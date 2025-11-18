Ινδία: Εμπορικό έλλειμμα ρεκόρ τον Οκτώβριο – Ο ρόλος του χρυσού

Στο ιστορικό υψηλό των 41,7 δισ. δολαρίων διαμορφώθηκε το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο της Ινδίας τον Οκτώβριο, καθώς οι εισαγωγές χρυσού αυξήθηκαν λόγω της ζήτησης για την εορταστική περίοδο, ενώ οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ υπέστησαν το κύριο βάρος των υψηλών δασμών.

Το έλλειμμα, που ξεπέρασε κατά πολύ τις εκτιμήσεις της δημοσκόπησης του Reuters που ανέμενε να διαμορφωθεί στα 28,8 δισ δολάρια, είναι πιο πάνω το προηγούμενο ιστορικό υψηλό των 37,8 δισ. δολαρίων τον Νοέμβριο του 2024, σύμφωνα με στοιχεία του LSEG.

Οι εισαγωγές χρυσού

Κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου, η Ινδία εισήγαγε χρυσό αξίας 14,7 δισ. δολαρίων, αυξημένο σχεδόν κατά 200% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εμπορίου της χώρας που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα. Οι Ινδοί καταναλωτές εκτιμάται ότι αγόρασαν χρυσό αξίας 11 δισ. δολαρίων κατά τη διάρκεια της 5ήμερης εορταστικής περιόδου τον Οκτώβριο.

Ο αντίκτυπος των δασμών ήταν επίσης ορατός στα εμπορικά δεδομένα, καθώς οι εξαγωγές της Ινδίας προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν για δεύτερο συνεχόμενο μήνα από τότε που τέθηκαν σε ισχύ οι δασμοί 50% στα τέλη Αυγούστου. Οι εμπορικές ροές προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 8,5% σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο στα 6,3 δισ. δολάρια.

Παρά την πτώση, οι ΗΠΑ παρέμειναν ο μεγαλύτερος προορισμός εξαγωγών της Ινδίας κατά τους πρώτους 7 μήνες του τρέχοντος οικονομικού έτους, αντιπροσωπεύοντας αποστολές αξίας 52 δισ. δολαρίων.

Η Ινδία εξήγαγε πολύτιμους λίθους και κοσμήματα αξίας 2,3 δισ. δολαρίων τον Οκτώβριο, μειωμένα κατά 29,5%, και μηχανικά προϊόντα αξίας 9,4 δισ. δολαρίων, μειωμένα κατά 16,7%. Οι εξαγωγές βαμβακιού και τεχνητών νημάτων και έτοιμων ενδυμάτων μειώθηκαν κατά 12%-13%. Οι ΗΠΑ είναι ο κορυφαίος προορισμός εξαγωγών για όλα αυτά τα προϊόντα.

Εν τω μεταξύ, οι εξαγωγές της Ινδίας προς την Κίνα αυξήθηκαν κατά 42% στα 1,6 δισ. δολάρια.

Οι προοπτικές

Οι εισαγωγές εμπορευμάτων της χώρας «αναμένεται να μειωθούν κάπως τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2025 από τα επίπεδα του Οκτωβρίου» λόγω της διαδοχικής πτώσης στις εισαγωγές χρυσού καθώς τελειώνει η εορταστική περίοδος και κάποιας αύξησης στις εξαγωγές, ανέφερε σε σημείωμα τη Δευτέρα η ινδική εταιρεία αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ICRA Research, η οποία ανήκει στην Moody’s.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών (CAD) της Ινδίας αναμένεται να «διευρυνθεί σημαντικά στο 2,4-2,5% του ΑΕΠ» στο τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους που λήγει τον Μάρτιο του 2026. Αναμένει ότι ο λόγος του CAD προς το ΑΕΠ θα είναι περίπου 1,2% στο οικονομικό έτος 2026, εάν οι δασμοί 50% των ΗΠΑ συνεχιστούν μέχρι τα τέλη Μαρτίου 2026.

Οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ

Οι εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ινδίας βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και μήνες, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία. Και οι δύο πλευρές έχουν αρχίσει να μαλακώνουν τη στάση τους, με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να υπαινίσσεται τη μείωση των δασμών στην Ινδία.

Απευθυνόμενο στην Ουάσινγκτον, το Νέο Δελχί αύξησε τις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ για να μειώσει το εμπορικό πλεόνασμα με τις ΗΠΑ. Η χώρα αναμένεται επίσης να αγοράσει γεωργικά προϊόντα από τις ΗΠΑ.