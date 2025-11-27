Δολάριο: Οδεύει για τη μεγαλύτερη βουτιά των τελευταίων τεσσάρων μηνών

Το δολάριο ΗΠΑ οδεύει προς την πιο απότομη εβδομαδιαία πτώση του εδώ και τέσσερις μήνες την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

Ο δείκτης του δολαρίου ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 0,1% στα 99,65, έχοντας υποχωρήσει από το υψηλό έξι μηνών που είχε σημειώσει πριν από μια εβδομάδα, οδεύοντας προς τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση του από τον Ιούλιο. Σε εβδομαδιαία βάση υποχωρεί κατά 0,54%.

Ο Mark Haefele, επικεφαλής επενδύσεων στην UBS Global Wealth Management, προέτρεψε τους επενδυτές να επανεξετάσουν τις κατανομές των νομισμάτων τους καθώς η ελκυστικότητα του δολαρίου ΗΠΑ εξασθενεί, συνιστώντας το ευρώ και το δολάριο Αυστραλίας έναντι του δολαρίου.

Εάν ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου Kevin Hassett, που υποστηρίζει τη μείωση των επιτοκίων, γίνει ο επόμενος πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας αυτό θα έπρεπε να είναι ένας αρνητικός καταλύτης για το δολάριο, αναφέρουν οι επενδυτές.

Οι απόψεις για τις προοπτικές του δολαρίου παραμένουν διχασμένες.

«Έχουμε περάσει μια περίοδο όπου οι διαφορές των ισοτιμιών και οι προσδοκίες για την ανάπτυξη του ευρώ ωφέλησαν σαφώς την Ευρώπη έναντι των ΗΠΑ», δήλωσε ο Θέμος Φιωτάκης, παγκόσμιος επικεφαλής στρατηγικής συναλλάγματος στην Barclays.

«Κοιτάζοντας μπροστά, ορισμένες από αυτές τις υποθέσεις αμφισβητούνται. Το υψηλό κόστος του ευρώ είναι ένας λόγος, αλλά η ευρωστία και η ανθεκτικότητα της οικονομίας των ΗΠΑ είναι ένας άλλος», πρόσθεσε.

Ευρώ – Ελβετικό φράγκο

Το ευρώ υποχώρησε κατά 0,13% στα 1,1581 δολάρια, αφού νωρίτερα στη συνεδρίαση έφτασε στο υψηλό 1 1/2 εβδομάδας στα 1,1613 δολάρια.

Οι αγορές παρακολουθούν τις διαπραγματεύσεις της ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία, η οποία θα μπορούσε να ενισχύσει το ενιαίο νόμισμα.

Μια συμφωνία θα επηρέαζε αντίθετα το ελβετικό φράγκο, δεδομένου του ρόλου του ως γεωπολιτικού ασφαλούς καταφυγίου, αλλά οι αναλυτές λένε ότι υπάρχουν ελάχιστα σημάδια για «μέρισμα ειρήνης», καθώς η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή.

Το δολάριο υποχώρησε στο χαμηλότερο σημείο μιας εβδομάδας έναντι του ελβετικού φράγκου στα 0,8028 και τελευταία σημείωσε άνοδο 0,20% στα 0,8060.

Το γεν σημείωσε άνοδο 0,11% στα 156,27 ανά δολάριο, χάρη στην επιθετική στροφή στον τόνο των αξιωματούχων της Τράπεζας της Ιαπωνίας.

Οι αγορές των ΗΠΑ είναι κλειστές για την Ημέρα των Ευχαριστιών, αφήνοντας τη ρευστότητα περιορισμένη και ενισχύοντας τις κινήσεις των συναλλαγών.