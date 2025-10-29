Apple: H ισχυρή ζήτηση για το iPhone 17 «υπόσχεται» αυξημένα έσοδα

H Wall Street εκτιμά ότι οι πωλήσεις Apple iPhone αυξήθηκαν κατά 8,6% στα 50 δισ. δολάρια, ποσό ρεκόρ για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου

Τεχνολογία 29.10.2025, 20:13
Apple: H ισχυρή ζήτηση για το iPhone 17 «υπόσχεται» αυξημένα έσοδα
Η Apple θα ανακοινώσει την Πέμπτη τα οικονομικά της αποτελέσματα για το τελευταίο τρίμηνο χρήσης, τα οποία αναμένεται να δείξουν ότι η εταιρεία μπορεί να πυροδοτήσει έναν ισχυρό κύκλο αναβάθμισης του iPhone ακόμη και χωρίς τα φανταχτερά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που άργησαν να κυκλοφορήσουν, μια καθυστέρηση που έχει αμβλύνει την ελκυστικότητά της στη Wall Street.

Η νέα σειρά iPhone 17 της Apple, η οποία κυκλοφόρησε στις 19 Σεπτεμβρίου, έχει προσελκύσει ισχυρή αρχική ζήτηση σε κρίσιμες αγορές, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και της Κίνας, καθώς η ευκρινέστερη οθόνη, οι μεγαλύτερες επιλογές αποθήκευσης και ο αναβαθμισμένος επεξεργαστής προσελκύουν αγοραστές.

Ενώ η περίοδος Ιουλίου-Σεπτεμβρίου κατέγραψε μόνο λίγες ημέρες πωλήσεων νέων iPhone, η τάση αυτή αποτελεί καλό οιωνό για το τρίμηνο της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων – το πιο επικερδές για την Apple, καθώς πολλοί καταναλωτές αναβαθμίζουν τις συσκευές τους τότε.

Τα στοιχεία έχουν επίσης μειώσει ορισμένους φόβους ότι η εταιρεία μπορεί να μείνει πίσω από τους ανταγωνιστές της, όπως η Samsung Electronics, οι οποίες ανανέωσαν πιο γρήγορα τις συσκευές τους με λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης.

Οι μετοχές της Apple κατέγραψαν την καλύτερη τριμηνιαία άνοδο τους σε περισσότερα από δύο χρόνια την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου, σημειώνοντας άνοδο 24%. Η κατασκευάστρια iPhone έγινε επίσης μόλις η τρίτη εταιρεία που έφτασε τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία την Τρίτη, αλλά η μετοχή της εξακολουθεί να υπολείπεται άλλων μελών της ομάδας «Magnificent Seven» για το έτος, επειδή υστερεί σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη.

«Η Apple καταγράφει υψηλά κέρδη με καλύτερες από τις αναμενόμενες πωλήσεις iPhone 17 τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Κίνα, ενισχύοντάς την ξανά στην κορυφή της κατάταξης των προμηθευτών smartphone», δήλωσε ο αναλυτής του eMarketer, Τζέικομπ Μπερν. «Ωστόσο, η μάχη απέχει πολύ από το να κερδηθεί, καθώς παραμένουν ερωτήματα σχετικά με την παρουσία της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης».

Η εταιρεία ερευνών Counterpoint εκτίμησε ότι οι πωλήσεις του iPhone 17 τις πρώτες 10 ημέρες ήταν 14% υψηλότερες από εκείνες της προηγούμενης σειράς στις ΗΠΑ και την Κίνα, με το ενδιαφέρον να στρέφεται προς συσκευές iPhone Pro με υψηλότερο περιθώριο κέρδους.

Η νέα σειρά αύξησε επίσης τις αποστολές της Apple στην Κίνα για το τρίμηνο Σεπτεμβρίου, όπου αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό από την Xiaomi και την Huawei, σύμφωνα με ξεχωριστή έκθεση της IDC.

Ωστόσο, η ζήτηση για το λεπτό iPhone Air ήταν χλιαρή λόγω της τιμής των 1.000 δολαρίων και της κάμερας ενός φακού. Οι προπαραγγελίες στην Κίνα ξεκίνησαν επίσης μόλις στα μέσα Οκτωβρίου, πολύ αργότερα από ό,τι στις ΗΠΑ, καθώς οι πάροχοι ανέμεναν έγκριση για να υποστηρίξουν τη συσκευή μόνο με eSIM.

Η εκτίμηση της LSEG

Συνολικά, η Wall Street εκτιμά ότι οι πωλήσεις iPhone αυξήθηκαν κατά 8,6% στα 50 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό ρεκόρ για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η LSEG.

Τα συνολικά έσοδα πιθανότατα αυξήθηκαν κατά 7,6% στα 102,17 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ τα κέρδη θα ανέλθουν σε 1,77 δολάρια ανά μετοχή.

Η εταιρεία, η οποία έχει μεταφέρει περισσότερη παραγωγή iPhone με προορισμό τις ΗΠΑ στην Ινδία για να αντισταθμίσει τις επιπτώσεις των δασμών, δήλωσε τον Ιούλιο ότι αναμένει κόστος περίπου 1,1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από τους δασμούς κατά την περίοδο.

Ορισμένοι αναλυτές δήλωσαν ότι οι επενδυτές θα αναζητήσουν επίσης διευκρινίσεις σχετικά με τα σχέδιά της για την τεχνητή νοημοσύνη μετά από αναφορές για αποχωρήσεις υψηλού προφίλ, αν και η Apple έχει καθυστερήσει την κυκλοφορία της Siri με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης έως το 2026.

«Είναι σαφές ότι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Δεν έχουν παρουσιάσει καμία συναρπαστική προσφορά και δεν φαίνεται να έχουν μια στρατηγική που να είναι αρκετά πειστική για να διατηρήσουν πολλά ταλέντα Τεχνητής Νοημοσύνης υψηλού επιπέδου που εργάζονται εκεί», δήλωσε ο Μπομπ Ο’ Ντόνελ, πρόεδρος της TECHnalysis Research.

Ελληνική οικονομία: Περιθώρια νέας αναβάθμισης «βλέπει» η UBS
Economy

Γιατί «βλέπει» νέα αναβάθμιση της Ελλάδας η UBS

Η UBS σε έκθεσή της για τις δημοσιονομικές προοπτικές της ΕΕ ξεχωρίζει την περίπτωση της Ελλάδας

Ναταλία Δανδόλου
Επενδύσεις: Πού να τοποθετήσετε 10.000 δολάρια σήμερα
Markets

Πού να επενδύσετε 10.000 δολάρια - Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί

Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί της Wall Street για τον τρόπο που μπορεί κάποιος να επενδύσει τα διαθέσιμα χρήματά του

Αλεξάνδρα Τόμπρα
First Brands: Κατηγορείται επίσημα για «μαζική απάτη» από τους δανειστές
World

Πιστωτές κατηγορούν την First Brands για απάτη μαμούθ

Ορισμένοι πιστωτές θέλουν να εμπλακεί ένας ανεξάρτητος διαχειριστής στη διαδικασία πτώχευσης της κατασκευάστριας ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Shrinkflation: H αόρατη ανατίμηση πίσω από τις συσκευασίες
World

Οι αόρατες ανατιμήσεις στα ράφια

Aπό την οδοντόκρεμα Aquafresh έως τον καφέ Nescafé, οι καταναλωτές πληρώνουν το ίδιο - ή και περισσότερο - για μικρότερες ποσότητες προϊόντων

Νατάσα Σινιώρη
Παγκόσμιες αγορές χρήματος: Μηνύματα ότι στερεύει η ρευστότητα
Markets

Οι αγορές χρήματος στέλνουν μήνυμα ότι η ρευστότητα στερεύει

Το τέλος της ποσοτικής σύσφιγξης της Fed - Τι δείχνουν τα βρετανικά και ευρωπαϊκά repo

Τζούλη Καλημέρη
Masayoshi Son: Ο αυτοδημιούργητος αυτοκράτορας του AI
World

Ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας και το μεγάλο στοίχημα του AI

Με ένα τολμηρό στοίχημα στην τεχνητή νοημοσύνη, ο Masayoshi Son έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας

Νατάσα Σινιώρη
Πυρηνικά όπλα: Ο Τραμπ θέλει περισσότερες δοκιμές – Τι θα σημάνει μια νέα κούρσα εξοπλισμών
Κόσμος

Ο Τραμπ, τα πυρηνικά και η κούρσα εξοπλισμών

Η επιστροφή σε πυρηνικές δοκιμές πλήρους κλίμακας στις ΗΠΑ θα διαρκούσε αρκετά χρόνια και θα κόστιζε εκατοντάδες εκατ. δολάρια

Δημήτρης Σταμούλης
ΕΚΤ – Fed: Βίοι παράλληλοι ή πορείες αποκλίνουσες;
World

Πού συγκλίνουν, πού αποκλίνουν EKT και Fed

Αποκωδικοποιώντας τις αποφάσεις EKΤ και FED για τα επιτόκια

Ναταλία Δανδόλου
