Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα, νέα ιστορικά υψηλά για τον Kospi

Μικτά πρόσημα επικράτησαν σήμερα στα ασιατικά χρηματιστήρια, καθώς η πλειοψηφία εξ αυτών παρουσίασε αδύναμη εικόνα, καθώς οι επενδυτές επεξεργάζονταν νέα σημάδια επιβράδυνσης του ρυθμού ανάπτυξης στον τομέα της μεταποίησης στην Κίνα, ενώ οι δείκτες της Νότιας Κορέας εκτοξεύθηκαν σε ιστορικά υψηλά, λαμβάνοντας ώθηση από την ισχυρή απόδοση των μεγάλων κατασκευαστών τσιπ.

Ειδικότερα, ο δείκτης Shanghai Shenzhen CSI 300 στην Κίνα υποχώρησε κατά 0,5%, ενώ ο δείκτης Shanghai Composite παρέμεινε σχετικά αμετάβλητος.

Αντίθετα, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κατέγραψε άνοδο 0,6%.

Οι αγορές στην Ιαπωνία ήταν κλειστές λόγω εθνικής αργίας.

Σε άλλες αγορές, ο δείκτης Straits Times της Σιγκαπούρης κέρδισε 0,4%.

Η Νότια Κορέα ξεχώρισε ως η πιο θετική αγορά της περιοχής, καθώς τα δεδομένα της κυβέρνησης που δημοσιεύθηκαν το Σάββατο έδειξαν ότι οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 3,6% τον Οκτώβριο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ξεπερνώντας τις προσδοκίες για ελαφριά πτώση.

Οι αποστολές ημιαγωγών αυξήθηκαν κατά 25,4%, τονίζοντας την ανθεκτική παγκόσμια ζήτηση.

Ο δείκτης KOSPI εκτοξεύθηκε κατά 2,4% φτάνοντας σε νέο ιστορικό υψηλό των 4.216,93 μονάδων.

Οι μετοχές της SK Hynix αυξήθηκαν πάνω από 10%, επεκτείνοντας τη ράλι της προηγούμενης εβδομάδας μετά την ανακοίνωση ιστορικών κερδών για το τρίμηνο, ενώ η Samsung Electronics ανέβηκε κατά 2%.

Στα οικονομικά δεδομένα, ο δείκτης PMI (Δείκτης Διευθυντών Προμηθευτών) για τη μεταποίηση στην Κίνα, από την ιδιωτική εταιρεία RatingDog, υποχώρησε τον Οκτώβριο στο 50,6 από το 51,2 του προηγούμενου μήνα, απογοητεύοντας τις προβλέψεις της αγοράς που ανέμεναν τιμή 50,7.

Τα δεδομένα αυτά υποδεικνύουν ότι η βιομηχανική δραστηριότητα επεκτάθηκε μόνο μετρίως και ενίσχυσαν τις ανησυχίες ότι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου παραμένει υπό πίεση λόγω της αδύναμης ζήτησης τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.