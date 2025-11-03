Φάρμα Κουκάκη: Επενδυτικό πλάνο συνολικού ύψους 14,8 εκατ. ευρώ

Ένα ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα, συνολικού ύψους 14,8 εκατ. ευρώ, έχει δρομολογήσει η Φάρμα Κουκάκη, η οποία από τη φετινή χρονιά έχει θέσει στο επίκεντρο της στρατηγικής της τον μετασχηματισμό της σε μία ολοκληρωμένη εταιρεία τροφίμων, με τη διεθνή ανάπτυξή της να βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων της.

Ενίσχυση εξαγωγών κατά 25%

Πέρυσι οι εξαγωγές της Φάρμα Κουκάκη που δραστηριοποιείται στα γαλακτοκομικά προϊόντα κυρίως, ενισχύθηκαν κατά 25%, προωθώντας το προϊόντικό χαρτοφυλάκιο με επωνυμία Φάρμα Κουκάκη σε συνολικά 30 χώρες.

Επενδύοντας σε στοχευμένες συνεργασίες, νέες αγορές και κανάλια διανομής αλλά και ενισχύοντας την παρουσία της στις ήδη υφιστάμενες, η εταιρεία επιδιώκει και φέτος διψήφια αύξηση των εξαγωγών της. Παράλληλα, για την τρέχουσα χρήση έχει θέσει ως στόχους την αύξηση των πωλήσεων στα επίπεδα των 56,5 εκατ. ευρώ και υψηλότερη κερδοφορία σε σχέση με το 2024 με το EBITDA στα επίπεδα των 8,2 εκατ. ευρώ.

Επενδυτική στρατηγική

Με τις επενδύσεις το 2024 να ανέρχονται σε 4,836 εκατ. ευρώ έναντι 3,162 εκατ. ευρώ το 2023, το εν εξελίξει επενδυτικό πλάνο της Φάρμα Κουκάκη βασίζεται σε πέντε πυλώνες. Αυτοί αφορούν στη μείωση του κόστους παραγωγής, τη μείωση του ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος, την αύξηση της δυναμικότητας παραγωγικότητας της υφιστάμενης εγκατάστασης, την αύξηση του επιπέδου αυτοματοποίησης των γραμμών παραγωγής με εγκατάσταση συνεργατικών ρομποτικών συστημάτων και την πλήρη ψηφιοποίηση των διαδικασιών με νέες τεχνολογίες.

Η στρατηγική των πωλήσεων δίνει έμφαση στην ενίσχυση της διανομής και την αναδιάρθρωση του προϊόντικού χαρτοφυλακίου. Στόχος είναι η βέλτιστη αξιοποίηση της γκάμας, η περαιτέρω κάλυψη των αναγκών των πελατών και η εδραίωση της Φάρμας Κουκάκη στις πρώτες θέσεις των επιλογών των καταναλωτών. Κι όπως αναφέρεται στην έκθεση του διοικητικού συμβουλίου για την οικονομική χρήση του 2024, «η συνεχιζόμενη άνοδος των μεριδίων αγοράς επιβεβαιώνει τη σωστή κατεύθυνση της στρατηγικής αυτής».

Σύμφωνα με την έκθεση το 2024 χαρακτηρίστηκε από έντονες μεταβολές και προκλήσεις στην ελληνική αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων. Παρά τις συνεχιζόμενες πληθωριστικές πιέσεις και τη σημαντική ενίσχυση της παρουσίας προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας – εξελίξεις οι οποίες οδήγησαν σε μείωση της αξίας πωλήσεων σε αρκετές βασικές κατηγορίες, όπως πτώση στην κατηγορία λευκού γάλακτος κατά -4,67%, στο αγελαδινό γιαούρτι ευρωπαϊκού τύπου κατά -11,96% & στην κατηγορία παιδικών γιαουρτιών κατά -5,08% – η συνολική αγορά παρουσίασε άνοδο σε επίπεδο αξίας +2,82% και όγκου +1,19%.

Αύξηση πωλήσεων και κερδών

Στο περιβάλλον αυτό η Φάρμα Κουκάκη επέτυχε τις υψηλότερες, ιστορικά, πωλήσεις της, οι οποίες σε 50.684.992 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 14,58% έναντι της περσινής χρήσης.

Αντίστοιχα, σημαντική άνοδο κατέγραψαν EBITDA και Κέρδη πρό φόρων, σημειώνοντας αύξηση 47,04% και 84,63% έναντι της περσινής χρήσης, οφειλόμενη κυρίως στην αύξηση του συντελεστή Μικτού Κέρδους κατά 3,13%.

Τα Κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 4.382.484 ευρώ σημειώνοντας αύξηση 84,63%, ενώ το Καθαρό χρέος (δάνεια αφαιρουμένων των διαθεσίμων & βραχυπρόθεσμων επενδύσεων ) διαμορφώθηκε σε 6.331.553 ευρώ από 5.043.253 ευρώ στο τέλος του 2023, σημειώνοντας αύξηση λόγω σημαντικών επενδύσεων εντός της χρήσης 2024.

Πέρυσι η εταιρεία επένδυσε περί τις 259 χιλ. ευρώ για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, ποσό που αφορούσε την είσοδό της σε 3 νέες κατηγορίες: α) μπάρες δημητριακών υψηλής διατροφικής αξίας , β) προσθήκη 2 νέων γεύσεων Κεφίρ που απευθύνεται και στις αγορές του εξωτερικού και γ) φρουτογιαούρτια με 0% λιπαρά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης με συστατικά υψηλής διατροφικής αξίας.