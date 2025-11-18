Ουέντα (BoJ): Σήμα για αύξηση των επιτοκίων

Σε διαδικασία σταδιακής προσαρμογής του βαθμού νομισματικής χαλάρωσης βρίσκεται η Τράπεζα της Ιαπωνίας δήλωσε ο διοικητής της Καζούο Ουέντα στην πρωθυπουργό Σανάε Τακαΐτσι, στέλνοντας το μήνυμα της προσήλωσης του στην αύξηση των επιτοκίων.

«Ο μηχανισμός για την ταυτόχρονη αύξηση του πληθωρισμού και των μισθών ανακάμπτει» τόνισε ο Ουέντα στους δημοσιογράφους την Τρίτη μετά την πρώτη διμερή συνάντησή του με τον πρωθυπουργό. «Δεδομένου αυτού, είπα στον πρωθυπουργό ότι βρισκόμαστε σε διαδικασία σταδιακών προσαρμογών στον βαθμό της νομισματικής χαλάρωσης».

H συνάντηση με την Τακαΐτσι

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια εποχή που οι επενδυτές αναζητούν σαφήνεια σχετικά με τη στάση της Τακαΐτσι σχετικά με τη νομισματική πολιτική και περιμένουν λεπτομέρειες για το οικονομικό πακέτο που αναμένεται να δημοσιευθεί αυτή την εβδομάδα.

Οι μετοχές και τα κρατικά ομόλογα έχουν υποχωρήσει σημαντικά αυτή την εβδομάδα, με τις αποδόσεις των 10ετών ομολόγων αναφοράς να αγγίζουν το υψηλό 17 ετών. Το γιεν υποχώρησε πέρα ​​από το βασικό ψυχολογικό όριο των 155 ανά δολάριο την Τρίτη και άγγιξε το ιστορικό χαμηλό των 180 έναντι του ευρώ.

«Φυσικά, συζητήσαμε τις συναλλαγματικές ισοτιμίες» ανέφερε ο Ουέντα. «Θα παρακολουθούμε στενά τις επιπτώσεις τους στην οικονομία, ενώ παράλληλα θα συνεργαζόμαστε στενά με την κυβέρνηση».

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας

Η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας (BOJ) θα λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις πολιτικής βάσει των δεδομένων, είπε ο κεντρικός τραπεζίτης Η κεντρική τράπεζα θα ανακοινώσει την επόμενη απόφαση πολιτικής της στις 19 Δεκεμβρίου.

Στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου η κεντρική τράπεζα διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια.

Η BoJ διατήρησε το επιτόκιο πολιτικής της στο 0,5%, σύμφωνα με τις προσδοκίες του 90% των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου Naoki Tamura και Hajime Takata διαφώνησαν και επανέλαβαν την πρόταση του Σεπτεμβρίου για αύξηση των επιτοκίων στο 0,75%.