Google: Διαθέσιμο στην Ελλάδα το νέο πρόγραμμα Google AI Plus

Το νέο συνδρομητικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει περισσότερους ανθρώπους να αξιοποιήσουν τη δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης της Google

Τεχνολογία 17.11.2025, 10:44
Tην κυκλοφορία του Google AI Plus και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας ανακοίνωσε η Google.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, το νέο συνδρομητικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει περισσότερους ανθρώπους να αξιοποιήσουν τη δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης της Google, προσφέροντας ισχυρά εργαλεία παραγωγικότητας και δημιουργικότητας, καθώς και επιπλέον αποθηκευτικό χώρο, σε πιο προσιτή τιμή.

Βασικά χαρακτηριστικά του Google AI Plus

Οι συνδρομητές αποκτούν πρόσβαση σε μια ισχυρή σειρά εργαλείων και παροχών, που περιλαμβάνουν:

  • Αυξημένα όρια χρήσης του μοντέλου δημιουργίας και επεξεργασίας εικόνας της Google (γνωστό ως Nano Banana) μέσα από την εφαρμογή Gemini
  • Μεγαλύτερη πρόσβαση στο μοντέλο δημιουργίας βίντεο Veo 3 Fast, απευθείας στην εφαρμογή Gemin,i και στα πρωτοποριακά εργαλεία δημιουργίας εικόνας και κινηματογραφικού περιεχομένου Whisk και Flow
  • Ενσωμάτωση του Gemini στα Gmail, Docs, Sheets και σε άλλα εργαλεία της Google
  • Αυξημένα όρια χρήσης στο NotebookLM
  • 200 GB αποθηκευτικού χώρου σε Φωτογραφίες, Drive και Gmail

Επιπλέον, όλα τα προνόμια του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των 200 GB αποθηκευτικού χώρου, μπορούν να μοιραστούν με έως και πέντε ακόμη μέλη της ίδιας οικογένειας, χωρίς επιπλέον κόστος.

Τιμή και διαθεσιμότητα στην Ελλάδα

Από τις 14 Νοεμβρίου, το πρόγραμμα Google AI Plus είναι διαθέσιμο για τους χρήστες στην Ελλάδα, με κόστος 7,99 € τον μήνα. Με αφορμή το λανσάρισμα, οι χρήστες που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να εγγραφούν με έκπτωση 50% για τους δύο πρώτους μήνες, στην προνομιακή τιμή των 3,99 € τον μήνα.

