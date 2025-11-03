Χρυσός: Πτώση κάτω από το όριο των 4.000 δολαρίων

Κάτω από τα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά υποχώρησε ο χρυσός, αφότου η Κίνα τερμάτισε μια μακροχρόνια φορολογική έκπτωση για ορισμένους λιανοπωλητές, μια αλλαγή που θα μπορούσε να βλάψει τη ζήτηση σε μία από τις μεγαλύτερες αγορές πολύτιμων μετάλλων.

Η τιμή του χρυσού μειώθηκε έως και 1% στην Ασία τη Δευτέρα. Το Πεκίνο ανακοίνωσε το Σάββατο ότι δεν θα επιτρέπει πλέον σε ορισμένους λιανοπωλητές να αντισταθμίζουν τον φόρο προστιθέμενης αξίας κατά την πώληση χρυσού που αγόρασαν από το Χρηματιστήριο Χρυσού της Σαγκάης και το Χρηματιστήριο Μελλοντικής Εκπλήρωσης της Σαγκάης, είτε πωλείται απευθείας είτε μετά από επεξεργασία.

Το πολύτιμο μέταλλο εκτοξεύτηκε σε ιστορικό υψηλό στις αρχές Οκτωβρίου, βοηθούμενο από μια φρενίτιδα αγορών στο λιανικό εμπόριο, πριν υποχωρήσει απότομα τις δύο τελευταίες εβδομάδες του μήνα. Οι τιμές εξακολουθούν να είναι πάνω από 50% υψηλότερες από την αρχή του έτους, ακόμη και μετά την υποχώρηση, με πολλά από τα θεμελιώδη μεγέθη που το ώθησαν υψηλότερα, συμπεριλαμβανομένης της ζήτησης από τις κεντρικές τράπεζες και τα καταφύγια, να αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητα.

Ο χρυσός στην Κίνα

«Ενώ η ζήτηση για χρυσό στην Κίνα έπαιξε μικρό ρόλο στην φετινή ρεκόρ ανοδικής αγοράς, οι φορολογικές αλλαγές στη χώρα με τη μεγαλύτερη κατανάλωση χρυσού θα επηρεάσουν αρνητικά το παγκόσμιο κλίμα», δήλωσε ο Adrian Ash, διευθυντής έρευνας στην BullionVault. «Αυτή η είδηση ​​θα μπορούσε να αποδειχθεί πολύ ευπρόσδεκτη για τους traders και τους επενδυτές που ελπίζουν σε μια βαθύτερη διόρθωση μετά την άνοδο του περασμένου μήνα».

Οι περισσότεροι κατασκευαστές στην Κίνα αφαιρούσαν τον φόρο προστιθέμενης αξίας από τις εισροές κατά την πώληση προϊόντων στους καταναλωτές. Σύμφωνα με τη νέα πολιτική — η οποία θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι το τέλος του 2027 — το φορολογικό κίνητρο προορίζεται για τα μέλη του Χρηματιστηρίου Χρυσού της Σαγκάης και του Χρηματιστηρίου Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης της Σαγκάης, όταν σκοπεύουν να πουλήσουν χρυσό ως επενδυτικά προϊόντα. Σε αυτά περιλαμβάνονται μεγάλες τράπεζες, διυλιστήρια και κατασκευαστές που μπορούν να συμμετέχουν άμεσα στις συναλλαγές.

Για τις εταιρείες που δεν μπορούν πλέον να απολαμβάνουν αυτό το όφελος, μπορούν να αντισταθμίσουν μόνο το 6% του φόρου προστιθέμενης αξίας εισροών κατά την πώληση χρυσού, αντί να αντισταθμίζουν το 13% του κόστους όπως πριν. Αυτό θα ισχύει για όλη την παραγωγή κοσμημάτων και τις χρήσεις της βιομηχανίας, καθώς και για εταιρείες που παράγουν επενδυτικά προϊόντα όπως ράβδους και κέρματα και δεν είναι μέλη χρηματιστηρίων. Ο αντίκτυπος εξακολουθεί να εξαρτάται από την εφαρμογή.

Η τιμή spot του χρυσού υποχώρησε κατά 0,5% στα 3.984,43 δολάρια ανά ουγγιά το πρωί στη Σιγκαπούρη, μετά από πτώση 2,7% την περασμένη εβδομάδα. Ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot σημείωσε μικρή μεταβολή. Το ασήμι και το παλλάδιο υποχώρησαν, ενώ η πλατίνα κινήθηκε ανοδικά.