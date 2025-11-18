Airbnb: Στο χορό και η Βόρεια Ελλάδα – Το παράδειγμα της Αλεξανδρούπολης

Η αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων απλώνεται από τη μία άκρη της χώρας στην άλλη με έντονα αυξητικούς ρυθμούς. Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα της ακριτικής Αλεξανδρούπολης που τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης υπερδιπλασιάσθηκαν σε δυο χρόνια. Την συνεχή ανοδική κίνηση των καταλυμάτων τύπου Airbnb πιστοποιούν και τα στοιχεία για προορισμούς της Βόρειας Ελλάδας, που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΣΤΑΜΑ σε εκδήλωση στο πλαίσιο της έκθεσης Philoxenia στη Θεσσαλονίκη.

Η αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων στη Βόρεια Ελλάδα συνεχίζει την ανοδική της πορεία, με τα διαθέσιμα καταλύματα να αυξάνονται σημαντικά σε όλες σχεδόν τις περιφερειακές ενότητες.

Θάσος: μικρή αλλά σταθερή άνοδος

Ειδικότερα, η Θάσος καταγράφει μικρή αλλά αξιοσημείωτη αύξηση του συνολικού αριθμού καταχωρίσεων, που από 831 το 2023 έφτασαν στις 876 το 2025. Η άνοδος επιβεβαιώνει τη διατήρηση του ενδιαφέροντος για το νησί, το οποίο τα τελευταία χρόνια αποτελεί σταθερά έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς στην Ανατολική Μακεδονία.

Η μέση πληρότητα κινείται στο 67%, η μέση διάρκεια παραμονής στις 6,6 ημέρες, ενώ η μέση ημερήσια τιμή καταλύματος στα 120,62 ευρώ.

Αλεξανδρούπολη: η μεγαλύτερη εκτίναξη

Η μεγαλύτερη εκτίναξη των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης καταγράφεται στην Αλεξανδρούπολη, η οποία φαίνεται να ευνοείται τους τελευταίους μήνες και από την «εισβολή» Τούρκων τουριστών, οι οποίοι έχουν αναδείξει την πόλη σε σημαντικό προορισμό city break, καθώς ανακαλύπτουν μια αγορά αγαθών φθηνότερη από τη χώρα τους.

Οι καταχωρίσεις σχεδόν διπλασιάζονται μέσα σε δύο χρόνια: από 294 το 2023 σε 720 το 2025. Η μέση πληρότητα φτάνει το 53%, η μέση ημερήσια τιμή τα 90,89 ευρώ και η μέση διάρκεια παραμονής τις 3,4 ημέρες.

Καβάλα: σταθεροποίηση μετά την άνοδο

Η Καβάλα παρουσιάζει σημαντική αύξηση μεταξύ 2023 και 2024, ωστόσο το 2025 καταγράφει μια ελαφριά υποχώρηση. Από 482 καταχωρίσεις το 2023, φτάνει στις 609 το 2025, αριθμό όμως μειωμένο σε σχέση με το 2024 (612 καταχωρίσεις).

Τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης της πόλης εμφανίζουν μέση πληρότητα 55%, η διάρκεια παραμονής φτάνει τις 4,4 ημέρες, ενώ η μέση τιμή τα 90,58 ευρώ.

Κασσάνδρα και Σιθωνία: η «καρδιά» της Χαλκιδικής

Η Κασσάνδρα διατηρεί τον τίτλο μιας από τις πιο ανεπτυγμένες αγορές βραχυχρόνιας μίσθωσης. Από 2,5 χιλιάδες καταχωρίσεις το 2023, ξεπέρασε τις 2,8 χιλιάδες το 2025, παραμένοντας ο μεγαλύτερος παραθαλάσσιος προορισμός της Βόρειας Ελλάδας. Η χερσόνησος εμφανίζει μέση πληρότητα στο 64%, ενώ η μέση τιμή καταλύματος –σε σύγκριση με άλλους προορισμούς– εκτοξεύεται στα 156,79 ευρώ.

Η Σιθωνία, από 1,6 χιλιάδες καταχωρίσεις το 2023, πέφτει σε 1,5 χιλιάδες το 2024, αλλά το 2025 ανεβαίνει και πάλι στα 1,7 χιλιάδες καταλύματα. Η πληρότητα είναι σε υψηλά επίπεδα (69%), όπως και η μέση τιμή (149,14 ευρώ), ενώ η μέση διάρκεια παραμονής φτάνει τις 7,1 ημέρες. Συνολικά, τα δύο «πόδια» της Χαλκιδικής συγκεντρώνουν περί τα 4 χιλιάδες καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Πιερία: σταθερή και ανοδική πορεία

Η Πιερία ακολουθεί ανοδικό μοτίβο, με τις καταχωρίσεις να αυξάνονται από 233 το 2023 σε 376 το 2025. Η περιοχή δείχνει να ενισχύει συστηματικά τη θέση της στον τουριστικό χάρτη, επωφελούμενη τόσο από τα παραθαλάσσια θέρετρα όσο και από την εγγύτητα στον Όλυμπο.

Η μέση πληρότητα φτάνει το 57% και η μέση τιμή καταλύματος τα 78,74 ευρώ ανά ημέρα.

Θεσσαλονίκη: απόλυτη κυριαρχία στην αγορά

Η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης παραμένει ο ισχυρότερος παίκτης στη Βόρεια Ελλάδα, με τις καταχωρίσεις να εκτοξεύονται από 2,9 χιλιάδες το 2023 σε 4,1 χιλιάδες το 2025. Η ζήτηση για αστική τουριστική εμπειρία και city break, σε συνδυασμό με τα συνεχή έργα υποδομής, διατηρεί την πόλη στην κορυφή.

Ακόμη και το κέντρο της πόλης ακολουθεί την ίδια πορεία: από 489 καταχωρίσεις το 2023 σε 626 το 2025, επιβεβαιώνοντας την άνθιση της αγοράς βραχυχρόνιας στέγασης στο ιστορικό και εμπορικό της πυρήνα.

Η μέση πληρότητα φτάνει το 58%, με τον Οκτώβριο να εκτινάσσεται στο 64%, ενώ η μέση τιμή ανά κατάλυμα φτάνει τα 60,65 ευρώ.

Τα ρεκόρ της ελληνικής αγοράς airbnb

Η εικόνα της Βόρειας Ελλάδας συμβαδίζει με τα πανελλαδικά στοιχεία των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης. Σύμφωνα με το ΙΝΣΕΤΕ, η εξέλιξη του αριθμού των καταλυμάτων για το διάστημα Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2025 παρουσιάζει συνεχιζόμενη άνοδο σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, εδραιώνοντας τη θετική τάση που ξεκίνησε το 2023 και ενισχύθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2024.

Από 213 χιλ. καταλύματα τον Ιανουάριο (αυξημένα κατά +23 χιλ. σε σχέση με τα 190 χιλ. του Ιανουαρίου 2024), ο αριθμός έφτασε τον Αύγουστο σε νέο ιστορικό υψηλό με 247 χιλ., αυξημένα κατά +14 χιλ. έναντι των 233 χιλ. του Αυγούστου 2024. Τον Σεπτέμβριο παρατηρείται οριακή αποκλιμάκωση στα 245 χιλ., παραμένοντας όμως +13 χιλ. υψηλότερα από τα 232 χιλ. του Σεπτεμβρίου 2024. Η συνολική πορεία των εννέα μηνών αναδεικνύει σταθερή ανοδική δυναμική, με διαδοχικά ρεκόρ και διατήρηση της προσφοράς σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Όσον αφορά τις κλίνες, από τις 947 χιλ. τον Ιανουάριο (αυξημένες κατά +102 χιλ. έναντι των 845 χιλ. του Ιανουαρίου 2024), τον Αύγουστο σημειώθηκε νέο ρεκόρ με 1.081 χιλ., δηλαδή +58 χιλ. σε σχέση με τις 1.023 χιλ. του Αυγούστου 2024. Τον Σεπτέμβριο οι διαθέσιμες κλίνες διαμορφώθηκαν σε 1.075 χιλ., παραμένοντας σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο, αυξημένες κατά +56 χιλ. σε σχέση με τις 1.019 χιλ. του Σεπτεμβρίου 2024.

Η συνολική πορεία του 2025 επιβεβαιώνει τη διαρκή διεύρυνση της χωρητικότητας, με το όριο του 1 εκατ. κλινών να διατηρείται σταθερά από τον Απρίλιο και μετά — επίδοση πρωτοφανής για την περίοδο 2019–2025.