Η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της αγοράς αφορά το σύνολο της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας, είπε ο Τάκης Θεοδωρικάκος

Economy 27.11.2025, 19:03
Θεοδωρικάκος: Δημιουργείται ένας ισχυρός, ενιαίος, ανεξάρτητος ελεγκτικός μηχανισμός
«Η δημιουργία της νέας Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή και τον Έλεγχο της Αγοράς είναι μια μια θεσμική μεταρρύθμιση, που αφορά το σύνολο της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο καταναλωτής προστατεύεται και η αγορά λειτουργεί με κανόνες», ανέφερε, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο: «Σύσταση και λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, ρυθμίσεις για την Επιτροπή Ανταγωνισμού και λοιπές διατάξεις».

Ανεξάρτητος ελεγκτικός μηχανισμός

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε πως ενισχύεται η διαφάνεια και δημιουργείται ένας ισχυρός, ενιαίος, ανεξάρτητος ελεγκτικός μηχανισμός, στα πρότυπα της ΑΑΔΕ. «Για χρόνια ο πολίτης δεν ήξερε πού να απευθυνθεί, με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις και σύγχυση. Αυτό το πρόβλημα ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε με αυτό το νομοσχέδιο. Πλέον, θα έχει ένα και μόνο σημείο αναφοράς: θα ξέρει πού απευθύνεται, ποιος τον ακούει, ποιος ελέγχει», συνέχισε.

Εγγυήσεις ανεξαρτησίας της διοίκησης

Η νέα Αρχή, όπως τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης, θα έχει ισχυρό διοικητή και τρεις υποδιοικητές με πενταετή θητεία και εγγυήσεις ανεξαρτησίας ανάλογες με αυτές που ισχύουν για τον Διοικητή της ΑΑΔΕ. «Όταν θωρακίζεις θεσμικά τον επικεφαλής μιας Αρχής, μπορεί να λειτουργήσει πραγματικά ανεξάρτητα. Και αυτό είναι προς όφελος όλης της κοινωνίας», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Τόνισε ότι στη νέα Αρχή εντάσσονται η ΔΙΜΕΑ, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, οι αρμόδιες διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. «Και την προικίζουμε με 300 νέους ελεγκτές, αλλά και με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εποπτεία της αγοράς», ανέφερε.

Το «πρόσωπο» του Συνηγόρου

Για τον Συνήγορο του Καταναλωτή, ο κ. Θεοδωρικάκος ξεκαθάρισε ότι όχι μόνο δεν καταργείται, αλλά «αντιθέτως, η ανεξαρτησία του παραμένει πλήρης και η θεσμική του βαρύτητα ενισχύεται. Το “πρόσωπο” του Συνηγόρου ταυτίζεται με έναν από τους τρεις υποδιοικητές της Αρχής και η ενσωμάτωσή του στην Αρχή τον κάνει πιο αποτελεσματικό».

Υπογράμμισε επίσης ότι η νέα Ανεξάρτητη Αρχή θα έχει ελεγκτικές, κυρωτικές και συμφιλιωτικές αρμοδιότητες, αλλά δεν δημιουργείται σε αντιπαράθεση με την Επιτροπή Ανταγωνισμού. «Θα λειτουργεί συμπληρωματικά με την Επιτροπή, με διακριτούς ρόλους, ενισχύοντας συνολικά το θεσμικό οπλοστάσιο της χώρας για ισονομία και διαφάνεια στην αγορά. Έτσι, διαμορφώνεται ένα ισχυρό δίπολο θεσμικής προστασίας», τόνισε.

Ενίσχυση Επιτροπής Ανταγωνισμού

Προσέθεσε μάλιστα ότι ενισχύεται περαιτέρω η Επιτροπή, ικανοποιώντας όλα τα θεσμικά αιτήματά της όπως, μεταξύ άλλων, η πρόσληψη 50 εξειδικευμένων στελεχών, η επ’ αμοιβή πρακτική άσκηση φοιτητών, η αυστηροποίηση του πλαισίου κυρώσεων και ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός της.

Για το άρθρο 52 του νομοσχεδίου που αφορά τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, ο κ. Θεοδωρικάκος ξεκαθάρισε ότι δίνεται η δυνατότητα στην εταιρεία να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στον χώρο που ήδη διαθέτει και πως «αυτό εξυπηρετεί πλήρως το συμφέρον της ελληνικής οικονομίας και το εθνικό συμφέρον».

Τα ναυπηγεία Ελευσίνας

Ο υπουργός Ανάπτυξης τόνισε ακόμα ότι «η άσκηση αυτής της δυνατότητας προϋποθέτει σύμβαση παραχώρησης με τίμημα, δηλαδή έσοδα για το ελληνικό Δημόσιο. Περισσότερες επενδύσεις και διεύρυνση δραστηριοτήτων σημαίνουν περισσότερες υποδομές και μεγαλύτερο κύκλο εργασιών, νέες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη».

Υπενθύμισε τη συμμετοχή της αμερικανικής κρατικής αναπτυξιακής τράπεζας DFC στην ΟΝΕΧ με ομολογιακό δάνειο 125 εκατ. ευρώ, υπογραμμίζοντας πως με αυτή την παρέμβαση «τα ναυπηγεία ξαναπήραν σάρκα και οστά και διασφάλισαν τη δουλειά τους χιλιάδες εργαζόμενοι. Αυτά προς όσους έχουν μείνει μερικές δεκαετίες πίσω και λειτουργούν ιδεοληπτικά, ενοχλούμενοι από τη στρατηγική σχέση μας με τις ΗΠΑ και χωρίς να προβάλλουν καμία εναλλακτική λύση».

Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ακόμα πως έχει πάει πολλές φορές στην Ελευσίνα και έχει μιλήσει με δεκάδες εργαζομένους. «Βλέπω ανθρώπους που ξαναβρήκαν ασφάλεια και σιγουριά, που αισθάνονται ότι δουλεύουν σε ένα Ναυπηγείο, το οποίο έχει προοπτική, που νιώθουν ότι δίπλα σε αυτή την προσπάθεια υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία ενδιαφέρεται πραγματικά για τη ναυπηγική βιομηχανία», είπε.

Το διαθέσιμο εισόδημα

Απαντώντας στην κριτική ότι με αυτό το νομοσχέδιο η κυβέρνηση «πετάει το μπαλάκι» της ακρίβειας σε μια Αρχή, τόνισε ότι είναι μια βαθιά επιπόλαιη ανάγνωση και ένα μεγάλο στρατηγικό λάθος. «Υπάρχει συνολική οικονομική πολιτική και υπάρχει κόστος διαβίωσης. Το διαθέσιμο εισόδημα είναι αυτό που έχει σημασία. Η μάχη με το κόστος ζωής κρίνεται στην ανάπτυξη, στην παραγωγικότητα, στους μισθούς, στους φόρους, στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στον τρόπο που λειτουργεί η αγορά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπενθύμισε την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 36% τα τελευταία έξι χρόνια, τη μείωση 83 φόρων και εισφορών, τη μείωση της ανεργίας από το 18% στο 8% και τη δημιουργία 500.000 νέων θέσεων εργασίας, το επίδομα ενοικίου κάθε Νοέμβριο για 1 εκατομμύριο συμπολίτες μας, την αύξηση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος του μέσου Έλληνα πολίτη κατά 22,3% από το 2019 ως το 2024 σύμφωνα με τη Eurostat. «Αυτό σημαίνει ότι παρά τις υπαρκτές δυσκολίες και παρά το ότι προφανώς υπάρχει ένα τμήμα της κοινωνίας που εξακολουθεί να πιέζεται πολύ, η οικονομική ανάκαμψη υπερβαίνει το κόστος ζωής και βελτιώνει το βιοτικό επίπεδο του μέσου πολίτη», τόνισε.

Η αρχική και τελική τιμή

Για το άρθρο που αφορά την αναγραφή αρχικής και τελικής τιμής, τόνισε πως «αυτό που νομοθετούμε είναι ότι όταν υπάρχουν υπερβολικές αυξήσεις, θα μπορεί με υπουργική απόφαση να υποχρεώνεται το λιανεμπόριο να αναγράφει την αρχική τιμή, κατ’ αρχήν για τα νωπά προϊόντα. Ο ενημερωμένος καταναλωτής έχει δύναμη και όλοι μαζί πρέπει να δώσουμε τη μάχη για να τιθασευτούν τα φαινόμενα αισχροκέρδειας».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Θεοδωρικάκος κάλεσε τα πολιτικά κόμματα να στηρίξουν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, επισημαίνοντας πως «η στρατηγική των σοβαρών πολιτικών δυνάμεων, που διεκδικούν την εμπιστοσύνη των πολιτών, δεν μπορεί να αναλώνεται απλώς στο να αντιτίθενται σε ό,τι κάνει η κυβέρνηση».

Απόρρητο