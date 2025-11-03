ΕΛΤΑ: Το ψαλίδι στα καταστήματα και στο βάθος στρατηγικός επενδυτής

Στην πιο δύσκολη φάση μπαίνει το σχέδιο αναδιάρθρωσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων του δικτύου των Ελληνικών Ταχυδρομείων, εν μέσω έντονων αντιδράσεων από τις τοπικές κοινωνίες, τους επαγγελματικούς φορείς και τα κόμματα της αντιπολίτευσης που εξέφρασαν την ανησυχία τους. Έτσι, η διοίκηση προχωρά από σήμερα στην αναστολή λειτουργίας 46 καταστημάτων σε όλη τη χώρα από τα συνολικά 204 που έχουν προγραμματιστεί να κατεβάσουν ρολά, σε μια κίνηση που χαρακτηρίζει απαραίτητη για τη βιωσιμότητα της εταιρείας.

Η διοίκηση, υπό τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Γρηγόρη Σκλήκα, επιμένει πως η κίνηση αυτή είναι αναγκαία για τη βιωσιμότητα της εταιρείας

Οι αντιδράσεις και η υπόθεση της Μητροπόλεως

Ιδιαίτερη αίσθηση έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών (ΕΣΑ), ο οποίος ζητά την επανεξέταση της απόφασης για το κατάστημα των ΕΛΤΑ στην οδό Μητροπόλεως, στην καρδιά του εμπορικού κέντρου της πρωτεύουσας.

Ο ΕΣΑ υπογραμμίζει ότι το συγκεκριμένο κατάστημα «εξυπηρετεί καθημερινά σημαντικό αριθμό εμπόρων και πολιτών» και αποτελεί «πολύτιμο συνεργάτη και σημείο αναφοράς για την εμπορική κοινότητα της Αθήνας». Αν και δηλώνει τη στήριξή του σε κάθε προσπάθεια εκσυγχρονισμού, ζητά να παραμείνει ενεργό το κατάστημα, προειδοποιώντας για αρνητικές συνέπειες στην τοπική αγορά.

Καθησυχάζει η διοίκηση των ΕΛΤΑ

Η διοίκηση, υπό τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Γρηγόρη Σκλήκα, επιμένει πως η κίνηση αυτή είναι αναγκαία για τη βιωσιμότητα της εταιρείας, καθώς η λειτουργία πολλών καταστημάτων με χαμηλή εμπορική δραστηριότητα προκαλούσε ετήσιες ζημίες άνω των 150.000 ευρώ ανά σημείο. Απαντώντας μάλιστα στις αντιδράσεις, η διοίκηση των ΕΛΤΑ επισημαίνει ότι ο μετασχηματισμός δεν σημαίνει ελαχιστοποίηση της παρουσίας της εταιρείας, αλλά «μετάβαση» σε ένα πιο σύγχρονο επιχειρηματικό μοντέλο: επανατοποθέτηση πόρων, επένδυση σε ψηφιακές υπηρεσίες και εκσυγχρονισμός του δικτύου διανομής.

Επισημαίνει μάλιστα πως κανένας πολίτης δεν θα μείνει χωρίς ταχυδρόμο και κανένα νησί χωρίς κατάστημα, μέσω της επέκτασης του μοντέλου «ΕΛΤΑ κατ’ οίκον», το οποίο φέρνει υπηρεσίες απευθείας στην πόρτα του πολίτη.

Οι ταχυδρόμοι, όπως λέει, διαθέτουν πλήρη ψηφιακό εξοπλισμό (PDA, POS) και μπορούν να πραγματοποιούν πληρωμές, εισπράξεις, αποστολές και παραδόσεις αντικειμένων απευθείας στον χώρο του πολίτη ενώ ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στους συνταξιούχους και στους κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών, οι οποίοι θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται με φυσική παρουσία ταχυδρόμου, όπως και σήμερα.

Καμία απόλυση – μετακινήσεις σε νέες θέσεις

Η διοίκηση ξεκαθαρίζει ότι κανένας εργαζόμενος δεν πρόκειται να χάσει τη θέση του. Αντίθετα, όλοι μετακινούνται σε πιο παραγωγικές λειτουργίες, όπως η διανομή και η υποστήριξη πελατών. Στόχος, σύμφωνα με τη διοίκηση, είναι «η καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού» και η προσαρμογή στις ανάγκες ενός ψηφιακά αναβαθμισμένου ταχυδρομικού οργανισμού.

Τα ελλείματα και το καμπανάκι του ορκωτού

Τα ΕΛΤΑ παραμένουν ελλειμματικά μέσα σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά. Σήμερα, λιγότερο από το 10% των συνολικών εσόδων συνδέεται με τη λειτουργία των φυσικών καταστημάτων, ενώ το κόστος τους αντιστοιχεί σε περίπου 45% του συνολικού λειτουργικού κόστους της εταιρείας.

Ο ορκωτός ελεγκτής στα οικονομικά αποτελέσματα για το 2024 εκφράζει σαφή προειδοποίηση σχετικά με τη βιωσιμότητα του Ομίλου. Επισημαίνει την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας, εφιστώντας την προσοχή στις ζημιές μετά φόρων ύψους 8,37 εκατ. ευρώ καθώς και στο γεγονός ότι τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου και της Εταιρείας έχουν καταστεί αρνητικά κατά 140,1 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υπερβαίνουν τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων. Όπως σημειώνεται, τα δεδομένα αυτά «ενδέχεται να εγείρουν αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα του Ομίλου και της Εταιρείας να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους».

«Ώρα αποφάσεων» – χωρίς κρατική ενίσχυση

Η διοίκηση επισημαίνει ότι η απόφαση για το κλείσιμο 204 καταστημάτων στηρίζεται σε τεκμηριωμένα οικονομικά και λειτουργικά δεδομένα και αποτελεί συνέχεια ενός ευρύτερου σχεδίου μετασχηματισμού που υλοποιείται τα τελευταία δυόμισι χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ήδη προηγηθεί η συνένωση με την ΕΛΤΑ Courier, η ανανέωση του στόλου με 250 υβριδικά και 250 ηλεκτρικά οχήματα, καθώς και η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και η εκπαίδευση του προσωπικού.

Η διοίκηση των ΕΛΤΑ τονίζει ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν πλέον καμία κρατική ενίσχυση. Για τον λόγο αυτό, οι αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα θεωρούνται κρίσιμες. «Αν δεν ληφθούν τώρα οι απαραίτητες αποφάσεις, μέσα στους επόμενους έξι έως εννέα μήνες οι συνέπειες θα είναι μη αναστρέψιμες, απειλώντας τη βιωσιμότητα των ΕΛΤΑ», υπογραμμίζει η διοίκηση.

Το Υπερταμείο και το «άνοιγμα» για στρατηγικό επενδυτή

Το Υπερταμείο, στο οποίο ανήκουν τα ΕΛΤΑ από το 2017 στο στρατηγικό σχέδιο που παρουσίασε στις αρχές του έτους για τη διετία 2025 με 2027 ανάμεσα στις στρατηγικές προτεραιότητες που είχε εκπονήσει για την εταιρεία ανέφερε και την δυνατότητα εξερεύνησης προσέλκυσης στρατηγικού επενδυτή. Ανάμεσα στα άμεσα μέτρα πάντως που προωθεί η διοίκηση των ΕΛΤΑ είναι και η προοπτική συνεργασιών με ιδιώτες επαγγελματίες που θα αναλάβουν τη λειτουργία σημείων εξυπηρέτησης υπό το εμπορικό σήμα των ΕΛΤΑ ή της ΕΛΤΑ Courier — μοντέλο που ήδη εφαρμόζεται σε πολλές περιοχές της χώρας.