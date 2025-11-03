Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Εν αναμονή των στοιχείων από τη βιομηχανία

Με μικτά πρόσημα κινούνται σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, με τους επενδυτές να περιμένουν την ανακοίνωση των δεδομένων για τη βιομηχανική δραστηριότητα στην περιοχή, προκειμένου να αποκτήσουν ενδείξεις για την υγεία αυτού του κρίσιμου τομέα.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 0,21% στις 573 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,13% στις 9.730 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει κέρδη 0,54% στις 24.088 μονάδες ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά 0,01% στις 8.119 μονάδες.

Σε επίπεδο τίτλων, η Ryanair ανακοίνωσε αύξηση 42% στα κέρδη του πρώτου εξαμήνου, όμως η ιρλανδική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους προειδοποίησε ότι οι δυσκολότερες συγκρίσεις τιμών και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή της στο δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Επίσης, η PostNL ανακοίνωσε διευρυμένες λειτουργικές ζημίες το τρίτο τρίμηνο, καθώς τα αυξημένα κόστη και η μείωση των όγκων ταχυδρομείων αντιστάθμισαν τη μικρή αύξηση στις αποστολές δεμάτων, διατηρώντας τα αποτελέσματα της ολλανδικής εταιρείας αποστολών υπό πίεση, παρά την ελαφρά αύξηση στα έσοδα.

Η Heineken παρουσίασε ένα νέο στρατηγικό σχέδιο για το 2030, υποσχόμενο ισχυρότερες πωλήσεις και μειωμένα κόστη, με τη διοίκηση να στοχεύει σε εξοικονόμηση έως και 500 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως μέχρι το 2030, επικεντρώνοντας την προσοχή του σε 17 βασικές αγορές και λίγα παγκόσμια σήματα.

Οι αγορές προσπαθούν να αποτιμήσουν τα νέα δεδομένα από κρίσιμους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας, όχι μόνο από την περιοχή της Ευρωζώνης, αλλά και από άλλες οικονομίας. Στο επίκεντρο βρίσκονται σήμερα και τα στοιχεία που έδειξαν ότι ο τομέας της βιομηχανίας στην Κίνα αναπτύχθηκε λιγότερο από το αναμενόμενο τον Οκτώβριο, με τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου να αντιμετωπίζει την πτώση των τιμών και την επιδείνωση των οικονομικών προοπτικών.

Ωστόσο, τα δεδομένα έδειξαν και κάποια ανάπτυξη στον τομέα της βιομηχανίας στην Κίνα, σε αντίθεση με τα επίσημα δεδομένα PMI από την προηγούμενη εβδομάδα, τα οποία έδειξαν συρρίκνωση.

Τα αντίστοιχα δεδομένα για τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές οικονομίες, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωζώνης συνολικά, αναμένονται αργότερα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ακολουθούμενα από παρόμοια στοιχεία από τις ΗΠΑ.