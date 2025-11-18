Βιομηχανία: Ιταλία και Γερμανία παίρνουν μέτρα – Στο… περίμενε η Ελλάδα

Βιομηχανία 18.11.2025, 07:06
Περίπου ενάμιση μήνα μετά τις τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, από  το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ, για την εφαρμογή μέτρων που θα μειώσουν το ενεργειακό κόστος για τις βιομηχανίες  αλλά και τρεισήμισι μήνες από τότε που η αντιπροεδρία της κυβέρνησης υπό τον Κωστή Χατζηδάκη έχει στα χέρια της προτάσεις του ΣΕΒ για την εφαρμογή του ιταλικού μοντέλου στήριξης για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, ακόμα δεν έχουν υπάρξει σχετικές ανακοινώσεις.

Την ίδια στιγμή η Ιταλία συνεχίζει να στηρίζει τον βιομηχανικό της τομέα και η Γερμανία ανακοίνωσε το δικό της πακέτο σε μία προσπάθεια να δώσει νέα πνοή στη βιομηχανική βάση της Γερμανίας. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι αυτός και άλλοι ηγέτες του κυβερνητικού συνασπισμού συμφώνησαν να εισαγάγουν μια τιμή ηλεκτρικής ενέργειας περίπου 5 λεπτών του ευρώ (6 σεντς ΗΠΑ) ανά κιλοβατώρα από την 1η Ιανουαρίου του 2026 έως το 2028, για να «υποστηριχθούν οι εταιρείες που χρησιμοποιούν πολλή ηλεκτρική ενέργεια και αντιμετωπίζουν διεθνή ανταγωνισμό». Υπογράμμισε επίσης ότι οι συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση έχουν «σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί». Το μέτρο θα στοχεύσει σε ενεργοβόρες βιομηχανίες όπως η χαλυβουργία, τα χημικά και η αυτοκινητοβιομηχανία – τομείς που έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι δεν μπορούν να ανταγωνιστούν παγκοσμίως με κόστος ενέργειας σχεδόν διπλάσιο από αυτό των ΗΠΑ.

Αντίστροφη μέτρηση για Ελλάδα

Πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτή τη στιγμή στο τραπέζι του υπουργείου Ενέργειας μελετώντας 5-6 κοστολογημένα σενάρια τα οποία θα τεθούν υπόψη του Υπουργείου Οικονομικών και του Μεγάρου Μαξίμου, προκειμένου να προκύψουν οι οριστικές αποφάσεις συνυπολογίζοντας το δημοσιονομικό αποτύπωμα.

Πηγές αναφέρουν ότι προωθείται μία ενίσχυση της τάξης του 30% στην τιμή για μία τριετία, κάτι το οποίο η ελληνική βιομηχανία θεωρεί ανεπαρκές προκειμένου να μπορέσει να αντιμετωπίσει τον διεθνή ανταγωνισμό.

Υπογραμμίζεται πάντως, ότι και οι δύο πλευρές επιθυμούν ένα πακέτο «δοκιμασμένο» που θα δίνει μία «άμεση λύση», προκειμένου αφενός να αποφευχθεί ένας  -συνήθως- μακροσκελής γύρος διαβουλεύσεων με την Κομισιόν και αφετέρου να μπορέσει η βιομηχανία να αντισταθμίσει επιτέλους το δυσβάστακτο κόστος που διαβρώνει την ανταγωνιστικότητά της.

Ο ΣΕΒ πάντως εμμένει στην λύση του ιταλικού μοντέλου καθώς έχει λάβει ήδη «πράσινο φως» από την Κομισιόν και επομένως μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα σε αντίθεση με κάθε άλλο μέτρο ή σχήμα που θα χαρακτηριστεί κρατική ενίσχυση (state aid) και θα πρέπει να περάσει από το μικροσκόπιο των Βρυξελλών προκειμένου να εφαρμοστεί

Σε κάθε περίπτωση πάντως, εκτιμάται ότι τα μέτρα αναμένεται να κλειδώσουν και να ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.

Φωτιά για τη βιομηχανία το ενεργειακό κόστος, με αύξηση 61,64% στο ρεύμα

Όπως προκύπτει από την πορεία των τιμών στο ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας, η μέση τιμή στην αγορά επόμενης ημέρας έχει εκτιναχθεί – πριν φύγει καλά, καλά ο Οκτώβριος στα 118,24 ευρώ ανά Μεγαβατώρα και πρόκειται για την τρίτη υψηλότερη τιμή από την αρχή της χρονιάς. Σε κάτι λιγότερο από δύο μήνες οι τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα έχουν εκτιναχθέί κατά 61,64%. Τον Αύγουστο ήταν στα 73,15 ευρώ ανά Μεγαβατώρα και η άνοδος συνεχίστηκε και τον Σεπτέμβριο με την τιμή να ανεβαίνει στα 92,77 ευρώ ανά Μεγαβατώρα.

Το ιταλικό μοντέλο «Energy Release 2.0»

Πρόκειται για το μοντέλο στήριξης που εφαρμόζει η Ιταλία και φέρει την ονομασία «Energy Release 2.0».  Στην Ελλάδα με βάση τους ορισμούς της Ε.Ε. που έχει εφαρμόσει η χώρα μας δύναται να υπαχθούν ενεργοβόρες βιομηχανίες και επιχειρήσεις με ετήσια κατανάλωση άνω των 13GWh καθώς και εκείνες που δικαιούνται το μειωμένο ΕΤΜΕΑΡ. Η συνολική κατανάλωση των περίπου 50 με 60 επιχειρήσεων της χώρας που μπορούν να στηριχθούν είναι πάνω από τις 7 TWh.

Το «Energy Release 2.0» στην Ιταλία το «τρέχει» ο αντίστοιχος ελληνικός ΔΑΠΕΕΠ (Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης). Πρόκειται για τον κρατικό φορέα GSE. Ουσιαστικά ο GSE ενισχύει με τη μορφή δανείου – «ενεργειακό δάνειο» – την τιμή των ιταλικών ενεργοβόρων επιχειρήσεων για συγκεκριμένες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας. Η περίοδος στήριξης της τιμής είναι για τρία χρόνια. Οι διαθέσιμες ποσότητες της ενέργειας είναι 24 TWh. Και οι βιομηχανίες για το διάστημα αυτό απολαμβάνουν τιμή που αντιστοιχεί σε μία νέα μονάδα ΑΠΕ.

Το «Energy Release 2.0» που τρέχει εδώ κι ένα χρόνο δανείζει τις ποσότητες ενέργειας σε σταθερή τιμή για τρία χρόνια, αλλά οι βιομηχανίες της χώρας υποχρεούνται για 20 χρόνια, μετά την πάροδο της τριετούς στήριξης να επιστρέψουν πολλαπλάσια την ποσότητα ενέργειας μέσα από έργα ΑΠΕ τα οποία θα πρέπει να κατασκευάσουν ή να επενδύσουν σε διάστημα 3,5 ετών (συμπεριλαμβανομένης και της τριετούς περίοδου στήριξης). Για τη χορήγηση του «ενεργειακού δανείου» ο GSE έχει ετοιμάσει ένα προϊόν, έναν μηχανισμό αντιστάθμισης τιμών (CfD).

Ουσιαστικά οι ιταλικές βιομηχανίες επιστρέφουν τη διαφορά της τιμής στήριξης από εκείνη της αγοράς μέσω της ανάπτυξης έργων ΑΠΕ οι οποίες παράγουν πολλαπλάσιες ποσότητες φθηνότερης ηλεκτρικής ενέργειας. Για την ακρίβεια, οι βιομηχανίες θα απολαμβάνουν από το 2028 και έπειτα ένα μέρος των εσόδων ΑΠΕ, καθώς θα πρέπει να επιστρέψουν σε βάθος 20ετίας την αξία των ποσοτήτων που δανείστηκαν.

Business
