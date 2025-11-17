ΕΣΠΑ: 84,3 εκατ. ευρώ για την κατασκευή αγωγού αερίου υψηλής πίεσης προς τη Δ. Μακεδονία

Με μια απόφαση που αναμένεται να αλλάξει τον ενεργειακό χάρτη της Βόρειας Ελλάδας, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε την ένταξη της κατασκευής νέου αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης προς τη Δυτική Μακεδονία στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Η υπογραφή του Αναπληρωτή Υπουργού Νίκου Παπαθανάση εξασφαλίζει δημόσια δαπάνη ύψους 84.311.895 ευρώ για ένα έργο συνολικού κόστους 188.341.603,94 ευρώ, που φιλοδοξεί να αποτελέσει θεμέλιο της πράσινης μετάβασης στην περιοχή.

Ο Νίκος Παπαθανάσης ανακοίνωσε έργο 157 χιλιόμετρων

Ο υπό κατασκευή αγωγός θα εκτείνεται σε μήκος 157 χιλιομέτρων, ξεκινώντας από τα Τρίκαλα Ημαθίας και καταλήγοντας βόρεια της Πτολεμαΐδας.

Το έργο περιλαμβάνει επίσης σημαντικούς κλάδους διασύνδεσης:

Σύνδεση με τους Μετρητικούς/Ρυθμιστικούς Σταθμούς Άσπρου Σκύδρας και Περδίκκα Εορδέας

Κλάδο τροφοδοσίας για τις περιοχές Βέροιας και Νάουσας

Παράλληλα, προβλέπονται τεχνικές δυνατότητες για μελλοντικές επεκτάσεις, ώστε το δίκτυο να ανταποκρίνεται στις συνεχώς αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες.

Στήριξη στο σύστημα τηλεθέρμανσης

Κομβικό μέρος του έργου αποτελεί ο Σταθμός Μέτρησης Καρδιάς, ο οποίος θα υποστηρίξει τις εγκαταστάσεις τηλεθέρμανσης των πόλεων Κοζάνης, Πτολεμαΐδας και Αμυνταίου.

Πρόκειται για ένα κρίσιμο στοιχείο για τη σταθερή παροχή θερμικής ενέργειας στις περιοχές αυτές, που βρίσκονται σε διαδικασία μετάβασης από το λιγνίτη σε καθαρότερες μορφές ενέργειας.

Έτοιμος για υδρογόνο – Ένα από τα πρώτα στην Ευρώπη

Το νέο έργο κατατάσσεται στα σημαντικότερα του Προγράμματος Ανάπτυξης Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου 2023-2032.

Πρόκειται για τον πρώτο αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης στην Ελλάδα – και έναν από τους πρώτους στην Ευρώπη – που σχεδιάζεται για την λειτουργία και μεταφορά έως και 100% υδρογόνου «hydrogen ready».

Το έργο εντάσσεται στον ευρωπαϊκό σχεδιασμό «European Hydrogen Backbone», ένα δίκτυο που θα στηρίξει την επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων για το κλίμα και την ενέργεια.

Δικαιούχος του έργου ορίζεται ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΔΕΣΦΑ Α.Ε.