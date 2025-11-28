Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα, προβλημάτισε ο πληθωρισμός στο Τόκιο

Ο πληθωρισμός στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας μειώθηκε στο 2,7% τον Οκτώβριο από 2,8% τον προηγούμενο μήνα

Markets 28.11.2025, 10:06
Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα, προβλημάτισε ο πληθωρισμός στο Τόκιο
Newsroom

Με μικτά πρόσημα έκλεισαν οι αγορές στην περιοχή της Ασίας σήμερα, με πολλά χαρτοφυλάκια να κάνουν μικρές προσαρμογές, αποτιμώντας τα νέα οικονομικά δεδομένα της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων για τον πληθωρισμό στο Τόκιο, ο οποίος θεωρείται ένας σημαντικός δείκτης για τις ευρύτερες τάσεις των τιμών στην Ιαπωνία.

Ο πληθωρισμός στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας μειώθηκε στο 2,7% τον Οκτώβριο από 2,8% τον προηγούμενο μήνα. Ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος αφαιρεί τις τιμές των φρέσκων τροφίμων αλλά περιλαμβάνει τις τιμές ενέργειας, ήταν στο 2,8%, ελαφρώς υψηλότερος από το 2,7% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Reuters. Ο δείκτης ήταν πάνω από τον στόχο του 2% της κεντρικής τράπεζας, ενισχύοντας την υπόθεση για αύξηση επιτοκίων στο άμεσο μέλλον.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας σημείωσε αύξηση 0,17%, κλείνοντας στις 50.253,91 μονάδες, ενώ ο γενικός δείκτης Topix αυξήθηκε κατά 0,29% και έκλεισε στις 3.378,44 μονάδες. Και οι δύο δείκτες κατέγραψαν την τρίτη συνεχόμενη ημέρα ανόδου.

Η αγορά της Νότιας Κορέας είχε μεικτές επιδόσεις, με τον Kospi να πέφτει κατά 1,51% και να κλείνει στις 3.926,59 μονάδες, ενώ ο μικρομεσαίος δείκτης Kosdaq ενισχύθηκε κατά 3,71%, κλείνοντας στις 912,67 μονάδες.

Η εταιρεία Enchem, κατασκευαστής υλικών μπαταριών που είναι εισηγμένη στο Kosdaq, εκτινάχθηκε κατά πάνω από 16% μετά από αναφορές των νοτιοκορεατικών μέσων ενημέρωσης ότι κέρδισε παραγγελία από τον κινεζικό κατασκευαστή μπαταριών Contemporary Amperex Technology Limited (CATL).

Η LG Energy Solution σημείωσε πτώση άνω του 6,8%, μετά την ανακοίνωση της μητρικής της LG Chem ότι θα μειώσει το ποσοστό της σε περίπου 70% από το τρέχον επίπεδο σχεδόν 80%, προκειμένου να βελτιώσει τις αποδόσεις για τους μετόχους.

Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας κινήθηκε ελαφρώς πτωτικά, κλείνοντας στις 8.614,1 μονάδες.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng υποχώρησε κατά 0,2%, ενώ ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας σημείωσε άνοδο 0,28%.

Οι μετοχές του κατασκευαστή ακινήτων China Vanke αυξήθηκαν κατά 1,12% στο Χονγκ Κονγκ, μετά από πτώση σε ιστορικά χαμηλά.

Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Κρυπτονομίσματα: «Εξατμίστηκαν» σχεδόν 1 δισ. δολάρια
Kρυπτονομίσματα

«Εξατμίστηκαν» σχεδόν 1 δισ. δολάρια στην αγορά των crypto
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο «κόκκινο», πιέσεις στην Airbus
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Στο «κόκκινο» οι ευρωαγορές, πιέσεις στην Airbus
ΕΧΑΕ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση για εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου στην ΕΧΑΕ
Xρηματιστήριο Αθηνών

Έκτακτη Γενική Συνέλευση για εκλογή νέας διοίκησης στην ΕΧΑΕ
Μητσοτάκης: Διαβεβαιώσεις για μεταρρυθμίσεις και κάλπες το 2027
Economy

Διαβεβαιώσεις Mητσοτάκη για μεταρρυθμίσεις και κάλπες το 2027
Πετρέλαιο: «Σκαρφαλώνουν» οι τιμές
Commodities

«Σκαρφαλώνουν» οι τιμές του πετρελαίου
Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείσιμο μία ανάσα από τις 2.100 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Μία ανάσα από τις 2.100 μονάδες έκλεισε το ΧΑ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Επιστροφή ενοικίου: Φταίει το σύστημα (;) ή η βιασύνη Μητσοτάκη
Economy

Προς νέο φιάσκο η κυβέρνηση με την επιστροφή ενοικίου

Νέο κύμα δυσαρέσκειας έχει ξεσηκώσει η επιστροφή ενοικίου, μετά τις πληρωμές των αγροτών - Ουρές στα λογιστικά γραφεία

Ανδρομάχη Παύλου
Χρυσός vs Bitcoin: Ποιος κερδίζει τη μάχη των αποδόσεων αλλά και της εμπιστοσύνης
Markets

Χρυσός vs Bitcoin: Ποιος κερδίζει τη μάχη των αποδόσεων

Σε μάχη ο διαχρονικός χρυσός με το «νεογέννητο» bitcoin

Τζούλη Καλημέρη
Μασούτης: Πότε πέφτουν οι τελικές υπογραφές στο deal με τον Κρητικό 
Business

Αντίστροφη μέτρηση για το κλείσιμο του deal Μασούτη - Κρητικού 

Θέμα χρόνου θεωρείται η υπογραφή της δεσμευτικής συμφωνίας για την εξαγορά του Κρητικού από τον Μασούτη 

Δημήτρης Χαροντάκης
Τιμολόγια ρεύματος: Οι ΑΠΕ έσβησαν τις αυξήσεις του Νοεμβρίου
Ηλεκτρισμός

Ο «στρατηγός» άνεμος ανέτρεψε τις τιμές ρεύματος

Τα τιμολόγια ρεύματος για τον Δεκέμβριο ανακοινώνουν σταδιακά οι πάροχοι - Πώς τα αιολικά γύρισαν τη χονδρεμπορική τιμή του Νοεμβρίου σε χαμηλότερα επίπεδα από τον Οκτώβριο

Χρήστος Κολώνας
Χρηματιστήριο Αθηνών: Παρέμεινε στην πρώτη πεντάδα των αποδόσεων παγκοσμίως το Νοέμβριο
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στo top5 των αποδόσεων παγκοσμίως και το Νοέμβριο

Με κέρδη 4,4% το Νοέμβριο, το Χρηματιστήριο Αθηνών βρέθηκε ψηλά στις επιδόσεις, πίσω μόνο από το ασήμι, τον χρυσό και τον Bovespa της Βραζιλίας

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ελληνική οικονομία: Ποιοι κίνδυνοι φέρνουν «σύννεφα»
Economy

Ποιοι κίνδυνοι φέρνουν «σύννεφα» στην οικονομία;

Τα «καμπανάκια» του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου και οι κρίσιμες προκλήσεις μέχρι το 2029

Γιάννης Αγουρίδης
SharkNinja: Στο «κόκκινο» ο ανταγωνισμός – Ποια είναι η εταιρεία που αναστάτωσε τις μικροσυσκευές
World

Η «βασίλισσα» των μικροσυσκευών στο TikTok

Πώς η SharkNinja έγινε η «βασίλισσα» των μικροσυσκευών που δεν... είναι απαραίτητες σε κανέναν

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ταμείο Ανάκαμψης: Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν πόροι για την Ελλάδα
Economy

Σπριντ για να μην χαθούν πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης

Στη εκπομπή του Οικονομικού Ταχυδρόμου στο Mega news μίλησε ο διοικητής του Ταμείου Ανάκαμψης, Ορέστης Καβαλάκης, ο οποίος τόνισε ότι δεν πρέπει να χαθεί ούτε ένα ευρώ του Ταμείου

Αθανασία Ακρίβου
Περισσότερα από Markets
Κρυπτονομίσματα: «Εξατμίστηκαν» σχεδόν 1 δισ. δολάρια
Kρυπτονομίσματα

«Εξατμίστηκαν» σχεδόν 1 δισ. δολάρια στην αγορά των crypto

Τα κρυπτονομίσματα, οι μοχλευμένες θέσεις και η βουτιά των τιμών

ΕΧΑΕ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση για εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου στην ΕΧΑΕ
Xρηματιστήριο Αθηνών

Έκτακτη Γενική Συνέλευση για εκλογή νέας διοίκησης στην ΕΧΑΕ

Η αγορά περιμένει την σύγκληση συνέλευσης, όπου θα τεθεί προς ψήφιση η διασυνοριακή συγχώνευση της ελληνικής αγοράς στον όμιλο Euronext

Μητσοτάκης: Διαβεβαιώσεις για μεταρρυθμίσεις και κάλπες το 2027
Economy

Διαβεβαιώσεις Mητσοτάκη για μεταρρυθμίσεις και κάλπες το 2027

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο επενδυτικό συνέδριο των Morgan Stanley και ΧΑ στο Λονδίνο επιχείρησε να προβάλει την πολιτική σταθερότητα της χώρας

Πετρέλαιο: «Σκαρφαλώνουν» οι τιμές
Commodities

«Σκαρφαλώνουν» οι τιμές του πετρελαίου

Οι καταλύτες για το πετρέλαιο - Κέρδη ενός δολαρίου το βαρέλι

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείσιμο μία ανάσα από τις 2.100 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Μία ανάσα από τις 2.100 μονάδες έκλεισε το ΧΑ

Μετά από ένα μήνα κατά τον οποίο ο μέσος ημερήσιος όρος του τζίρου ξεπέρασε τα 250 εκατ. ευρώ, το Χρηματιστήριο Αθηνών σήμερα προσπάθησε να βρει τις ισορροπίες του

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Wall Street: Αναταράξεις από το νέο sell off στα κρυπτονομίσματα
Wall Street

Αναταράξεις στη Wall Street από το νέο sell off στα crypto

Mε ένα κύμα risk off από τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία ξεκίνησε ο Δεκέμβριος

Αμερικανικά ομόλογα: Πτωτικά στο ρυθμό της ιαπωνικής αγοράς ομολόγων
Ομόλογα

Πτωτικά στο ρυθμό της ιαπωνικής αγοράς τα αμερικανικά ομόλογα

Τα αμερικανικά ομόλογα επηρεάζονται όπως και οι υπόλοιπες αγορές από την αύξηση των αποδόσεων στα ιαπωνικά ομόλογα

Latest News
Υγεία: Το αόρατο έλλειμμα στην Ελλάδα – Το χάσμα με την Ευρώπη 
Economy

Το αόρατο έλλειμμα της υγείας στην Ελλάδα

Αθέατη ανισότητα στην πρόσβαση σε υπηρεσίες για την υγεία στην χώρα μας - Υπερβολικές οι επιβαρύνσεις για τους πολίτες  

Αλέξανδρος Κλώσσας
Σταύρος Παπασταύρου: Παραλαβή αντιπλημμυρικών έργων στο Φενεό Κορινθίας
Green

Σταύρος Παπασταύρου: Παραλαβή αντιπλημμυρικών έργων στο Φενεό Κορινθίας

Ξεκινάει η μελέτη πλήρους αποκατάστασης του δασικού οικοσυστήματος, την οποία θα αναλάβει ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς

Mitsotakis From London: Reforms Will Continue; Elex in 2027
English Edition

Mitsotakis From London: Reforms Will Continue; Elex in 2027

Greek PM Kyriakos Mitsotakis spoke at the 4th consecutive Greek Investment Conference in London, organized by Morgan Stanley in partnership with the Athens Stock Exchange (ASE)

Κρυπτονομίσματα: «Εξατμίστηκαν» σχεδόν 1 δισ. δολάρια
Kρυπτονομίσματα

«Εξατμίστηκαν» σχεδόν 1 δισ. δολάρια στην αγορά των crypto

Τα κρυπτονομίσματα, οι μοχλευμένες θέσεις και η βουτιά των τιμών

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος: Για 10η χρονιά απονέμει τα βραβεία «Ελληνική Αξία»
Business

Για 10η χρονιά ο ΣΒΕ απονέμει τα βραβεία «Ελληνική Αξία»

O Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος θα απονείμει για 10η χρονιά τα βραβεία «Ελληνική Αξία» την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της οικονομικής εποπτικής αρχής
World

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της οικονομικής εποπτικής αρχής

Το ατόπημα με την πρόωρη δημοσίευση των οικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων

ATHEX Fourth in the World: Deutsche Bank
English Edition

ATHEX Fourth in the World: Deutsche Bank

ATHEX was only outpaced by silver, gold, and Brazil’s Bovespa Index in local currency and dollar value, according to a report by German Deutsche Bank

Ουκρανία: Προσφορά για να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ. με διεθνή ομόλογα
World

Η Ουκρανία θέλει να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ

Η Ουκρανία κάνει την προσφορά για την ανταλλαγή για να αποφύγει τη χρεοκοπία - Τι έκανε η Ελλάδα με τα GDP warrants του 2012

Τζούλη Καλημέρη
Μάνος Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Έρχονται μεγάλες επενδύσεις στα δίκτυα
Ενέργεια

Μανουσάκης: Έρχονται μεγάλες επενδύσεις στα δίκτυα

Οι επενδύσεις του ΑΔΜΗΕ το 2026 θα ανέλθουν σε 1 δισ. ευρώ, ανέφερε ο Μάνος Μανουσάκης στο 4ο Greek Investment Conference στο Λονδίνο

Greek Farmers to Continue Protests Through Christmas
English Edition

Greek Farmers to Continue Protests Through Christmas

Farmers across Greece stage road blockades over unpaid subsidies, sending messages to the government while tensions rise with authorities and new protests are planned nationwide

Τesla: Η πτώση των πωλήσεων στην Ευρώπη δε δείχνει σημάδια ανάκαμψης
Ηλεκτροκίνηση

Χωρίς... φρένο η πτώση πωλήσεων της Tesla στην Ευρώπη

H Τesla χάνει διαρκώς μερίδια σε χώρες με ισχυρή ζήτηση για ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Τζαννετάκης (Motor Oil): Χτίζουμε έναν ενεργειακό Όμιλο με ισχυρή βιωσιμότητα
Business

Τζαννετάκης: Η MOH εξελίσσεται σε ενεργειακό Όμιλο με ισχυρή βιωσιμότητα

Ο Πέτρος Τζαννετάκης, αναπληρωτής CEO της Motor Oil παρουσίασεστο 4ο Greek Investment Conference τον μετασχηματισμό του Ομίλου εν μέσω των γεωπολιτικών και οικονομικών προκλήσεων

UBS: Στο στόχαστρο της ελβετικής εισαγγελίας για υπόθεση της Credit Suisse
World

Στο στόχαστρο της ελβετικής εισαγγελίας η UBS

Τι απαντά η UBS στο κατηγορητήριο των Ελβετικών αρχών

Cyber Monday: Δαπάνες 14,2 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ, η τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει τη δυναμική
World

Πώς η AI απογείωσε τις αγορές της Cyber Monday - 14,2 δισ. στις ΗΠΑ

Οι λιανοπωλητές διπλασίασαν στη Cyber Monday τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για να προσελκύσουν αγοραστές

Μυτιληναίος: Το μήνυμα για πολιτική σταθερότητα και επενδύσεις στην Ελλάδα
Business

Μήνυμα Μυτιληναίου για πολιτική σταθερότητα και επενδύσεις στην Ελλάδα

Τι είπε ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος στη Διάσκεψη του Λονδίνου της Morgan Stanley και του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο πάνελ «Γεωπολιτική και η νέα παγκόσμια τάξη»

ΗΠΑ: Η ύφεση στον τομέα της μεταποίησης επιδεινώνεται τον Νοέμβριο
World

Συρρίκνωση της βιομηχανικής παραγωγής στις ΗΠΑ για ένατο μήνα

Τα εργοστάσια στις ΗΠΑ αντιμετωπίζουν πτώση των παραγγελιών και αύξηση των τιμών των πρώτων υλών

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο