ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν επηρεάζεται η πληρωμή της βασικής από τα αποτελέσματα του AMS για τις συνδεδεμένες

Η διαδικασία εξαγωγής αποτελεσμάτων θα επαναληφθεί εντός Δεκεμβρίου, ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ

AGRO 03.11.2025, 10:53
ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν επηρεάζεται η πληρωμή της βασικής από τα αποτελέσματα του AMS για τις συνδεδεμένες
Newsroom

Τα αποτελέσματα του AMS (Σύστημα Παρακολούθησης Εκτάσεων), αναφορικά με τις ενισχύσεις ειδικών καθεστώτων, όπως η συνδεδεμένη ενίσχυση βάμβακος, δεν θα επηρεάσουν ούτε την προκαταβολή ούτε και την εξόφληση της βασικής ενίσχυσης, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν το προσεχές διάστημα, έως 31/12/2025, ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παράλληλα, διαψεύδει τη φημολογία περί αποστολής σε ΚΥΔ αγροτεμαχίων συνδεδεμένης ενίσχυσης βάμβακος με το χαρακτηρισμό «κόκκινα», δηλαδή μη επιλέξιμα.

Αντίθετα, όπως αναφέρει, έχουν αποσταλεί με το χαρακτηρισμό «κίτρινα», δηλαδή χρήζουν διορθώσεων από τους δικαιούχους παραγωγούς και επανεξέταση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά τη συνήθη διαδικασία και με βάση το Κοινοτικό Πλαίσιο (Κανονισμός 1173/2022).

Επανάληψη της διαδικασίας

Αμέσως μετά την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης – και σε κάθε περίπτωση εντός του Δεκεμβρίου 2025 –, η διαδικασία εξαγωγής αποτελεσμάτων θα επαναληφθεί.

Η διαδικασία θα επαναληφθεί τουλάχιστον δύο ακόμα φορές, έως και τον Απρίλιο το 2026, πριν την εξόφληση της συνδεδεμένης ενίσχυσης.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους δικαιούχους προληπτικά να προχωρήσουν σε επανέλεγχο των γεωχωρικών στοιχείων των αιτήσεών τους, ώστε αυτές να απεικονίζουν την υφιστάμενη κατάσταση των γεωτεμαχίων, που περιλαμβάνονται στις δηλώσεις τους.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Κτηνοτρόφοι: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Λάρισα – «Θέλουμε τα πρόβατα μας πίσω»
AGRO

Συγκέντρωση κτηνοτρόφων στη Λάρισα - «Θέλουμε τα πρόβατα μας πίσω»
Κυριάκος Πιερρακάκης: Παράταση στην εξαίρεση της φορολογίας καυσίμων για αγροτικό τομέα, ναυσιπλοΐα και αεροπλοΐα
Economy

Πιερρακάκης: Παράταση στην εξαίρεση της φορολογίας καυσίμων για αγροτικό τομέα, ναυσιπλοΐα και αεροπλοΐα
ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ και ΓΑΛΑΞΙΑΣ: «Ένωσαν δυνάμεις» για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων
Τρόφιμα – ποτά

ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ και ΓΑΛΑΞΙΑΣ «ένωσαν δυνάμεις» για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων
Χατζηδάκης: Αύξηση της χρηματοδότησης των Περιφερειών
Economy

Χατζηδάκης: Στα 2,5 δισ. ευρώ θα αυξηθεί η χρηματοδότηση των Περιφερειών
Τροχαία δυστυχήματα: Δύο ελληνικές περιφέρειες με τα υψηλότερα ποσοστά θανάτων στην ΕΕ
Κοινωνία

Δύο ελληνικές περιφέρειες σπάνε τα κοντέρ στους θανάτους από τροχαία
Red Bull: Ερευνάται από την ΕΕ για μονοπωλιακές πρακτικές
World

Στο «μικροσκόπιο» της ΕΕ για μονοπωλιακές πρακτικές

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ακίνητα: Τα σπίτια των 50 τ.μ. και η έκρηξη στις τιμές [γραφήματα]
Ακίνητα

Τα σπίτια που κεντρίζουν τώρα τους επενδυτές [γραφήματα]

Η επανάσταση στο real estate και η στρατηγική των επενδυτών - Τι δείχνουν τα στοιχεία της ReDataset για τα ακίνητα

Ανδρομάχη Παύλου
enerwave: Στην πρίζα ξανά το FSRU και το CCGT της Θεσσαλονίκης
Business

Η enerwave αναβιώνει το FSRU και το CCGT της HELLENiQ ENERGY

Η enerwave, (πρώην Elpedison), στοχεύει σε μερίδιο 12% στο ρεύμα - Στο τραπέζι ξανά τα projects του τερματικού LNG και της νέας μονάδας αερίου

Χρήστος Κολώνας
Radisson: Στοχεύει σε 30 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2030
Τουρισμός

Η Radisson στοχεύει σε 30 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2030

Το 2026 αναμένεται να είναι χρονιά-ορόσημο για την Radisson καθώς προγραμματίζονται τουλάχιστον τέσσερα νέα ανοίγματα

Λάμπρος Καραγεώργος
Ροντόλφ Σααντέ: Ποιος είναι ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος που μπήκε στα Carrefour
World

Ποιος είναι ο Γάλλος μεγιστάνας που μπήκε στα Carrefour

Το ταξίδι από τη Συρία στη Μασσαλία και η σχέση του με τους Έλληνες της Αντιοχείας

Ναταλία Δανδόλου
Παπασταύρου: Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ
Ηλεκτρισμός

Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μίλησε για αμερικανικό ενδιαφέρον αλλά και για τον εμπορικό δρόμο Ινδίας – Ευρώπης

Χρήστος Κολώνας
Χρυσός: Η Wall Street «βλέπει» τα 5.000 δολάρια για το πολύτιμο μέταλλο
Commodities

Επόμενη στάση τα 5.000 δολάρια για τον χρυσό

Γιατί η πρόσφατη υποχώρηση των τιμών του χρυσού ήταν μια ανάπαυλα της ανοδικής πορείας του

Τζούλη Καλημέρη
Τράπεζες: Αλλάζουν στρατηγική στα αμοιβαία κεφάλαια για την ανάπτυξη των εργασιών τους
Τράπεζες

Σε ποιο προϊον πόνταραν οι τράπεζες και βγήκαν κερδισμένες

Οι τράπεζες προώθησαν με επιθετικό τρόπο τα συγκεκριμένα αμοιβαία κεφάλαια και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό

Αγης Μάρκου
Wyndham: Σχεδιάζει τριπλασιασμό του χαρτοφυλακίου της στην Ελλάδα με έμφαση στα serviced apartments
Τουρισμός

Τριπλασιάζει το χαρτοφυλάκιο η Wyndham στην Ελλάδα 

Τι ανέφερε ο επικεφαλής της Wyndham στην Ελλάδα για τα σχέδια ανάπτυξης 

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από AGRO
Κτηνοτρόφοι: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Λάρισα – «Θέλουμε τα πρόβατα μας πίσω»
AGRO

Συγκέντρωση κτηνοτρόφων στη Λάρισα - «Θέλουμε τα πρόβατα μας πίσω»

Αύριο Παρασκευή αγρότες και κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας βγάζουν τα τρακτέρ στην Αγιά

Ευλογιά προβάτων: Πληρωμές 12,2 εκατ. ευρώ για τα θανατωθέντα ζώα
AGRO

Πληρωμές 12,2 εκατ. ευρώ για την ευλογιά προβάτων

Το μεγαλύτερο μέρος των αποζημιώσεων για την ευλογιά προβάτων κατευθύνεται στη Θεσσαλία

Ευλογιά προβάτων: Ξεκίνησε δικαστική διερεύνηση για τα αίτια εξάπλωσης της ζωονόσου
AGRO

Ξεκίνησε δικαστική διερεύνηση για τα αίτια εξάπλωσης της ευλογιάς

Στην Ολομέλεια ψηφίζεται σήμερα η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την ευλογιά προβάτων

ΠΑΑ: Ολοκληρώνεται η προγραμματική περίοδος τέλος του 2025
AGRO

Ολοκληρώνεται η προγραμματική περίοδος για το ΠΑΑ τέλος του 2025

Πραγματοποιήθηκε η 18η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΑΑ και η 6η Συνεδρίαση του ΣΣ ΚΑΠ 2023–2027

ΚΑΠ: Οριακές οι προσαρμογές –  Απειλείται η επιβίωση των αγροτών
AGRO

Οριακές οι προσαρμογές στην ΚΑΠ -  Απειλείται η επιβίωση των αγροτών

«Καπνός στα μάτια» χαρακτηρίζουν οι Copa – Cogeca τις νέες προτάσεις της Κομισιόν για την ΚΑΠ και τον προϋπολογισμό της ΕΕ

Ανθή Γεωργίου
Κώστας Τσιάρας: Μέχρι τέλος Νοεμβρίου η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης και το Μέτρο 23
AGRO

Τσιάρας: Μέχρι τέλος Νοεμβρίου η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης και το Μέτρο 23

Μηδενική ανοχή στους παράνομους εμβολιασμούς για την ευλογιά προβάτων τόνισε ο Κώστας Τσιάρας

Κρασί: Γιατί έπεσαν οι πωλήσεις – Η στροφή στην μπύρα
AGRO

Γιατί έπεσαν οι πωλήσεις στο κρασί – Η στροφή στην μπύρα

Πού οφείλεται η μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ γενικά, και του κρασιού ειδικότερα

Latest News
Κτηνοτρόφοι: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Λάρισα – «Θέλουμε τα πρόβατα μας πίσω»
AGRO

Συγκέντρωση κτηνοτρόφων στη Λάρισα - «Θέλουμε τα πρόβατα μας πίσω»

Αύριο Παρασκευή αγρότες και κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας βγάζουν τα τρακτέρ στην Αγιά

Κυριάκος Πιερρακάκης: Παράταση στην εξαίρεση της φορολογίας καυσίμων για αγροτικό τομέα, ναυσιπλοΐα και αεροπλοΐα
Economy

Πιερρακάκης: Παράταση στην εξαίρεση της φορολογίας καυσίμων για αγροτικό τομέα, ναυσιπλοΐα και αεροπλοΐα

Τι είπε ο ΥΠΕΘΟ Κ. Πιερρακάκης στο Ecofin για τρεις τομείς οικονομικής δραστηριότητας - αεροπλοΐα, ναυσιπλοΐα και γεωργία - που είναι στρατηγικής σημασίας

ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ και ΓΑΛΑΞΙΑΣ: «Ένωσαν δυνάμεις» για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων
Τρόφιμα – ποτά

ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ και ΓΑΛΑΞΙΑΣ «ένωσαν δυνάμεις» για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, επιλεγμένα προϊόντα των εταιριών-Μελών προβλήθηκαν στα ράφια των καταστημάτων και στο site του Σούπερ Μάρκετ ΓΑΛΑΞΙΑΣ

Χατζηδάκης: Αύξηση της χρηματοδότησης των Περιφερειών
Economy

Χατζηδάκης: Στα 2,5 δισ. ευρώ θα αυξηθεί η χρηματοδότηση των Περιφερειών

Ο Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στην ΕΝΠΕ ανέφερε ότι η χρηματοδότηση την περίοδο 2026-2033 θα αυξηθεί κατά 11%

Τροχαία δυστυχήματα: Δύο ελληνικές περιφέρειες με τα υψηλότερα ποσοστά θανάτων στην ΕΕ
Κοινωνία

Δύο ελληνικές περιφέρειες σπάνε τα κοντέρ στους θανάτους από τροχαία

Η μαύρη λίστα που συνέταξε η Eurostat με τους περισσότερους θανάτους από τροχαία δυστυχήματα

Red Bull: Ερευνάται από την ΕΕ για μονοπωλιακές πρακτικές
World

Στο «μικροσκόπιο» της ΕΕ για μονοπωλιακές πρακτικές

Η Επιτροπή διερευνά εάν η εταιρεία ενεργειακών ποτών Red Bull καταχράστηκε τη δεσπόζουσα θέση της στην αγορά

Καφούνης: Θετική η στάση Πιερρακάκη για επιβολή δασμού στα μικροδέματα από τρίτες χώρες
Business

Καφούνης: Θετική η στάση Πιερρακάκη για επιβολή δασμού στα μικροδέματα από τρίτες χώρες

O πρόεδρος της ΕΣΕΕ Σταύρος Καφούνης τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να προχωρήσει άμεσα στη φορολόγηση των μικροδεμάτων από τρίτες χώρες

Focus Bari: Η νέα ψηφιακή καθημερινότητα των Ελλήνων
Τεχνολογία

Η νέα ψηφιακή καθημερινότητα των Ελλήνων - Τι δείχνει έρευνα της Focus Bari

Τα ποσοστά χρήσης του διαδικτύου και ειδικά των social media, των ηλεκτρονικών συναλλαγών και του ηλεκτρονικού εμπορίου παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα, σύμφωνα με την Focus Bari

ΔΑΑ: Στα 12,55 ευρώ η τιμή στόχος από την Ambrosia Capital
Business

ΔΑΑ: Στα 12,55 ευρώ η τιμή στόχος από την Ambrosia Capital

Ποια είναι τα σημεία που θα ωφελήσουν τον ΔΑΑ, σύμφωνα με την Ambrosia Capital

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ξεπερνά και τις 2.070 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ξεπερνά και τις 2.070 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Το Χρηματιστήριο Αθηνών λαμβάνει σημαντική ώθηση από τους περισσότερους τίτλους - Το κλίμα παραμένει ιδιαιτέρως θετικό, με την πιθανότητα ανοδικής συνέχισης να είναι μεγαλύτερη

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Κώστας Νεμπής (ΟΤΕ): Η ανάπτυξη θα συνεχιστεί με FTTH, FWA και Cosmote TV
Τηλεπικοινωνίες

Νεμπής (ΟΤΕ): Ανάπτυξη με όχημα FTTH, FWA και Cosmote TV

Οι επενδύσεις αναμένονται στα 600 εκατ. ευρώ καθώς ο ΟΤΕ συνεχίζει την ανάπτυξη της υποδομής FTTH και την αύξηση της κάλυψης του δικτύου 5G Stand Alone, είπε ο Κώστας Νεμπής

Γιώργος Πολύζος
Παπασταύρου: Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ
Ηλεκτρισμός

Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μίλησε για αμερικανικό ενδιαφέρον αλλά και για τον εμπορικό δρόμο Ινδίας – Ευρώπης

Χρήστος Κολώνας
Euronext: Έπιασε το 50%+1 η δημόσια πρόταση για την ΕΧΑΕ 
Business

Έπιασε το 50%+1 η δημόσια πρόταση της Euronext

Πριν την λήξη της περιόδου αποδοχής η δημόσια πρόταση της Euronext για την ΕΧΑΕ πέτυχε τον στόχο της 

Πάτρα – Πύργος: Αντίστροφη μέτρηση για τα τελευταία 10 χλμ
Κατασκευές

Αντίστροφη μέτρηση για τα τελευταία 10 χλμ. της Πατρών - Πύργου

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από την ολοκλήρωση της Πατρών - Πύργου

Αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ: «Το Βήμα Guides – Θεάτρα», ο χειμερινός οδηγός Διακοπών & ΒΗΜΑGAZINO
Επικαιρότητα

Αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ: «Το Βήμα Guides – Θεάτρα», ο χειμερινός οδηγός Διακοπών & ΒΗΜΑGAZINO

Το Βήμα Guides, για τις θεατρικές παραστάσεις της νέας σεζόν, ο χειμερινός οδηγός Διακοπών και όπως κάθε φορά το ΒΗΜΑGAZINO αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ

Δήμας: Υλοποιούμε μεγάλο πλήθος έργων σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας
Κατασκευές

Δήμας: Υλοποιούμε μεγάλο πλήθος έργων σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας

Τι είπε ο κ. Δήμας στη Γενική Συνέλευση των Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ) με θέμα τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο