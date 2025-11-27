Σμπώκος – Βασιλάκης: Στη Μήλο η νέα τουριστική επένδυση των επιχειρηματιών 

Απόβαση στη Μήλο πραγματοποιεί η Phaea των οικογενειών Σμπώκου -Βασιλάκη. Συνεχίζοντας τον επενδυτικό μαραθώνιο η Phaea, μετά τις επενδύσεις που υλοποιεί στην Κρήτη επεκτείνεται στη Μήλο, ένα νησί που τα τελευταία χρόνια προσελκύει ξενοδοχειακές επενδύσεις και γίνεται νέος hot τουριστικός προορισμός.

Η εταιρεία έλαβε άδεια οικοδόμησης ενός νέου πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος κατηγορίας 5* (96 κλινών), αποτελούμενο όπως αναφέρει η άδεια «από ισόγεια και διώροφα κτίρια με υπόγειους χώρους και εξωτ. τοιχοποιία από λιθοδομή 0,50μ., κλειστή και υπαίθριες κολυμβητικές δεξαμενές και υδάτινα στοιχεία». Το νέο πολυτελές συγκρότημα θα αναπτυχθεί στην θέση «Πλάθιενα» σε μία έκταση 21.455,65 τ.μ.

Σμπώκος και Βασιλάκης επενδύουν σε πολυτελή μονάδα

Πληροφορίες από το νησί αναφέρουν ότι η Phaea απέκτησε σταδιακά τα τελευταία χρόνια την έκταση και αποφάσισε να προχωρήσει την επένδυση ενώ σύμφωνα με άλλες πληροφορίες δεν αποκλείεται να επεκταθεί με την απόκτηση και νέων εκτάσεων πλησίον αυτής που σχεδιάζει την οικοδόμηση του νέου πολυτελούς συγκροτήματος.

Η επένδυση αυτή έρχεται να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιο premium τουριστικών μονάδων της Phaea η οποία υλοποιεί ήδη σημαντικές επενδύσεις στην Κρήτη. Ειδικότερα προχωρά στη δημιουργία Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος (ΣΤΚ) στην Πλάκα Ελούντας, σε έκταση περίπου 250 στρεμμάτων, με συνολική δυναμικότητα 631 κλινών και προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ.

Ένα από τα ξενοδοχεία και ορισμένες κατοικίες που θα δημιουργηθούν θα ενταχθεί στο διεθνές δίκτυο Rosewood Hotels & Resorts ως Rosewood Blue Palace, σηματοδοτώντας το ντεμπούτο της αλυσίδας στην ελληνική αγορά από το 2026. Η Rosewood διαχειρίζεται 32 πολυτελή ξενοδοχεία και resort σε 19 χώρες.

Η επένδυση της Phaea στην Ελούντα

Η έγκριση του επενδυτικού σχεδίου δόθηκε πρόσφατα με κοινή απόφαση της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη και του γενικού διευθυντή περιβαλλοντικής πολιτικής Κωνσταντίνου Δημόπουλου. Το Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα περιλαμβάνει:

• Δύο ξενοδοχεία 5* (το «Blue Palace» 348 κλινών και το πρώην «Argo» 113 κλινών).

• 44 Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες (170 κλίνες).

• Ένα κέντρο αναζωογόνησης (spa) δυναμικότητας 70 ατόμων και ένα δεύτερο spa 30 ατόμων.

Η επένδυση καλύπτει έκταση 249.401,87 τ.μ. στη θέση Πλάκα της Δ.Κ. Ελούντας, απέναντι από τη Σπιναλόγκα, με όρους δόμησης που προβλέπουν μέσο συντελεστή 0,13 και συνολική δόμηση 32.625,06 τ.μ.

Οφέλη για την τοπική οικονομία

Η κατασκευή και λειτουργία της επένδυσης αναμένεται να δημιουργήσει πάνω από 300 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας. Η τόνωση της απασχόλησης, σε συνδυασμό με τη ζήτηση για τοπικά προϊόντα και υπηρεσίες, θα έχει πολλαπλασιαστικό όφελος για την τοπική οικονομία.

Το έργο θα εφαρμόζει πρακτικές χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος και θα σέβεται τη φυσική τοπογραφία, προωθώντας τον «πράσινο τουρισμό».

Η Phaea στη Νότια Κρήτη

Παράλληλα, η Phaea υλοποιεί μεγάλη επένδυση στη θέση «Σκούρος» του Δήμου Βιάννου, με προϋπολογισμό 121,11 εκατ. ευρώ. Το συγκρότημα θα περιλαμβάνει 140 δωμάτια, 30 τουριστικές κατοικίες, κτίριο υποδοχής, κοινόχρηστη πισίνα, χώρους εστίασης, κέντρο αναζωογόνησης και περιβάλλοντα χώρο για παραγωγή βιολογικών προϊόντων.

Με τις επενδύσεις αυτές, η Phaea ενισχύει τη δυναμική του πολυτελούς και βιώσιμου τουρισμού στην Κρήτη, την Μήλο και την Ελλάδα, συνδυάζοντας πολυτέλεια, αειφορία και τοπική ανάπτυξη.