Ουέντα (BoJ): Σήμα για αύξηση των επιτοκίων

Τι είπε ο Καζούο Ουέντα στη συνάντηση με την πρωθυπουργό Σανάε Τακαΐτσι

World 18.11.2025, 10:10
Ουέντα (BoJ): Σήμα για αύξηση των επιτοκίων
Newsroom

Σε διαδικασία σταδιακής προσαρμογής του βαθμού νομισματικής χαλάρωσης βρίσκεται η Τράπεζα της Ιαπωνίας  δήλωσε ο διοικητής της Καζούο Ουέντα στην πρωθυπουργό Σανάε Τακαΐτσι, στέλνοντας το μήνυμα της προσήλωσης του στην αύξηση των επιτοκίων.

«Ο μηχανισμός για την ταυτόχρονη αύξηση του πληθωρισμού και των μισθών ανακάμπτει» τόνισε ο Ουέντα στους δημοσιογράφους την Τρίτη μετά την πρώτη διμερή συνάντησή του με τον πρωθυπουργό. «Δεδομένου αυτού, είπα στον πρωθυπουργό ότι βρισκόμαστε σε διαδικασία σταδιακών προσαρμογών στον βαθμό της νομισματικής χαλάρωσης».

H συνάντηση με την Τακαΐτσι

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια εποχή που οι επενδυτές αναζητούν σαφήνεια σχετικά με τη στάση της Τακαΐτσι σχετικά με τη νομισματική πολιτική και περιμένουν λεπτομέρειες για το οικονομικό πακέτο που αναμένεται να δημοσιευθεί αυτή την εβδομάδα.

Οι μετοχές και τα κρατικά ομόλογα έχουν υποχωρήσει σημαντικά αυτή την εβδομάδα, με τις αποδόσεις των 10ετών ομολόγων αναφοράς να αγγίζουν το υψηλό 17 ετών. Το γιεν υποχώρησε πέρα ​​από το βασικό ψυχολογικό όριο των 155 ανά δολάριο την Τρίτη και άγγιξε το ιστορικό χαμηλό των 180 έναντι του ευρώ.

«Φυσικά, συζητήσαμε τις συναλλαγματικές ισοτιμίες» ανέφερε ο Ουέντα. «Θα παρακολουθούμε στενά τις επιπτώσεις τους στην οικονομία, ενώ παράλληλα θα συνεργαζόμαστε στενά με την κυβέρνηση».

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας

Η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας (BOJ) θα λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις πολιτικής βάσει των δεδομένων, είπε ο κεντρικός τραπεζίτης Η κεντρική τράπεζα θα ανακοινώσει την επόμενη απόφαση πολιτικής της στις 19 Δεκεμβρίου.

Στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου η κεντρική τράπεζα διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια.

Η BoJ διατήρησε το επιτόκιο πολιτικής της στο 0,5%, σύμφωνα με τις προσδοκίες του 90% των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου Naoki Tamura και Hajime Takata διαφώνησαν και επανέλαβαν την πρόταση του Σεπτεμβρίου για αύξηση των επιτοκίων στο 0,75%.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
ΗΠΑ: Αργοπεθαίνει η τεράστια αγορά στεγαστικών δανείων
World

O αργός θάνατος της αμερικανικής στεγαστικής πίστης
DHL: Ποντάρει στη Σαουδική Αραβία – Επενδύσεις 150 εκατ. ευρώ για νέο hub
World

DHL: Ποντάρει στη Σαουδική Αραβία - Επενδύσεις 150 εκατ. για νέο hub
Kering: Το μέλλον της θέλει νέα brands – Το στρατηγικό πλάνο
World

Τα «όνειρα» της Kering - Το στρατηγικό πλάνο για το μέλλον
Zara: Οι εργαζόμενοι ετοιμάζονται για διαμαρτυρίες στην Black Friday
World

Zara: Οι εργαζόμενοι ετοιμάζονται για διαμαρτυρίες στην Black Friday
Meta: Γιατί απέκρυψε την αλήθεια για το αποτύπωμα των προϊόντων της στην ψυχική υγεία
World

Τα ήξερε όλα - Η Meta για την ψυχική υγεία των χρηστών
Scope: Τι κρύβει η «κούρσα» των spread μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας
World

Τι κρύβει η «κούρσα» των spread Γαλλίας και Ιταλίας

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Scope: Τι κρύβει η «κούρσα» των spread μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας
World

Τι κρύβει η «κούρσα» των spread Γαλλίας και Ιταλίας

Η σύγκλιση των spread των κρατικών ομολόγων της Γαλλίας και της Ιταλίας κρύβει διαφορετικά πιστωτικά θεμελιώδη στοιχεία

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Πληθωρισμός: Πώς να μετρήσετε τις αυξήσεις στις τιμές για το νοικοκυριό σας
Economy

Μετρήστε τον προσωπικό σας πληθωρισμό - Το «εργαλείο» της ΕΚΤ

Ο υπολογιστής προσδιορίζει τον προσωπικό ρυθμό πληθωρισμού του καθενός από εμάς με βάση τις καταναλωτικές συνήθειες

Ναταλία Δανδόλου
ΚΑΠ: Ποιοι αγρότες χρειάζονται περισσότερη στήριξη; Οι «ευάλωτες ομάδες» [γράφημα]
AGRO

Ποιοι αγρότες χρειάζονται περισσότερη στήριξη [γράφημα]

Ποια είναι η οικονομική κατάσταση των ευρωπαίων αγροτών – Πού στρέφεται η ΚΑΠ της επόμενης περιόδου

Ανθή Γεωργίου
ΗΠΑ: Αργοπεθαίνει η τεράστια αγορά στεγαστικών δανείων
World

O αργός θάνατος της αμερικανικής στεγαστικής πίστης

Μια ύπουλη κρίση - Γιατί οι Αμερικάνοι δεν δανείζονται για να αγοράσουν σπίτια

Τζούλη Καλημέρη
Ηλεκτροκίνηση: Ευρώπη ή Κίνα; Ο πόλεμος των plug-in υβριδικών καλά κρατεί
Ηλεκτροκίνηση

Ευρώπη ή Κίνα; Ο πόλεμος των plug-in υβριδικών καλά κρατεί

Γιατί μετά τους υψηλούς δασμούς στα EV, οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες στράφηκαν στα plug-in

Κατώτατος μισθός: Γιατί οι κυβερνήσεις πρέπει να σταματήσουν να τον αυξάνουν
World

Γιατί η αύξηση του κατώτατου δεν είναι πλέον η λύση στη φτώχεια

Μετά από μια δεκαετία αυξήσεων, υπάρχουν καλύτερα εργαλεία για την καταπολέμηση της φτώχειας

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Γιαούρτι: Δεν προλαβαίνουν τις παραγγελίες – Με 15% τρέχουν οι πωλήσεις της αγοράς
Τρόφιμα – ποτά

Καλπάζει η ζήτηση για γιαούρτι - Δεν προλαβαίνουν τις παραγγελίες

Τι αναφέρουν στον ΟΤ παράγοντες της αγοράς για το γιαούρτι και την τεράστια δυναμική που καταγράφει 

Δημήτρης Χαροντάκης
Ηλεκτρικό ρεύμα: Πλήγμα για τη βιομηχανία η ακριβή ενέργεια
Ηλεκτρισμός

Η ακριβή ενέργεια και ο γερμανικός «μπαζούκας»

Οι υψηλές τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα πλήττουν την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη

Ναταλία Δανδόλου
Περισσότερα από World
ΗΠΑ: Αργοπεθαίνει η τεράστια αγορά στεγαστικών δανείων
World

O αργός θάνατος της αμερικανικής στεγαστικής πίστης

Μια ύπουλη κρίση - Γιατί οι Αμερικάνοι δεν δανείζονται για να αγοράσουν σπίτια

Τζούλη Καλημέρη
Kering: Το μέλλον της θέλει νέα brands – Το στρατηγικό πλάνο
World

Τα «όνειρα» της Kering - Το στρατηγικό πλάνο για το μέλλον

Ποιος είναι ο στόχος του νέου τμήματος της Kering, «House of Dreams» - Οι στόχοι του de Meo και ο ανταγωνισμός

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Zara: Οι εργαζόμενοι ετοιμάζονται για διαμαρτυρίες στην Black Friday
World

Zara: Οι εργαζόμενοι ετοιμάζονται για διαμαρτυρίες στην Black Friday

Τι οδηγεί στις διαμαρτυρίες στη Zara σε επτά ευρωπαϊκές χώρες - Τα αιτήματα των εργαζομένων

Meta: Γιατί απέκρυψε την αλήθεια για το αποτύπωμα των προϊόντων της στην ψυχική υγεία
World

Τα ήξερε όλα - Η Meta για την ψυχική υγεία των χρηστών

Τι έδειξε η έρευνα της Meta για τους εφήβους - Τα αμερικανικά δικαστικά έγγραφα και οι κατηγορίες

Scope: Τι κρύβει η «κούρσα» των spread μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας
World

Τι κρύβει η «κούρσα» των spread Γαλλίας και Ιταλίας

Η σύγκλιση των spread των κρατικών ομολόγων της Γαλλίας και της Ιταλίας κρύβει διαφορετικά πιστωτικά θεμελιώδη στοιχεία

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Κατώτατος μισθός: Γιατί οι κυβερνήσεις πρέπει να σταματήσουν να τον αυξάνουν
World

Γιατί η αύξηση του κατώτατου δεν είναι πλέον η λύση στη φτώχεια

Μετά από μια δεκαετία αυξήσεων, υπάρχουν καλύτερα εργαλεία για την καταπολέμηση της φτώχειας

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Video gaming: Η νέα κυκλοφορία του «Grand Theft Auto VI», ανεβάζει την αγορά
Tέχνη και Ζωή

Η βιομηχανία του video gaming επενδύει στην επιτυχία του «Grand Theft Auto VI»

Νέο ρεκόρ για το Video gaming ; - Oι αναλυτές προβλέπουν πωλήσεις άνω των 3 δισ. δολ. τον πρώτο χρόνο

Latest News
Πιερρακάκης: Θέλουμε μία Ελλάδα που δεν αφήνει κανέναν πίσω
Economy

Πιερρακάκης: Θέλουμε μία Ελλάδα που δίνει ευκαιρίες σε όλους

Από αύριο ξεκινά η καταβολή ενισχύσεων 600 εκατ. ευρώ που αφορά 2,4 εκατ. πολίτες είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης

ΗΠΑ: Αργοπεθαίνει η τεράστια αγορά στεγαστικών δανείων
World

O αργός θάνατος της αμερικανικής στεγαστικής πίστης

Μια ύπουλη κρίση - Γιατί οι Αμερικάνοι δεν δανείζονται για να αγοράσουν σπίτια

Τζούλη Καλημέρη
Στεγαστικά δάνεια: Πόλεμος προσφορών από τις τράπεζες με μειώσεις επιτοκίων
Τράπεζες

Πόλεμος προσφορών στα στεγαστικά δάνεια με μειώσεις επιτοκίων

Οι τράπεζες προωθούν κατά βάση στεγαστικά δάνεια που εξασφαλίζουν σταθερές καταβολές από μερικά χρόνια μέχρι και το σύνολο της διάρκειας αποπληρωμής

Αγης Μάρκου
Επιθέσεις phishing: Πώς να προστατεύσετε τα εταιρικά email
Τεχνολογία

Επιθέσεις phishing: Πώς να προστατεύσετε τα εταιρικά email

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις πλήττονται δυσανάλογα, καθώς οι περιορισμένοι πόροι και η έλλειψη τεχνογνωσίας τις αφήνουν πιο εκτεθειμένες σε επιθέσεις phishing

DHL: Ποντάρει στη Σαουδική Αραβία – Επενδύσεις 150 εκατ. ευρώ για νέο hub
World

DHL: Ποντάρει στη Σαουδική Αραβία - Επενδύσεις 150 εκατ. για νέο hub

Η Σαουδική Αραβία είναι πλέον η ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά της DHL στην ευρύτερη περιοχή

Συνταξιούχοι: Ποιοι θα λάβουν το επίδομα των 250 ευρώ
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιοι συνταξιούχοι δικαιούνται το επίδομα των 250 ευρώ

Από αύριο, Δευτέρα, θα «δουν» οι συνταξιούχοι την νέα οικονομική ενίσχυση - Τα κριτήρια για το επίδομα

Αγορά: Πότε θα λειτουργήσει η Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς
Economy

Έρχονται 300 ελεγκτές για τους ελέγχους στην αγορά

Η νέα Αρχή που θα εποπτεύει την αγορά θα ενισχυθεί με 300 ελεγκτές και η διοίκησή της θα είναι πενταετούς θητείας

Κ. Χατζηδάκης: Στην τελική ευθεία η βασική ενίσχυση στους αγρότες
Economy

Κ. Χατζηδάκης: Στην τελική ευθεία η βασική ενίσχυση στους αγρότες

Τριπλή στήριξη στους κτηνοτρόφους για απώλεια ζωϊκού κεφαλαίου, εισοδήματος και κόστος ζωοτροφών

Kering: Το μέλλον της θέλει νέα brands – Το στρατηγικό πλάνο
World

Τα «όνειρα» της Kering - Το στρατηγικό πλάνο για το μέλλον

Ποιος είναι ο στόχος του νέου τμήματος της Kering, «House of Dreams» - Οι στόχοι του de Meo και ο ανταγωνισμός

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Σχέδιο Τραμπ: Τι θα συζητήσουν οι Ευρωπαίοι στη Γενεύη για την Ουκρανία
Κόσμος

Σχέδιο Τραμπ: Τι θα συζητήσουν οι Ευρωπαίοι στη Γενεύη για την Ουκρανία

Ήδη οι ηγέτες Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας συζήτησαν για το σχέδιο Τραμπ στο περιθώριο της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ

Παρασκευή Τσιβόλα
Μητσοτάκης: Νωρίτερα το επίδομα των 250 ευρώ στους συνταξιούχους
Πολιτική

Μητσοτάκης: Νωρίτερα το επίδομα των 250 ευρώ στους συνταξιούχους

Τι αναφέρει ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Πότε πληρώνονται συντάξεις κι επιδόματα
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πότε πληρώνονται συντάξεις κι επιδόματα

Σε 5.547.310 δικαιούχους θα καταβληθεί το συνολικό ποσό των 2.755.486.523 ευρώ

Zara: Οι εργαζόμενοι ετοιμάζονται για διαμαρτυρίες στην Black Friday
World

Zara: Οι εργαζόμενοι ετοιμάζονται για διαμαρτυρίες στην Black Friday

Τι οδηγεί στις διαμαρτυρίες στη Zara σε επτά ευρωπαϊκές χώρες - Τα αιτήματα των εργαζομένων

Σούπερ μάρκετ: Αύξηση 7,3% για τα PL προϊόντα στο 9μηνο
Business

Αύξηση 7,3% για τα PL προϊόντα στο 9μηνο

Κερδίζουν έδαφος τα PL προϊόντα στα σούπερ μάρκετ - Καλύπτουν πλέον το 27,1% της αγοράς

Meta: Γιατί απέκρυψε την αλήθεια για το αποτύπωμα των προϊόντων της στην ψυχική υγεία
World

Τα ήξερε όλα - Η Meta για την ψυχική υγεία των χρηστών

Τι έδειξε η έρευνα της Meta για τους εφήβους - Τα αμερικανικά δικαστικά έγγραφα και οι κατηγορίες

Scope: Τι κρύβει η «κούρσα» των spread μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας
World

Τι κρύβει η «κούρσα» των spread Γαλλίας και Ιταλίας

Η σύγκλιση των spread των κρατικών ομολόγων της Γαλλίας και της Ιταλίας κρύβει διαφορετικά πιστωτικά θεμελιώδη στοιχεία

Αλεξάνδρα Τόμπρα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο