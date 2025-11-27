Σμπώκος – Βασιλάκης: Στη Μήλο η νέα τουριστική επένδυση των επιχειρηματιών 

Η επένδυση των Σμπώκου - Βασιλάκη έρχεται να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιο premium τουριστικών μονάδων της Phaea

Τουρισμός 27.11.2025, 07:00
Σμπώκος – Βασιλάκης: Στη Μήλο η νέα τουριστική επένδυση των επιχειρηματιών 
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

Απόβαση στη Μήλο πραγματοποιεί η Phaea των οικογενειών Σμπώκου -Βασιλάκη. Συνεχίζοντας τον επενδυτικό μαραθώνιο η Phaea, μετά τις επενδύσεις που υλοποιεί στην Κρήτη επεκτείνεται στη Μήλο, ένα νησί που τα τελευταία χρόνια προσελκύει ξενοδοχειακές επενδύσεις και γίνεται νέος hot τουριστικός προορισμός.

Η εταιρεία έλαβε άδεια οικοδόμησης ενός νέου πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος κατηγορίας 5* (96 κλινών), αποτελούμενο όπως αναφέρει η άδεια «από ισόγεια και διώροφα κτίρια με υπόγειους χώρους και εξωτ. τοιχοποιία από λιθοδομή 0,50μ., κλειστή και υπαίθριες κολυμβητικές δεξαμενές και υδάτινα στοιχεία». Το νέο πολυτελές συγκρότημα θα αναπτυχθεί στην θέση «Πλάθιενα» σε μία έκταση 21.455,65 τ.μ.

Σμπώκος και Βασιλάκης επενδύουν σε πολυτελή μονάδα

Πληροφορίες από το νησί αναφέρουν ότι η Phaea απέκτησε σταδιακά τα τελευταία χρόνια την έκταση και αποφάσισε να προχωρήσει την επένδυση ενώ σύμφωνα με άλλες πληροφορίες δεν αποκλείεται να επεκταθεί με την απόκτηση και νέων εκτάσεων πλησίον αυτής που σχεδιάζει την οικοδόμηση του νέου πολυτελούς συγκροτήματος.

Ελούντα

Η επένδυση αυτή έρχεται να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιο premium τουριστικών μονάδων της Phaea η οποία υλοποιεί ήδη σημαντικές επενδύσεις στην Κρήτη. Ειδικότερα προχωρά στη δημιουργία Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος (ΣΤΚ) στην Πλάκα Ελούντας, σε έκταση περίπου 250 στρεμμάτων, με συνολική δυναμικότητα 631 κλινών και προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ.

Ένα από τα ξενοδοχεία και ορισμένες κατοικίες που θα δημιουργηθούν θα ενταχθεί στο διεθνές δίκτυο Rosewood Hotels & Resorts ως Rosewood Blue Palace, σηματοδοτώντας το ντεμπούτο της αλυσίδας στην ελληνική αγορά από το 2026. Η Rosewood διαχειρίζεται 32 πολυτελή ξενοδοχεία και resort σε 19 χώρες.

Η επένδυση της Phaea στην Ελούντα

Η έγκριση του επενδυτικού σχεδίου δόθηκε πρόσφατα με κοινή απόφαση της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη και του γενικού διευθυντή περιβαλλοντικής πολιτικής Κωνσταντίνου Δημόπουλου. Το Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα περιλαμβάνει:

• Δύο ξενοδοχεία 5* (το «Blue Palace» 348 κλινών και το πρώην «Argo» 113 κλινών).

• 44 Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες (170 κλίνες).

• Ένα κέντρο αναζωογόνησης (spa) δυναμικότητας 70 ατόμων και ένα δεύτερο spa 30 ατόμων.

Η επένδυση καλύπτει έκταση 249.401,87 τ.μ. στη θέση Πλάκα της Δ.Κ. Ελούντας, απέναντι από τη Σπιναλόγκα, με όρους δόμησης που προβλέπουν μέσο συντελεστή 0,13 και συνολική δόμηση 32.625,06 τ.μ.

Οφέλη για την τοπική οικονομία

Η κατασκευή και λειτουργία της επένδυσης αναμένεται να δημιουργήσει πάνω από 300 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας. Η τόνωση της απασχόλησης, σε συνδυασμό με τη ζήτηση για τοπικά προϊόντα και υπηρεσίες, θα έχει πολλαπλασιαστικό όφελος για την τοπική οικονομία.

Το έργο θα εφαρμόζει πρακτικές χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος και θα σέβεται τη φυσική τοπογραφία, προωθώντας τον «πράσινο τουρισμό».

Η Phaea στη Νότια Κρήτη

Παράλληλα, η Phaea υλοποιεί μεγάλη επένδυση στη θέση «Σκούρος» του Δήμου Βιάννου, με προϋπολογισμό 121,11 εκατ. ευρώ. Το συγκρότημα θα περιλαμβάνει 140 δωμάτια, 30 τουριστικές κατοικίες, κτίριο υποδοχής, κοινόχρηστη πισίνα, χώρους εστίασης, κέντρο αναζωογόνησης και περιβάλλοντα χώρο για παραγωγή βιολογικών προϊόντων.

Με τις επενδύσεις αυτές, η Phaea ενισχύει τη δυναμική του πολυτελούς και βιώσιμου τουρισμού στην Κρήτη, την Μήλο και την Ελλάδα, συνδυάζοντας πολυτέλεια, αειφορία και τοπική ανάπτυξη.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Stellantis: Η παραγωγή αυτοκινήτων στη Γαλλία θα μειωθεί κατά 11% έως το 2028
World

Μαχαίρι 11% στην παραγωγή της Stellantis στη Γαλλία έως το 2028
Startups: Γιατί οι περισσότερες αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια
Startups

Γιατί οι περισσότερες startups αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια
Αμερικάνικες τράπεζες: Πώς επιτάχυναν την έκρηξη της χρηματοδότησης
World

Η έκρηξη της χρηματοδότησης και ο κίνδυνος νέας κρίσης 
Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα
Wall Street

Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα
Στεγαστική κρίση: Πώς επηρεάζει το δημογραφικό
Economy

Η αθέατη... πληγή της στεγαστικής κρίσης - Τι κρύβει
UBS: Οι τρεις κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές
Markets

UBS: Οι 3 κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Επιστροφή ενοικίου: Φταίει το σύστημα (;) ή η βιασύνη Μητσοτάκη
Economy

Προς νέο φιάσκο η κυβέρνηση με την επιστροφή ενοικίου

Νέο κύμα δυσαρέσκειας έχει ξεσηκώσει η επιστροφή ενοικίου, μετά τις πληρωμές των αγροτών - Ουρές στα λογιστικά γραφεία

Ανδρομάχη Παύλου
Τιμολόγια ρεύματος: Οι ΑΠΕ έσβησαν τις αυξήσεις του Νοεμβρίου
Ηλεκτρισμός

Ο «στρατηγός» άνεμος ανέτρεψε τις τιμές ρεύματος

Τα τιμολόγια ρεύματος για τον Δεκέμβριο ανακοινώνουν σταδιακά οι πάροχοι - Πώς τα αιολικά γύρισαν τη χονδρεμπορική τιμή του Νοεμβρίου σε χαμηλότερα επίπεδα από τον Οκτώβριο

Χρήστος Κολώνας
Ουκρανία: Προσφορά για να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ. με διεθνή ομόλογα
World

Η Ουκρανία θέλει να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ

Η Ουκρανία κάνει την προσφορά για την ανταλλαγή για να αποφύγει τη χρεοκοπία - Τι έκανε η Ελλάδα με τα GDP warrants του 2012

Τζούλη Καλημέρη
Startups: Γιατί οι περισσότερες αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια
Startups

Γιατί οι περισσότερες startups αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια

Τι αποκαλύπτει για τις startups ο Ρις Χάουντρι, ιδρυτής του μεγαλύτερου προ-seed fund της Ευρώπης

Γιώργος Πολύζος
Αμερικάνικες τράπεζες: Πώς επιτάχυναν την έκρηξη της χρηματοδότησης
World

Η έκρηξη της χρηματοδότησης και ο κίνδυνος νέας κρίσης 

Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις για τον «λαβύρινθο» της μόχλευσης στις αμερικάνικες τράπεζες - Γιατί υπάρχει κίνδυνος για νέα κρίση 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
UBS: Οι τρεις κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές
Markets

UBS: Οι 3 κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές

Η ανάλυση της UBS επισημαίνει ότι η Ευρώπη σημειώνει μεν βήματα προς τα εμπρός, αλλά ο δρόμος δεν είναι ακόμη ευθύς

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ελληνική οικονομία: Ποιοι κίνδυνοι φέρνουν «σύννεφα»
Economy

Ποιοι κίνδυνοι φέρνουν «σύννεφα» στην οικονομία;

Τα «καμπανάκια» του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου και οι κρίσιμες προκλήσεις μέχρι το 2029

Γιάννης Αγουρίδης
Ταμείο Ανάκαμψης: Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν πόροι για την Ελλάδα
Economy

Σπριντ για να μην χαθούν πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης

Στη εκπομπή του Οικονομικού Ταχυδρόμου στο Mega news μίλησε ο διοικητής του Ταμείου Ανάκαμψης, Ορέστης Καβαλάκης, ο οποίος τόνισε ότι δεν πρέπει να χαθεί ούτε ένα ευρώ του Ταμείου

Αθανασία Ακρίβου
Περισσότερα από Τουρισμός
Zeus: Η στροφή από διαχειριστής σε ιδιοκτήτης ξενοδοχείων σε 10 χρόνια 
Τουρισμός

H στροφή 180 μοιρών της Zeus και το σχέδιο ανάπτυξης 

Τι έγραψε το κοντέρ της Zeus για το 2024 - Η στροφή από διαχειριστής σε ιδιοκτήτης 17 ξενοδοχείων σε 10 χρόνια 

Λάμπρος Καραγεώργος
Ξενοδοχεία: Κατασκευή από το μηδέν ή εξαγορά έτοιμων μονάδων; Τα δυο μοντέλα
Τουρισμός

Οι Έλληνες χτίζουν από το μηδέν, οι ξένοι εξαγοράζουν έτοιμα

Οι δύο στρατηγικές που αλλάζουν την εικόνα στον ελληνικό τουρισμό

Λάμπρος Καραγεώργος
Χριστουγεννιάτικα θεματικά πάρκα: Ο «μαγνήτης» που εκτοξεύει την κίνηση των χειμερινών προορισμών
Τουρισμός

Ο «κρυφός άσος» των χειμερινών προορισμών

Τα χριστουγεννιάτικα θεματικά πάρκα εξελίσσονται σε πόλος έλξης για τους χειμερινούς προορισμούς 

Λάμπρος Καραγεώργος
Grecotel: Επενδύσεις 1 δισ. έως το 2030 εντός και εκτός Ελλάδας
Τουρισμός

Επενδύσεις 1 δισ. έως το 2030 για τον όμιλο Grecotel

Τι περιλαμβάνει το επενδυτικό πλάνο του ομίλου Grecotel - Ο όμιλος της οικογένειας Δασκαλαντωνάκη συμπληρώνει 50 χρόνια λειτουργίας 

Λάμπρος Καραγεώργος
Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο (ΞΕΕ): Πρόγραμμα Boutique Hotel στη Xenia 2025
Τουρισμός

Το Πρόγραμμα Boutique Hotel του Ξ.Ε.Ε. στη Xenia 2025

«Τα Boutique Hotels προβάλλουν με τον καλύτερο τρόπο την ελληνική φιλοξενία και συμβάλλουν στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη»

Λιμάνια: Από τα πιο πολυσύχναστα στην ΕΕ τα ελληνικά – Στην 4η θέση ο Πειραιάς
Λιμάνια

Από τα πιο πολυσύχναστα στην ΕΕ τα ελληνικά λιμάνια - Η θέση του Πειραιά

Συνολικά τα λιμάνια της ΕΕ κατέγραψαν 412,3 εκατομμύρια επιβάτες - Τα 81,1 από αυτά, ποσοστό περίπου 20%, στα ελληνικά λιμάνια

Μελίνα Ζιάγκου
Βραχυχρόνια μίσθωση: Τα απανωτά ρεκόρ και η εικόνα του Οκτωβρίου [γραφήματα]
Τουρισμός

Απανωτά ρεκόρ στα Airbnb - Ποιοι ψήφισαν Ελλάδα [γραφήματα]

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ για τη βραχυχρόνια μίσθωση - Πόσες ημέρες έμειναν στην Ελλάδα

Ανδρομάχη Παύλου
Latest News
Stellantis: Η παραγωγή αυτοκινήτων στη Γαλλία θα μειωθεί κατά 11% έως το 2028
World

Μαχαίρι 11% στην παραγωγή της Stellantis στη Γαλλία έως το 2028

Τα συνδικάτα αναμένουν ότι η Stellantis των Peugeot και Fiat θα κατασκευάσει λιγότερα οχήματα σε όλα τα εργοστάσιά της

Δημήτρης Σταμούλης
Startups: Γιατί οι περισσότερες αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια
Startups

Γιατί οι περισσότερες startups αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια

Τι αποκαλύπτει για τις startups ο Ρις Χάουντρι, ιδρυτής του μεγαλύτερου προ-seed fund της Ευρώπης

Γιώργος Πολύζος
Αμερικάνικες τράπεζες: Πώς επιτάχυναν την έκρηξη της χρηματοδότησης
World

Η έκρηξη της χρηματοδότησης και ο κίνδυνος νέας κρίσης 

Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις για τον «λαβύρινθο» της μόχλευσης στις αμερικάνικες τράπεζες - Γιατί υπάρχει κίνδυνος για νέα κρίση 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα
Wall Street

Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα

Και οι τρεις δείκτες έσπασαν το ανοδικό σερί πέντε ημερών στη Wall Street

Στεγαστική κρίση: Πώς επηρεάζει το δημογραφικό
Economy

Η αθέατη... πληγή της στεγαστικής κρίσης - Τι κρύβει

Οι προτάσεις της BluePeak Estate Analytics για τη στεγαστική κρίση - Ο ρόλος των ακινήτων και της βραχυχρόνιας μίσθωσης

Ανδρομάχη Παύλου
UBS: Οι τρεις κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές
Markets

UBS: Οι 3 κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές

Η ανάλυση της UBS επισημαίνει ότι η Ευρώπη σημειώνει μεν βήματα προς τα εμπρός, αλλά ο δρόμος δεν είναι ακόμη ευθύς

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ενιαία αγορά: Γιατί είναι τόσο δύσκολο να υλοποιηθεί το όνειρο δεκαετιών για την ΕΕ
World

Το όνειρο Ντελόρ για την ενιαία αγορά και η ματαίωση - Τι «στράβωσε»;

Τα εμπόδια στο εμπόριο εντός της ΕΕ ισοδυναμούν με δασμό 100% για τις υπηρεσίες και δασμό 65% για τα αγαθά, σύμφωνα με την ΕΚΤ - Πού «κολλάει» η ενιαία αγορά

Μελίνα Ζιάγκου
ΔΕΗ: Αναρτήθηκαν τα τιμολόγια ρεύματος για τον Δεκέμβριο
Ηλεκτρισμός

Αμετάβλητο από ΔΕΗ το πράσινο τιμολόγιο ρεύματος

Η ΔΕΗ διατηρεί την τελική τιμή του κυμαινόμενου πράσινου οικιακού τιμολογίου Γ1/Γ1Ν στα 0,13928 €/kWh

Υγεία: Το αόρατο έλλειμμα στην Ελλάδα – Το χάσμα με την Ευρώπη 
Economy

Το αόρατο έλλειμμα της υγείας στην Ελλάδα

Αθέατη ανισότητα στην πρόσβαση σε υπηρεσίες για την υγεία στην χώρα μας - Υπερβολικές οι επιβαρύνσεις για τους πολίτες  

Αλέξανδρος Κλώσσας
Σταύρος Παπασταύρου: Παραλαβή αντιπλημμυρικών έργων στο Φενεό Κορινθίας
Green

Σταύρος Παπασταύρου: Παραλαβή αντιπλημμυρικών έργων στο Φενεό Κορινθίας

Ξεκινάει η μελέτη πλήρους αποκατάστασης του δασικού οικοσυστήματος, την οποία θα αναλάβει ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς

Mitsotakis From London: Reforms Will Continue; Elex in 2027
English Edition

Mitsotakis From London: Reforms Will Continue; Elex in 2027

Greek PM Kyriakos Mitsotakis spoke at the 4th consecutive Greek Investment Conference in London, organized by Morgan Stanley in partnership with the Athens Stock Exchange (ASE)

Κρυπτονομίσματα: «Εξατμίστηκαν» σχεδόν 1 δισ. δολάρια
Kρυπτονομίσματα

«Εξατμίστηκαν» σχεδόν 1 δισ. δολάρια στην αγορά των crypto

Τα κρυπτονομίσματα, οι μοχλευμένες θέσεις και η βουτιά των τιμών

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος: Για 10η χρονιά απονέμει τα βραβεία «Ελληνική Αξία»
Business

Για 10η χρονιά ο ΣΒΕ απονέμει τα βραβεία «Ελληνική Αξία»

O Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος θα απονείμει για 10η χρονιά τα βραβεία «Ελληνική Αξία» την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της οικονομικής εποπτικής αρχής
World

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της οικονομικής εποπτικής αρχής

Το ατόπημα με την πρόωρη δημοσίευση των οικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων

ATHEX Fourth in the World: Deutsche Bank
English Edition

ATHEX Fourth in the World: Deutsche Bank

ATHEX was only outpaced by silver, gold, and Brazil’s Bovespa Index in local currency and dollar value, according to a report by German Deutsche Bank

Ουκρανία: Προσφορά για να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ. με διεθνή ομόλογα
World

Η Ουκρανία θέλει να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ

Η Ουκρανία κάνει την προσφορά για την ανταλλαγή για να αποφύγει τη χρεοκοπία - Τι έκανε η Ελλάδα με τα GDP warrants του 2012

Τζούλη Καλημέρη

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο