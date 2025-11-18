Black Friday: Έρχονται σαρωτικοί έλεγχοι στην αγορά

«Επί ποδός πολέμου» βρίσκονται οι υπάλληλοι και τα στελέχη της ΔΙΜΕΑ ενόψει της Black Friday που είναι την επόμενη εβδομάδα. Ο γενικός γραμματέας Εμπορίου, Σωτήρης Αναγνωστόπουλος έχει ο ίδιος επιβλέψει για την ενημέρωση όλου του δυναμικού της ΔΙΜΕΑ και όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές ο έλεγχος δεν θα αφορά μόνο την – τελευταία – Παρασκευή του Νοεμβρίου, που είναι η «γιορτινή» μέρα των καταναλωτών, αλλά και όλη την εβδομάδα αρχής γενομένης από την προσεχή Δευτέρα.

Πέρσι επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους που πλησίαζαν τα 2,5 εκατ. ευρώ

Η Black Friday έρχεται και μαζί η ΔΙΜΕΑ

Διότι όπως εξηγούσαν στην Ελλάδα δεν έχουμε απλώς Black Friday, αλλά … Black Week!». Στην παρούσα φάση της προετοιμασίας του μηχανισμού της ΔΙΜΕΑ, οι υπάλληλοι της «σαρώνουν» τις διαφημίσεις των εμπορικών επιχειρήσεων. Κι όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές «υπάρχει σαφής βελτίωση σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο».

Αναφέρονται συγκεκριμένα στο γεγονός στις εμπορικές διαφημίσεις δεν επικοινωνούνται ποσοστά εκπτώσεων, αυτό δηλαδή που παρατηρούνται στη διάρκεια των προηγούμενων χρόνων – «-70% ή -80%». Η συντριπτική πλειονότητα των εμπορικών επιχειρήσεων στις διαφημίσεις της κάνει λόγο για «σούπερ εκπτώσεις» ή εκπέμπει κάποιο αντίστοιχο μήνυμα – εκτός από ορισμένες περιθωριακές ή περιφερειακές περιπτώσεις.

Η ΔΙΜΕΑ και τα πρόστιμα

Οπως σημείωσαν χαρακτηριστικά η συμμόρφωση του εμπορίου και κυρίως των μεγάλων επιχειρήσεων είναι αποτέλεσμα της περσινής σκληρής αντιμετώπισης τους από την ΔΙΜΕΑ και την γενική γραμματεία Εμπορίου. Υπενθυμίζεται ότι πέρσι επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους που πλησίαζαν τα 2,5 εκατ. ευρώ. Και τα πρόστιμα καταβλήθηκαν εξ ολοκλήρου, τόνιζαν με νόημα οι ίδιες πηγές.

Φέτος είναι η δεύτερη χρονιά που η black friday πραγματοποιείται στο πλαίσιο του κώδικα δεοντολογίας των προσφορών και τα περσινά πρόστιμα έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο για να συμμορφωθούν, τουλάχιστον, διαφημιστικά οι εμπορικές επιχειρήσεις. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι η ΔΙΜΕΑ έχει «χαλαρώσει» τα αντανακλαστικά της. Αντιθέτως όλη την επόμενη εβδομάδα θα είναι έξω στην αγορά και θα επιβεβαιώνει αν πράγματι η «διαφημιστική συμμόρφωση» είναι και εμπορική!