Ψηφιακή επανάσταση με οδηγό την AI

Σημαντική άνοδος προβλέπεται στον τομέα της τεχνολογίας παγκοσμίως, καθώς σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Gartner, οι συνολικές δαπάνες πληροφορικής αναμένεται να σημειώσουν αύξηση 9,8% το 2026, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το ορόσημο των 6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η ενίσχυση των επενδύσεων εστιάζεται κυρίως σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και υπηρεσίες πληροφορικής, με τις εταιρείες να επιταχύνουν την ψηφιακή τους μετάβαση εν μέσω παγκόσμιων οικονομικών και τεχνολογικών εξελίξεων.

Πιο συγκεκριμένα, η Gartner εκτιμά ότι το 2026 οι συνολικές δαπάνες για IT θα φτάσουν τα 6,08 τρισεκατομμύρια δολάρια. Οι σημαντικότερες αυξήσεις παρατηρούνται σε υποδομές που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ), τις συσκευές και το λογισμικό, όπου το φαινόμενο της διπλής ψηφιακής αύξησης.

Οι υπηρεσίες IT και οι hyperscalers αναμένεται να διαχειρίζονται το μεγαλύτερο μερίδιο των επενδύσεων, ξεπερνώντας το 70% του συνολικού ποσού.

Εστίαση στη Τεχνητή Νοημοσύνη

Οι αυξημένες επενδύσεις σε υποδομές AI, όπως AI-optimized servers και συστήματα που υποστηρίζουν γενετική τεχνητή νοημοσύνη (GenAI), είναι από τους κύριους μοχλούς ανάπτυξης για το 2025-2026.

Εντυπωσιακή είναι η διπλάσια αύξηση των δαπανών σε AI servers σε σχέση με τα παραδοσιακά συστήματα, ενώ η μετάβαση στην πραγματική αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης γίνεται σταδιακά, καθώς οι επιχειρήσεις προσαρμόζουν τους προϋπολογισμούς τους ανάλογα με την προστιθέμενη αξία που προσφέρει η τεχνολογία.​

Οι εκτιμήσεις της Gartner έρχονται σε μια περίοδο όπου οι λεγόμενοι Big Tech έστειλαν ένα σαφές μήνυμα: οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη γίνονται όλο και μεγαλύτερες..

Κολοσσοί όπως οι Alphabet, Meta Platforms, Microsoft, Amazon, άπαντες αύξησαν τις προβλέψεις τους για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες που αναμένεται να ανέλθουν στα 380 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος.

Προκλήσεις και προβλέψεις

Παρότι σημειώνεται ισχυρή αύξηση των προϋπολογισμών πληροφορικής, μέρος της αύξησης απορροφάται από τις υψηλότερες τιμές λόγω πληθωρισμού και της ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών. Οι υπερυπολογιστές και οι υπηρεσίες cloud αποτελούν βασικούς πυλώνες των επενδύσεων, ενώ οι οργανισμοί επαναξιολογούν τη στρατηγική τους για την υιοθέτηση λύσεων ΑΙ και ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ουσιαστικά οι εταιρείες αγωνίζονται να δημιουργήσουν υποδομές για αυτό που λένε ότι είναι σχεδόν απεριόριστη ζήτηση για υπηρεσίες Τεχνητής Νοημοσύνης. Εν τω μεταξύ, ένας αυξανόμενος αριθμός σκεπτικιστών εκφράζει ανησυχίες ότι αυτά τα ιστορικά επίπεδα δαπανών τροφοδοτούν μια φούσκα και αμφισβητούν εάν υπάρχει επαρκής ενέργεια και πόροι για να μετατραπούν ποτέ σε πραγματικότητα οι υψηλές υποσχέσεις για την Τεχνητή Νοημοσύνη.