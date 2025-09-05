Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Υψηλές πτήσεις στο 8μηνο [πίνακες]

Σε 3,88 εκατ., ανήλθε η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας κατά τη διάρκεια του Αυγούστου 2025, καταγράφοντας αύξηση κατά 6,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του περασμένου έτους. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, τόσο η εγχώρια, όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση παρουσίασαν άνοδο, υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2024 κατά 2,5% και 8,4% αντίστοιχα.

Η κίνηση στο 8μηνο

Συνολικά, κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους, η κίνηση του αεροδρομίου έφθασε τους 22,71 εκ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 6,8%.

Η επιβατική κίνηση, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού, παρουσίασε αύξηση κατά 2,1% και 8,8% αντίστοιχα.

Ο αριθμός πτήσεων

Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά τη διάρκεια των οκτώ πρώτων μηνών του 2025 ανήλθε σε 191.165, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 5,9% σε σχέση με το 2024. Οι πτήσεις εσωτερικού παρουσίασαν άνοδο της τάξης του 1,3%, ενώ οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν αύξηση κατά 9,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα στατιστικά κίνησης του Αυγούστου 2025 είναι προκαταρκτικά και ενδέχεται να αλλάξουν. Τα στοιχεία κίνησης του κάθε μήνα οριστικοποιούνται μετά την 20η του επόμενου μήνα.

Τα πιο γερά πορτοφόλια

Τουρίστες από δέκα χώρες προσφέρουν το 68% των συνολικών τουριστικών εισπράξεων στη χώρα μας, που το 2024 έφτασαν τα 20,59 δισ. ευρώ ενώ οι δυο πρώτες σε δαπάνες χώρες (Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο) αποτελούν το 33,3% των συνολικών ταξιδιωτικών εισπράξεων της Ελλάδος.

Τα παραπάνω προκύπτουν από τα στοιχεία μελέτης του ΙΝΣΕΤΕ με τίτλο «Ακτινογραφία Εισερχόμενου Τουρισμού 2023-2024 – Προφίλ Αγορών. Εξέλιξη τουριστικών μεγεθών και δεικτών των κυριότερων αγορών εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα», η οποία παρουσιάζει στοιχεία για 25 αγορές του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα που αντιπροσωπεύουν το 91,4% των αφίξεων, το 90,4% των διανυκτερεύσεων και το 89,2% των εισπράξεων για το 2024.