Δήμας: Στις 4 Δεκεμβρίου παραδίδονται σε κυκλοφορία τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος
Το εργοτάξιο κατασκευής του τμήματος του Αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος που υπολείπεται για την ολοκλήρωση του συνόλου του έργου, επισκέφθηκε σήμερα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, μαζί με τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιάο και τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλο.

Στο πλαίσιο της αυτοψίας, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών στο τμήμα Μιντιλόγλι – Αλισσός, το οποίο βρίσκεται κοντά στην είσοδο της Πάτρας και αναμένεται να παραδοθεί στην κυκλοφορία στις 4 Δεκεμβρίου 2025.

Μετά την επιθεώρηση των εργασιών, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε:

«Πραγματοποιήσαμε, σήμερα, μία ακόμη αυτοψία στον αυτοκινητόδρομο Πάτρα–Πύργος. Απομένουν ακόμη 10 χλμ. για να δοθούν στην κυκλοφορία. Η πρόοδος των εργασιών είναι θεαματική σε σχέση με την τελευταία αυτοψία που είχαμε πραγματοποιήσει πριν από περίπου έναν μήνα και διαπιστώνουμε, με μεγάλη ικανοποίηση, ότι οι εκκρεμότητες που υπήρχαν κλείνουν μία-μία.

Ο Αυτοκινητόδρομος είναι σχεδόν έτοιμος. Στις 4 Δεκεμβρίου παραδίδεται στην κυκλοφορία – καιρού επιτρέποντος – βεβαίως. Μας χαροποιεί το γεγονός ότι διαπιστώνουμε αυτή την πρόοδο. Αυτή τη στιγμή εργάζονται περισσότεροι από 475 εργαζόμενοι στο εργοτάξιο και είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος».

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, σημείωσε: «Η ολοκλήρωση του οδικού άξονα Πάτρα – Πύργος μέσα σε τρία χρόνια, έγινε σε χρόνο ρεκόρ και η εξέλιξη που βλέπουμε αυτήν την στιγμή, πραγματικά, έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.

Για αυτό, οφείλουμε να συγχαρούμε και την Ολυμπία Οδό και την κατασκευάστρια εταιρεία, όπως και την Κοινοπραξία που έχουν εργαστεί στο σύνολο του έργου: γιατί δύσκολα προβλήματα λύνονται σε πολύ σύντομο χρόνο και με την καλύτερη τεχνική.

Είναι ένας δρόμος τον οποίο όλοι όσοι θα τον διαβαίνουν στο μέλλον θα μνημονεύουν την ποιότητά του».

Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος τόνισε: «Σε λίγες ημέρες ολοκληρώνονται οι υπολειπόμενες εργασίες των τελευταίων 10 χιλιομέτρων του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου, ένα τμήμα με ιδιαίτερες, σύνθετες τεχνικές εργασίες, αλλά και με πολλές μεταφορές δικτύων. Σε λίγες ημέρες οι οδηγοί θα μπορούν να διέρχονται από το σύνολο του αυτοκινητοδρόμου της Ολυμπίας Οδού, Αθήνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος, με ασφάλεια και με καλύτερες ταχύτητες.

Συγχαρητήρια στις Υπηρεσίες του Υπουργείου, στις κατασκευάστριες εταιρείες, στον Παραχωρησιούχο για την τήρηση του Χρονοδιαγράμματος».

Παρόντες στην αυτοψία ήταν επίσης, η Βουλευτής Αχαΐας Χριστίνα Αλεξοπούλου, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Χαράλαμπος Μπονάνος, Αντιπεριφερειάρχες, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ολυμπίας Οδού Α.Ε. Παναγιώτης Παπανικόλας, καθώς και εκπρόσωποι της κατασκευάστριας εταιρείας.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ολυμπίας Οδού Α.Ε. Παναγιώτης Παπανικόλας, είπε: «Θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό για τη σημερινή επίσκεψη. Το έργο βρίσκεται πια στο τελευταίο του στάδιο. Σε λιγότερο από έναν μήνα παραδίδουμε τα τελικά χιλιόμετρα, ένα σημαντικό βήμα για την περιοχή και για όλους όσοι εργάστηκαν στην κατασκευή του.

Το διάστημα αυτό θα υπάρξουν ορισμένες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ώστε οι εργασίες σύνδεσης των 10 χιλιομέτρων με τον αυτοκινητόδρομο να ολοκληρωθούν με απόλυτη ασφάλεια. Κατανοούμε ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει κάποια αναστάτωση και γι’ αυτό δεσμευόμαστε να προχωρήσουμε με τον μεγαλύτερο δυνατό ρυθμό και διαφάνεια.

Όλοι, ο αρμόδιος κατασκευαστής, η Κοινοπραξία ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ, ο Ανεξάρτητος Μηχανικός, και εμείς ως Παραχώρηση, συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο, παραμένοντας σταθεροί στον στόχο μας: να παραδώσουμε ένα έργο που θα υπηρετεί την κοινωνία για πολλά χρόνια».

Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη

Στη συνέχεια, ο κ. Δήμας, μαζί με τον κ. Ταχιάο και τον κ. Αναγνώπουλο επισκέφθηκαν και το εργοτάξιο κατασκευής του οδικού άξονα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη.

Μετά το τέλος της αυτοψίας στο έργο ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Ο οδικός άξονας Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο, το οποίο η νοτιοδυτική Πελοπόννησος και ειδικότερα η Μεσσηνία ζητούν εδώ και πολλά χρόνια. Τους τελευταίους μήνες βλέπουμε ότι τα εργοτάξια προχωρούν με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Πρόκειται για ένα έργο που θα συμβάλει ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής και ιδιαίτερα στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας».

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος τόνισε: «Στα χρόνια της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο εργοτάξιο και η σημερινή εικόνα το αποδεικνύει. Σήμερα, βλέπετε ένα εργοτάξιο στο οποίο έχει προχωρήσει πάρα πολύ η διάνοιξη της οδού και σας διαβεβαιώνω ότι στο αμέσως προσεχές διάστημα, στην επόμενη επίσκεψή μας εδώ, θα δείτε μία πολύ πιο εξελιγμένη εικόνα, ένα διαφορετικό έργο. Οι Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) προχωρούν πολύ γρήγορα και αυτό είναι φυσιολογικό. Το να «τρέξουν» ταυτόχρονα τόσα πολλά έργα σε όλη την Ελλάδα απαιτεί κινητοποίηση πολύ σημαντικών πόρων, είτε μιλάμε για οικονομικούς είτε για ανθρώπινο δυναμικό είτε ακόμα και για εξοπλισμό.

Σε κάθε περίπτωση, ο βασικός στόχος της σημερινής πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υπό τον Χρίστο Δήμα, είναι όλα τα έργα να παραδοθούν το συντομότερο δυνατό και πάντοτε με τους πιο αξιόπιστους κανόνες ανθεκτικότητας που επιβάλλει η τεχνολογία».

Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος είπε: «Ο οδικός Άξονας Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη που διασχίζει τη νοτιοδυτική Μεσσηνία κατασκευάζεται με ΣΔΙΤ. Βρισκόμαστε στο στάδιο της ολοκλήρωσης του συνόλου, σχεδόν, των οριστικών μελετών και έχουν αποδοθεί οι αναγκαίες απαλλοτριούμενες εκτάσεις. Ως εκ τούτου, έχει ξεκινήσει η εκτέλεση εργασιών σε πολλά μέτωπα του έργου και ο ρυθμός προόδου αναμένεται να ενταθεί».

Παρόντες στην αυτοψία ήταν, επίσης, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη και βουλευτής Μεσσηνίας Γιάννης Λαμπρόπουλος, οι Βουλευτές Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλλης και Περικλής Μαντάς, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, οι δήμαρχοι Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος και Πύλου – Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας, όπως και εκπρόσωποι της κατασκευάστριας εταιρείας.

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός σημείωσε: «Πρόκειται για ένα απολύτως αναγκαίο έργο που ενώνει δημοφιλείς προορισμούς και ενισχύει την ανάπτυξη της Μεσσηνίας και της Πελοποννήσου. Είναι μια παρέμβαση με πολλαπλά οφέλη – λειτουργικά, συγκοινωνιακά, κυρίως όμως αναπτυξιακά. Ο ρυθμός προόδου είναι ικανοποιητικός και τα σημαντικότερα εμπόδια, όπως οι απαλλοτριώσεις, θεωρώ πως έχουν πλέον ξεπεραστεί.

Θέλω, επίσης, να ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία και τη συνεργασία τους τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο, τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Γιάννη Λαμπρόπουλο, καθώς και τους βουλευτές Μεσσηνίας Μίλτο Χρυσομάλλη και Περικλή Μαντά. Ευχαριστώ, ακόμη, τους Αντιπεριφερειάρχες, τους δημάρχους και όλους τους θεσμικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες που στηρίζουν με συνέπεια την πορεία αυτού του σημαντικού έργου.

Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη του άξονα, γιατί αποτελεί επένδυση στην ασφάλεια, τη συνδεσιμότητα και την προοπτική του τόπου μας».

