Σχολάζουσες κληρονομιές: Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τις σχολάζουσες κληρονομιές.

«Με το εν λόγω νομοσχέδιο επέρχεται η ολιστική αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις κοινωφελείς περιουσίες, τις σχολάζουσες κληρονομίες και τις δωρεές προς το Δημόσιο», επισημαίνει ο κ. Πιερρακάκης.

Στο πλαίσιο της αναμόρφωσης των κοινωφελών περιουσιών εντάσσεται και η αναδιάρθρωση της οργάνωσης και βελτίωση της λειτουργίας της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων, με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση και αξιοποίηση του κληροδοτήματος του Ευαγγέλη Ζάππα.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, υπολογίζονται σε περίπου 7.000 οι εκκρεμείς υποθέσεις σχολαζουσών κληρονομιών στη χώρα. Οι διαδικασίες για την εκκαθάρισή τους συχνά διαρκούν έως και 15 χρόνια, με αποτέλεσμα ακίνητα μεγάλης αξίας να καταλήγουν να ρημάζουν, να λεηλατούνται ή να επιβαρύνουν το Δημόσιο με φόρους και έξοδα συντήρησης.

Οι στόχοι

Περαιτέρω, με το παρόν νομοσχέδιο επιδιώκεται:

α) Η ενίσχυση της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

β) Ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων πληρωμών όσον αφορά τις άμεσες μεταφορές πίστωσης σε ευρώ και η αποτελεσματική προστασία των χρηστών/καταναλωτών.

γ) Η βελτίωση της διαφάνειας στις αγορές κεφαλαίου και η ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των κεφαλαιαγορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

δ) Η αποτελεσματική διαχείριση του ιδιωτικού χρέους με τη λήψη μέτρων για την προστασία ευάλωτων οφειλετών.

ε) Η ταχύτερη και αρτιότερη λειτουργία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.).

στ) Η αποτελεσματική και απρόσκοπτη λειτουργία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ζ) Η αναμόρφωση της φορολογίας πλοίων.

Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για τη βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω σχεδίου».

Το σχέδιο νόμου έχει τίτλο: «Πλαίσιο για κοινωφελείς περιουσίες, Ιδρύματα, Σχολάζουσες Κληρονομιές και Δωρεές προς το Δημόσιο – Παρεμβάσεις σε κώδικες φορολογίας εισοδήματος, Περιουσίας και Φ.Π.Α.- Σύσταση, Αποστολή και Αρμοδιότητες του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την Επωνυμία «Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος» – Διατάξεις Αρμοδιότητας Γ.Γ. Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και Λοιπές Διατάξεις».

Η διαβούλευση ξεκίνησε χθες Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025 και θα διαρκέσει μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2025.