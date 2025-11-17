TREK Development: Ντεμπούτο τη Δευτέρα στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑ

Στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντάσσεται σήμερα Δευτέρα 17 Νοεμβρίου η TREK Development, η οποία ιδρύθηκε το 1995, και με πορεία 30 ετών, διεκδικεί ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη μέσω του ΧΑ.

Η δραστηριότητα της Εταιρείας διακρίνεται σε δύο βασικούς τομείς: Ανάπτυξη έργων Υποδομής (Project Development) σε μεσαία και μεγάλα έργα Δημοσίου συμφέροντος Ανάπτυξη & χρηματοδότηση Εργων (Project development & funding) Τεχνική υποστήριξη (technical assistance) σε Φορείς στην Ελλάδα και την Ε.Ε. Διαχείριση τεχνικών έργων (Engineering management)

Κατασκευαστικά έργα (Construction works) σε τομείς: ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΚΛΙΜΑ –ΝΕΡΟ, με εφαρμογή τεχνολογικών συστημάτων, όπως Smart Cities, Smart Water, Smart Energy Efficiency.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε ένα εξειδικευμένο “niche Market”, εστιάζοντας στην ανάπτυξη έργων από το στάδιο της σύλληψης έως και την υλοποίησή τους, με κύριους τομείς αναφοράς την έξυπνη ενέργεια, τη διαχείριση ύδατος και τις εφαρμογές Smart Cities.

Προσδιορίζεται ως κατασκευαστική εταιρεία ειδικού σκοπού (Infrastructure Project Developer), με σαφή διαφοροποίηση και Τεχνολογική προστιθέμενη Αξία.

Σφραγίδα αξιοπιστίας

Τους λόγους για τους οποίους επεδίωξε την εισαγωγή στην ΕΝ.Α είχε αναλύσει ο Κωνσταντίνος Παπαπολύζος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της TREK Development, μιλώντας στο 5o OT FORUM, που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάιο. Έχοντας συμπληρώσει 30 χρόνια πορείας, η εταιρεία έχει αποκρυσταλλώσει την εικόνα ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών δίνει καταρχήν επιπλέον αναγνωρισιμότητα στην Ελλάδα και διεθνώς.

«Επιπλέον, με την είσοδο στο Χρηματιστήριο έχεις μια “σφραγίδα” αφού για να βρεθείς εκεί περνάς μια σειρά ελέγχων», είπε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της TREK Development. «Επιπρόσθετα, οι μετοχές μίας εταιρείας στην ΕΝ.Α γίνονται άυλες και είναι πιο εύκολη η διαχείρισή τους», σημείωσε.

Βασικά Χ/Ο στοιχεία:

2024 : τζίρος 3ΜEUR, κέρδη προ φόρων (PBT): 757.000 EUR (ΔΛΠ)

Δανεισμός: 0

Φορολογικά ελεγμένη μέχρι και το 2024 (φορολογικό πιστοποιητικό)

Μερισματική απόδοση τα 3 τελευταία έτη: >50% των κερδών

Στοιχεία εισαγωγής:

Αντληθέντα κεφάλαια (Ιδιωτ τοποθέτηση) : 1.911.000 EUR, 17,4% συνολικών 74% Institutional & High Net Investors (5 θεσμικοί-High Net)

Τιμή εισαγωγής μετοχής: 1,40 EUR

Με βάση τα στοιχεία του 2024, η αποτίμηση εισαγωγής είναι:

EV/EBIDTA = 7,0

Με Cash: 2,15 MEUR

Δανεισμός 0

TICKER: TREK