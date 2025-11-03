ΕΛΤΑ: Το ψαλίδι στα καταστήματα και στο βάθος στρατηγικός επενδυτής

Από σήμερα 46 καταστήματα των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα αναστέλλουν τη λειτουργία τους – Οι έντονες αντιδράσεις και το στοίχημα της εξυγίανσης

Μεταφορές 03.11.2025, 07:00
ΕΛΤΑ: Το ψαλίδι στα καταστήματα και στο βάθος στρατηγικός επενδυτής
Ρεπορτάζ Γιώργος Μανέττας

Στην πιο δύσκολη φάση μπαίνει το σχέδιο αναδιάρθρωσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων του δικτύου των Ελληνικών Ταχυδρομείων, εν μέσω έντονων αντιδράσεων από τις τοπικές κοινωνίες, τους επαγγελματικούς φορείς και τα κόμματα της αντιπολίτευσης που εξέφρασαν την ανησυχία τους. Έτσι, η διοίκηση προχωρά από σήμερα στην αναστολή λειτουργίας 46 καταστημάτων σε όλη τη χώρα από τα συνολικά 204 που έχουν προγραμματιστεί να κατεβάσουν ρολά, σε μια κίνηση που χαρακτηρίζει απαραίτητη για τη βιωσιμότητα της εταιρείας.

Η διοίκηση, υπό τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Γρηγόρη Σκλήκα, επιμένει πως η κίνηση αυτή είναι αναγκαία για τη βιωσιμότητα της εταιρείας

Οι αντιδράσεις και η υπόθεση της Μητροπόλεως

Ιδιαίτερη αίσθηση έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών (ΕΣΑ), ο οποίος ζητά την επανεξέταση της απόφασης για το κατάστημα των ΕΛΤΑ στην οδό Μητροπόλεως, στην καρδιά του εμπορικού κέντρου της πρωτεύουσας.

Ο ΕΣΑ υπογραμμίζει ότι το συγκεκριμένο κατάστημα «εξυπηρετεί καθημερινά σημαντικό αριθμό εμπόρων και πολιτών» και αποτελεί «πολύτιμο συνεργάτη και σημείο αναφοράς για την εμπορική κοινότητα της Αθήνας». Αν και δηλώνει τη στήριξή του σε κάθε προσπάθεια εκσυγχρονισμού, ζητά να παραμείνει ενεργό το κατάστημα, προειδοποιώντας για αρνητικές συνέπειες στην τοπική αγορά.

Καθησυχάζει η διοίκηση των ΕΛΤΑ

Η διοίκηση, υπό τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Γρηγόρη Σκλήκα, επιμένει πως η κίνηση αυτή είναι αναγκαία για τη βιωσιμότητα της εταιρείας, καθώς η λειτουργία πολλών καταστημάτων με χαμηλή εμπορική δραστηριότητα προκαλούσε ετήσιες ζημίες άνω των 150.000 ευρώ ανά σημείο. Απαντώντας μάλιστα στις αντιδράσεις, η διοίκηση των ΕΛΤΑ επισημαίνει ότι ο μετασχηματισμός δεν σημαίνει ελαχιστοποίηση της παρουσίας της εταιρείας, αλλά «μετάβαση» σε ένα πιο σύγχρονο επιχειρηματικό μοντέλο: επανατοποθέτηση πόρων, επένδυση σε ψηφιακές υπηρεσίες και εκσυγχρονισμός του δικτύου διανομής.

Επισημαίνει μάλιστα πως κανένας πολίτης δεν θα μείνει χωρίς ταχυδρόμο και κανένα νησί χωρίς κατάστημα, μέσω της επέκτασης του μοντέλου «ΕΛΤΑ κατ’ οίκον», το οποίο φέρνει υπηρεσίες απευθείας στην πόρτα του πολίτη.

Οι ταχυδρόμοι, όπως λέει, διαθέτουν πλήρη ψηφιακό εξοπλισμό (PDA, POS) και μπορούν να πραγματοποιούν πληρωμές, εισπράξεις, αποστολές και παραδόσεις αντικειμένων απευθείας στον χώρο του πολίτη ενώ ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στους συνταξιούχους και στους κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών, οι οποίοι θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται με φυσική παρουσία ταχυδρόμου, όπως και σήμερα.

Καμία απόλυση – μετακινήσεις σε νέες θέσεις

Η διοίκηση ξεκαθαρίζει ότι κανένας εργαζόμενος δεν πρόκειται να χάσει τη θέση του. Αντίθετα, όλοι μετακινούνται σε πιο παραγωγικές λειτουργίες, όπως η διανομή και η υποστήριξη πελατών. Στόχος, σύμφωνα με τη διοίκηση, είναι «η καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού» και η προσαρμογή στις ανάγκες ενός ψηφιακά αναβαθμισμένου ταχυδρομικού οργανισμού.

Τα ελλείματα και το καμπανάκι του ορκωτού

Τα ΕΛΤΑ παραμένουν ελλειμματικά μέσα σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά. Σήμερα, λιγότερο από το 10% των συνολικών εσόδων συνδέεται με τη λειτουργία των φυσικών καταστημάτων, ενώ το κόστος τους αντιστοιχεί σε περίπου 45% του συνολικού λειτουργικού κόστους της εταιρείας.

Ο ορκωτός ελεγκτής στα οικονομικά αποτελέσματα για το 2024 εκφράζει σαφή προειδοποίηση σχετικά με τη βιωσιμότητα του Ομίλου. Επισημαίνει την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας, εφιστώντας την προσοχή στις ζημιές μετά φόρων ύψους 8,37 εκατ. ευρώ καθώς και στο γεγονός ότι τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου και της Εταιρείας έχουν καταστεί αρνητικά κατά 140,1 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υπερβαίνουν τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων. Όπως σημειώνεται, τα δεδομένα αυτά «ενδέχεται να εγείρουν αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα του Ομίλου και της Εταιρείας να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους».

«Ώρα αποφάσεων» – χωρίς κρατική ενίσχυση

Η διοίκηση επισημαίνει ότι η απόφαση για το κλείσιμο 204 καταστημάτων στηρίζεται σε τεκμηριωμένα οικονομικά και λειτουργικά δεδομένα και αποτελεί συνέχεια ενός ευρύτερου σχεδίου μετασχηματισμού που υλοποιείται τα τελευταία δυόμισι χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ήδη προηγηθεί η συνένωση με την ΕΛΤΑ Courier, η ανανέωση του στόλου με 250 υβριδικά και 250 ηλεκτρικά οχήματα, καθώς και η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και η εκπαίδευση του προσωπικού.

Η διοίκηση των ΕΛΤΑ τονίζει ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν πλέον καμία κρατική ενίσχυση. Για τον λόγο αυτό, οι αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα θεωρούνται κρίσιμες. «Αν δεν ληφθούν τώρα οι απαραίτητες αποφάσεις, μέσα στους επόμενους έξι έως εννέα μήνες οι συνέπειες θα είναι μη αναστρέψιμες, απειλώντας τη βιωσιμότητα των ΕΛΤΑ», υπογραμμίζει η διοίκηση.

Το Υπερταμείο και το «άνοιγμα» για στρατηγικό επενδυτή

Το Υπερταμείο, στο οποίο ανήκουν τα ΕΛΤΑ από το 2017 στο στρατηγικό σχέδιο που παρουσίασε στις αρχές του έτους για τη διετία 2025 με 2027 ανάμεσα στις στρατηγικές προτεραιότητες που είχε εκπονήσει για την εταιρεία ανέφερε και την δυνατότητα εξερεύνησης προσέλκυσης στρατηγικού επενδυτή. Ανάμεσα στα άμεσα μέτρα πάντως που προωθεί η διοίκηση των ΕΛΤΑ είναι και η προοπτική συνεργασιών με ιδιώτες επαγγελματίες που θα αναλάβουν τη λειτουργία σημείων εξυπηρέτησης υπό το εμπορικό σήμα των ΕΛΤΑ ή της ΕΛΤΑ Courier — μοντέλο που ήδη εφαρμόζεται σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Frigoglass: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Business

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στη Frigoglass
ΕΧΑΕ: Πήρε το «fit & proper» η Euronext
Business

Πήρε το «fit & proper» η Euronext για την ΕΧΑΕ
ΕΣΕΕ: Σημαντική νίκη για το εμπόριο η συμφωνία στο Ecofin για την επιβολή δασμών στα μικροδέματα
Business

Νίκη για το εμπόριο η δασμολόγηση δεμάτων από Shein και Temu
Intralot: Νέο δεκαετές συμβόλαιο με τη Λοταρία της Πολιτείας του Arkansas
Business

Intralot: Νέο 10ετες συμβόλαιο με τη Λοταρία της Πολιτείας του Arkansas
HELLENiQ ENERGY: Στα 365 εκατ. ευρώ τα EBITDA 3μηνου – Υψηλό 2ετίας
Business

Σε υψηλό 2ετίας τα EBITDA 3μηνου της HELLENiQ ENERGY
ΕΕ: Πράσινο φως για δασμούς σε δέματα από Shein και Temu
Business

Πράσινο φως από EcoFin για δασμούς σε δέματα από Shein και Temu

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ακίνητα: Τα σπίτια των 50 τ.μ. και η έκρηξη στις τιμές [γραφήματα]
Ακίνητα

Τα σπίτια που κεντρίζουν τώρα τους επενδυτές [γραφήματα]

Η επανάσταση στο real estate και η στρατηγική των επενδυτών - Τι δείχνουν τα στοιχεία της ReDataset για τα ακίνητα

Ανδρομάχη Παύλου
enerwave: Στην πρίζα ξανά το FSRU και το CCGT της Θεσσαλονίκης
Business

Η enerwave αναβιώνει το FSRU και το CCGT της HELLENiQ ENERGY

Η enerwave, (πρώην Elpedison), στοχεύει σε μερίδιο 12% στο ρεύμα - Στο τραπέζι ξανά τα projects του τερματικού LNG και της νέας μονάδας αερίου

Χρήστος Κολώνας
Radisson: Στοχεύει σε 30 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2030
Τουρισμός

Η Radisson στοχεύει σε 30 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2030

Το 2026 αναμένεται να είναι χρονιά-ορόσημο για την Radisson καθώς προγραμματίζονται τουλάχιστον τέσσερα νέα ανοίγματα

Λάμπρος Καραγεώργος
Ροντόλφ Σααντέ: Ποιος είναι ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος που μπήκε στα Carrefour
World

Ποιος είναι ο Γάλλος μεγιστάνας που μπήκε στα Carrefour

Το ταξίδι από τη Συρία στη Μασσαλία και η σχέση του με τους Έλληνες της Αντιοχείας

Ναταλία Δανδόλου
Παπασταύρου: Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ
Ηλεκτρισμός

Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μίλησε για αμερικανικό ενδιαφέρον αλλά και για τον εμπορικό δρόμο Ινδίας – Ευρώπης

Χρήστος Κολώνας
Χρυσός: Η Wall Street «βλέπει» τα 5.000 δολάρια για το πολύτιμο μέταλλο
Commodities

Επόμενη στάση τα 5.000 δολάρια για τον χρυσό

Γιατί η πρόσφατη υποχώρηση των τιμών του χρυσού ήταν μια ανάπαυλα της ανοδικής πορείας του

Τζούλη Καλημέρη
Τράπεζες: Αλλάζουν στρατηγική στα αμοιβαία κεφάλαια για την ανάπτυξη των εργασιών τους
Τράπεζες

Σε ποιο προϊον πόνταραν οι τράπεζες και βγήκαν κερδισμένες

Οι τράπεζες προώθησαν με επιθετικό τρόπο τα συγκεκριμένα αμοιβαία κεφάλαια και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό

Αγης Μάρκου
Wyndham: Σχεδιάζει τριπλασιασμό του χαρτοφυλακίου της στην Ελλάδα με έμφαση στα serviced apartments
Τουρισμός

Τριπλασιάζει το χαρτοφυλάκιο η Wyndham στην Ελλάδα 

Τι ανέφερε ο επικεφαλής της Wyndham στην Ελλάδα για τα σχέδια ανάπτυξης 

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Μεταφορές
Frigoglass: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Business

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στη Frigoglass

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Frigoglass είναι τριετής και λήγει στις 13.11.2028

ΕΣΕΕ: Σημαντική νίκη για το εμπόριο η συμφωνία στο Ecofin για την επιβολή δασμών στα μικροδέματα
Business

Νίκη για το εμπόριο η δασμολόγηση δεμάτων από Shein και Temu

Για την ΕΣΕΕ η συμφωνία στο Ecofin δίνει μία πραγματική ανάσα για τις προοπτικές βιωσιμότητας του ευρωπαϊκού και ελληνικού εμπορίου

Intralot: Νέο δεκαετές συμβόλαιο με τη Λοταρία της Πολιτείας του Arkansas
Business

Intralot: Νέο 10ετες συμβόλαιο με τη Λοταρία της Πολιτείας του Arkansas

Η νέα συμφωνία της Intralot με την Arkansas Scholarship Lottery τίθεται σε ισχύ στις 15 Αυγούστου του 2026

HELLENiQ ENERGY: Στα 365 εκατ. ευρώ τα EBITDA 3μηνου – Υψηλό 2ετίας
Business

Σε υψηλό 2ετίας τα EBITDA 3μηνου της HELLENiQ ENERGY

Προσωρινό μέρισμα 0,20 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε η HELLENiQ ENERGY

ΕΕ: Πράσινο φως για δασμούς σε δέματα από Shein και Temu
Business

Πράσινο φως από EcoFin για δασμούς σε δέματα από Shein και Temu

Τι αποφάσισαν οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ - Η ελληνική θέση

ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ και ΓΑΛΑΞΙΑΣ: «Ένωσαν δυνάμεις» για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων
Τρόφιμα – ποτά

ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ και ΓΑΛΑΞΙΑΣ «ένωσαν δυνάμεις» για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, επιλεγμένα προϊόντα των εταιριών-Μελών προβλήθηκαν στα ράφια των καταστημάτων και στο site του Σούπερ Μάρκετ ΓΑΛΑΞΙΑΣ

Καφούνης: Θετική η στάση Πιερρακάκη για επιβολή δασμού στα μικροδέματα από τρίτες χώρες
Business

Καφούνης: Θετική η στάση Πιερρακάκη για επιβολή δασμού στα μικροδέματα από τρίτες χώρες

O πρόεδρος της ΕΣΕΕ Σταύρος Καφούνης τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να προχωρήσει άμεσα στη φορολόγηση των μικροδεμάτων από τρίτες χώρες

Latest News
PepsiCo: Στροφή στα «υγιεινά» με Cheetos και Doritos χωρίς χρωστικές
World

Τέλος τα κίτρινα δάχτυλα από γαριδάκια - Ερχονται τα «γυμνά» Cheetos

Η PepsiCo προσπαθεί να συναντήσει το «ανορθόδοξο» - Στα ράφια των ΗΠΑ γαριδάκια και πατατάκια χωρίς χρωστικές

Κυβέρνηση Μερτς: Σπαταλά αναπτυξιακά κονδύλια για μικροκομματικούς σκοπούς
World

Η κυβέρνηση Μερτς σπαταλά αναπτυξιακά κονδύλια για μικροκομματικούς σκοπούς

Έκθεση-κόλαφος του «Συμβουλίου Σοφών» της Γερμανίας για τη διάθεση 500 δισ. ευρώ του Ειδικού Ταμείου για τις υποδομές

Αλέξανδρος Καψύλης
Anthropic: Επενδύει 50 δισ. δολάρια σε νέα κέντρα δεδομένων στις ΗΠΑ
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Anthropic θα επενδύσει 50 δισ. σε νέα data center στις ΗΠΑ

Η Anthropic προχώρησε σε ενίσχυση της υπολογιστικής της ισχύος φέτος

Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί θα γίνει εμφανής το 2026 ο πραγματικός αντίκτυπος της ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Γιατί θα γίνει εμφανής το 2026 ο πραγματικός αντίκτυπος της ΑΙ;

Μια διόρθωση της αγοράς στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης θα είχε αλυσιδωτές συνέπειες

BofA: Οι προβλέψεις για το δολάριο
Συνάλλαγμα

BofA: Οι προβλέψεις για το δολάριο

Η μεταβλητότητα επιστρέφει στην αγορά συναλλάγματος

Wall Street:Μαζικό sell-off στην αγορά – Επιστρέφουν τα σύννεφα
Wall Street

Μαζικό sell-off στη Wall Street - Επιστρέφουν τα σύννεφα

Η ανησυχία για τις αποφάσεις της Fed κλυδωνίζει τις αμερικανικές αγορές

Ναταλία Δανδόλου
Αμερικανικά ομόλογα: Η κυβέρνηση ανεβάζει ρολά – Οι τιμές πέφτουν
Markets

Αμερικανικά ομόλογα: Η κυβέρνηση ανεβάζει ρολά – Οι τιμές πέφτουν

Ενισχύονται οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων

Citi: Βλέπει περισσότερες αναβαθμίσεις για την Ελλάδα
Economy

Citi: Βλέπει περισσότερες αναβαθμίσεις για την Ελλάδα

Η Citi βλέπει σύγκλιση αξιολογήσεων και αντίστροφη δυναμική μεταξύ περιφέρειας και «πυρήνα» της Ευρώπης

Frigoglass: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Business

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στη Frigoglass

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Frigoglass είναι τριετής και λήγει στις 13.11.2028

Ο πρωτογενής τομέας στο όριο: H ώρα των αποφάσεων
Απόψεις

Ο πρωτογενής τομέας στο όριο: H ώρα των αποφάσεων

Οι κινητοποιήσεις που βλέπουμε σήμερα δεν είναι «αντίδραση της στιγμής», αλλά αποτέλεσμα συσσωρευμένων αδιεξόδων

ΕΧΑΕ: Πήρε το «fit & proper» η Euronext
Business

Πήρε το «fit & proper» η Euronext για την ΕΧΑΕ

Ολοκληρώθηκε ο κύκλος εγκρίσεων από τις αρχές – Χωρίς εμπόδια η δημόσια πρόταση

Μάικλ Μπέρι: Ο Μr. «Big Short» κλείνει το fund του
World

Ο «Big Short» κλείνει το fund του - Πλήγμα για τους σορτάκηδες

Ο άνθρωπος που κέρδισε τεράστια ποσά από την κρίση του 2008 πλήττεται από τα κέρδη της Wall

Prada: Παραμένει στο τραπέζι το dual-listing
World

Παραμένει στο τραπέζι το dual-listing της Prada

Πώς θα γίνει η αλλαγή σκυτάλης στην ηγεσία της Prada

Μισθοί: Η Ελλάδα των χαμηλών αμοιβών και των ακριβών τιμών
Economy

Η Ελλάδα των χαμηλών αμοιβών και των ακριβών τιμών

Οι μέσοι μισθοί στην Ελλάδα βρίσκονται στην «ουρά» των Ευρωπαϊκών κρατών, αλλά στην κορυφή όσον αφορά τις τιμές των βασικών προϊόντων

Αλέξανδρος Κλώσσας
Andros Voted Greece’s Top Walking Destination 2025
English Edition

Andros Voted Greece’s Top Walking Destination 2025

The accolade is expected to further boost Andros' visibility in the UK market, underscoring the growing international appeal of its well-organized network of hiking trails.

ΔΝΤ: Η προειδοποίηση προς την Αργεντινή
World

ΔΝΤ: Η προειδοποίηση προς την Αργεντινή

Το ΔΝΤ προτρέπει την Αργεντινή να αυξήσει τα συναλλαγματικά αποθέματά της πιο γρήγορα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο