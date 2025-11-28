Wall Street: Τεχνικά προβλήματα στις συναλλαγές των παραγώγων

Σημαντικές δυσλειτουργίες καταγράφηκαν το βράδυ της Πέμπτης (27/11) στις συναλλαγές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) στη Wall Street, λόγω ενός τεχνικού προβλήματος στο Κέντρο Δεδομένων της Chicago Mercantile Exchange (CME).

Η διακοπή λειτουργίας του μεγαλύτερου χρηματιστηριακού ομίλου στον κόσμο, του CME Group, είχε ως αποτέλεσμα να ανασταλεί η διαπραγμάτευση σε πολλές αγορές της δημοφιλούς πλατφόρμας συναλλάγματος και συμβολαίων futures που καλύπτουν νομίσματα, εμπορεύματα, τίτλους του αμερικανικού δημοσίου, μετοχές και άλλα, «παγώνοντας» μια σειρά από βασικούς δείκτες, καθώς οι traders αποσύρθηκαν από την αγορά προϊόντων.

Η CME Group ανακοίνωσε ότι η διακοπή οφειλόταν σε τεχνικό πρόβλημα στα Κέντρα Δεδομένων της CyrusOne και ότι η εταιρεία εργάζεται για την αποκατάσταση της βλάβης. Η διακοπή αυτή επηρέασε και μια σειρά από συμβόλαια εμπορευμάτων και παράγωγα προϊόντα, ενώ συνέβαλε και στην πτώση των όγκων συναλλαγών, οι οποίοι παρέμειναν χαμηλοί λόγω της Ημέρας Ευχαριστιών.

Πτωτικός ο Νοέμβριος

Από την αρχή της εβδομάδας μέχρι και σήμερα, η Wall Street έχει ανακτήσει μεγάλο μέρος των πρόσφατων απωλειών της, αν και οι δείκτες αναφοράς εξακολουθούν να κινούνται σε αρνητικά επίπεδα για τον μήνα. Ο S&P 500 και ο Dow Jones είναι πτωτικοί περίπου 0,4%, ενώ ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq καταγράφει απώλειες 2,2% για τον Νοέμβριο, λόγω της συντριβής στις μετοχές των κατασκευαστών chip.

Η ανησυχία για τις υπερβολικές αποτιμήσεις του τομέα της τεχνολογίας, η κυκλική χρηματοδότηση στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και η ευρύτερη αβεβαιότητα για την οικονομία επιβάρυναν τη Wall Street κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου. Οι αρχικές προσδοκίες για στάση επιτοκίων από τη Fed τον Δεκέμβριο είχαν επίσης επίδραση στην αγορά, αν και αυτή την εβδομάδα οι αγορές άλλαξαν τις εκτιμήσεις τους σε σχέση με την απόφαση της Fed.

Η Wall Street παρέμεινε κλειστή την Πέμπτη και θα έχει μια μικρότερης διάρκειας συνεδρίαση σήμερα, Παρασκευή.

Η σημασία των futures στις αγορές

Τα futures είναι θεμελιώδη για τις χρηματοπιστωτικές αγορές και χρησιμοποιούνται από traders και επιχειρήσεις που επιθυμούν να αντισταθμίσουν κινδύνους ή να διατηρήσουν θέσεις σε μια μεγάλη γκάμα υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων.

Η μέση ημερήσια συναλλακτική δραστηριότητα στα παράγωγα τον Οκτώβριο ήταν 26,3 εκατομμύρια συμβόλαια, σύμφωνα με την ανακοίνωση του CME νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Η διακοπή στη CME την Παρασκευή έρχεται πάνω από μια δεκαετία μετά την αναγκαστική διακοπή των ηλεκτρονικών συναλλαγών για κάποια συμβόλαια γεωργικών προϊόντων τον Απρίλιο του 2014 λόγω τεχνικών προβλημάτων.

Πιο πρόσφατα, το 2024, οι διακοπές στη LSEG και στον χρηματιστήριο της Ελβετίας διέκοψαν προσωρινά τις αγορές.