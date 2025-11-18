Χρυσός: Η Elliott αυξάνει το μερίδιό της στην εταιρεία εξόρυξης Barrick

Το ακτιβιστικό hedge fund Elliott Management δημιούργησε ένα μεγάλο μερίδιο στην Barrick Mining, σύμφωνα τους Financial Times, αφού ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός χρυσού στον κόσμο δυσκολεύτηκε να κεφαλαιοποιήσει ένα εκρηκτικό ράλι χρυσού.

Η επένδυση της Elliott έρχεται καθώς η εταιρεία εξόρυξης με έδρα το Τορόντο έχει δεσμευτεί να επικεντρωθεί ξανά στις επικερδείς δραστηριότητές της στη Βόρεια Αμερική μετά την ξαφνική αποχώρηση του διευθύνοντος συμβούλου της Μάρκ Μπρίστοου τον Σεπτέμβριο, ενισχύοντας τις εικασίες ότι η εταιρεία θα μπορούσε να σχεδιάζει διάλυση ή πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων.

Το μερίδιο της Elliott την τοποθετεί μεταξύ των 10 μεγαλύτερων επενδυτών της Barrick, ανέφεραν οι FT. Αυτό θα σήμαινε ότι η αξία που κατέχει το hedge fund ανέρχεται σε τουλάχιστον 700 εκατομμύρια δολάρια.

Καθώς ο χρυσός έχει εκτοξευθεί σε ιστορικά υψηλά τους τελευταίους μήνες, ενισχύοντας τις αποτιμήσεις των εταιρειών εξόρυξης χρυσού, η απόδοση της τιμής της μετοχής της Barrick έχει μείνει πίσω από τους ανταγωνιστές της και η εταιρεία έχει αντιμετωπίσει μια σειρά από πισωγυρίσματα, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας του ελέγχου ενός βασικού ορυχείου στο Μάλι.

Ωστόσο, οι πηγές ανέφεραν ότι η Elliott ενθαρρύνθηκε από την ιδέα ότι η Barrick θα μπορούσε να χωριστεί σε δύο εταιρείες, διαχωρίζοντας τις υψηλότερα αναπτυσσόμενες δραστηριότητές της στη Βόρεια Αμερική από τα ορυχεία της σε περιοχές με μεγαλύτερο κίνδυνο σε όλη την Ασία και την Αφρική.

Διαχωρισμός σε δύο κομμάτια

Το διοικητικό συμβούλιο της Barrick, με επικεφαλής τον πρόεδρο Τζον Θόρντον, συζήτησε πρόσφατα τον διαχωρισμό των δύο μερών της επιχείρησης, καθώς και τις άμεσες πωλήσεις των περιουσιακών της στοιχείων στην Αφρική και το Πακιστάν, ανέφερε το Reuters την περασμένη εβδομάδα.

Αυτό ουσιαστικά θα αποσυνέδεε τη σύγχρονη Barrick που δημιουργήθηκε το 2019 με μια εξαγορά της Randgold με πλήρη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο.

Το ακριβές μέγεθος του μεριδίου της Elliott δεν μπορούσε να προσδιοριστεί άμεσα, ούτε οι ακριβείς απαιτήσεις της από την εταιρεία εξόρυξης.

Οι μετοχές της Barrick που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σημείωσαν άνοδο σχεδόν 3% στις προσυνεδριακές συναλλαγές την Τρίτη, μετά το ρεπορτάζ των Financial Times σχετικά με το μερίδιο της Elliott.

Ο Μπρίστοου, ένα παράτολμο στέλεχος της Νότιας Αφρικής που εισήγαγε την Randgold στο χρηματιστήριο το 1997, αποχώρησε πρόωρα τον Σεπτέμβριο, αφού δέχτηκε κριτική για επανειλημμένη αποτυχία επίτευξης των στόχων παραγωγής και κόστους.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Μπρίστοου οργάνωσε την ανάπτυξη του ορυχείου χαλκού-χρυσού Reko Diq αξίας 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Πακιστάν, το οποίο αναμένεται να είναι ένα από τα μεγαλύτερα ορυχεία χαλκού στον κόσμο μόλις ολοκληρωθεί.

Ωστόσο, οι μέτοχοι έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με το έργο και τους κινδύνους λειτουργίας στην επαρχία Μπαλουχιστάν, η οποία φιλοξενεί ένα βίαιο αυτονομιστικό κίνημα.

Πως η Barrick υπολείπεται των ανταγωνιστών

Η αγοραία αξία της Barrick, η οποία έχει την κύρια εισαγωγή της στο Τορόντο και τη δευτερεύουσα εισαγωγή της στη Νέα Υόρκη, ήταν 62,5 δισεκατομμύρια δολάρια στο κλείσιμο της αγοράς τη Δευτέρα, υπερδιπλάσια από την αποτίμησή της πριν από ένα χρόνο.

Ωστόσο, οι μετοχές της έχουν αυξηθεί λιγότερο από 55% τα τελευταία πέντε χρόνια, σε σύγκριση με αύξηση 232% και 144% για τους ανταγωνιστές Kinross Gold και Agnico Eagle αντίστοιχα.

Με 76,1 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση, η Elliott θεωρείται στη Wall Street ως ο πιο αξιόλογος ακτιβιστής επενδυτής, έχοντας αποκαλύψει θέσεις πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων σε γνωστά ονόματα όπως η Pepsi, η BP και η Honeywell τον τελευταίο χρόνο.

Η εταιρεία με έδρα τη Φλόριντα, που ιδρύθηκε από τον Πολ Σίνγκερ, γνωρίζει καλά τον τομέα της εξόρυξης, καθώς κατέχει σημαντικό μερίδιο στην Anglo American, η οποία πρόσφατα συμφώνησε να συγχωνευθεί με την ανταγωνίστρια Teck Resources. Η Elliott είχε επίσης στοχεύσει στο παρελθόν την Kinross, οδηγώντας την στην ενίσχυση του προγράμματος επαναγοράς μετοχών της.

Η μετοχή της Barrick έχει εκτοξευθεί σε υψηλά 13 ετών τους τελευταίους μήνες λόγω ενός τεράστιου εύρους χρυσού στο έργο Fourmile στη Νεβάδα, το οποίο, σύμφωνα με μελέτες, έχει τη δυνατότητα να αποφέρει έως και 750.000 ουγγιές χρυσού ετησίως. Η εταιρεία λέει ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις του πολύτιμου μετάλλου αυτόν τον αιώνα.

Οι δραστηριότητες της Barrick στη Βόρεια Αμερική εκτείνονται επίσης σε μια σειρά από άλλα πολύτιμα ορυχεία χρυσού στη Νεβάδα μέσω μιας κοινοπραξίας με την Newmont, καθώς και σε ορυχεία στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Η Barrick λειτουργεί επίσης ορυχεία χαλκού και χρυσού σε περιοχές υψηλότερου κινδύνου από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έως την Παπούα Νέα Γουινέα, σε μεγάλο βαθμό κληρονομιά της πρώην επιχείρησης Randgold.