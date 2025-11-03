Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Εν αναμονή των στοιχείων από τη βιομηχανία

Οι αγορές προσπαθούν να αποτιμήσουν τα νέα δεδομένα από κρίσιμους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας, όχι μόνο από την περιοχή της Ευρωζώνης

Με μικτά πρόσημα κινούνται σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, με τους επενδυτές να περιμένουν την ανακοίνωση των δεδομένων για τη βιομηχανική δραστηριότητα στην περιοχή, προκειμένου να αποκτήσουν ενδείξεις για την υγεία αυτού του κρίσιμου τομέα.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 0,21% στις 573 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,13% στις 9.730 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει κέρδη 0,54% στις 24.088 μονάδες ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά 0,01% στις 8.119 μονάδες.

Σε επίπεδο τίτλων, η Ryanair ανακοίνωσε αύξηση 42% στα κέρδη του πρώτου εξαμήνου, όμως η ιρλανδική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους προειδοποίησε ότι οι δυσκολότερες συγκρίσεις τιμών και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή της στο δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Επίσης, η PostNL ανακοίνωσε διευρυμένες λειτουργικές ζημίες το τρίτο τρίμηνο, καθώς τα αυξημένα κόστη και η μείωση των όγκων ταχυδρομείων αντιστάθμισαν τη μικρή αύξηση στις αποστολές δεμάτων, διατηρώντας τα αποτελέσματα της ολλανδικής εταιρείας αποστολών υπό πίεση, παρά την ελαφρά αύξηση στα έσοδα.

Η Heineken παρουσίασε ένα νέο στρατηγικό σχέδιο για το 2030, υποσχόμενο ισχυρότερες πωλήσεις και μειωμένα κόστη, με τη διοίκηση να στοχεύει σε εξοικονόμηση έως και 500 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως μέχρι το 2030, επικεντρώνοντας την προσοχή του σε 17 βασικές αγορές και λίγα παγκόσμια σήματα.

Οι αγορές προσπαθούν να αποτιμήσουν τα νέα δεδομένα από κρίσιμους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας, όχι μόνο από την περιοχή της Ευρωζώνης, αλλά και από άλλες οικονομίας. Στο επίκεντρο βρίσκονται σήμερα και τα στοιχεία που έδειξαν ότι ο τομέας της βιομηχανίας στην Κίνα αναπτύχθηκε λιγότερο από το αναμενόμενο τον Οκτώβριο, με τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου να αντιμετωπίζει την πτώση των τιμών και την επιδείνωση των οικονομικών προοπτικών.

Ωστόσο, τα δεδομένα έδειξαν και κάποια ανάπτυξη στον τομέα της βιομηχανίας στην Κίνα, σε αντίθεση με τα επίσημα δεδομένα PMI από την προηγούμενη εβδομάδα, τα οποία έδειξαν συρρίκνωση.

Τα αντίστοιχα δεδομένα για τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές οικονομίες, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωζώνης συνολικά, αναμένονται αργότερα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ακολουθούμενα από παρόμοια στοιχεία από τις ΗΠΑ.

Ακίνητα: Τα σπίτια των 50 τ.μ. και η έκρηξη στις τιμές [γραφήματα]
Ακίνητα

Τα σπίτια που κεντρίζουν τώρα τους επενδυτές [γραφήματα]

Η επανάσταση στο real estate και η στρατηγική των επενδυτών - Τι δείχνουν τα στοιχεία της ReDataset για τα ακίνητα

Ανδρομάχη Παύλου
enerwave: Στην πρίζα ξανά το FSRU και το CCGT της Θεσσαλονίκης
Business

Η enerwave αναβιώνει το FSRU και το CCGT της HELLENiQ ENERGY

Η enerwave, (πρώην Elpedison), στοχεύει σε μερίδιο 12% στο ρεύμα - Στο τραπέζι ξανά τα projects του τερματικού LNG και της νέας μονάδας αερίου

Χρήστος Κολώνας
Radisson: Στοχεύει σε 30 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2030
Τουρισμός

Η Radisson στοχεύει σε 30 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2030

Το 2026 αναμένεται να είναι χρονιά-ορόσημο για την Radisson καθώς προγραμματίζονται τουλάχιστον τέσσερα νέα ανοίγματα

Λάμπρος Καραγεώργος
Ροντόλφ Σααντέ: Ποιος είναι ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος που μπήκε στα Carrefour
World

Ποιος είναι ο Γάλλος μεγιστάνας που μπήκε στα Carrefour

Το ταξίδι από τη Συρία στη Μασσαλία και η σχέση του με τους Έλληνες της Αντιοχείας

Ναταλία Δανδόλου
Παπασταύρου: Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ
Ηλεκτρισμός

Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μίλησε για αμερικανικό ενδιαφέρον αλλά και για τον εμπορικό δρόμο Ινδίας – Ευρώπης

Χρήστος Κολώνας
Χρυσός: Η Wall Street «βλέπει» τα 5.000 δολάρια για το πολύτιμο μέταλλο
Commodities

Επόμενη στάση τα 5.000 δολάρια για τον χρυσό

Γιατί η πρόσφατη υποχώρηση των τιμών του χρυσού ήταν μια ανάπαυλα της ανοδικής πορείας του

Τζούλη Καλημέρη
Τράπεζες: Αλλάζουν στρατηγική στα αμοιβαία κεφάλαια για την ανάπτυξη των εργασιών τους
Τράπεζες

Σε ποιο προϊον πόνταραν οι τράπεζες και βγήκαν κερδισμένες

Οι τράπεζες προώθησαν με επιθετικό τρόπο τα συγκεκριμένα αμοιβαία κεφάλαια και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό

Αγης Μάρκου
Wyndham: Σχεδιάζει τριπλασιασμό του χαρτοφυλακίου της στην Ελλάδα με έμφαση στα serviced apartments
Τουρισμός

Τριπλασιάζει το χαρτοφυλάκιο η Wyndham στην Ελλάδα 

Τι ανέφερε ο επικεφαλής της Wyndham στην Ελλάδα για τα σχέδια ανάπτυξης 

Λάμπρος Καραγεώργος
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με 4×4 πάνω και από τις 2.070 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Με 4x4 πάνω και από τις 2.070 μονάδες το ΧΑ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε 4 ημέρες σημαντικής ανόδου, που ναι μεν έχουν αλλάξει το κλίμα, εντούτοις έχουν φέρει και πάλι τον γενικό δείκτη πιο κοντά στα όρια της διακύμανσης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Wall Street: Μεταβλητότητα και συνέχεια στο τεχνολογικό sell off
Wall Street

Μεταβλητότητα στη Wall Street, συνεχίζεται το τεχνολογικό sell off

Η Wall Street βρίσκεται σε διαδικασία αναπροσαρμογής, με αρκετά χαρτοφυλάκια να αποχωρούν από τον τεχνολογικό κλάδο και να επικεντρώνεται σε τομείς αξίας

