Χρηματιστήριο Αθηνών: Χαμηλού τζίρου διόρθωση

Ήπια πτωτικά κινήθηκε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, δείχνοντας ωστόσο αξιοσημείωτες αντοχές κατά την κατοχύρωση των κερδών του εξαήμερου ανοδικού σερί που προηγήθηκε, έχοντας σημαντικά στηρίγματα από επιλεγμένους τίτλους.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,34% στις 2.099,80 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.093,22 μονάδων (-0,65%) και 2.111,88 μονάδων (+0,24%). Ο τζίρος ανήλθε στα 133 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 26,5 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 1 εκατ. τεμάχια αξίας 9,2 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με απώλειες 0,50% στις 5.316,65 μονάδες, ενώ στο +1,83% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.699,20 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 1,12% στις 2.350,57 μονάδες.

Βρέθηκαν οι άμυνες

Όπως ήταν αναμενόμενο σήμερα, μετά από έξι ημέρες ανόδου, αρκετά χαρτοφυλάκια κατοχύρωσαν μέρος των κερδών τους, βρίσκοντας μάλιστα ευκαιρία σε μία συνεδρίαση που επηρεάστηκε συναλλακτικά και από την αμερικανική αργία. Η σημερινή «στάση» στην ανοδική κίνηση των τελευταίων ημερών ήρθε επίσης με μικρό κόστος, καθώς απέναντι στην τραπεζική διόρθωση, ύψωσαν άμυνες δεικτοβαρείς τίτλοι, οι οποίοι κράτησαν την επαφή του γενικού δείκτη με τις 2.100 μονάδες.

Επίσης της ουσίας, ο γενικός δείκτης παρέμεινε κοντά στο άνω άκρο της τετράμηνης συσώρευσής του, αλλά και ενίσχυσε τα αποθέματα ρευστότητάς του για τη δοκιμασία της διάσπασης. Η τάση παραμένει θετική, ωστόσο, αυτό που συστήνουν αρκετοί εγχώριοι αναλυτές είναι η εστίαση σε τίτλους που είτε έχουν βελτιώσει τις επιχειρηματικές προοπτικές τους, είτε έχουν γεγονότα που αλλάζουν αυτές. Έτσι δεν αποκλείεται να δούμε κάποιες επιλεκτικές κινήσεις τις επόμενες ημέρες, ή μέχρι και το τέλος του έτους.

Σε κάθε περίπτωση, η αργία στις ΗΠΑ σήμερα και το κλείσιμο βιβλίων των ξένων επενδυτών αύριο, Παρασκευή, δημιουργούν ένα περιβάλλον μειωμένης ορατότητας και πιθανής μεταβλητότητας. Η έλλειψη πλήρους συμμετοχής από ισχυρά διεθνή χαρτοφυλάκια εντείνει την αβεβαιότητα, ειδικά σε μια συγκυρία όπου ο γενικός δείκτης δοκιμάζει κρίσιμα τεχνικά επίπεδα.

Το ισχυρό ανοδικό σερί έχει αφήσει πίσω του τα πιο συντηρητικά χαρτοφυλάκια, τα οποία εξακολουθούν να περιμένουν μια διόρθωση που μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, μέρος αυτών των κεφαλαίων να κινηθεί κυνηγώντας επιλεγμένες τιμές στα τρέχοντα επίπεδα — εκτός αν επιλέξουν να περιμένουν τη «φυσική» διόρθωση της αγοράς.

Το βασικό ζητούμενο για το επόμενο διάστημα είναι μια πειστική ανοδική διάσπαση, μέσω συνεχόμενων κλεισιμάτων πάνω από τις 2.100 μονάδες. Πρόκειται για το πρώτο μεγάλο τεστ της αγοράς μετά την πρόσφατη δυναμική, το οποίο, εφόσον επιτευχθεί, θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για υψηλότερους στόχους.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, Alpha Bank, Motor Oil, ΔΕΗ, Βιοχάλκο, Eurobank και Κύπρου έκλεισαν με απώλειες πάνω από 1%, ενώ ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Πειραιώς, Helleniq Energy, Jumbo, Εθνική, Λάμδα, Aegean, ΟΤΕ, Σαράντης και Optima Bank.

Στον αντίποδα, Metlen και ΕΛΧΑ κέρδισαν λίγο πάνω από 2%, με τις ΕΥΔΑΠ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να κλείνουν με +1,7% και +1,55% αντίστοιχα. Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Aktor, Cenergy, ΟΠΑΠ, Coca Cola, ΔΑΑ και Τιτάν.