Πούτιν: Δεν υπάρχει οριστικό σχέδιο ειρήνευσης – Ανοιχτός σε διαπραγματεύσεις

Ο Πούτιν είπε ότι οι ΗΠΑ έχουν λάβει υπόψη τη ρωσική θέση σε ορισμένα θέματα, αλλά πρέπει να καθίσουμε και να συζητήσουμε συγκεκριμένα ζητήματα

Κόσμος 27.11.2025, 17:24
Πούτιν: Δεν υπάρχει οριστικό σχέδιο ειρήνευσης – Ανοιχτός σε διαπραγματεύσεις
Newsroom

Οι προτάσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για μελλοντικές συμφωνίες, αλλά δεν υπάρχει ακόμη τελικό σχέδιο, δήλωσε ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Κιργιζιστάν μετά τη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συλλογικής Ασφάλειας, ο Πούτιν είπε ότι οι ΗΠΑ έχουν λάβει υπόψη τη ρωσική θέση σε ορισμένα θέματα, αλλά πρέπει να καθίσουμε και να συζητήσουμε συγκεκριμένα ζητήματα.

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε την Τετάρτη ότι ο απεσταλμένος του αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ, αναμένεται να επισκεφθεί τη Μόσχα την επόμενη εβδομάδα και πιθανότατα θα συναντηθεί με τον Πούτιν, καθώς ο Τραμπ συνεχίζει να πιέζει για την επίλυση της σχεδόν τετραετούς εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι την περασμένη εβδομάδα σημειώθηκε «τεράστια πρόοδος» στην ειρηνευτική του πρόταση, το αρχικό σχέδιο της οποίας προκάλεσε την οργή των Ουκρανών και των Ευρωπαίων.

Ο Πούτιν δήλωσε επίσης ότι είναι έτοιμος να συζητήσει τα θέματα ασφάλειας της Ευρώπης.

Η Ευρώπη και τα παγωμένα assets

Στι μεταξύ, εναλλακτικό σχέδιο, για την άμεση χρηματοδοτική υποστήριξη της Ουκρανίας,  σε περίπτωση που δεν καταλήξουν σε συμφωνία για την κατάσχεση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας αναζητούν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαικής Ενωσης.

Σε μια σύνοδο κορυφής πριν από έναν μήνα, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήλπιζαν να συμφωνήσουν σε μια πρόταση για τη χρήση των δεσμευμένων αποθεμάτων της Μόσχας για ένα «δάνειο αποζημίωσης» ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία, αλλά η ιδέα συνάντησε σφοδρή αντίδραση από τον Μπάρτ ντε Βέβερ , πρωθυπουργό του Βελγίου, όπου βρίσκονται τα χρήματα.

Τώρα, με την εντατικοποίηση των ειρηνευτικών συνομιλιών και την εξάντληση των χρημάτων του Κιέβου, το ζήτημα του τι θα γίνει με τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία έχει αποκτήσει νέα επείγουσα σημασία.

Ίσως το μεγαλύτερο εμπόδιο θα είναι ότι αυτό το είδος δανεισμού από την ΕΕ θα απαιτούσε την ομόφωνη υποστήριξη των 27 χωρών μελών του μπλοκ, ενώ η Ουγγαρία αντιτίθεται εδώ και καιρό σε νέα μέτρα για τη χρηματοδότηση των πολεμικών προσπαθειών της Ουκρανίας.

Ωστόσο, είναι πιθανό να βοηθήσει το να παρουσιαστεί το δάνειο-γέφυρα ως σχεδιασμένο για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας και όχι για τη χρηματοδότηση του πολεμικού μηχανισμού της, όπως έγραψε χθες το Politico.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι πρότειναν ότι η νέα ειρηνευτική πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να συμβάλει στη σταθεροποίηση της υποστήριξης για το σχέδιο χρήσης των παγωμένων κεφαλαίων για το δάνειο αποζημίωσης. Σύμφωνα με το σχέδιο, τα μετρητά θα γίνουν επιστρέψιμα στη Μόσχα μόνο στο απίθανο μελλοντικό σενάριο που η Ρωσία θα συμφωνήσει να πληρώσει αποζημιώσεις πολέμου.

