CATL: Ξεκινά η κατασκευή εργοστασίου μπαταριών στην Ισπανία

Περίπου 2.000 εργαζόμενοι της κινεζικής CATL θα φτάσουν στην Ισπανία μέχρι το τέλος του 2026

World 27.11.2025, 06:24
CATL: Ξεκινά η κατασκευή εργοστασίου μπαταριών στην Ισπανία
Newsroom

Την κατασκευή του μεγαλύτερου εργοστασίου μπαταριών της Ισπανίας ξεκινά η κινεζική CATL σε συνεργασία με την Stellantis, με το ύψος της επένδυσης να ανέρχεται σε 4,1 δισ. ευρώ και όπως αναφέρεται υπογραμμίζει την εξάρτηση της Ευρώπης από την κινεζική τεχνολογία, την ίδια ώρα που οι Βρυξέλλες επιδιώκουν να αυστηροποιήσουν τους εμπορικούς κανόνες.

Το εργοστάσιο στη Figueruelas – μια πόλη 1.300 κατοίκων στη βορειοανατολική Αραγονία που υποστηρίζεται με περισσότερα από 300 εκατ. ευρώ με κονδύλια της ΕΕ –  αναμένεται να ξεκινήσει την παραγωγή στα τέλη του 2026. Περίπου 2.000 Κινέζοι εργαζόμενοι θα βοηθήσουν στην κατασκευή του εργοταξίου, ενώ 3.000 Ισπανοί υπάλληλοι θα προσληφθούν και θα εκπαιδευτούν αργότερα, σύμφωνα με τα συνδικάτα.

«Δεν γνωρίζουμε αυτήν την τεχνολογία, αυτά τα εξαρτήματα – δεν τα έχουμε φτιάξει ποτέ πριν», δήλωσε στο Reuters ο Δαβίδ Ρομεράλ, γενικός διευθυντής της CAAR Aragon, ενός δικτύου αυτοκινητοβιομηχανικών επιχειρήσεων στην Αραγονία.

«Είναι χρόνια μπροστά μας. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να παρακολουθούμε και να μαθαίνουμε», συμπλήρωσε.

CATL IAA Booth 2019

Φθηνότερα εργατικά, φθηνότερη ενέργεια

Η Ισπανία, η δεύτερη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης, τοποθετείται ως κόμβος μπαταριών χάρη στο χαμηλότερο κόστος εργασίας αλλά και τις τιμές βιομηχανικής ενέργειας  που είναι περίπου 20% κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Παράλληλα, σχεδιάζονται τρία ακόμη εργοστάσια, συμπεριλαμβανομένων έργων της Envision AESC, της Volkswagen PowerCo και της InoBat. Πλην, όμως, η τεχνογνωσία παραμένει πρόκληση.

«Πριν, ήταν κυρίως γερμανική τεχνολογία και τώρα είναι κινεζική. Τι διαφορά έχει; Εδώ στην Ισπανία, αυτό που προσφέραμε ήταν πάντα εργατικό δυναμικό», δήλωσε στο Reuters ο Ρόκε Ορδοβάς Μανγκιρόν, διαχειριστής αποστολών της Stellantis.

Η περιφερειακή κυβέρνηση αναφέρει ότι οργανώνει άδειες εργασίας για τους νεοαφιχθέντες, ενώ παράλληλα «εργάζεται εντατικά» για να προσελκύσει μεγαλύτερο μέρος της αλυσίδας εφοδιασμού μπαταριών στην περιοχή.

Οι ενώσεις αυτοκινητοβιομηχανίας της Ευρώπης πιέζουν για αυστηρότερες απαιτήσεις σε ότι αφορά στην τοπική προμήθεια εξαρτημάτων για προστασία από τους Κινέζους ανταγωνιστές, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζεται να παρουσιάσει ένα νέο σύνολο μέτρων για την ενίσχυση του τομέα.

CATL

«Ξέρουν πως να φτιάξουν ένα εργοστάσιο – γίγα»

Μερικοί Κινέζοι τεχνικοί και διευθυντές έχουν ήδη φτάσει στο Figueruelas, ενώ αρκετές εκατοντάδες ακόμη θα ακολουθήσουν μέχρι το τέλος του έτους, με λίγο κάτω από 2.000 να αναμένονται μέχρι το τέλος του επόμενου έτους, ανέφερε η CATL.

Η προσέγγιση της CATL έρχεται σε αντίθεση με την ουγγρική εγκατάσταση της στο Ντέμπρετσεν, όπου έχει προσλάβει κυρίως ντόπιους για να κατασκευάσει το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό εργοστάσιό της, αλλά οι προσλήψεις έχουν μείνει πίσω σε σχέση με τους στόχους, σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα συνδικάτα, ενώ η παραγωγή έχει αναβληθεί για το 2026 από τα τέλη του 2025.

«Αυτοί είναι που ξέρουν πώς να φτιάχνουν ένα εργοστάσιο- γίγα», δήλωσε ο Χοσέ Χουάν Αρσείζ, γενικός γραμματέας του συνδικάτου UGT στην Αραγονία, προσθέτοντας ότι τα συνδικάτα περίμεναν τις απαιτήσεις δεξιοτήτων από την CATL για να δημιουργήσουν προγράμματα κατάρτισης με το τοπικό πανεπιστήμιο.

«Καθώς το εργοστάσιο θα αναβαθμιστεί, θα υπάρχουν περισσότερες θέσεις εργασίας για Ισπανούς εργαζόμενους», είπε. «Αυτό το έργο πρέπει να πετύχει και όλοι πρέπει να κάνουν το καθήκον τους».

