηση 9,8% το 2026, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το ορόσημο των 6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η ενίσχυση των επενδύσεων εστιάζεται κυρίως σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και υπηρεσίες πληροφορικής, με τις εταιρείες να επιταχύνουν την ψηφιακή τους μετάβαση εν μέσω παγκόσμιων οικονομικών και τεχνολογικών εξελίξεων.

Πιο συγκεκριμένα, η Gartner εκτιμά ότι το 2026 οι συνολικές δαπάνες για IT θα φτάσουν τα 6,08 τρισεκατομμύρια δολάρια. Οι σημαντικότερες αυξήσεις παρατηρούνται σε υποδομές που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ), τις συσκευές και το λογισμικό, όπου το φαινόμενο της διπλής ψηφιακής αύξησης.

Οι υπηρεσίες IT και οι hyperscalers αναμένεται να διαχειρίζονται το μεγαλύτερο μερίδιο των επενδύσεων, ξεπερνώντας το 70% του συνολικού ποσού.

Εστίαση στη Τεχνητή Νοημοσύνη

Οι αυξημένες επενδύσεις σε υποδομές AI, όπως AI-optimized servers και συστήματα που υποστηρίζουν γενετική τεχνητή νοημοσύνη (GenAI), είναι από τους κύριους μοχλούς ανάπτυξης για το 2025-2026.

Εντυπωσιακή είναι η διπλάσια αύξηση των δαπανών σε AI servers σε σχέση με τα παραδοσιακά συστήματα, ενώ η μετάβαση στην πραγματική αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης γίνεται σταδιακά, καθώς οι επιχειρήσεις προσαρμόζουν τους προϋπολογισμούς τους ανάλογα με την προστιθέμενη αξία που προσφέρει η τεχνολογία.​

Οι εκτιμήσεις της Gartner έρχονται σε μια περίοδο όπου οι λεγόμενοι Big Tech έστειλαν ένα σαφές μήνυμα: οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη γίνονται όλο και μεγαλύτερες..

Κολοσσοί όπως οι Alphabet, Meta Platforms, Microsoft, Amazon, άπαντες αύξησαν τις προβλέψεις τους για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες που αναμένεται να ανέλθουν στα 380 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος.

Προκλήσεις και προβλέψεις

Παρότι σημειώνεται ισχυρή αύξηση των προϋπολογισμών πληροφορικής, μέρος της αύξησης απορροφάται από τις υψηλότερες τιμές λόγω πληθωρισμού και της ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών. Οι υπερυπολογιστές και οι υπηρεσίες cloud αποτελούν βασικούς πυλώνες των επενδύσεων, ενώ οι οργανισμοί επαναξιολογούν τη στρατηγική τους για την υιοθέτηση λύσεων ΑΙ και ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ουσιαστικά οι εταιρείες αγωνίζονται να δημιουργήσουν υποδομές για αυτό που λένε ότι είναι σχεδόν απεριόριστη ζήτηση για υπηρεσίες Τεχνητής Νοημοσύνης. Εν τω μεταξύ, ένας αυξανόμενος αριθμός σκεπτικιστών εκφράζει ανησυχίες ότι αυτά τα ιστορικά επίπεδα δαπανών τροφοδοτούν μια φούσκα και αμφισβητούν εάν υπάρχει επαρκής ενέργεια και πόροι για να μετατραπούν ποτέ σε πραγματικότητα οι υψηλές υποσχέσεις για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Τραμπ: Θα πιέσει για γεωτρήσεις πετρελαίου στα ανοιχτά των ακτών της Καλιφόρνια
Πετρέλαιο

Πιέσεις δια χειρός... Τραμπ για γεωτρήσεις στα ανοιχτά της Καλιφόρνια
Νορβηγία: Ανέστειλε κανόνες δεοντολογίας του τεράστιου κρατικού επενδυτικού ταμείου
World

Γιατί εγκαταλείπει κανόνες δεοντολογίας το Norges Bank
Κόχερ (ΕΚΤ): Μικρό το κακό μέχρι τώρα από τους δασμούς Τραμπ
World

Κόχερ (ΕΚΤ): Μικρό το κακό μέχρι τώρα από τους δασμούς Τραμπ
Wall Street: Αντίρροπες δυνάμεις στην αγορά – Πάνω από τις 48.000 μονάδες ο Dow
Wall Street

Αντίρροπες δυνάμεις στη Wall Street - Νέο ρεκόρ για τον Dow
Ελ Εριάν: Η προσιτότητα μεγάλο ζητούμενο για τα νοικοκυριά – Ο ρόλος της AI
World

Γιατί ο Ελ Εριάν προειδοποιεί τις αγορές - Πάλι... η AI
Carrefour: Ποσοστό 4% αποκτούν οι Γάλλοι δισεκατομμυριούχοι Saadé
World

Οι Γάλλοι δισεκατομμυριούχοι Saadé μπαίνουν στην Carrefour

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
UBS: Η Ελλάδα παραμένει «υποτιμημένη»
Economy

H Ελλάδα παραμένει «φθηνή» για τους επενδυτές 

Τι λέει η UBS για τις μετοχές στην Ελλάδα - Έχει «ανοίξει» μια νέα εποχή για τις ευρωπαϊκές μετοχές  

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Fitch: Γιατί η Ελλάδα μένει μακριά από το «grade A»;
Economy

Γιατί η Ελλάδα μένει μακριά από το «grade A»;

Τα σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα που κρατούν την Ελλάδα χαμηλά στην επενδυτική κλίμακα του «Β» - Έρχεται η αξιολόγηση της Fitch την Παρασκευή

Γιάννης Αγουρίδης
Τράπεζες: Αλλάζουν στρατηγική στα αμοιβαία κεφάλαια για την ανάπτυξη των εργασιών τους
Τράπεζες

Σε ποιο προϊον πόνταραν οι τράπεζες και βγήκαν κερδισμένες

Οι τράπεζες προώθησαν με επιθετικό τρόπο τα συγκεκριμένα αμοιβαία κεφάλαια και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό

Αγης Μάρκου
ΕΝΦΙΑ: Τα κίνητρα και τα αντικίνητρα για τους μεγάλους παίκτες
Ακίνητα

Τα κίνητρα και τα αντικίνητρα στο νέο ΕΝΦΙΑ

Τι αλλάζει στον ΕΝΦΙΑ – Η επιβράβευση και οι ποινές για τράπεζες και servicers

Αθανασία Ακρίβου
Θέσεις εργασίας: Υπερτερεί η πλήρης έναντι της μερικής απασχόλησης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποια μορφή απασχόλησης κυριαρχεί - Τι συμβαίνει με τις κενές θέσεις

Τι δείχνουν τα ποιοτικά στοιχεία της αγοράς εργασίας όπως καταγράφονται στην τρίτη έκθεση του γραφείου προϋπολογισμού της Βουλής

Κώστας Παπαδής
Φέτα: Πόσο κινδυνεύει το εθνικό προϊόν από την ευλογιά των προβάτων
Τρόφιμα – ποτά

Η ευλογιά των προβάτων βάζει σε... περιπέτειες τη φέτα 

Τα νέα δεδομένα που φέρνει η ευλογιά για τη φέτα - Τι συμβαίνει με την παραγωγή και τις εξαγωγές 

Δημήτρης Χαροντάκης
Generation Z: 7 στους 10 με εισόδημα που δεν επαρκεί για βασικές ανάγκες
Economy

GenZ: 7 στους 10 με εισόδημα που δεν επαρκεί για βασικές ανάγκες

Oι νέοι εργαζόμενοι της Generation Z βιώνουν μια παράταση της εξάρτησης από την οικογένεια που δεν είναι επιλογή αλλά αναγκαιότητα

Δημήτρης Σταμούλης
Αεροπορικές θέσεις: Νέο ρεκόρ με διψήφια ποσοστά ανόδου τον χειμώνα
Τουρισμός

«Απογειώνονται» οι αεροπορικές θέσεις προς Ελλάδα το χειμώνα

Άνοδο 11,8% εμφανίζουν οι διαθέσιμες αεροπορικές θέσεις το διάστημα Νοεμβρίου - Μαρτίου, σύμφωνα με στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ 

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Opinion
Από το έλλειμμα στο πλεόνασμα – και το στοίχημα της ωριμότητας
Opinion

Από το έλλειμμα στο πλεόνασμα

Η Ελλάδα, όπως τόνισε, ο διοικητής της ΤτΕ εφάρμοσε τις «σωστές φόρμουλες»

Αθανασία Ακρίβου
Ο φόβος για το δεύτερο ημίχρονο
Opinion

Ο φόβος για το δεύτερο ημίχρονο

Οι μεταρρυθμίσεις είναι θέμα timing ή πολιτικής βούλησης;

Χρήστος Δόγας
Η οικονομία του χρέους
Opinion

Η οικονομία του χρέους

Μία ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της μετασχηματιζόμενης παγκόσμιας οικονομίας

Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος
Τελευταία ευκαιρία
Opinion

Τελευταία ευκαιρία

Η κυβέρνηση να ασχοληθεί σοβαρά για τις επενδύσεις στην ενέργεια

Χρήστος Κολώνας
Με τον αγροτικό ταχυδρόμο
Opinion

Με τον αγροτικό ταχυδρόμο

Ο αγροτικός ταχυδρόμος, όπου κλείνει κατάστημα ΕΛΤΑ, μας πάει ένα... ταξίδι στο χρόνο

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Παραγωγικότητα, νέες τεχολογίες και AI
Opinion

Παραγωγικότητα και AI

Πώς η AI μπορεί να αλλάξει την παραγωγικότητα

Γιώργος Πολύζος
ΕΛΤΑ: Μα, με ποιους είναι ΟΛΟΙ τους, επιτέλους;
Opinion

ΕΛΤΑ: Με ποιους είναι ΟΛΟΙ τους;

Τα ΕΛΤΑΤικά τερτίπια και το χρέος από το 1990 έως σήμερα

Δημήτρης Στεργίου
Latest News
Τραμπ: Θα πιέσει για γεωτρήσεις πετρελαίου στα ανοιχτά των ακτών της Καλιφόρνια
Πετρέλαιο

Πιέσεις δια χειρός... Τραμπ για γεωτρήσεις στα ανοιχτά της Καλιφόρνια

Ένα σχέδιο γεώτρησης στον Ειρηνικό θα μπορούσε να πυροδοτήσει τη διαμάχη του προέδρου με τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ

Νορβηγία: Ανέστειλε κανόνες δεοντολογίας του τεράστιου κρατικού επενδυτικού ταμείου
World

Γιατί εγκαταλείπει κανόνες δεοντολογίας το Norges Bank

Η απόφαση ελήφθη για να αποφύγει την πώληση συμμετοχών τεχνολογίας αξίας 230 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Κόχερ (ΕΚΤ): Μικρό το κακό μέχρι τώρα από τους δασμούς Τραμπ
World

Κόχερ (ΕΚΤ): Μικρό το κακό μέχρι τώρα από τους δασμούς Τραμπ

Ακόμα δεν έχουμε δει τις επιπτώσεις σε πληθωρισμό και ανάπτυξη που προβλέπαμε τον Μάρτιο, δήλωσε ο Μάρτιν Κόχερ

Wall Street: Αντίρροπες δυνάμεις στην αγορά – Πάνω από τις 48.000 μονάδες ο Dow
Wall Street

Αντίρροπες δυνάμεις στη Wall Street - Νέο ρεκόρ για τον Dow

Οι επενδυτές προετοιμάζονται για το τέλος του μεγαλύτερου σε διάρκεια lockdown στις ΗΠΑ

Ελ Εριάν: Η προσιτότητα μεγάλο ζητούμενο για τα νοικοκυριά – Ο ρόλος της AI
World

Γιατί ο Ελ Εριάν προειδοποιεί τις αγορές - Πάλι... η AI

Οι εργαζόμενοι χρειάζονται τη διαβεβαίωση ότι δεν απειλείται το εισόδημά τους από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, γράφει ο Μοχάμεντ Ελ Εριάν

Carrefour: Ποσοστό 4% αποκτούν οι Γάλλοι δισεκατομμυριούχοι Saadé
World

Οι Γάλλοι δισεκατομμυριούχοι Saadé μπαίνουν στην Carrefour

Η αποχώρηση της βραζιλιάνικης Peninsula δρομολογεί εξελίξεις

Starbucks: «Σκοντάφτει» η ανάκαμψη στη νέα απεργία των barista
World

«Σκοντάφτει» η ανάκαμψη της Starbucks στη νέα απεργία των barista

Μεγάλο πλήγμα - Η απεργία των barista στην Starbucks συμπίπτει με τη Red Cup Day, στις αρχή της εορταστικής σεζόν

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
LNG: Εκρηκτική αύξηση 70% της ζήτησης στην Ευρώπη
Φυσικό αέριο

Άνοιξε η όρεξη για LNG στην Ευρώπη - Η «wild card» της Κίνας

Τι αποκαλύπτει η έκθεση του ΙΕΑ - Οι επέλαση των Big Oil

Ναταλία Δανδόλου
Elpedison: Enerwave το νέο όνομα της εταιρείας
Business

«Enerwave» το νέο όνομα της Elpedison

Ο Ανδρέας Σιάμισιης CEO της HELLENiQ ENERGY ανακοίνωσε το rebranding της Elpedison – Στο τραπέζι σχέδια για FSRU και νέα μονάδα ρεύματος

Χρήστος Κολώνας
Δένδιας: Πρόγραμμα στέγασης για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων
Πολιτική

Το πρόγραμμα στέγασης για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε ο Νίκος Δένδιας

Το πρόγραμμα, που ανακοίνωσε ο υπουργος Εθνικής Αμυνας, περιλαμβάνει 10.454 νέες κατοικίες και εκσυγχρονισμό 7.030 υπαρχόντων

JP Morgan: Η Γερμανία και η Νότια Ευρώπη θα δώσουν ώθηση στα ευρωπαϊκά ομόλογα το 2026
Ομόλογα

Τι μπορεί να δώσει ώθηση στα ευρωπαϊκά ομόλογα 

Η «κόπωση» από την ύφεση και οι προοπτικές για το 2026 στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων, από τη JPMorgan

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Mind the Gap: Greek Wages Trail Europe Once Again
English Edition

Mind the Gap: Greek Wages Trail Europe Once Again

Eurostat’s 2024 data show Greece posting the EU’s second-lowest median wage, outpacing only Bulgaria and remaining well below the European average

Χρυσός: Ενισχύονται οι τιμές του
Commodities

Χρυσός: Ενισχύονται οι τιμές του

Οι επενδυτές αναμένουν την ψηφοφορία για την επαναλειτουργία της αμερικανικής κυβέρνησης

Skims: Πώς θα πετύχει αποτίμηση 5 δισ. δολαρίων
World

Νέο κεφάλαιο στα πόδια της Κιμ Καρντάσιαν - Η Skims με αποτίμηση 5 δισ. δολαρίων

Η Skims βρίσκεται σε καλό δρόμο για να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε καθαρές πωλήσεις το 2025

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αμερικάνικη πένα: «Τίτλοι τέλους» για το κέρμα των …238 ετών
Επικαιρότητα

Μετά απο 238 χρόνια οι ΗΠΑ αποσύρουν την πένα

Η κοπή της αμερικανικής πένας κοστίζει σχεδόν τέσσερα σεντ, περισσότερο από την αξία του νομίσματος - Η απόφαση για την απόσυρση ηταν του Ντοναλντ Τραμπ

Αμερικανικά ομόλογα: Αποκλιμακώνονται οι αποδόσεις
Ομόλογα

Αμερικανικά ομόλογα: Αποκλιμακώνονται οι αποδόσεις

Το μεγαλύτερο shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ οδεύει προς το τέλος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο