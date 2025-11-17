Jefferies: Ανεβάζει την τιμή στόχο για Eurobank στα 4,25 ευρώ

Στα 4,25 ευρώ από 4,15 ευρώ προηγουμένως, ανέβασε την τιμή στόχο της Eurobank η Jefferies, διατηρώντας τη σύσταση Buy, καθώς ενσωμάτωσε της εξαγοράς της Eurolife στις εκτιμήσεις της, η οποία αναμένει ότι θα οδηγήσει σε ROTE περίπου 17% το 2026/27 και θα ενισχύσει περαιτέρω το επιχειρηματικό μοντέλο και την παρουσία της τράπεζας στην Ελλάδα.

Η εξαγορά της Eurolife δεν προσφέρει μόνο συνέργειες, αλλά ανοίγει και σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης. Με την ισχυρή σχέση bancassurance που έχει αναπτύξει με την Eurolife, η τράπεζα αναμένει μια ομαλή ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων της. Η Jefferies σημειώνει ότι τα ασφάλιστρα στην Ελλάδα αντιστοιχούν περίπου στο μισό του ευρωπαϊκού μέσου όρου, εκτιμώντας ότι σταδιακά θα υπάρξει σύγκλιση, δημιουργώντας ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης για το ασφαλιστικό τμήμα.

Αποτίμηση

Η Jefferies αναμένει ότι τα καθαρά κέρδη θα αυξηθούν κατά περίπου 5% το 2026/27, ενώ τα έσοδα από προμήθειες υπολογίζονται να αυξηθούν κατά 12% στα επόμενα έτη. Η Eurobank εμφανίζει P/TBV 1,1x και P/E 7x για το 2027, περίπου 10% χαμηλότερα από τον μέσο όρο του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου, προσφέροντας ένα ενδιαφέρον περιθώριο για τους επενδυτές.

Η τράπεζα διατηρεί υπερβάλλον κεφάλαιο παρά την εξαγορά της Eurolife, με δείκτη CET1 15,5% στο 3ο τρίμηνο του 2025, περίπου 150 μονάδες βάσης πάνω από τον εσωτερικό στόχο 14%. Η εξαγορά θα καταναλώσει περίπου 120 μονάδες βάσης, ενώ η πρόσφατη έκδοση AT1 ύψους 600 εκατ. ευρώ μειώνει τις απαιτήσεις CET1 κατά 100 μονάδες βάσης, διατηρώντας το πλεονάζον κεφάλαιο σε περίπου 130 μονάδες βάσης σε pro forma βάση.

Όσον αφορά τις διανομές κερδών, η Eurobank αναμένει ποσοστό payout 50-60%, διατηρώντας επαρκείς κεφαλαιακές βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη και ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των μετόχων. Σύμφωνα με την Jefferies, η στρατηγική της τράπεζας, σε συνδυασμό με τη Eurolife, ενισχύει το πεδίο ανάπτυξης και διαφοροποίησης, καθιστώντας τη Eurobank ένα από τα πιο ενδιαφέροντα επενδυτικά χαρτοφυλάκια στον ελληνικό τραπεζικό τομέα για την προσεχή διετία.