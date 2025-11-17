«Παράγουμε Εδώ»: Νέα δράση του ΕΣΠΑ συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους 50 εκατ. ευρώ

Η δράση «Παράγουμε Εδώ» στοχεύει στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και των εξαγωγών - Ανώτατο όριο επιδότησης τα 200.000 ευρώ

«Παράγουμε Εδώ»: Νέα δράση του ΕΣΠΑ συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους 50 εκατ. ευρώ
Ανακοινώθηκε η προδημοσίευση της νέας δράσης με τίτλο «Παράγουμε Εδώ», συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους 50 εκατ. ευρώ, που θα υλοποιηθεί με πόρους του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα ΕΣΠΑ 2021-2027».

Η δράση, όπως αναφέρεται σε ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών στοχεύει στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, την τόνωση των εξαγωγών και τη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η προδημοσίευση τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση με στόχο την υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους και την ευρύτερη επιχειρηματική κοινότητα, για τη βελτίωση των όρων υλοποίησης της δράσης και την καλύτερη προετοιμασία της αναλυτικής πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς, επιχειρήσεις και εκπρόσωποι της αγοράς, καλούνται να αποστείλουν τις προτάσεις, παρατηρήσεις και σχόλιά τους έως και τις 15 Δεκεμβρίου 2025 στο email: paragoume_edo@mou.gr

Σε ποιους απευθύνεται

​Υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και σε κλάδους με σημαντική ανισορροπία μεταξύ εγχώριας προσφοράς και ζήτησης.​​​

Ενδεικτικά, στους τομείς παρέμβασης θα περιλαμβάνονται: φαρμακευτικά προϊόντα, ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός και υλικά, χημικά προϊόντα και πλαστικά, βασικά μέταλλα, ηλεκτρονικά, ηλεκτρικός εξοπλισμός και συσκευές, βιομηχανικά μηχανήματα, μεταφορικός εξοπλισμός καθώς και καταναλωτικά βιομηχανικά προϊόντα (ένδυση, υπόδηση, έπιπλα).

Τι θα χρηματοδοτηθεί

Ενέργειες που θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της δράσης περιλαμβάνουν:

  • Εκσυγχρονισμό παραγωγής: Επενδύσεις σε σύγχρονο μηχανολογικό και παραγωγικό εξοπλισμό για αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και βελτίωση της αποδοτικότητας.
  •  Τεχνολογική αναβάθμιση: Υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών, αυτοματισμών και ψηφιακών συστημάτων (Industry 4.0, IoT, κ.ά.) στην παραγωγική διαδικασία για μείωση κόστους και βελτίωση ποιότητας προϊόντων.
  • Έρευνα & Ανάπτυξη προϊόντων: Ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων μέσω δραστηριοτήτων R&D, με στόχο την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής σε κρίσιμους τομείς και τη δημιουργία ανταγωνιστικών προϊόντων προς εξαγωγή.
  • Πιστοποιήσεις και ποιότητα: Απόκτηση πιστοποιήσεων ποιότητας και συμμόρφωση προϊόντων με διεθνή πρότυπα (σήματα, διαπιστεύσεις), ώστε τα προϊόντα να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εγχώριας και διεθνής αγοράς.
  • Σχεδιασμός και branding: Ανασχεδιασμός προϊόντων, βελτίωση σχεδίασης/συσκευασίας και ανάπτυξη branding για την ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας και της εμπορικής απήχησής τους στη διεθνή αγορά.
  • Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού: Κάλυψη μισθολογικού κόστους εξειδικευμένου προσωπικού που συμβάλλει στην αναβάθμιση της παραγωγικής ικανότητας και την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της επιχείρησης.

Προϋπολογισμός και διάρκεια έργων

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Δράσης ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ. Ο ελάχιστος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στις 100.000 ευρώ.

Το ποσοστό ενίσχυσης για τις μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για το σύνολο των Περιφερειών της χώρας ορίζεται στο 50%.

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει τον υψηλότερο κύκλο εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει για τρεις) διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης με ανώτατο όριο ενίσχυσης το ποσό των 200.000 ευρώ.

Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο του ανώτατου ορίου που ορίζεται παραπάνω, το υπερβάλλον ποσό θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή 100% για την υλοποίηση του σχεδίου. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης-ελέγχου αποτελεί το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου συμπεριλαμβανομένου και του υπερβάλλοντος κόστους.

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερεις (24) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο.

