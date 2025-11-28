Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα, προβλημάτισε ο πληθωρισμός στο Τόκιο

Με μικτά πρόσημα έκλεισαν οι αγορές στην περιοχή της Ασίας σήμερα, με πολλά χαρτοφυλάκια να κάνουν μικρές προσαρμογές, αποτιμώντας τα νέα οικονομικά δεδομένα της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων για τον πληθωρισμό στο Τόκιο, ο οποίος θεωρείται ένας σημαντικός δείκτης για τις ευρύτερες τάσεις των τιμών στην Ιαπωνία.

Ο πληθωρισμός στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας μειώθηκε στο 2,7% τον Οκτώβριο από 2,8% τον προηγούμενο μήνα. Ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος αφαιρεί τις τιμές των φρέσκων τροφίμων αλλά περιλαμβάνει τις τιμές ενέργειας, ήταν στο 2,8%, ελαφρώς υψηλότερος από το 2,7% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Reuters. Ο δείκτης ήταν πάνω από τον στόχο του 2% της κεντρικής τράπεζας, ενισχύοντας την υπόθεση για αύξηση επιτοκίων στο άμεσο μέλλον.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας σημείωσε αύξηση 0,17%, κλείνοντας στις 50.253,91 μονάδες, ενώ ο γενικός δείκτης Topix αυξήθηκε κατά 0,29% και έκλεισε στις 3.378,44 μονάδες. Και οι δύο δείκτες κατέγραψαν την τρίτη συνεχόμενη ημέρα ανόδου.

Η αγορά της Νότιας Κορέας είχε μεικτές επιδόσεις, με τον Kospi να πέφτει κατά 1,51% και να κλείνει στις 3.926,59 μονάδες, ενώ ο μικρομεσαίος δείκτης Kosdaq ενισχύθηκε κατά 3,71%, κλείνοντας στις 912,67 μονάδες.

Η εταιρεία Enchem, κατασκευαστής υλικών μπαταριών που είναι εισηγμένη στο Kosdaq, εκτινάχθηκε κατά πάνω από 16% μετά από αναφορές των νοτιοκορεατικών μέσων ενημέρωσης ότι κέρδισε παραγγελία από τον κινεζικό κατασκευαστή μπαταριών Contemporary Amperex Technology Limited (CATL).

Η LG Energy Solution σημείωσε πτώση άνω του 6,8%, μετά την ανακοίνωση της μητρικής της LG Chem ότι θα μειώσει το ποσοστό της σε περίπου 70% από το τρέχον επίπεδο σχεδόν 80%, προκειμένου να βελτιώσει τις αποδόσεις για τους μετόχους.

Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας κινήθηκε ελαφρώς πτωτικά, κλείνοντας στις 8.614,1 μονάδες.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng υποχώρησε κατά 0,2%, ενώ ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας σημείωσε άνοδο 0,28%.

Οι μετοχές του κατασκευαστή ακινήτων China Vanke αυξήθηκαν κατά 1,12% στο Χονγκ Κονγκ, μετά από πτώση σε ιστορικά χαμηλά.