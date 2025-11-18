ΕΕ: Τα ρομπότ κρατούν σε λειτουργία τις βιομηχανικές μονάδες

Industry in Motion: Η ΑΙ και οι αυτοματισμοί «κλέβουν» θέσεις εργασίας, αλλά κρατούν ανοικτά τα εργοστάσια – Έντονος προβληματισμός για τη Γαλλία

World 18.11.2025, 22:15
ΕΕ: Τα ρομπότ κρατούν σε λειτουργία τις βιομηχανικές μονάδες
Αλέξανδρος Καψύλης

Όσο λιγότερα ρομπότ χρησιμοποιεί μια βιομηχανική-μεταποιητική επιχείρηση τόσο μειώνονται οι προοπτικές μακροημέρευσής της.

Αυτό είναι το γενικό συμπέρασμα της τρίτης έκδοσης του βαρόμετρου Industry in Motion, που αποκαλύπτει μια επιβράδυνση στις δραστηριότητες και την απασχόληση σε έναν κλάδο της ευρωπαϊκής οικονομίας που αντιμετωπίζει σημαντικά αυξημένο ανταγωνισμό τόσο εξ Ανατολών (Κίνα) όσο και εκ Δυσμών (ΗΠΑ).

Η έρευνα προκάλεσε έντονο προβληματισμό στη Γαλλία, μια μεγάλη βιομηχανική χώρα της ΕΕ που όμως βρίσκεται σε μεταβατική φάση τόσο σε οικονομικό και παραγωγικό επίπεδο όσο και σε πολιτικό.

Η νέα σύνοδος κορυφής Choose France, που εγκαινίασε τη Δευτέρα η γαλλική κυβέρνηση υπό την εποπτεία και ενεργό καθοδήγηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν «δείχνει την αποφασιστικότητα του Παρισιού να αποδείξει ότι η επαναβιομηχάνιση παραμένει προτεραιότητα», όπως γράφει η Ναταλί Ζιλμπέρ στη «Les Echos».

Η όλη προσπάθεια συμπίπτει με τις κρίσιμες συζητήσεις στην Εθνοσυνέλευση για το νέο προϋπολογισμό. Συζητήσεις που «προκαλούν στους επιχειρηματίες φόβο για το τέλος της οικονομίας της προσφοράς», όπως σημειώνει η γαλλίδα ρεπόρτερ.

Και η έρευνα της Industry in Motion, εξάλλου, η οποία διεξήχθη σε 15 ευρωπαϊκές χώρες και αποκαλύπτει αποκλειστικά η «Les Echos», επισημαίνει ότι «το 2024, μετά από δύο χρόνια ισχυρής ανάκαμψης, τα σημάδια είναι πιο διστακτικά: τα έργα επιβραδύνονται, το κόστος παραγωγής είναι υψηλό, η ζήτηση μειώνεται και οι ενεργειακές και γεωπολιτικές αβεβαιότητες επηρεάζουν αρνητικά τις επενδύσεις».

«Κλειδί» τα ρομπότ

Οι παρατηρήσεις αυτές είναι ανησυχητικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά ειδικότερα στην περίπτωση της Γαλλίας σημαίνουν συναγερμό. Διότι οι επενδύσεις στη μεταποίηση, οι οποίες είχαν αυξηθεί κατά 15% μεταξύ 2016 και 2023, άρχισαν να μειώνονται ξανά.

«Με κίνδυνο να θέσει σε κίνδυνο την ανταγωνιστικότητά της, η Γαλλία, η οποία ήδη υστερεί στον αυτοματισμό, απέκτησε μόνο 4.900 επιπλέον ρομπότ πέρυσι, 24% λιγότερα από ό,τι το 2023, σε σύγκριση με σχεδόν 27.000 στη Γερμανία!

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, οι βιομηχανικές μονάδες που έκλεισαν ήταν σχεδόν διπλάσιες από όσες άνοιξαν, σύμφωνα με τα στοιχεία της γαλλικής κυβέρνησης», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην έκθεση.

Επιπλέον, τα γαλλικά εργοστάσια άρχισαν να μειώνουν τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούν. Η απασχόληση στον κλάδο μειώθηκε κατά 0,5% το δεύτερο τρίμηνο του 2025 σε ετήσια βάση, αφού είχε αυξηθεί κατά 4% μεταξύ 2017 και 2024 – κάτι που είχε οδηγήσει στη δημιουργία 120.000 επιπλέον θέσεων εργασίας.

Το 2025, η μεταποίηση αντιπροσωπεύει το 9,6% του γαλλικού ΑΕΠ, 0,2 μονάδες λιγότερο από ό,τι το 2023, ενώ αντιπροσωπεύει το 15% στην Ιταλία και το 18% στη Γερμανία.

Χάνει το τρένο

«Το 2025 είναι πιο δύσκολο να επαναβιομηχανοποιηθεί η Γαλλία από όσο ήταν το 2017», δήλωσε στην «Les Echos» ο Αντονί Μορλέ-Λαβινταλί, οικονομολόγος της Rexecode, ο οποίος συνέβαλε στην έρευνα της Industry in Motion.

«Και αν η Γαλλία ήταν σε θέση να διατηρήσει αυτό το επίπεδο στο μέλλον, αυτό θα ήταν ήδη καλό. Αλλά υπάρχει ένας πραγματικός κίνδυνος υστέρησης», προσθέτει ο γάλλος οικονομολόγος.

Επιπλέον, ενώ ο στόχος που είχε θέσει το 2023 η γαλλική κυβέρνηση ήταν να αυξήσει το μερίδιο του βιομηχανικού τομέα στο ΑΕΠ στο 15%, «κανείς δεν πιστεύει πλέον σε αυτό το σενάριο», υποστηρίζει ο ειδικός. Κι αυτό επειδή τα τελευταία δύο χρόνια το οικονομικό περιβάλλον σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο, αλλά ιδιαιτέρως στη Γαλλία, έχει επιδεινωθεί σημαντικά.

«Η ζήτηση στην Ευρώπη αποδυναμώνεται και οι ευρωπαϊκές εταιρείες χάνουν μερίδιο αγοράς», τονίζει η υπεύθυνη για το βαρόμετρο ερευνήτρια Αναΐς Βουά-Ζιλίς.

«Στη Γαλλία, όπως και αλλού στην ευρωπαϊκή ήπειρο, η βιομηχανία αποδυναμώνεται από τον ανταγωνισμό που επιδεινώνεται από τον δασμολογικό πόλεμο που ξεκίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και από την επιθετική εμπορική στρατηγική της Κίνας στην αναζήτηση νέων αγορών. Ακόμη και παγκόσμιοι ηγέτες στον βιομηχανικό κλάδο της ηπείρου, όπως η Michelin και η Valeo, υποφέρουν», εξήγησε η Βουά-Ζιλίς.

«Ιστορικές αδυναμίες»

Σε αυτό το πλαίσιο, «η βιομηχανική αναζωογόνηση της Γαλλίας μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν αλλάξουν ριζικά οι οικονομικές συνθήκες στη χώρα προς την κατεύθυνση της τόνωσης της καινοτομίας, της υποστήριξης των επενδύσεων και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων», προειδοποιεί η έκθεση.

Σε σύγκριση με τους γείτονές της, η Γαλλία εξακολουθεί να παρεμποδίζεται από τις ιστορικές της αδυναμίες: τους υψηλότερους φόρους παραγωγής και την υπερβολική φορολόγηση του ειδικευμένου εργατικού δυναμικού που επηρεάζει ιδιαίτερα τη βιομηχανία, καθώς «οι μισθοί είναι υψηλότεροι από ό,τι σε άλλους τομείς αποτελώντας έτσι εμπόδιο στην ανάπτυξη βιομηχανίας υψηλής τεχνολογίας», προειδοποιεί ο Αντονί Μορλέ-Λαβινταλί δίχως να εξηγήσει περαιτέρω πώς συμβαίνει αυτό, διότι θα υπέθετε κανείς ότι οι υψηλοί μισθοί θα αποτελούσαν κίνητρο για προσέλκυση ακριβότερων και αξιολογότερων ταλέντων.

«Θα πάρει χρόνο»

Εν πάση περιπτώσει, κατά τον ειδικό της Rexecode η εκπαίδευση συνιστά ένα επίσης κομβικό ζήτημα. «Ενώ ήδη δυσκολεύεται να προσλάβει άτομα, η βιομηχανία θα πρέπει να αντιμετωπίσει σχεδόν 1 εκατ. συνταξιοδοτήσεις (966.000) εργαζομένων έως το 2030.

Αλλά αν δράσει στους τομείς αυτούς, η Γαλλία μπορεί να ανακτήσει έδαφος διότι, εκτός από τις ενεργειακές και εμπορικές πολιτικές που εξαρτώνται από τις Βρυξέλλες, όλα τα υπόλοιπα αποφασίζονται σε εθνικό επίπεδο».

Συνοψίζοντας η Αναΐς Βουά-Ζιλίς θεωρεί ότι η υποστήριξη της επαναβιομηχάνισης θα απαιτήσει πρωτίστως συνέπεια στις πολιτικές που εφαρμόζονται τόσο στη Γαλλία όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Πρέπει να υιοθετήσουμε μια προσέγγιση σχεδιασμού», επιμένει η ερευνήτρια. Αλλά σε κάθε περίπτωση, «θα χρειαστεί χρόνος και θα είναι δαπανηρό», σημειώνει, τονίζοντας ότι «το τρέχον πολιτικό και δημοσιονομικό πλαίσιο στη Γαλλία αναμφίβολα δεν αποτελούν ευνοϊκό παράγοντα για μια θετική εξέλιξη».

Το ερώτημα που παραμένει αναπάντητο από τους ερευνητές και τους ειδικούς της Industry in Motion και της Rexecode είναι τι ελπίδες επιτυχίας έχει η γαλλική και εν γένει η ευρωπαϊκή βιομηχανία αν αντιμετωπίσει τους Κινέζους ανταγωνιστές της στο δικό τους γήπεδο και με τους δικούς τους όρους, κινεζοποιούμενη δηλαδή η ίδια. Το ίδιο ερώτημα τηρουμένων των αναλογιών θα μπορούσε να τεθεί και την αμερικανική βιομηχανία.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Μερτς: Απαράδεκτη η πρόταση των ΗΠΑ για τα «παγωμένα» ρωσικά assets εντός της ΕΕ
World

Μερτς: Απαράδεκτη η πρόταση των ΗΠΑ για τα «παγωμένα» ρωσικά assets εντός της ΕΕ
Ferrari – Lamborghini: Σε αναζήτηση πελατών για τα υπερ-ακριβά EV
World

Το στοίχημα Ferrari και Lamborghini με τα... hypercar
Σύνοδος G20: Μήνυμα των ηγετών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
World

Εληξε... ανορθόδοξα η σύνοδος G20 - Τι συνέβη με τη μετάβαση της προεδρίας
Αρκτική: Ποιες χώρες ερίζουν για τον ορυκτό πλούτο της
World

Γιατί η Αρκτική είναι το σύγχρονο Ελ Ντοράντο
ΗΠΑ: Η κατανάλωση… ζει και βασιλεύει – Τι αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα των αλυσίδων λιανεμπορίου
World

Το ηχηρό «παρών» των καταναλωτών στις ΗΠΑ - Τι «λένε» οι αριθμοί
Κίνα: Τι είπε για τις σπάνιες γαίες στην G20 – Οι περιορισμοί στις εξαγωγές και η συνεργασία με αναπτυσσόμενες χώρες
World

Τι αποκάλυψε στην G20 ο κινέζος πρωθυπουργός για τις σπάνιες γαίες

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τιμολόγια ρεύματος: Τα «μπλε» κέρδισαν 513.922 καταναλωτές στο οκτάμηνο 2025
Ηλεκτρισμός

«Πράσινα» vs «μπλε» τιμολόγια ρεύματος – Τι επιλέγουν οι καταναλωτές

Για τα τιμολόγια ρεύματος έκθεση της ΡΑΑΕΥ αποκαλύπτει τις μετακινήσεις των καταναλωτών από τα ειδικά στα σταθερά προϊόντα

Χρήστος Κολώνας
ΗΠΑ: Η κατανάλωση… ζει και βασιλεύει – Τι αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα των αλυσίδων λιανεμπορίου
World

Το ηχηρό «παρών» των καταναλωτών στις ΗΠΑ - Τι «λένε» οι αριθμοί

Οι δαπάνες των καταναλωτών στις ΗΠΑ κάνουν τους λιανοπωλητές ακόμη και να αναθεωρούν προς τα πάνω τα κέρδη τους

Μελίνα Ζιάγκου
ΗΠΑ: Αργοπεθαίνει η τεράστια αγορά στεγαστικών δανείων
World

O αργός θάνατος της αμερικανικής στεγαστικής πίστης

Μια ύπουλη κρίση - Γιατί οι Αμερικάνοι δεν δανείζονται για να αγοράσουν σπίτια

Τζούλη Καλημέρη
Εμπόριο: Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές
Business

Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές

Οι επιχειρήσεις στο εμπόριο ευελπιστούν ότι Black Friday και γιορτές θα «ζεστάνουν» τα ταμεία τους - Πώς κινήθηκε πέρυσι ο τζίρος

Μαρία Σιδέρη
Οπωροκηπευτικά: Ο γρίφος από το «χωράφι στο…ράφι»
Τρόφιμα – ποτά

Ο γρίφος από το «χωράφι στο...ράφι» [γραφήματα]

Πώς διαμορφώνονται οι τιμές στα οπωροκηπευτικά - Τι δείχνουν τα στοιχεία έρευνας του ΙΕΛΚΑ

Μαρία Σιδέρη
Gap: Τα τρικ της «ανάκαμψης» και το «αγκάθι» – Ο ρόλος της ομορφιάς
World

Τα τρικ της ανάκαμψης και το «αγκάθι» της Gap - Ο ρόλος της ομορφιάς

Πώς εξελίσσεται η στρατηγική της Gap - Το μήνυμα από τα αποτελέσματα τριμήνου και η υπέρβαση των εκτιμήσεων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Στεγαστικά δάνεια: Πόλεμος προσφορών από τις τράπεζες με μειώσεις επιτοκίων
Τράπεζες

Πόλεμος προσφορών στα στεγαστικά δάνεια με μειώσεις επιτοκίων

Οι τράπεζες προωθούν κατά βάση στεγαστικά δάνεια που εξασφαλίζουν σταθερές καταβολές από μερικά χρόνια μέχρι και το σύνολο της διάρκειας αποπληρωμής

Αγης Μάρκου
Γιαούρτι: Δεν προλαβαίνουν τις παραγγελίες – Με 15% τρέχουν οι πωλήσεις της αγοράς
Τρόφιμα – ποτά

Καλπάζει η ζήτηση για γιαούρτι - Δεν προλαβαίνουν τις παραγγελίες

Τι αναφέρουν στον ΟΤ παράγοντες της αγοράς για το γιαούρτι και την τεράστια δυναμική που καταγράφει 

Δημήτρης Χαροντάκης
Περισσότερα από World
AI: Οι Έλληνες πρωταγωνιστούν στη χρήση της στην Ευρώπη
Tεχνητή νοημοσύνη

Όλοι τρέχουν στο AI - Τι συμβουλές ζητούν οι Έλληνες

Η νέα Ευρωπαϊκή Έκθεση Πληρωμών Καταναλωτών δείχνει ότι οι Έλληνες υιοθετούν την AI ταχύτερα από τους Ευρωπαίους, συμβουλευόμενοι τα εργαλεία της και για θέματα οικονομικής διαχείρισης και οφειλών

Nvidia: Πώς τα αποτελέσματα «ηρέμησαν» τους επενδυτές… προς το παρόν
Tεχνητή νοημοσύνη

Πώς τα αποτελέσματα της Nvidia «ηρέμησαν» τους επενδυτές... προς το παρόν

Πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι αμφιβολίες είχαν ωθήσει τις μετοχές της Nvidia σε πτώση σχεδόν 8% τον Νοέμβριο

Intrum: Οι Έλληνες πιο δεκτικοί να συζητήσουν τα οικονομικά τους με την AI
Tεχνητή νοημοσύνη

Οι Έλληνες πιο δεκτικοί να συζητήσουν τα οικονομικά τους με την AI 

Τι δείχνει έρευνα της Intrum για τον τρόπο που οι Έλληνες αντιμετωπίζουν τα εργαλεία ΑΙ για την διαχείριση των οικονομικών τους

Google Gemini 3: Το πιο έξυπνο μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης έως σήμερα
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Google λανσάρει το πιο... έξυπνο μοντέλο AI έως σήμερα

Το Gemini 3 της Google αποτελεί το αποκορύφωμα της σειράς Gemini που ξεκίνησε πριν από σχεδόν δύο χρόνια, με εξελιγμένες λειτουργίες που ξεπερνούν κατά πολύ τα προηγούμενα μοντέλα

Γιώργος Πολύζος
OpenAI: Ο κυρίαρχος της AI εμφανίζει… ρωγμές
Tεχνητή νοημοσύνη

Ο κυρίαρχος της AI αρχίζει να εμφανίζει... ρωγμές

Η AI αποτελεί τη νέα αρένα, στην οποία η OpenAI είχε καταφέρει να κυριαρχήσει με το λανσάρισμα του ChatGPT στα τέλη του 2022. Ωστόσο, αυτή η κυριαρχία πλέον δοκιμάζεται

Σουντάρ Πιτσάι (Google): Αν σκάσει η φούσκα της AI δεν θα μείνει κανείς αλώβητος
Tεχνητή νοημοσύνη

Πιτσάι: Αν σκάσει η φούσκα της AI δεν θα μείνει κανείς αλώβητος

Ο Σουντάρ Πιτσάι τόνισε ότι καμία εταιρεία, συμπεριλαμβανομένης της Google, δεν θα είναι άτρωτη εάν η φούσκα της AI σκάσει

Γιώργος Πολύζος
Nvidia: Τρίμηνο ρεκόρ με κύκλο εργασιών 57 δισ. δολαρίων
Tεχνητή νοημοσύνη

Τρίμηνο ρεκόρ για την Nvidia – Κύκλος εργασιών 57 δισ. δολαρίων

Η Nvidia ανακοίνωσε κύκλο εργασιών – ρεκόρ που έφτασε στα 57 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 22% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και 62% σε ετήσια βάση

Latest News
Αγορά: Με τα περσινά στολίδια θα γιορτάσουν οι περισσότεροι – Υποτονική η καταναλωτική κίνηση
Economy

Χριστούγεννα με τα περσινά στολίδια - Τα πρώτα μηνύματα από την αγορά

Με την ακρίβεια να πιέζει και τα νοικοκυριά να μετρούν κάθε ευρώ, η χριστουγεννιάτικη αγορά κινείται φέτος υποτονικά για την ώρα

Farmers Across Greece Plan Roadblocks and Port Actions Starting 30 November
English Edition

Farmers Across Greece Plan Roadblocks and Port Actions Starting 30 November

Greek farmers, who say their demands remain unmet, point to soaring production costs, which leave producers selling at extremely low prices, while consumer prices remain disproportionately high by the time goods reach supermarket shelves

Μερτς: Απαράδεκτη η πρόταση των ΗΠΑ για τα «παγωμένα» ρωσικά assets εντός της ΕΕ
World

Μερτς: Απαράδεκτη η πρόταση των ΗΠΑ για τα «παγωμένα» ρωσικά assets εντός της ΕΕ

Πρόκειται για σημεία του σχεδίου τα οποία «σίγουρα δεν μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς την έγκρισή μας», τόνισε ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς

Protergia: Συνεργάζεται για 2η χρονιά με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα
Tέχνη και Ζωή

Συνεργασία της Protergia με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα

Με αυτήν τη χορηγική συνεργασία, η Protergia επιβεβαιώνει τη σταθερή της δέσμευση να στηρίζει ενεργά τον πολιτισμό και τις τέχνες

Wall Street: Οι επενδυτές έχουν το βλέμμα στραμμένο στη Black Friday
Wall Street

Με το βλέμμα στη Black Friday η Wall Street

Οι καταναλωτικές δαπάνες, οι οποίες αποτελούν περισσότερο από τα δύο τρίτα της οικονομικής δραστηριότητας των ΗΠΑ, θα βρεθούν πλέον στο μικροσκόπιο της Wall Street

Ποδόσφαιρο: Μετά την Παρί, οι Arnault θέλουν και τη Ρεάλ
Business of Sport

Μετά την Παρί, οι Arnault θέλουν και τη Ρεάλ

H απόφαση για την είσοδο επενδυτή στη Ρεάλ, θα πρέπει να παρουσιαστεί στη Γενική Συνέλευση στις 23 Νοεμβρίου - Το ατού των Arnault

Ferrari – Lamborghini: Σε αναζήτηση πελατών για τα υπερ-ακριβά EV
World

Το στοίχημα Ferrari και Lamborghini με τα... hypercar

Το 2026 θα μπορούσε να είναι η χρονιά που θα τα απογειώσει ή θα τα καταστρέψει

ΗΠΑ: Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας – Επί ποδός οι τράπεζες – πελάτες της
Τεχνολογία

Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας - Επί ποδός οι τράπεζες - πελάτες της

Η εταιρεία στις ΗΠΑ ανέφερε ότι έμαθε για την εισβολή στις 12 Νοεμβρίου και ότι εξακολουθεί να αξιολογεί το εύρος και τον αντίκτυπο της παραβίασης

Δένδιας: Αν θέλουμε, ισχυρή άμυνα, δεν αρκούν τα οπλικά συστήματα
Κοινωνία

Δένδιας: Αν θέλουμε, ισχυρή άμυνα, δεν αρκούν τα οπλικά συστήματα

Σε έναν κόσμο υβριδικών απειλών, γρήγορων γεωπολιτικών μεταβολών, κλιμακούμενης αβεβαιότητας, οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι θεματοφύλακας της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων», ανέφερε ο Νίκος Δένδιας

Θέρμανση: Αυξήθηκαν οι τιμές στο πετρέλαιο – Εναλλακτικές λύσεις αναζητούν οι καταναλωτές
Economy

«Ανεβαίνει» το πετρέλαιο θέρμανσης - Εναλλακτικές ψάχνουν οι καταναλωτές

Με το πετρέλαιο θέρμανσης να παραμένει σχετικά ακριβό για τα εισοδήματα των νοικοκυριών, δεν είναι και λίγοι όσοι στρέφονται στις σόμπες ή στο πέλετ προκειμένου να ζεσταθούν

Μπαλί: «Stop» στις ιδιωτικές παραλίες λόγω υπερτουρισμού
Τουρισμός

Πώς το Μπαλί έβαλε τους ντόπιους πάνω από τα δισεκατομμύρια

Στις 17 Νοεμβρίου, ο κυβερνήτης του Μπαλί, I Wayan Koster, παρουσίασε ένα σχέδιο που συνιστούσε την πλήρη απαγόρευση των ιδιωτικών παραλιών

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σύνοδος G20: Μήνυμα των ηγετών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
World

Εληξε... ανορθόδοξα η σύνοδος G20 - Τι συνέβη με τη μετάβαση της προεδρίας

Χωρίς παράδοση - παραλαβή η προεδρία της ομάδας των G 20 λόγω της απουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών- Οι ΗΠΑ καταδικάζουν την κοινή δήλωση

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Σινεμά: Πρεμιέρα με 150 εκατ. δολ. για το σίκουελ του Wicked
Tέχνη και Ζωή

«Εσπασε ταμεία» με 150 εκατ. δολ. η πρεμιέρα του Wicked II

Η αύξηση στις πωλήσεις εισιτηρίων ήταν μια ευπρόσδεκτη ανακούφιση για τις αίθουσες σινεμά, τερματίζοντας μια πρόσφατη περίοδο «ξηρασίας» στα ταμεία

Οφειλές: Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά;

Έως τον προσεχή Ιανουάριο μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με «κούρεμα» έως 75% σε πρόσθετους φόρους, τόκους και προσαυξήσεις και να τις εξοφλήσουν σε έως 24 μηνιαίες δόσεις

Γιάννης Αγουρίδης
Αρκτική: Ποιες χώρες ερίζουν για τον ορυκτό πλούτο της
World

Γιατί η Αρκτική είναι το σύγχρονο Ελ Ντοράντο

Ο ανταγωνισμός ΗΠΑ, Κίνας, Ρωσίας, Καναδά και στη μέση η Γροιλανδία

ΗΠΑ: Η κατανάλωση… ζει και βασιλεύει – Τι αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα των αλυσίδων λιανεμπορίου
World

Το ηχηρό «παρών» των καταναλωτών στις ΗΠΑ - Τι «λένε» οι αριθμοί

Οι δαπάνες των καταναλωτών στις ΗΠΑ κάνουν τους λιανοπωλητές ακόμη και να αναθεωρούν προς τα πάνω τα κέρδη τους

Μελίνα Ζιάγκου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο