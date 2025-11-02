Nexperia: Χαιρετίζει τις ανακοινώσεις για την άρση του αποκλεισμού στις εξαγωγές μικροτσίπ

Η Nexperia επισήμανε ότι η προσοχή της επικεντρώνεται στη διασφάλιση της σταθερότητας του εφοδιασμού των πελατών της

Τεχνολογία 02.11.2025, 17:22
Nexperia: Χαιρετίζει τις ανακοινώσεις για την άρση του αποκλεισμού στις εξαγωγές μικροτσίπ
Newsroom

Η ολλανδική εταιρεία κατασκευής μικροτσίπ Nexperia ανακοίνωσε την Κυριακή ότι χαιρετίζει τις πρόσφατες δηλώσεις των κυβερνήσεων των ΗΠΑ και της Κίνας για την άρση των εμποδίων στην αποστολή των μικροτσίπ της εταιρείας, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις της κινεζικής θυγατρικής της ότι θα επιταχύνει τα βήματα για να γίνει ανεξάρτητη.

Ο αγώνας για τον έλεγχο της Nexperia έχει οδηγήσει σε ελλείψεις και έχει προκαλέσει ανησυχία στους κατασκευαστές αυτοκινήτων σε όλο τον κόσμο

Η Nexperia επισήμανε ότι η προσοχή της επικεντρώνεται πλέον στη διασφάλιση της σταθερότητας του εφοδιασμού των πελατών της. Η ολλανδική κυβέρνηση σε ξεχωριστή ανακοίνωσή της επισήμανε ότι συνεχίζει τις συνομιλίες με την κινεζική και άλλες κυβερνήσεις, καθώς και με τον κλάδο, σχετικά με μια «εποικοδομητική πορεία» για την Nexperia.

Ο αγώνας για τον έλεγχο της Nexperia, η οποία κατασκευάζει μεγάλες ποσότητες βασικών μικροτσίπ που χρησιμοποιούνται στα αυτοκίνητα, έχει οδηγήσει σε ελλείψεις και έχει προκαλέσει ανησυχία στους κατασκευαστές αυτοκινήτων σε όλο τον κόσμο.

Η κόντρα Ολλανδίας – Κίνας για τον έλεγχο της Nexperia

Η ολλανδική κυβέρνηση ανέλαβε τον έλεγχο του κατασκευαστή τσιπ με έδρα την Ολλανδία τον περασμένο μήνα, αφού οι ΗΠΑ επέκτειναν τη μαύρη λίστα εξαγωγών τους για να ελέγξουν τον όμιλο, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τη διοίκηση της κινεζικής μητρικής εταιρείας.

Σε αντίποινα, το Πεκίνο περιόρισε τις εξερχόμενες αποστολές τελικών προϊόντων της Nexperia, το 80% των οποίων κατασκευάζεται στην Κίνα.

